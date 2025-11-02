Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2323проектов импортозамещения! В октябре 2025 года — 25 проектов.

1. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в Красноярске первое в России промышленное производство полированных пластин из германия. Они применяются в качестве основы солнечных элементов для космической отрасли и возобновляемой энергетики. Общие инвестиции превысили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Ранее красноярское предприятие «ГЕРМАНИЙ» (входит в холдинг «Швабе») изготавливало полированные пластины на опытно-промышленном участке. По оценкам компании, среднегодовые потребности российского рынка составляют примерно 50 тыс. пластин, и до недавнего времени около 90% занимали поставки из иностранных государств. Предприятие сможет в значительной мере заместить импорт.

2. Успешно завершены приёмосдаточные испытания и введён в эксплуатацию преобразователь частоты с драйвером ДР2180П-Б4-05 производства АО «Электрум АВ». Драйвер предназначен для управления IGBT-транзисторами в конструктиве EconaDUAL, применяемых в мощных силовых установках. Драйвер используется в преобразователе с рабочим напряжением до 10 кВ (последовательная сборка ячеек) для управления асинхронным двигателем мощностью до 3 МВт.

Применение драйверов ДР2180П-Б4-05 открывает новые возможности для импортозамещения в области силовой электроники для объектов энергетики и тяжёлой промышленности.

3. Российский производитель принтеров , МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита.

Первым радиоэлектронным модулем стал считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки. В сентябре получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции. Помимо текстолита, в модуле использованы и другие отечественные комплектующие, в том числе антенна.

4.В Южноуральске, Челябинской области готов к запуску современный завод по производству варисторов. Первая опытная партия разработанная полностью из отечественных комплектующих и по российской технологии уже сошла с конвейера и готова к эксплуатации. Производство организовала компания «Форэнерго», которая взяла на себя всю ответственность по импортозамещению в области линейной арматуры, изоляторов и ОПН(ограничители перенапряжений нелинейные). В ноябре текущего года запланирован полный запуск производства.

Варисторы используются для защиты оборудования от импульсных напряжений любого вида признано использование варисторов. Варисторы — это нелинейные резисторы, у которых сопротивление изменяется в зависимости от прикладываемого напряжения. Они имеют двухстороннюю, симметричную вольт-амперную характеристику. Ранее закупались в Китае и других странах, теперь они производятся в нашей стране и смогут поддержать энергетику российскими комплектующими.

5. «Саратовдизельаппарат» наладил производство 18 видов гидравлических компонентов для сельскохозяйственной техники. Работа ведется в рамках сотрудничества с заводами-членами Ассоциации «Росспецмаш».

С 2023 года инженеры предприятия по запросам производителей локализовали выпуск гидравлических деталей для прицепной техники. В их числе — распределители потока, клапаны маркера и обратные клапаны. Вся продукция прошла полный цикл испытаний и соответствует требованиям по надежности, функциональности и ресурсу, сообщает телеграмм канал Агрорепорт.

В сентябре 2025 года компания завершила очередной проект — локализовала производство тормозного двухстороннего клапана для сеялок.

6. В Нижнем Новгороде разработано КРУ 35кВ нового поколения.

Комплектные распределительные устройства (КРУ) с нижним расположением выкатного элемента — это стандарт для ячеек среднего напряжения в 70-90х годах прошлого века. Иностранные и российские производители давно производят ячейки на напряжение 6/10кВ со средним расположением выкатного элемента. Но только лидирующие иностранные компании относительно недавно начали внедрять это для ячеек на 35кВ.

Нижегородская компания АРУМ — первым из российских производителей промышленного электротехнического оборудования разработала и начала производство ячеек КРУ на 35кВ со средним расположением ВЭ.

При разработке конструкторской документации были использованы 12 патентов РФ. Это оригинальное решение с рядом технических преимуществ.

7. В Челябинске развивают производство редукторов. Для быстрого наращивания объемов выпуска крайне востребованной продукции группа компаний LD запускает вторую очередь предприятия. Старт работе комплекса дали во время Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Объем инвестиций составляет 839 миллионов рублей. Будет создано всего 181 рабочее место, при этом 61 человек уже трудоустроен на предприятие.

Несмотря на то, что в Челябинской области не добывают нефть и газ, регион является одним из крупнейших центров производства нефтегазового оборудования в России.

Редукторы являются комплектующими для стальных шаровых кранов больших диаметров. Ранее эти изделия в основном покупали за границей. После ввода санкций против России встал вопрос производства собственной продукции. Группа компаний LD занялась импортозамещающим проектом в 2022 году. Запуск нового производства позволит обеспечить независимость страны в тепло- и газоснабжении.

8. В рамках Петербургского международного газового форума состоялось торжественное открытие нового цеха по производству горелочных устройств на Череповецком котельном заводе «НОРД».

Мощности нового цеха площадью 1450 кв. м позволят выпускать до 300 горелок различных моделей в год с планами по увеличению объема до 500 единиц в следующем году. Продукция будет использоваться как для оснащения собственных котлов «НОРД», так и для поставок сторонним заказчикам.

Создание собственного производства высокотехнологичных горелок направлено на устранение зависимости энергетической инфраструктуры от иностранных поставок и санкционного давления.

9. В Ярославской области открыто предприятие по выпуску алюмооксидных катализаторов и адсорбентов.

Завод является предприятием полного производственного цикла, которое решает проблему сырьевой импортозависимости, способствует увеличению объемов выпускаемой продукции. Среди потребителей — нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, газоперерабатывающие заводы, металлургические комбинаты.

10. В ООО «Сибирское стекло» заменили часть французских инспекционных автоматов для контроля качества стеклотары на машины отечественного производства.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чем не уступая им по своему функционалу.

11. Ростех впервые показал в работе отечественный телетрап — тот самый «рукав», по которому пассажиры попадают из здания аэропорта прямо в самолет. До сих пор всё это оборудование в России было импортным.

Как рассказали в Ростехе, новый телетрап — не просто механический трап. Он оснащен сложной системой приводов и датчиков, которые позволяют ему «подстраиваться» под разные типы лайнеров. Он может менять высоту, выдвигаться и сгибаться, чтобы аккуратно состыковаться и с небольшим региональным самолетом, и с большим аэробусом.

12. «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех)выпустила в продажу первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК. Микрофон разработан и собран на собственной производственной базе в Туле.

Микрофонная система компактная и легкая, но при этом мощная и надежная. ЖУК обеспечивает исключительное качество звука на расстоянии до 300 метров. Микрофон может работать без подзарядки до 18 часов. Время беспрерывной работы передатчика — 6 часов. Зарядный кейс способен провести два дополнительных цикла заряда батареи.

13. Инжиниринговая компания «ТопТех» спроектировала и изготовила уникальное для российского рынка оборудование — блок управления туманом (БУТ), который предназначен для предотвращения выбросов мелкодисперсных частиц серной кислоты в атмосферу.

Срок службы блока может достигать 10 лет в зависимости от условий эксплуатации, после чего требуется его замена. Российский образец блока управления туманом кислоты полностью совместим с установками мокрого катализа и может быть использован для замены вышедших из строя аппаратов западных производителей.

14. В российском ТЭК начали внедрять новую схему теплоснабжения для городов с населением от 70 до 300 тысяч человек. На Пермской ТЭЦ-14 стартовал первый проект с использованием отечественной газовой турбины F-класса, разработанной компанией «Силовые машины».

Новая технология когенерации позволяет одновременно производить и электроэнергию, и тепло. Экономичность таких установок более чем в 1,5 раза выше по сравнению с традиционными паросиловыми системами.

Как рассказали в Силовых машинах, проект мощностью 100 МВт станет типовым решением для теплоснабжения малых и средних городов России. Использование российской турбины мощностью 60-80 МВт также решит вопрос сервисного обслуживания, которое ранее зависело от иностранных поставщиков.

15. Серийное производство первого в России ратрака запустила группа компаний UMG на предприятии «Челябинские строительно-дорожные машины». ГК представила снегоуплотнительную машину РТ-6 на Форуме туристических территорий в Москве, сообщает сайт Bfm74 со ссылкой на региональный Минпром.

Разработка предназначена для решения широкого круга задач: от подготовки трасс для зимних видов спорта до формирования зимников и работы в условиях Арктики. Ратрак способен создавать ровные и плотные снежные поверхности, транспортировать грузы, а также поддерживать качество снежного покрытия на аэродромах и автодорогах.

Как отметил генеральный директор группы «UMG» Константин Николаев, выход российского ратрака на рынок меняет ситуацию в сегменте, который сегодня заполнен подержанными иностранными машинами.

16. Подмосковный завод «ВДК» в Королеве начал серийное производство новых насосов для очистных сооружений. Разработка компании, входящей в Группу ПОЛИПЛАСТИК, позволит заместить иностранное оборудование на российских объектах коммунального хозяйства.

Новое насосное оборудование предназначено для высокоточного дозирования коагулянта. Этот реагент используется на канализационных очистных сооружениях для удаления примесей из производственных и ливневых стоков.

17. АО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «СНИИП»,входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом») запустило в производство собственную импортонезависимую разработку — индивидуальный дозиметр гамма-бета излучения «Юпитер».

Он поможет следить за радиационной безопасностью сотрудников предприятий атомной отрасли, медицинских учреждений, МЧС и научных лабораторий.

18. Компания ProANVIL, специализирующаяся на производстве высокопрочных моторных деталей для автоспорта, объявила о запуске серийного производства омологированных спортивных сидений — первой в России продукции такого уровня, сертифицированной по международному стандарту FIA 8855-1999 и Российской автомобильной федерации (РАФ).

До недавнего времени в России не существовало серийного производства спортивных кресел, соответствующих требованиям FIA или РАФ. Изменения на мировом рынке и последовавший дефицит профессиональной экипировки стали катализатором для реализации проекта по созданию отечественной альтернативы импортным решениям.

19. АПИ выпустилапервый российский гофратор для пластиковых труб.

Производимый гофратор АПИ обладает рядом преимуществ перед импортными аналогами, для которых существуют санкционные риски и затраты на международную логистику. Российский гофратор отличается надежностью конструкции, разработанной с учетом опыта европейских компаний.

20. Московский НИТУ МИСИС и КБ «Карфидов Лаб» разработали и выпустили пилотную партию полностью отечественных микромотор-редукторов, производство которых будет налажено в Тульской области.

Устройства такого класса в России ранее не производились и закупались за рубежом. Разработчики создали два типоразмера изделий — ДПР-8 (диаметром 8 мм) и ДПР-10 (10 мм).

Миниатюрные двигатели, оснащённые небольшими редукторами, используются в системах, где требуются компактность, высокая точность и плавность движений — в медицинских протезах, робототехнике, промышленной автоматике, системах «умного дома», 3Д-принтерах, приборах точного дозирования. Их применяют и в аэрокосмической технике (для изготовления приводов ориентации и раскрытия антенн на малых спутниках), а также в стабилизаторах беспилотных аппаратов.

22. Завод «Силант»начинает производство новых дизельных вилочных погрузчиках грузоподъемностью 5 тонн, уровень локализации которых составляет 80%.

В 2026 году планируется выпуск более тысячи вилочных погрузчиков, что позволит увеличить долю российских машин на рынке до 10%. Для достижения этой цели на территории ЧЗСА строится новый сборочный цех.

23. Санкт-Петербургский КМЗ ОСК представил самоходную машину-амфибию собственной разработки, предназначенную для работы в труднодоступной местности. Многофункциональная платформа способна передвигаться по суше, воде и в прибрежной зоне, заменяя шведскую технику, поставки которой в Россию прекращены.

24. Компания «Генерация Красоты» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» построила завод по производству косметики на основе животных, растительных и морских экстрактов Дальнего Востока. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект уже инвестировано 66,4 млн рублей.

Завод площадью порядка 1494 кв. м позволит компании выпускать большие объемы продукции, реализовать государственную стратегию импортозамещения в данной отрасли, а также выйти на международный рынок.

25. На омском заводе «Сибгазстройдеталь» начали выпускать корпуса насосов для атомных электростанций — продукцию, которую раньше изготавливали за пределами России, на Украине. Теперь предприятие полностью освоило технологи.

26. ГК «Рикор» запустила на своём заводе в Арзамасе первые в России роботизированные линии тестирования ноутбуков и производства металлических корпусов для ноутбуков и серверов. Строительство этих комплексов продлилось более 2 лет, они гарантируют высокое качество выпускаемой техники, снижают зависимость от импортных компонентов и ускоряют поставки заказчикам.