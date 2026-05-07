Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2451 проектов импортозамещения!

1. В марте 2026 года успешно завершены экспертные испытания (апробация) первого отечественного лазерного интерференционного микроскопа со сверхточным разрешением — до 0,1 нанометра. Устройство разработано и выпускается на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова. Сфера применения новинки — от медицинских исследований до микроэлектроники.

2. Газпром нефть совместно с Тюменской сервисной геофизической компанией (ТСГК) реализовала проект по 3Д-сейсморазведке на площади свыше 450 км2 на Новогоднем участке недр Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с применением полностью отечественного оборудования.

3. Концерн «Русэлпром» подтвердил соответствие высоковольтных электродвигателей серий ДАЗО4 и А4 требованиям Постановления Правительства РФ № 719: продукция включена в реестр российской промышленной продукции.

Двигатели данных серий предназначены для привода насосов, вентиляторов и дымососов на объектах энергетики, включая атомную генерацию, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической отраслей. Производственный цикл полностью локализован в России и осуществляется на отечественных материалах и комплектующих, что гарантирует заказчикам стабильность поставок и исключает риски, связанные с санкциями или логистическими сбоями.

4. Российская компания — разработчик промышленного электрооборудования Арум начала производство реклоузеров VR для электрических воздушных сетей среднего напряжения в 2023 году.

Устройство эффективно замещает современное импортное оборудование ведущих производителей, активно используется нефтегазовыми, добывающими и другими компаниями с высокими требованиями и запросами.

5. В России в 2026 годупроходят испытания инновационной mesh-сети. Эта mesh-сеть обеспечит автономное управление беспилотниками в местах, где недоступны спутниковые системы навигации. Проект, разработанный инженерами из Казани, получил грантовую поддержку Фонда НТИ в размере 43,8 млн рублей по итогам конкурсного отбора национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Как сообщил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев, выделенные средства позволят завершить испытания прототипа уже в текущем году. Полевые тесты запланированы на конец 2026 года — в рамках них будет развернута сеть из четырех базовых станций и двух беспилотных летательных аппаратов.

6. COMETAL завершил реализацию проекта по импортозамещению рабочих колес центробежного компрессора для перекачки водорода. Деталь, ранее поставлявшаяся из-за рубежа, была полностью спроектирована и изготовлена в России. Проект занял около трех лет, потребовал смены нескольких подрядчиков и прошел через серию сложных экспериментов, прежде чем был доведен до результата.

7. Концерн «Росэнергоатом» завершил внедрение на всех 11 российских АЭС импортозамещенной информационной системы «Центр химической поддержки АЭС». Она собирает, систематизирует и анализирует данные химического контроля водно-химических режимов технологических контуров и работы вспомогательных систем станций, а также технические и эксплуатационные характеристики оборудования.

Встроенные инструменты позволяют проводить расширенный анализ накопленных данных по химическим показателям. В системе есть блок для формирования отчетности, оперативных справок и рекомендаций по ведению режимов. Техническую поддержку обеспечивает АО «Консист-ОС» — внутренний интегратор и центр компетенций «Росэнергоатома» в области IT.

8. Корпорация ЭЛАР объявляет о включении линейки поточных сканеров ЭЛАР Скамакс 1000/2000 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Позиции в реестре РЭП, присвоенные данным моделям ЭЛАР Скамакс с 2026 года, официально закрепляют за ними статус отечественного сканирующего оборудования.

9. Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) разработала дискуссионную систему OCS-80. Решение, предназначенное для оснащения залов официальных заседаний, судебных органов и переговорных пространств, сочетает в себе передовые аудиотехнологии и удобство управления.Это полностью российское производство. Система OCS-80 будет включена в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, что делает её приоритетным выбором для государственных и корпоративных заказчиков в рамках политики импортозамещения.

10. Первая российская установка «Торкрет Старт»: шаг к импортозамещению в строительстве и металлургии

Проект реализуется краснодарским заводом «Гранд» в рамках программы импортозамещения: оборудование призвано заменить зарубежные аналоги в строительстве и металлургии.

«Торкрет‑Старт» — компактная установка для нанесения торкрет‑бетона. Её разработали с учётом российских условий: особенностей местных строительных материалов, климатических зон и отраслевых норм.

11. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) начал серийное производство обновлённой линейки оборудования профессиональной мобильной радиосвязи стандарта TETRA.

Основные изменения — снижение энергопотребления и упрощение эксплуатации. Устройства предназначены для объектов критической инфраструктуры. Образцы показали на международной выставке «Связь-2026» в Москве.

Сети TETRA используют силовики, энергетики и транспортники. Стандарт автоматически распределяет каналы между абонентами, эффективно используя ограниченный радиочастотный ресурс. Поддерживаются групповые вызовы «один ко многим», передача коротких данных, координат ГЛОНАСС и телеметрии.

Модернизация затронула модуль приёмопередатчика, модуль соединений и формирования частоты — энергопотребление снизилось. На лицевые панели вывели дополнительные индикаторы состояния: персонал быстрее замечает неисправности.

12. В России разработали отечественные кремниевые лавинные фотодиоды — датчики, передающие изображение с разрешением 500 на 700 пикселей. Они основаны на современной кремниевой планарной технологии, позволяющей производить их по низкой цене и обеспечить массовое внедрение. Разработку и испытания ведут специалисты Центрального научно-исследовательского института «Электрон» (Санкт-Петербург).

Современный лавинный фотодиод представляет собой полупроводниковый фотоприемник, выполненный по правилам и нормам нанометровой планарной кремниевой технологии. Это твердотельный элемент фотоники, интегрированный в сверхбольшую (до 1 млн элементов в кристалле) интегральную схему, рассматриваемый как аналог вакуумного фотоэлектронного умножителя.

После завершения разработки российских кремниевых лавинных фотодиодов в ЦНИИ «Электрон» начнется выпуск опытной партии, сертификация и подготовка к выводу продукта на рынок. Разработка позволит российскому производителю выйти на рынок передовой фоточувствительной электронной компонентной базы для лидарных систем и составить конкуренцию иностранной продукции.

13. Специалисты российской компании «Шлифовальные станки» (входит в Холдинг «СТАН») за шесть месяцев спроектировали и собрали отечественный инструментальный магазин на 18 позиций для автоматической установки шлифовальных кругов в мотор-шпиндель. Максимальная масса круга в сборе с оправкой — 60 кг. До этого единственным мировым производителем систем такого размера и функциональности была германская компания Haas Schleifmaschinen GmbH. Весной 2026 года новинка находится на испытаниях.

Ключевой особенностью разработанного в России магазина является его способность работать с тяжелыми кругами в сборе с оправкой массой до 60 кг.

Разработка закрыла критически важную технологическую нишу, ранее монопольно занимаемую германской компанией Haas Schleifmaschinen GmbH из города Охенхаузен. В то время как аналогичное оборудование от Haas может стоить от нескольких десятков до 180 000 евро (более 16,5 миллионов рублей), в зависимости от конфигурации (например, их системы с магазином на 70 позиций), российская разработка позволяет не только сэкономить валютные средства, но и полностью отказаться от импортных поставок, гарантируя технологический суверенитет в этой области.

14. Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, инженеры «РД Групп» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») закончили проектирование и предварительные испытания пальчиковых джойстиков серии «RDJ-377» для применения в электронных системах в качестве органов управления исполнительными механизмами дорожной, коммунальной, специальной техники, тракторов и комбайнов.

Рабочая температура составляет -40+85 °С, а рабочее напряжение — 5 В (ток потребления: менее 10 мА, выходной сигнал: 0,5-4,5 В). Максимальный угол отклонения достигает 70°, количество циклов — не менее 1 000 000. Стойкость к ударным и вибронагрузкам — до 40g.

Проект направлен на импортозамещение и снижение зависимости от иностранных комплектующих.

15. Холдинг «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал серийное производство более 30 видов буферных усилителей.

Эти компоненты применяются в радиоэлектронике разного назначения, системах сбора, хранения информации, системах связи, а также в космической технике. Отечественные изделия призваны заменить импортные аналоги из США.

Буферные усилители повышают силу тока, сохраняя при этом высокую стабильность сигнала без роста напряжения. Это позволяет существенно снизить уровень помех при передаче радиосигналов, поэтому они востребованы в радиосвязи и радиолокации.

В аудиотехнике такие компоненты обеспечивают чистоту звука при записи и воспроизведении. Производством занимается научно-производственное предприятие «Пульсар» (в структуре «Росэла»).

Новые изделия придут на смену зарубежным аналогам, включая усилители AD829, LT1217 и OP284 от американских компаний Analog Devices и Linear Technology.

16. Промышленная группа «Конар» успешно завершила приемо-сдаточные испытания электрических винторулевых колонок под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. Испытания судового оборудования проходили на специализированных стендах площадки индустриального парка «Станкомаш» — основной производственной площадки группы «Конар» в Челябинске.

Разработка конструкторской документации ЭВРК, комплектующих, узлов и систем, их производство и сборка, а также оснащение испытательных стендов были выполнены «с нуля» всего за два года.

ЭВРК мощностью 2000 кВт являются уникальными для российского рынка и предназначены для оснащения ледоколов проекта 22740М (ледовый класс Icebreaker6), строящихся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу ФГУП «РОСМОРПОРТ». Движители разработаны ПГ «Конар» для замещения продукции ушедшего с российского рынка западного производителя и являются отечественным аналогом ЭВРК Azipod ICE1400.

17. В Набережных Челнах компания НПО «Ростар» начала серийный выпуск осевых агрегатов для прицепной техники. Новые агрегаты рассчитаны на нагрузку 9 тонн на ось и оснащены пневматической подвеской и дисковыми тормозными механизмами.

После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 8,7 тыс. агрегатов в год. Уровень локализации на старте составляет 73%, а к середине 2026 года компания планирует довести его до 80%.

18. Когда оригинальный поставщик оборудования уходит с рынка, самое страшное — это не потеря возможности купить новую машину, а риск остановки действующего производства. Остановка одной технологической линии нефтехимического завода может обернуться многомиллионными убытками.

Именно с такой задачей столкнулся один из ключевых игроков нефтехимической отрасли России, когда потребовалось заменить критически важный компонент зарубежного компрессора — рабочее колесо.

К нам обратились с задачей — разработать технологию изготовления и произвести элемент сложнейшего узла центробежного компрессора Siemens. Исходя из опыта наших конструкторов было предложено заменить изначально прописанную в КД технологию пайки на технологию сварки, в связи с большей надежностью и прочностью.

19. Новый производственный комплекс «Полипласта» под названием «Арктика» будет выпускать полимерные связующие для теплоизоляционных материалов. Мощность нового комплекса составит до 60 000 тонн продукции в год. Реализация проекта позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в полимерных связующих, таким образом нивелировав импортозависимость отечественных производителей, а также обеспечить развитие экспортных направлений.

20. В особой экономической зоне «Технополис Москва» заработало новое производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа. Завод, расположенный в индустриальном парке «Руднево», сможет выпускать до 360 тысяч изделий ежегодно. Инвестиции в проект превысили 250 млн рублей.

Проект реализован при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, который предоставил льготное финансирование с компенсацией процентной ставки по кредиту.

Продукция должна заменить компрессионные изделия, которые ранее поставлялись из Германии, Швейцарии, Италии, Турции и Китая. В перспективе компания планирует расширить ассортимент и запустить выпуск бандажей и ортезов.

21. 23 апреля на бывшем заводе Volkswagen в Калуге перезапустили моторное производство. Нынешний владелец площадки в лице холдинга АГР теперь выпускает в реанимированных цехах двигатели, аналогичные Chery. Партнером в проекте является китайская фирма Defetoo, не имеющая юридических связей с Chery.

Локализованными ДВС будут оснащать кроссоверы Tenet, Tenet Plus, Jeland, которые производятся холдингом АГР.

На первом этапе в Калуге предполагается собирать 150 тысяч ДВС в год, в дальнейшем производство нарастят до 300 тысяч.

22. Один из производителей оборудования для таких испытаний завод ИРМАШ, выпускает гидравлическое оборудование, в том числе погружные домкраты для испытаний свай по методу Остерберга.

Испытания свай на несущую способность требуют не только точных расчетов, но и надежных практических методов, позволяющих получить объективные данные о работе фундамента. Один из таких методов — технология Остерберга, в которой нагрузка создается внутри самой сваи, без применения массивных внешних реакционных конструкций.

23. Российская компания «Тракт» — производитель решений для радио и телевидения — представил первый отечественный микшер. Устройство будет использоваться в радиостудиях и мобильных телевизионных комплексах, передают «Ведомости».