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Образование

Итоги 2018 года: Крупнейшие объекты образовательной инфраструктуры

В МИФИ введен научно-лабораторный корпус

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В 4-этажном здании общей площадью 21,6 тыс. кв. м размещены учебные классы и аудитории для студентов и преподавателей, а также лаборатории для научной работы. Корпус рассчитан на 776 научных сотрудникови 265 студентов.

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Открыто новое общежитие для физтех-лицея в Долгопрудном

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Новый учебный блок МГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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В Невинномысске открыт Центр детского научного и инженерно-технического творчества

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В МФТИ открыли новый корпус

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В Воронежском техническом университете открыта новая лаборатория

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В Туле открылась лаборатория комбайнов

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Научно-информационный центр открыт на базе Саратовского технического университета

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В Якутии появились Высшая школа инновационного менеджмента и IT парк

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В Петербурге сдали новый корпус Аграрного университета

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В ОГАУ открылась специализированная аудитория компании «Ростсельмаш»

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На Сахалине и Ставрополье открыты детские технопарки «Кванториум»

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овое студенческое общежитие на 150 мест открылось в Сахалинской области

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Первый учебный центр СТАН открылся в Стерлитамаке

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Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Подмосковье

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Центр инновационных технологий в мелиорации открылся в Саратове

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Комплекс студенческих общежитий на 1000 мест открыт в Алтайском крае

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Открыт симуляционный центр АГМУ в Городской больнице № 5 города Барнаула

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У студентов СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе появилось собственное общежитие

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В Татарстане открыт учебно-лабораторный комплекс для подготовки рабочих нового поколения

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Новый корпус общежития Первого медицинского университета им. Сеченова введен в эксплуатацию

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  •  © sechenov.ru

В Новосибирске открыт технологический центр по изготовлению изделий из кожи

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В Назаровском агротехникуме открылась учебная аудитория «Современные сельскохозяйственные машины»

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Открылось новое здание Нахимовского училища в Санкт-Петербурге

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В Хабаровском крае открылся Научно-образовательный центр робототехники

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В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях

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В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС

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На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград»

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  •  © sdelanounas.ru

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В Смоленской области открыли новый корпус школы-интерната для одаренных детей «Феникс»

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В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ

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В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детей

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Открыт новый корпус общежития Консерватории им. Чайковского в Москве

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  •  © sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге открыли центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»

  •  © sdelanounas.ru

В Томской области появился современный центр для обучения животноводов

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Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств

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В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации

На Синарском трубном заводе открыт образовательный центр по обучению по заводским профессиям

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Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи

  •  © sdelanounas.ru

Новый учебный корпус для будущих агрономов и биологов открыли в Грозном

  •  © sdelanounas.ru

Межвузовское общежитие на 500 мест для студентов двух вузов открыли в Якутске

  •  © sdelanounas.ru

На заводе двигателей «КАМАЗа» создана новая учебная площадка

  •  © sdelanounas.ru

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итоги 2018, обзор, образование
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