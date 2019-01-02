Итоги 2018 года: Крупнейшие объекты образовательной инфраструктуры
В МИФИ введен научно-лабораторный корпус
В 4-этажном здании общей площадью 21,6 тыс. кв. м размещены учебные классы и аудитории для студентов и преподавателей, а также лаборатории для научной работы. Корпус рассчитан на 776 научных сотрудникови 265 студентов.
Открыто новое общежитие для физтех-лицея в Долгопрудном
Новый учебный блок МГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию
В Невинномысске открыт Центр детского научного и инженерно-технического творчества
В Воронежском техническом университете открыта новая лаборатория
В Туле открылась лаборатория комбайнов
Научно-информационный центр открыт на базе Саратовского технического университета
В Якутии появились Высшая школа инновационного менеджмента и IT парк В Петербурге сдали новый корпус Аграрного университета В ОГАУ открылась специализированная аудитория компании «Ростсельмаш»
В ОГАУ открылась специализированная аудитория компании «Ростсельмаш»
На Сахалине и Ставрополье открыты детские технопарки «Кванториум»
овое студенческое общежитие на 150 мест открылось в Сахалинской областиПервый учебный центр СТАН открылся в Стерлитамаке Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Подмосковье Центр инновационных технологий в мелиорации открылся в Саратове
Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Подмосковье
Центр инновационных технологий в мелиорации открылся в Саратове
Комплекс студенческих общежитий на 1000 мест открыт в Алтайском крае Открыт симуляционный центр АГМУ в Городской больнице № 5 города Барнаула У студентов СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе появилось собственное общежитие
Открыт симуляционный центр АГМУ в Городской больнице № 5 города Барнаула
У студентов СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе появилось собственное общежитие
В Татарстане открыт учебно-лабораторный комплекс для подготовки рабочих нового поколения
Новый корпус общежития Первого медицинского университета им. Сеченова введен в эксплуатацию В Новосибирске открыт технологический центр по изготовлению изделий из кожи В Назаровском агротехникуме открылась учебная аудитория «Современные сельскохозяйственные машины»
В Новосибирске открыт технологический центр по изготовлению изделий из кожи
В Назаровском агротехникуме открылась учебная аудитория «Современные сельскохозяйственные машины»
Открылось новое здание Нахимовского училища в Санкт-Петербурге
В Хабаровском крае открылся Научно-образовательный центр робототехники В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград» В Смоленской области открыли новый корпус школы-интерната для одаренных детей «Феникс» В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детейОткрыт новый корпус общежития Консерватории им. Чайковского в Москве В Санкт-Петербурге открыли центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»В Томской области появился современный центр для обучения животноводов Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации
В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях
В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС
На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград»
В Смоленской области открыли новый корпус школы-интерната для одаренных детей «Феникс»
В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ
В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детейОткрыт новый корпус общежития Консерватории им. Чайковского в Москве В Санкт-Петербурге открыли центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»В Томской области появился современный центр для обучения животноводов Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации
В Санкт-Петербурге открыли центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»В Томской области появился современный центр для обучения животноводов Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации
Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств
В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации
На Синарском трубном заводе открыт образовательный центр по обучению по заводским профессиям Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи Новый учебный корпус для будущих агрономов и биологов открыли в Грозном Межвузовское общежитие на 500 мест для студентов двух вузов открыли в Якутске
Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи
Новый учебный корпус для будущих агрономов и биологов открыли в Грозном
Межвузовское общежитие на 500 мест для студентов двух вузов открыли в Якутске
На заводе двигателей «КАМАЗа» создана новая учебная площадка
- termometrix
- 02.01.201922:50
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