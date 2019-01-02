Итоги 2018 года: Крупнейшие объекты образовательной инфраструктуры

В МИФИ введен научно-лабораторный корпус

В 4-этажном здании общей площадью 21,6 тыс. кв. м размещены учебные классы и аудитории для студентов и преподавателей, а также лаборатории для научной работы. Корпус рассчитан на 776 научных сотрудникови 265 студентов.

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В МФТИ открыли новый корпус

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овое студенческое общежитие на 150 мест открылось в Сахалинской области



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Комплекс студенческих общежитий на 1000 мест открыт в Алтайском крае



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© sdelanounas.ru Открыт симуляционный центр АГМУ в Городской больнице № 5 города Барнаула



© sdelanounas.ru У студентов СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе появилось собственное общежитие



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В Татарстане открыт учебно-лабораторный комплекс для подготовки рабочих нового поколения



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Новый корпус общежития Первого медицинского университета им. Сеченова введен в эксплуатацию



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© sechenov.ru В Новосибирске открыт технологический центр по изготовлению изделий из кожи



© sdelanounas.ru В Назаровском агротехникуме открылась учебная аудитория «Современные сельскохозяйственные машины»



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Открылось новое здание Нахимовского училища в Санкт-Петербурге





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В Хабаровском крае открылся Научно-образовательный центр робототехники



© sdelanounas.ru В Волгоградской области создают учебные центры на промышленных предприятиях



© sdelanounas.ru В Чебоксарах открылся Чувашский кадетский корпус для подготовки специалистов ВКС



© sdelanounas.ru На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград»



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© sdelanounas.ru В Смоленской области открыли новый корпус школы-интерната для одаренных детей «Феникс»



© sdelanounas.ru В Саратове открыт Центр поддержки одаренных детей при СГУ



© sdelanounas.ru В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детей



© sdelanounas.ru Открыт новый корпус общежития Консерватории им. Чайковского в Москве



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© sdelanounas.ru В Томской области появился современный центр для обучения животноводов



© sdelanounas.ru Открыт новый корпус Саратовского областного колледжа искусств



© sdelanounas.ru В Крымском федеральном университете открыт Центр симуляционного обучения и аккредитации

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© sdelanounas.ru Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи



© sdelanounas.ru Новый учебный корпус для будущих агрономов и биологов открыли в Грозном



© sdelanounas.ru Межвузовское общежитие на 500 мест для студентов двух вузов открыли в Якутске





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