Импортозамещение. Июль 2020 года. Есть двухсотый Суперджет!

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1471 проектов импортозамещения!

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Июль 2020 года 21 проект:

1. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство портативный наблюдательный прибор, оборудованный тепловизионным и ночным каналом. Монокуляр позволяет в темное время суток и на большом расстоянии обнаруживать животных, людей и иные объекты, имеющие тепловое излучение.

Это первое подобное устройство на российском рынке.

https://sdelanounas.ru/blogs/133789/

2. АО «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») получил сертификат соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ») на серийное производство генераторов тяговых постоянного тока ГПП-840.

Сертификационные испытания проводились в испытательном центре технических средств железнодорожного транспорта всероссийским НИИ электровозостроения (ВЭлНИИ) в городе Новочеркасске Ростовской области. Результаты испытаний подтвердили соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и выдан Пензадизельмашу сроком на 3 года. Документ действует на территории Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

Генератор создан на ПДМ в рамках реализации программы импортозамещения взамен импортировавшихся с Украины.

https://sdelanounas.ru/blogs/133780/

3. В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан», торговая марка «ЭЛЛАС», заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.

На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды. В планах предприятия — инкубировать не менее 400 млн мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции.

Благодаря инкубатору, успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.

Ранее компания закупала мальков в Таиланде.

https://sdelanounas.ru/blogs/133921/

4. Основной деятельностью ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» является производство эндопротезов тазобедренного сустава, позволяющих пациентам с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов избежать инвалидности, восстановить утраченную трудоспособность и со временем вернуться к полноценной жизни.

В рамках реализации программы импортозамещения в медицинской промышленности компания совместно с АО ГК «Росатом» при поддержке Фонда развития промышленности создала в г. Москве первое лицензированное производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла, соответствующее стандартам ISO и требованиям Росздравнадзора. В настоящий момент подобных предприятий в Российской Федерации больше нет.

https://sdelanounas.ru/blogs/133856/

5. Специалисты АО «Ангстрем» в рамках опытно-конструкторских работ освоили производство изделий силовой электроники (БТИЗ, БВД и ДМОП) в металлопластмассовом корпусе ТО-247. В дальнейшем предприятие сертифицировало транзисторы и диоды в этом корпусе для использования в технике двойного назначения, что предъявляет к полупроводниковой продукции особые требования по стойкости.

Силовые транзисторы и диоды в подобных корпусах наиболее распространенные полупроводниковые приборы, которые используются при производстве готовых изделий: систем управления электропитанием техники и аппаратуру, в том числе и для стратегических отраслей промышленности.

Ранее такие изделия поставлялись заказчику в металлокерамических корпусах, которые кроме защищенности обладают высокой стоимостью. Новый пластиковый корпус значительно дешевле своего аналога. АО «Ангстрем» стало первым отечественным предприятием, выпускающим такую продукцию. До этого момента в России использовались только иностранные комплектующие в пластиковых корпусах ТО-247.

https://sdelanounas.ru/blogs/133851/

6. Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, таким образом компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.

«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.

https://sdelanounas.ru/blogs/134123/

7. Работа по созданию собственного производства гибких печатных кабелей ведётся предприятием «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва с начала 2020 года. Первые опытные образцы уже переданы на испытания. Отработать и внедрить технологию производства гибких печатных кабелей планируется до конца текущего года. В итоге предприятие получит полную независимость от внешнего поставщика и более широкие возможности при конструировании бортовой аппаратуры.

В рамках освоения технологии изготовления печатных кабелей на приборном производстве АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва также изготовлены пробные образцы гибко-жёстких печатных плат.

https://sdelanounas.ru/blogs/134119/

8. Заемщик Фонда развития промышленности из Саратовской области — Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» имени А.И. Глухарева — запустил производство новой линейки датчиков для российских самолетов МС-21, «Сухой Суперджет 100», новейшего отечественного авиадвигателя ПД-14. Уровень локализации производства продукции составляет 100%.

После запуска нового производства доля ОКБ «Сигнал» на российском рынке датчиковой аппаратуры для авиации увеличится с 40% до 70-80%, а в сегменте сигнализаторов пожара и перегрева — до 100% за счет снижения доли зарубежных производителей. Годовая мощность нового производства составит более 7000 приборов, увеличив оборот предприятия более чем в два раза.

Предприятие разработало и запустило в серийное производство более 30 новых типов высокоточных, высокостабильных датчиков и сигнализаторов для гражданской авиации.

https://sdelanounas.ru/blogs/134096/

9. АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) разработало, изготовило и отгрузило в адрес заказчика — ОАО «Ямал СПГ» первый отечественный насос для перекачивания сжиженного природного газа.

Насосное оборудование предназначено для крупнотоннажных производств СПГ и будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры — газовозы.

Благодаря разработкам специалистов ОКБМ и созданию первых отечественных СПГ- насосов Россия обретает независимость от импорта данного оборудования.

https://sdelanounas.ru/blogs/133976/

10. Филиал ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолёты» приступил к проведению лётных испытаний инерциальной навигационной системы БИНС-2015 на опытном самолёте SSJ 100. Об этом сообщает корпорация «Иркут».

Система БИНС-2015 разработана ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики». Ее планируется устанавливать на обновлённую версию самолета SuperJet (проект SSI-NEW).

В настоящее время на серийных самолетах SSJ 100 устанавливаются системы зарубежного производства, отметили в корпорации. Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем — полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов. Высокие характеристики БИНС-2015 обеспечиваются применением лазерных гироскопов и прецизионных акселерометров.

https://sdelanounas.ru/blogs/133946/

11. На прошедшем 16-18 декабря на территории Сколково международном форум-выставке «Чистая страна» инновационная компания-резидент Сколково ООО «АгроКомпост» впервые в России презентовала на выставке решение для утилизации органических отходов — ворошительную машину отечественного производства «Компостер ВМ-4».

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» в Московской области по технологии закрытого компостирования ООО «АгроКомпост» уже открылись два комплекса компостирования органических хвостов ТКО и пищевых отходов на КПО «ЮГ» в Коломенском и КПО «Восток» в Егорьевском муниципальных районах. В каждом комплексе работает ворошительная машина «Компостер ВМ-4» с применением биопрепарата «Закваска термофильных бактерий». В настоящее врем в Московской области к запуску в 2020 году готовятся еще 3 таких комплекса.

https://sdelanounas.ru/blogs/134233/

12. Заемщик Фонда развития промышленности — ТД «Промышленные покрытия» — запустил в Дегтярске Свердловской области новый цех по выпуску оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов. На российском рынке данное оборудование является заменой европейских аналогов. Общий бюджет проекта превысил 41 млн рублей.

В серийное производство запущено оборудование под брендом Linolit мощностью до 300 единиц в год. Его планируется реализовывать в России, СНГ, около 20% продукции пойдет на экспорт в Европу. Локализация производства составляет 90%.

https://sdelanounas.ru/blogs/134191/

13. На базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей. В создание производства инвестировано 8,7 млрд рублей. Сейчас в центре работают 350 сотрудников. В будущем их число планируется увеличить вдвое.

Центр, организованный по принципам бережливого производства, оснащён 310 единицами современного оборудования, включая станки с числовым программным управлением, высокотехнологичные обрабатывающие центры и уникальное оборудование для сварки и пайки. Проектная мощность составляет 350 моторокомплектов в год.

«Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд руб.», — заявил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

https://sdelanounas.ru/blogs/134186/

14. 16 июля под Калининградом открылся новый животноводческий комплекс «Каштановка». Также начал работу селекционно-генетический центр «Интерген Рус».

Здесь находятся 12 быков-производителей голштинской породы, до конца года их поголовье планируется увеличить еще на 30 единиц. С помощью их материала в регионе в этом году будет произведено до 5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Порядка 20% выпускаемого генетического материала полностью обеспечит потребности АПХ «Залесье» — одного из крупнейших агропромышленных холдингов Калининградской области. Оставшаяся часть продукции будет поставляться потребителям по всей России, закрывая до 8% потребности отечественного рынка.

https://sdelanounas.ru/blogs/134185/

15. Специалисты Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали технологию производства нового высокотехнологичного продукта — ниобий-титановой проволоки для электронно-оптических преобразователей.

Первые партии ниобий-титановой проволоки диаметром 0,2 мм завод поставил российским производителям приборов ночного видения. Продукция завода прошла необходимые испытания у заказчиков и получила подтверждение высокого уровня качества и необходимых технических характеристик.

Проволоку из ниобий-титанового сплава выпускают на мощностях цеха по производству сверхпроводящих материалов АО «ЧМЗ». В изготовлении проволоки используется оборудование, ранее задействованное в производстве сверхпроводниковых материалов для крупнейших международных научно-исследовательских проектов: ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор), FCC (Кольцевой коллайдер будущего), LHC (Большой адронный коллайдер) и других.

https://sdelanounas.ru/blogs/134321/

16. В АО «ВНИИХТ» (НИИ Химической Технологии научного дивизиона Госкорпорации Росатом, г. Москва) запущена новая линия в рамках инвестиционного проекта «Производство пожаробезопасных безгалогенных композиционных материалов электроизоляционного назначения».

Безгалогенные композиты применяются в производстве различных типов кабелей и проводов, мембран и сэндвич панелей. Уже до конца нынешнего года планируется произвести до 400 тонн продукции. Начиная с 2022-го года ежегодно только для российского рынка предполагается производить до 1200 тонн продукции. В планах ВНИИХТ также выход со своим компаундом на европейский рынок.

https://sdelanounas.ru/blogs/134291/

17. Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начал серийное производство первой отечественной комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита у детей. Две серии препарата, действующего по принципу «три укола в одном», выпущены в оборот и готовы к отгрузке.

Разработчиком препарата «Вактривир» выступает научно-производственное объединение «Микроген» (находится под управлением «Нацимбио»). Вакцина создана из российских антигенов и будет производиться на мощностях НПО «Микроген» по полному технологическому циклу. Производство полностью обеспечит потребности отечественного здравоохранения в новой трехкомпонентной вакцине.

В настоящее время в России для защиты от трех заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок используются моновакцины от кори, краснухи и паротита, а также дивакцина паротитно-коревая.

https://sdelanounas.ru/blogs/134283/

18. 21 июля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95204 и регистрацией 89144 предназначен для а/к Россия. Это уже 200-й взлетевший самолёт этого типа.

https://sdelanounas.ru/blogs/134259/

19. Российские компании «Эдельвейс», разработчик электроники, «Базальт СПО», разработчик линейки операционных систем «Альт» и «Байкал Электроникс», разработчик «систем на криcталле» на базе архитектур MIPS и ARM, объявляют о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M под управлением ОС «Альт». Компьютеры, оснащенные новой материнской платой и российской операционной системой, расширят возможности организаций по построению технологически независимой ИТ-инфраструктуры.

Новые компьютеры будут поставляться с предустановленными российскими ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование». Совместимость ОС и процессора, подтвержденная результатами тестовых испытаний, служит гарантией высокой производительности и надежности этих российских вычислительных комплексов.

Плата производится в Москве компанией «Рамтроника» и полностью соответствует критериям, предъявляемым к отечественному оборудованию.

https://sdelanounas.ru/blogs/134351/

20. АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») ввело в эксплуатацию производственную линию для выпуска резисторов в SMD-исполнении (от анг. Surface Mount Device — устройство, монтируемое на поверхность) с расчетной мощностью около 170 млн штук в год.

Проект реализован в рамках госпрограммы по перевооружению промышленности. Общий объем вложений составил около 1 млрд рублей: примерно в равных долях — средства федерального бюджета и самой компании.

«Это новая линейка оборудования. Оно предназначено для производства SMD-резисторов для поверхностного монтажа типа Р1-12. Применяется он во всей электронике, которая есть у нас в стране: от мобильных телефонов до автомобилей и бытовой техники. Потребность в этой продукции колоссальная.», — сообщил генеральный директор АО «НЗР «Оксид» Лев Носенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/134347/

21. Впервые в России начал работу комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+".

Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка. С вводом «Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. Работа по строительству установки ведется с 2016 года. Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.

https://youtu.be/FPxnw8zlzHA