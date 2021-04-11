Обзор: в декабре 2020 года в России открылось 24 новых производства

Открыто 24 новых производства, из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 54,38 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Также отдельной строкой идет объем инвестиций в строительство гиганта «ЗапСибНефтехим», т.к. инвестирование шло на протяжении 6 лет. Инвестиции около 550 млрд рублей.

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. На заводе «ТАНЕКО» в Татарстане запущен новый нефтеперерабатывающий комплекс

© sdelanounas.ru

21 декабря состоялся запуск нового производства дизельного топлива на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Установку гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД) построили за три года.

Ежегодно установка будет перерабатывать около 3,7 миллиона тонн сырья. В проект вложили более 16 млрд рублей, его реализация длилась три года. Всего в реализацию проекта «ТАНЕКО» компания «Татнефть» вложила около 400 млрд рублей. 95% оборудования установки сделали в России. Глубина переработки составляет 99%, выход светлых нефтепродуктов — стабильно выше 80%. В ассортименте порядка 20 видов продукции, в том числе такие премиальные нефтепродукты, как автомобильные бензины, дизельное топливо, соответствующие требованиям двигателей Евро-6, авиационный керосин.

2. Первый цех по производству газобетона заработал в Амурской области

© sdelanounas.ru

Инвестор ООО «Благовещенский ГБЗ» вложил в создание цеха по производству газобетона 650 млн рублей. На новом предприятии создадут 100 рабочих мест.

Цех по производству газобетона единственный в регионе и третий на Дальнем Востоке. Подобные предприятия есть в Хабаровском крае и на Сахалине. Востребованность современного строительного материала несколько лет назад подтолкнула компанию инициатора-инвестора начать производство газобетона в Приамурье.

3. ЗапСибНефтехим вышел на полную мощность

© sdelanounas.ru

ЗапСибНефтехим это гигантский проект, в который СИБУР вложил около 550 млрд рублей. Завод крупнейший в России и входит в топ-5 крупнейших производств полимеров в мире — 2 млн тонн в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена). На заводе работает 1200 человек.

Благодаря запуску только этого завода Россия вошла в Топ-10 мировых производителей полимеров.

4. В Владимирской области открылся известковый завод

© sdelanounas.ru

1 декабря вблизи д. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области открылся завод по производству извести — сырья для стекольной и строительной отраслей.

Мощность нового производства компании «Добрятинское карьероуправление». составит 75 тысяч тонн продукции в год, численность работников — 41 человек.

Стоимость проекта, реализованного компанией «Добрятинское карьероуправление», состовляет 400 млн рублей. В 2022 году инвестор собирается продолжить расширение этой производственной площадки.

5. Северсталь запустила на Череповецком металлургическом комбинате первый блок коксовой батареи № 11

© sdelanounas.ru

Северсталь ввела в эксплуатацию первый блок коксовой батареи № 11 (КБ-11) с технологией трамбования угольной шихты на Череповецком металлургическом комбинате. Новый агрегат позволит увеличить производство кокса под возрастающие объемы выпуска чугуна и, соответственно, стали.

Коксовая батарея № 11 будет иметь два блока производительностью 700 000 тонн кокса в год. Стоимость проекта составляет более 34 млрд рублей. Общая производительность нового агрегата — 1 млн 400 тыс. тонн в год. Запуск второго блока запланирован на 2021 г.

6. На заводе «КуйбышевАзот» в Тольятти открылся новый комплекс производства серной кислоты

© sun9-28.userapi.com

2 декабря на «КуйбышевАзот» в г. Тольятти Самарской области запущен новый цех серной кислоты.

Годовая мощность нового производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки «К» и 360 тысяч тонн улучшенного олеума.

Получаемые продукты используются для производства капролактама и далее — для полиамидных волокон и нитей, инженерных пластиков и плёнок. Ввод в строй этих мощностей позволит закрепить лидерские позиции ПАО «КуйбышевАзот» в производстве капролактама и продуктов его переработки в России, СНГ и странах Восточной Европы.

Инвестиции в проект составляют 8.6 млрд рублей.

С запуском цеха создано 50 новых высококвалифицированных рабочих мест.

7. Компания «МИРтекс» запустила новый вязальный цех на производстве в Ивановской области

© sdelanounas.ru

Компания «МИРтекс» на своей производственной площадке в Фурманове Ивановской области запустила в эксплуатацию новый вязальный цех на 150 рабочих мест.

Площадь цеха составляет 3000 м2. Здесь установлены и уже работают 20 вязальных машин. Цех будет расширен до 40 машин. Общая сумма затрат на оборудование составила 226 млн рублей.

Открытие нового цеха даст возможность на треть увеличить выпуск сурового полотна. Сейчас отделочные мощности компании «МИРтекс» позволяют выпускать до 60 т полотна в сутки. Но вяжет предприятие только 40 т, остальные приходится закупать. После того, как новый цех заработает в полную силу, возможности вязального и отделочного производств сравняются.

8. Новый индустриальный парк «Гатчина» в Ленинградской области открывает двери для резидентов

© sdelanounas.ru

Индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» готов к приему резидентов — малых и средних инновационных компаний.

На территории 19,4 га созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.

9. На заводе «Метаклэй» в Брянской области запустили новую линию выпуска стеклопластиковой ленты

© sdelanounas.ru

На карачевском заводе «Метаклэй» в Брянской области приступили к выпуску стеклопластиковой ленты, применяемой для защиты изоляции магистральных газовых и нефтепроводов. Такие покрытия увеличивают срок годности труб до 60-80 лет при существенном снижении газопроницаемости, делают их устойчивыми к экстремальным температурам от -60 С° до +80 С° и солнечному излучению. Также они будут использоваться для защиты металлических конструкций, применяемых при строительстве и ремонте различных зданий и сооружений.

Производство было создано в сотрудничестве с Фондом развития моногородов. На эти цели Фонд развития моногородов предоставил 150 млн рублей. Общая стоимость инвестиционного проекта по созданию новой производственной линии составляет порядка 340 млн рублей. Создано 62 рабочих места.

10. В Тверской области запущена новая линия по выпуску лекарств

© sdelanounas.ru

В Тверской области начали производство лекарственного препарата, который используется, в том числе, при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции. Линия по производству «Меропенема», антибиотика для внутривенного введения, запущена на предприятии «ФармКонцепт», которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района.

Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Объём инвестиций составил 100 млн рублей.

11. На Уральском заводе горячего цинкования открыли новый цех

© sdelanounas.ru

Уральский завод горячего цинкования в г. Полевской Свердловской области запустил новый цех стоимостью 211 млн рублей.

В ближайшее время цех выйдет на мощность 1 тыс. оцинкованных изделий в месяц, проектная мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн в год.

После выхода на проектную мощность штат предприятия будет расширен до 90 сотрудников.

12. На Уральском заводе многогранных конструкций запущен новый цех по производству шумозащитных экранов

© sdelanounas.ru

В г. Екатеринбург, на Уральском заводе многогранных конструкций введён в эксплуатацию новый цех по производству шумозащитных экранов для автомобильных и железных дорог. Завод расположен между Полевским и Зюзельским в Свердловской области.

Объём производства составит 180 тыс. м2 в месяц.

Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей.

13. Цех по производству моющих средств открыли в Балашихе Московской области

© sun9-64.userapi.com

11 декабря линию производства моющих средств запустили на предприятии «Коттон Клаб» в подмосковной Балашихе. Гели для стирки и мытья посуды сделаны на основе масла виноградной косточки. Они безопасные и недорогие.

Производство разместилось на площади около 1 тыс. м2. Новая линия, построенная в течение двух месяцев, состоит из склада сырья, системы тамбуров подачи сырья в чистую зону, варочного и разливочного цехов, а также склада готовой продукции с зоной отгрузки.

На новой линии производят моющие средства во флаконе ёмкостью до 2,5 литра и в пластиковом пакете, так называемом дойпаке, объёмом до 4 литров. Производительность достигает почти 100 тонн в сутки, её планируют увеличить до 250 тонн.

В проект было инвестировано около 450 млн рублей. Благодаря открытию новой линии на предприятии создано дополнительно 300 новых рабочих мест.

14. В Челябинске открыт новый металлургический завод компании «Современные кузнечные технологии»

© sdelanounas.ru

Промышленная группа «Конар» организовала на территории индустриального парка «Станкомаш» новое производство кузнечной продукции. Предприятие «Современные кузнечные технологии» планирует выпускать ежегодно до 20 тыс. тонн поковок валов для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин и поковок колец, дисков, корпусов. Эти импортозамещающие изделия будут поставлять на находящиеся рядом заводы «Русские электрические двигатели» и «Нефтяные насосы», а также на предприятия в стратегических отраслях России: энергомашиностроение, атомная энергетика, судостроение, нефтегазовая промышленность.

Общий объем инвестиций в запуск завода составил 2 млрд рублей. На новом предприятии создано 200 рабочих мест для высококвалифицированных рабочих и инженеров. Проект был реализован совместно с итальянской фирмой «Веккиато».

15. На заводе «Воронежсинтезкаучук» Сибура открыт новый цех установки газоочистки

© sdelanounas.ru

16 декабря на предприятии Сибур «Воронежсинтезкаучук» состоялось открытие новой установки по очистке выбросов в атмосферу. Бюджет проекта составил 730 млн рублей.

Новая установка повысит энергоэффективность и экологичность предприятия.

Высокотехнологичное оборудование очищает выбросы загрязняющих веществ от производства каучуков. Благодаря современным технологиям дожига возможные загрязняющие вещества полностью исключаются из состава отводимых воздушных масс, а образовавшийся при этом пар направляется на производственные нужды предприятия. При этом достигаются сразу два эффекта — повышение энергоэффективности и экологичности предприятия. Новая установка снизит нагрузку с действующего оборудования по очистке воздуха, повысив экологическую безопасность, и при этом обеспечит предприятие собственным паром, который ранее приобретался у внешних источников.

16. В Архангельске компания «Регион-лес» открыла новый завод по производству древесных гранул

© sdelanounas.ru

Компания «Регион-лес» открыла новый завод по производству древесных гранул, расположенный на территории бывшего Лесозавода № 3 в округе Майская горка города Архангельска.

Производство нацелено на глубокую обработку древесины, основанной на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Благодаря инвестициям в новое оборудование в областном центре появился завод по производству древесных топливных гранул из первичной низкосортной древесины.

Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов в год. Мощность производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.

17. Во Владимирской области компания «Ютекс Ру» открыла новый цех производства линолеума

© sdelanounas.ru

В прошлом году федеральный Фонд развития моногородов и компания «Ютекс Ру» из города Камешкова заключили соглашение о беспроцентном займе. Речь идёт о сумме, которая составляет 250 млн рублей. Деньги выделены на модернизацию линии по производству линолеума.

За счет денег фонда МОНОГОРОДА.РФ в частности были построены новый производственный цех, складские и офисные помещения, закуплено необходимое оборудование для производства нового вида ПВХ-линолеума. На предприятии создали 30 новых рабочих мест.

В настоящее время объем выпускаемой продукции увеличился на 30%. «Изюминка» новой производственной линейки в том, что при её выпуске не используются краски. Специальная ламинирующая пленка накладывается сразу с готовым рисунком.

18. В Башкирии компания «Элком» запустила производство корпусов для электрооборудования

© sdelanounas.ru

22 декабря в с. Зубово Уфимского района Башкирии открылся завод по изготовлению электротехнических корпусов компании «Элком».

Производственный комплекс размещён на территории 8 тыс. м2. Создано более 200 рабочих мест.

Строительство завода осуществлялось в течение 2 лет. Выход на проектную мощность планируется в 2026 году.

Инвестиции в проект составили 650 млн рублей.

19. Компания «Технониколь» запустила в Хабаровске новый завод по вторичной переработке полимеров

© sdelanounas.ru

Корпорация «Технониколь» на территории ТОР «Хабаровск» ввела в эксплуатацию свое 55-е предприятие, которое будет заниматься вторичной переработкой полимеров.

Новая линия сможет ежегодно переработать до 10 тыс. т вторичных полимеров. На полную мощность завод планируется вывести к 2024 году, сообщается в пресс-релизе компании.

Инвестиции в запуск участка составили 171 млн руб.

Современная линия на заводе в Хабаровске позволит перерабатывать вторичное сырье, включая отслужившие упаковки из полистирола и пенопласта: различную одноразовую тару из-под фруктов, овощей, яиц, замороженной и охлажденной продукции, а также утилизировать теплоизоляционные материалы и прочие вторичные полимеры.

Полученная в результате переработки гранула вторичного полимера будет применяться для производства тяжелых плит из экструдированного полистирола (ПС-Э, XPS), используемых в дорожном строительстве.

20. В Татарстане запустили новое производство деталей для грузовых автомобилей

© sun9-30.userapi.com

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) — «Производственная торгово-финансовая компания «Технотрон» — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство деталей интерьера, экстерьера и автокомпонентов для грузовиков КАМАЗа, ГАЗа и других.С привлечением льготных займов ФРП предприятие наладило производство деталей экстерьера и интерьера новых тягачей КАМАЗа серии К5: передних бамперов, облицовочных панелей, панелей приборов. Мощность производства составляет 40 тысяч машинных комплектов год. Объем инвестиций в создание нового производства превысил 400 млн рублей.

21. В Краснодарском крае открыт завод по производству пластиковой тары

© sdelanounas.ru

23 декабря в Армавире открыли завод по производству пластиковой тары для дезинфицирующих, лекарственных и косметических средств. Расположился он в промзоне на территории арендованных площадей.

Учредителем завода стал крупнейший российский производитель антисептических средств «Валдайская косметика».

При выходе предприятия на полную мощность планируется создать порядка 150 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей.

22. В Самаре на «ОДК-Кузнецов» открыт цех нового гальванического производства

© sdelanounas.ru

24 декабря на территории ПАО «ОДК-Кузнецов» открылся корпус нового гальванического производства.

Его площадь составила 11 тысяч м2. Новые гальванические линии позволят наносить покрытия на детали газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Пропускная способность нового производства составляет более 3 млн деталей в год или 350 тыс. м2 наносимых покрытий.

В новом корпусе разместились 18 автоматизированных и механизированных линий, 3 вспомогательных участка и комплекс локальных очистных сооружений. Оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества, обеспечивая высокую экономическую эффективность.

В проект инвестировано 2,9 млрд рублей. Проектная численность персонала гальванического производства составляет 163 человека.

23. В Санкт-Петербурге запустили первую очередь нового импортозамещающего фармзавода

© sdelanounas.ru

25 декабря в Санкт-Петербурге запущена первая очередь фармацевтического завода «Активный компонент». На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году.

Ввод в эксплуатацию предприятия позволит производить в Пушкине один из двух компонентов вакцины от коронавируса Спутник V.

Ранее производственные мощности АО «Активный Компонент» позволяли выпускать 60 субстанций для производства социально значимых лекарственных средств. Новая площадка позволит увеличить номенклатурный ряд до 100 позиций, включая противоковидные субстанции — азитромицин, умифеновир и фавипиравир, а также противовирусные субстанции для лечения ВИЧ, противоопухолевые, желудочно-кишечные, нейротропные и другие.

Общий объём инвестиций в завод составляет 2,7 млрд рублей. На новом предприятии будет создано до 200 новых рабочих мест. Около трети оборудования на новом заводе российского производства.

24. Открыто первое в России 3D-производство, основанное на отечественных технологиях и оборудовании

© sdelanounas.ru

Компания «Русатом — Аддитивные технологии» открыла свой первый Центр аддитивных технологий (ЦАТ) на площадке Московского завода полиметаллов. Это первое промышленное 3D-производство в России, основанное на отечественных технологиях и оборудовании.

Основные задачи Центра — отработка технологий изготовления изделий и демонстрация возможностей применения аддитивных технологий для решения задач промышленных предприятий.

ЦАТ укомплектован 3D-принтерами собственного производства Росатома Rusmelt 300M, Rusmelt 600M и Rusmelt 600 RM для печати металлическими порошками по технологии SLM. Они работают на российском программном обеспечении и обладают параметрами и характеристиками, соответствующими международным стандартам.

Итого за декабрь 2020 года:

24 новых производства

из них 7 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 49,2 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 54,38 млрд рублей

у 3 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 6

Стройматериалы и строительные изделия — 4

Химическая промышленность и изделия — 6

Электроника и электротехника — 0

Медицина и фармацевтика — 2

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 1

Деревообрабатывающая промышленность — 1

Другое — 3

По источникам инвестиций:

иностранный — 0

российский или смешанный — 24