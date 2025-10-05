Согласно публикциям «Сделано у нас» в сентябре 2025 года в стране открыто 22 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 9 крупных объектов с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 28,3 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет 31,4 млрд рублей. По 4 объектам объём финансирования не озвучен.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 6

— птицеводство — 4

— корма для животных — 3

— складские комплексы — 2

— переработка масличных культур — 2

— молочные комплексы — 1

— семеноводство, селекция — 1

— рыбоводство — 1

— свиноводство — 1

— зерносушильные комплексы — 1

Тамбовская «Пет Фуд Перспектива» запустила производство кормов для домашних животных

ООО «Пет Фуд Перспектива» ввело производство влажных кормов для домашних животных в Тамбове, сообщила пресс-служба компании.

Объём инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.

Производственные мощности предприятия занимают почти 4 тыс. кв. м. Автоматизированное оборудование рассчитано на производство более 29 млн единиц влажного корма для кошек и собак в месяц. На производстве создано 250 рабочих мест.

«Мираторг» запустил в Брянской области новый комплекс по выращиванию и хранению товарного картофеля

Агропромышленный холдинг «Мираторг», ведущий российский производитель продукции полного цикла — от селекции до продукта на прилавке, сообщает о запуске в Брянской области нового комплекса по выращиванию и хранению товарного картофеля проектной мощностью 56 тысяч тонн в год.

Реализация проекта позволила создать 80 новых рабочих мест в Выгоничском районе Брянской области. Общий объём инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

Новый цех по первичной переработке птицы запустили на птицефабрике «Островная» в Сахалинской области

На птицефабрике «Островная» запустили новую линию по убою и переработке птицы, способной обрабатывать до 8000 голов в сутки. Современное российское оборудование обеспечивает полностью автоматизированный процесс.

Линия осуществляет полный производственный цикл: от оглушения и снятия оперения до разделки, упаковки и охлаждения продукции. Процесс переработки одной тушки — от забоя до помещения в холодильную камеру — занимает не более 90 минут, что позволит увеличить производительность предприятия почти в 1,5 раза.

Новый репродуктор для птицеводства открыт в Шаховской Московской области

Крестьянско-фермерское хозяйство Романа Малкина завершило строительство первой очереди репродуктора первого порядка для производства родительских форм птицы яичного направления в городском округе Шаховская Московской области.

Инвестиции в строительство и оборудование составили около 550 млн рублей.

В частности, здесь расположены корпуса для содержания чистых линий — на 8 тысяч голов, корпуса для карантирования — на 6 тысяч голов, склад для хранения яиц, инкубаторий, а также корпуса для содержания родительского стада общей вместимостью до 15 тысяч голов, и лаборатории.

ТнВ «Сыр Стародубский» в Брянской области запустило линию по производству маасдама

На заводе ТнВ «Сыр Стародубский» в Брянской области введена в эксплуатацию новая линия по производству сыра «маасдам».

Стоимость проекта составила около 600 млн руб., производственная мощность — до 20 тонн сыра в сутки.

Первая линия завода уже выпускает на предприятии выдержанные сыры Emandhof и пармезан.

3,5 тонны молока в сутки: в Удмуртии запустили новую роботизированную ферму

В селе Нынек Удмуртии открылась новая роботизированная ферма на 140 голов крупного рогатого скота. Проект реализован сельхозпредприятием «Луч».

Новая ферма оснащена современным роботизированным оборудованием, которое позволит ежедневно получать до 3,5 тонн молока. Особенностью производства стало минимальное количество персонала — обслуживать всё поголовье будут всего три сотрудника.

Строительство современного коровника началось в 2024 году, общие инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей.

Резидент ТОР «Сахалин» открыл цех по переработке мяса мощностью 150 тонн в месяц

Компания «СМПЗ Мясной Телёнок» в статусе резидента территории опережающего развития «Сахалин» запустила цех по переработке мяса.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) создано 70 рабочих мест. 29 человек уже трудоустроены, в скором времени штат будет полностью укомплектован квалифицированными специалистами.

Мощности предприятия позволяют перерабатывать порядка 150 тонн сырья в месяц. Вареные, копченые и полукопченые колбасы, сервелат, сосиски, сардельки и ветчину мы производим из трех видов мяса — свинины, говядины и птицы.

Птицефабрика «Синявинская» в Ленобласти увеличила производство яиц до 5,5 млн штук в сутки

АО «Птицефабрика Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области значительно нарастила производственные мощности.

Предприятие ежедневно отгружает более 5,5 миллионов яиц, которые поставляются не только по всей России, но и на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

В 2024-2025 годах предприятие успешно реализовало инвестиционный проект по строительству нового цеха содержания птицы. Новая производственная линия мощностью 550 тысяч птицемест позволит выпускать 168 миллионов яиц ежегодно. Проект также создал более 50 новых рабочих мест.

В Липецкой области состоялся запуск селекционно-семеноводческого центра «Агротек-Промцентр »

10 сентября на территории ОЭЗ ППТ «Липецк»,в Елецком районе Липецкой области состоялолсь открытие и запуск в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра «Агротек-Промцентр». Запуск центра стал финальной стадией первой очереди строительства производственного комплекса ГК «Агротек».

Общая сумма инвестиций в проект уже составила около 2 млрд рублей.

Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год.

При строительстве предприятия использовались как отечественные, так и зарубежные технологические решения. Большинство строительных материалов и непосредственно оборудование для обработки, очистки, калибровки и предпосевной подготовки семян — российского производства.

В Ленинградской области открыт комплекс по производству кормовых добавок

Высокотехнологичный комплекс по производству кормовых добавок для животных открылся в пос. Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области.

Проектная мощность комплекса — 1 300 тонн готовой продукции в год, из них 300 тонн в жидком виде, 1 000 тонн в сухом виде.

Компания вложила в перенос производства около 1 млрд рублей.

Единственный в ЛНР производитель куриных яиц расширил производство

Единственный в ЛНР производитель куриных яиц, компания «Авис» вложила свыше 300 миллионов рублей в масштабное обновление и увеличение производственных мощностей.

Эти средства были направлены на возведение нового птичника, создание площадки для хранения зерна, установку двух автоматизированных линий сортировки яиц, суммарной мощностью 420 тысяч яиц в час, а также на внедрение современного оборудования для переработки птицы.

В Астраханской области открыли второй завод по производству томатной пасты

Современный высокотехнологичный агрокомплекс в Красноярском районе Астраханской области способен производить до 30 тысяч тонн продукции в год. Через год он закроет 60% потребности России в томатной пасте.

Завод полного цикла: от посева семян до переработки томатов.

В проект, реализованный за два года, вложено более 7,6 млрд рублей, создано 400 новых рабочих мест. В перспективе их количество вырастет до тысячи.

По итогам 2024 года посевные площади предприятия составили 665 га, собрано 62 тысячи тонн томатов, произведено 10,2 тысячи тонн готовой продукции.

Крупнейший самарский свинокомплекс выстроил полный цикл производства мяса

В Ставропольском районе компания «Центр-резерв» после масштабного ремонта перезапустила бойню, площадка которой была выкуплена в 2018 году в ходе распродажи активов обанкротившегося ЗАО «СВ-Поволжское».

Обновление объекта потребовало значительных вложений — в модернизацию проинвестировано 750 млн рублей.

Практически все объекты на этой площадке прошли комплексный ремонт и модернизацию. По всем направлениям, от оборудования до систем обеспечения — тепло, вода, газовые и электрические сети. Плюс проведена полная замена оборудования холодильного цеха, то есть фактически собран новый холодильник. Дополнительно сформировали цех обвалки мяса, где мясо и отделяют от костей. И цех по переработке отходов убоя в мясокостную муку.

В Приангарье появились новые заводы по переработке масличных культур

Завод ООО «Сиб-Агро ОЙЛ» построен в Тулуне в рамках инвестпроекта по созданию на территории Иркутской области объектов агропромышленного комплекса с общим объёмом инвестиций 650 млн рублей.

Предприятие создало 50 новых рабочих мест.

Проектная производственная мощность цеха — 26,8 тыс. тонн рапсового масла и 33,7 тыс. тонн рапсового жмыха ежегодно.

ООО «Иркутский Масложиркомбинат» открыл цех по глубокой переработке сои.

Реконструкция цеха проведена в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Приангарья объектов агропромышленного комплекса.

Общий объём инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

Новые мощности, запущенные в рамках технического перевооружения цеха по глубокой переработке масличных культур, откроют для региона дополнительные возможности по качественной очистке маслосемян. Производительная мощность оборудования составляет 750 тонн семян в сутки.

ГК «Талина» запустила производство импортозамещающих кормов

Производство влажных кормов для домашних животных, начатое группой компаний «Талина», позволит до конца 2025 года впустить 80 тыс. тонн новой импортозамещающей продукции и увеличить число рабочих мест на одном из системообразующих предприятий России.

Инвестиции в производство превысили 5 млрд рублей.

В Марксе запустили полный цикл производства форели

В Марксе Саратовской области завершился проект по созданию хозяйства замкнутого цикла для выращивания радужной форели.

Инвестором выступило ООО «Салмон», общий объем инвестиций составил 127,9 млн рублей.

Мощность нового производства позволяет выращивать до 120 тонн товарной форели в год. Уже налажены каналы сбыта: часть рыбы оптом поставляется в Москву и Санкт-Петербург, а также подписаны контракты на поставку в «живые рыбалки» Саратовской и Самарской областей. В перспективе инвестор намерен обеспечить продукцией и крупные сети региона.

В Гусеве Калининградской области открыли новый завод по производству панировочных сухарей

Проект реализует ООО «Промагроинвест» из группы компаний «Продукты питания». Ожидаемая мощность — 750 тонн в месяц и девять тысяч тонн в год. Сумма инвестиций составила 250 миллионов рублей.

В Минсельхозе отметили, что завод создаст новые рабочие места на востоке региона. Кроме того, он должен снизить зависимость местных производителей от завозного сырья, в том числе импортного.

В Подмосковье открылся новый комплекс для хранения овощей и салатов

Современный холодильный комплекс для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции начал работу на территории Наро-Фоминского городского округа в Подмосковье.

Реализация проекта компанией ООО «Терра Верде» потребовала привлечения более 300 млн рублей частных инвестиций и позволила создать свыше 30 новых рабочих мест.

«Мираторг» открыл в Орловской области селекционный центр и картофелехранилище

22 сентября в селе Бельдяжки Кромского района Орловской области открыты селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга «Мираторг».

Новый объект стал ключевым элементом вертикально интегрированного проекта по производству картофеля для переработки на заводе «ГрандФрайз» мощностью 350 тысяч тонн сырья в год.

Инвестиции превысили 3 миллиарда рублей. Будет создано 160 новых рабочих мест. Производство элитных семян картофеля составит до 15 тысяч тонн в год.

В Тульской области запущена вторая очередь свиноводческого комплекса «Кимовский »

23 сентября в Кимовском районе Тульской области официально открыта вторая очередь свиноводческого комплекса «Кимовский», построенного группой компаний «АГРОЭКО».

Новая площадка рассчитана на содержание 50 тысяч голов свиней и производство 10 тысяч тонн свинины. Комплекс — высокотехнологичное производство, все процессы, в том числе кормление животных, максимально автоматизированы. Поэтому обслуживать эту площадку будут 70 человек.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 10 млрд рублей.

В Удмуртии открыли зерносушильный комплекс

На одном из сельхозпредприятий Можгинского района Удмуртии запустили новый зерносушильный комплекс. Объем инвестиций составил 100 млн рублей.

На комплексе предусмотрено мощное зерносушильное оборудование с модульной сушилкой. КЗС сейчас может работать круглосуточно. За сутки можно принять и подработать до 1200 тонн зерна. За час — 65 тонн.