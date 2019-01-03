Новые мосты в 2018-м году

В обзор вошли мосты длинной более 100м.

1. В Брянской области открыт Гостиловский автомобильный мост через Десну





© Фото из открытых источников

Автомобильный мост через реку Десна на дороге Брянск — Смоленск возле поселка Гостиловка открыли в Жуковском районе Брянской области. Около половины стоимости сооружения составили федеральные средства, полученный по системе «Платон».

Стоимость работ по сооружению фактически нового моста составила 327 млн рублей. Из них 176 млн рублей было выделено из областного бюджета, а 151 млн рублей составили средства федерального бюджета, полученные по системе «Платон».

Протяженность мостового перехода составила 1817 метров, в том числе сам мост — 313 м. Ширина проезжей части увеличена до 10 м, с двух сторон проложены тротуары шириной по 75 см.

2. В Приморском крае открыто движение по новому мосту в село Суворово

В конце декабря открыто движение по новому мосту в село Суворово Кавалеровского района. Он заменил мост, разрушенный тайфуном «Лайонрок».

Протяженность моста — 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый.

3. Завершено строительство 252-метрового железнодорожного моста через реку Большая Пёра



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© Фото из открытых источников

Завершено возведение железнодорожного моста через реку Большая Пёра в Амурской области, который необходим для доставки грузов в период строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

«Мост является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ, предназначенной для доставки грузов в период строительства и эксплуатации завода. Протяженность моста составляет 252 метра. Он состоит из восьми опор и семи пролетных строений», — сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта ГПЗ.

В Санкт-Петербурге открыли мост Бетанкура и набережную Макарова





© Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге открыли вантовый мост Бетанкура через Малую Неву и новый участок набережной Макарова от нового моста до Адмиральского проезда. Набережная Макарова длиной 2.1 км проходит вдоль левого берега реки, она имеет две эстакады над Центром маломерного флота и территорией ОАО «Морской завод «Алмаз». Мостовой переход имеет длину 1227 метров, русловая часть моста длиной 357 метров поддерживается 48 вантами, которые закреплены на двух пилонах высотой 44 метра.

5. Крымский мост открыт!





© Фото из открытых источников

Сегодня 15.05.2018 состоялось торжественное открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Строительство автодорожной части моста завершено раньше срока. Уже с завтрашнего утра будет открыто автомобильное движение для всех желающих. Прямую трансляцию события вел канал Россия 24.





© Фото из открытых источников

Строительство этого грандиозного сооружения заняло 816 дней. Мост строился в сложных климатических и геологических условиях. Длина моста составила 19 км, и это самый длинный мост в России.

Вместе с мостом открыты и специально построенные автоподходы к нему как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. О строительстве автоподхода со стороны Тамани портал «Сделано у нас» подробно рассказывал полтора года назад.

Сегодня открыто движение для легковых автомобилей и автобусов. Грузовое движение планируется к открытию осенью.

6. На станции Брянск-Льговский открыли новый пешеходный мост





© Фото из открытых источников

В Брянске состоялось открытие пешеходного моста на станции Брянск-Льговский Московской железной дороги. Объект имеет длину 190 метров и высоту 14 метров.

На строительство было наравлено 200 млн рублей

7. Мост через реку Которосль открыт в Ярославле





© Фото из открытых источников

Открытие автодорожного моста через реку Которосль состоялось в Ярославле. Реконструкция моста, признанного аварийным, началась в 2017 году. Фактически, старый мост был снесен и вместо него был построен новый. За 57 лет эксплуатации объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции — на 100%. Перед ремонтом мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.

Стоимость нового моста составила 642 млн рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Длина моста — 126 метров. Вместо двух полос здесь появилось 4. Из преимуществ — современное покрытие с гидрозащитой, а еще — инновационное освещение, которого в Ярославле пока больше нигде нет.

8. В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту





© Фото из открытых источников

Открыто движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатская и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 метра было начато в декабре 2016 года. Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники (520 метров по три полосы движения в каждом направлении) и Крылатская (300 метров по три полосы движения в каждом направлении), бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы (250 метров, две полосы движения в одном направлении). Также построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной (750 метров, две полосы движения в одном направлении). Общая протяженность новых дорог составила 2,4 километра.

9. В Ханты-Мансийском АО открыто движение по новому мосту через реку Сайму





© Фото из открытых источников

Объект в г. Мегион сдан на четыре месяца раньше срока, и его открытие было приурочено к Дню строителя. Строительство дороги с мостовым переходом началось в октябре 2016 года.

Мост и участок дороги по проспекту Победы, протяженностью 1,2 километра, соединили микрорайоны города, дав возможность мегионцам экономить время, беспрепятственно добираясь в нужную точку города.

Финансировалось строительство объекта из двух источников: окружного и городского бюджетов. Львиная доля средств была выделена из региональной казны — 373 082,5 тысячи рублей. Из местного бюджета было выделено 19 845,8 тысячи рублей.

10. Новый мост открылся в тульском Ефремове





© Фото из открытых источников

24 сентября в Ефремове Тульской области открылось движение по новому мосту, который соединяет город с межрегиональной трассой, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства. Стоимость работ составила 315 млн рублей.

Сооружение через реку Красивая Меча составляет свыше 140 метров с двухполосным движением и пешеходными зонами.

11. В Туве открылся новый мост, связавший отдалённые села с «большой землёй»





© Фото из открытых источников

В Туве открылся новый мост через через реку Бий-Хем (Большой Енисей). Строительством объекта занимались сводные подразделения отдельной железнодорожной бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения.

Мост связал с «большой землей» села Кара-Хаак и Черби с населением более 2,5 тысячи человек. Сообщение с ними до сих пор обеспечивалось с помощью парома летом и ледовых переправ зимой. В межсезонье, до открытия навигации и ледостава, около 4 месяцев в году оба села оставались отрезанными от остальной республики.

«Построенный мост обеспечит пропуск автомобильной и гусеничной нагрузки в габаритах до 7 метров. Длина моста составит 327 метров, грузоподъемность до 60 тонн, высота над уровнем воды 10 метров, пропускная способность более 6000 автомобилей в сутки.», — сообщили в Минобороны России.

12. В Хабаровском крае открыли движение по мосту через реку Кенжа





© Фото из открытых источников

В Хабаровском крае официально открыли движение по мосту через реку Кенжа с подходами к селу Богородское. Прежний мост пострадал в результате наводнения на реке Амур в 2013 году. Вместо капитального ремонта было принято решение выполнить полную реконструкцию деревянно-металлического моста вместе с участком автодороги.

Новый мост — это монолитный переход с большей долговечностью и надежностью. Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами составила 2,8 километров.

Общая стоимость строительства моста и реконструкции подъездных путей составила 418 млн рублей. 309 млн рублей выделил краевой бюджет, 109 млн рублей направил федеральный центр.

13. В Саратовской области открыт мост через реку Камелик





© Фото из открытых источников

12 ноября в Перелюбском районе Саратовской области запустили движение по новому автомобильному мосту через реку Камелик. Сооружение возвели за 11 месяцев.

Мост имеет длину 160 метров, на нем разместили 10 световых опор. Он соединяет Перелюбский и Пугачевский районы, а также позволяет их жителям напрямую добраться до областного центра.

Мост был построен за счет областных средств, спроектирован саратовскими инженерами.

14. Открыто движение по 2-й части моста через Волхов



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© Фото из открытых источников

В Ленинградской области на федеральной трассе Р-21 «Кола» в конце октября открыли рабочее движение по второй очереди моста через Волхов. Вторая часть мостового перехода имеет 2 полосы движения для транспорта, следующего из Санкт-Петербурга в сторону Петрозаводска и Мурманска. Мостовой переход длиной 596.9 метров построен на месте старого. Новый мост имеет 4 полосы движения вместо 2, а его подмостовой габарит увеличен до 13.5 метров, что обеспечивает проход по Волхову 4-х палубных круизных судов. Первая очередь моста была открыта в июне 2015 года.

15. Автомобильное движение по новому мосту через Волгу открылось в подмосковной Дубне





© Фото из открытых источников

Автомобильное движение запущено по открывшемуся 29 ноября новому мосту через Волгу в подмосковной Дубне. Движение по мосту открылось на два месяца раньше намеченного срока.

Строительство масштабного сооружения получило федеральное финансирование, в том числе 500 млн рублей рублей за счет средств от государственной системы «Платон».

Совокупная протяженность сооружения с четырьмя полосами движения составляет почти 2 км. Расчетная скорость движения по мосту — 80 км/ч, перспективная пропускная способность — более 24 тыс. автомобилей в сутки.

16. В подмосковном Серпухове открыли мост через р. Нару





© Фото из открытых источников

В 17-20 по капитально отремонтированному мосту через р. Нара по ул. Оборонной в г. Серпухове Московской области открыто рабочее движение.

Мост, протяженность которого составляет 860 метров, соединяет левобережную и правобережную части города. В ходе работ было задействована 150 человек и 26 единиц техники.

17. В г. Тюмени открыто движение по новому «Совмещённому» мосту через р.Туру



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© Фото из открытых источников

Мост через реку Тура в створе ул. Мельникайте является частью реализации плана развития транспортной инфраструктуры Тюмени, предусматривающего создание магистральных улиц непрерывного движения, в том числе ул. Мельникайте. Построенный мост относится к уникальным мостовым сооружениям, так как длина пролётов составляет более 100 метров, длина центрального 140 метров. Общая протяжённость моста составляет 345 метров, ещё около 500 метров — съезды. В каждом направлении будет работать три полосы для движения. Ширина полосы составит 3,5-4 метра.

Ремонт и реконструкция

В Пензе после реконструкции открыт Свердловский мост





© Фото из открытых источников

21 ноября 2017 года в Пензе после реконструкции открыт Свердловский мост. Реализовать этот проект удалось в короткие сроки, за счёт средств системы взимания платы «Платон». Пензенская область получила на реконструкцию этого объекта около 400 млн рублей.

Свердловский мост построен в 1967 году. Представляет собой железобетонную конструкцию, состоящую из восьми пролётов. Габариты проезжей части — 14,02м, тротуаров — 2,25м. Строительная длина — 410 м, полная длина моста — 266,65м.

В Чечне после реконструкции открыли мост через реку Терек

На автомобильной дороге «Ищерская — Грозный» в Чеченской Республике завершилась реконструкция моста через реку Терек, по которому теперь могут проезжать и большегрузы. Старой переправой грузовики пользоваться не могли.

Благодаря новой мостовой переправе сообщение между населенными пунктами трех районов Чечни — Грозненского, Наурского и Надтеречного, сократится на 180 км. Путь в Осетию также станет короче.

Это самая длинная переправа в Чечне, ее протяженность составляет 292,8 п. м. ширина — 14,78 метра.

В Ливнах Орловской области открыт реконструированный Беломестненский мост





© Фото из открытых источников

Ремонт моста через реку Сосна в Ливнах был начат в 2015 году. Дважды на объекте менялся подрядчик. Изначально мост планировали сдать в середине 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились.

Беломестненский мост эксплуатировался более 50 лет, но ни разу не ремонтировался капитально. В ходе реконструкции мост расширили до четырех полос, все опоры отливались заново, были установлены ограждения с символикой города — куропаткой. Стоимость работ превысила 263 млн рублей.

В Костроме после ремонта открыли мост через Волгу





© Фото из открытых источников

Долгожданные 4 полосы. Мост через Волгу в Костроме открыт для движения транспорта в полном объеме. Досрочно, за месяц до официальной даты завершения контракта на капремонт. Водители легковушек и общественный транспорт могут ездить без ограничений в обе стороны. Для тяжелых грузовиков график движения остается ограниченным. Пешеходы могут пользоваться пока левым тротуаром. На проезжей части моста капитальный ремонт завершен. Но подрядчик остается на объекте. До 1 ноября бригады будут заканчивать работы, запланированные по контракту.

В Липецке после реконструкции ввели в эксплуатацию Петровский мост





© Фото из открытых источников

Петровский мост в Липецке, закрытый для движения в связи с реконструкцией в конце марта, ввели в эксплуатацию в среду. На первый за 60 лет ремонт путепровода было направлено более 700 млн рублей.

За девять месяцев работы в режиме 24/7 специалисты буквально «собрали путепровод заново» — укрепили металлоконструкции и заменили слабые связи, смонтировали монолитную плиту, положили асфальт и инженерные сети, установили опоры освещения, выполнили пешеходный и технологический тротуары. Справились с задачей практически в два раза быстрее — обычно на подобных объектах строители проводят порядка 18 месяцев.

25 декабря по участку переправы, связывающему промышленное Левобережье с административно-жилой правобережной частью Липецка, возобновили движение.

Шестиполосный мост через залив открыт в центре Чебоксар после реконструкции





© gcheb.cap.ru

Реконструированный Московский мост через Чебоксарский залив открыт для движения в столице Чувашии 14 декабря.

Открыто движение по отремонтированному мосту через Оку в г. о. Коломенский в Подмосковье





© Фото из открытых источников

В г. о. Коломенский в Московской области открыто движение по мосту через реку Ока на дороге регионального значения «М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал». К ремонту сооружения подрядчик приступил в 2017 году. Ремонт объекта завершился почти на год раньше запланированного срока. За это время специалисты отремонтировали опорные части переправы, дренажную систему, переходные плиты и плиты проезжей части моста. Обновленный мост может пропускать порядка 20 тыс. машин в сутки.

В Петербурге после капитального ремонта открыли второй Елагин мост





© Фото из открытых источников

В Петербурге вечером 1 июня после капитального ремонта открыли второй Елагин мост — пешеходную переправу, соединяющую Крестовский и Елагин острова.

Второй Елагин мост соединяет два острова — Елагин и Крестовский — и является продолжением Рюхиной улицы. Длина переправы составляет около 142 м, ширина — 114,5 м.

В обзор не вошли путепроводы и многоуровневые развязки, хотя по масштабам финансирования и трудовым затратам они часто не уступают крупным мостам, а даже превосходят…

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