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Авиация

Первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

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Завод «Алабуга-Волокно» в ОЭЗ «Алабуга» является одним из поставщиков композитных материалов для самолета МС-21. На предприятии «Аэрокомпозит» уже готовы элементы конструкции самолета — центроплана и кессона крыла, изготовленные без использования американских исходных материалов.

Предприняты необходимые мероприятия, чтобы импортозаместить все композитные материалы и выпустить отечественные финальные образцы, которые подтвердили уже свои основные характеристики. Перепроектирование крыла для самолета МС-21 в связи с заменой композитных материалов американского производства на российские материалы не потребуется.

Об этом сообщили в правительстве РФ по факту посещения предприятий.

ОЭЗ «Алабуга» входит в состав кластера «Композиты без границ», создание которого было инициировано компанией UMATEX Group (Росатом), совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков с целью обеспечить существенный рост рынка композитов, а также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов.

Российский рынок магистральных самолетов нуждается в 860 лайнерах МС-21. Важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолета и организовать серийное производства.

Ранее сообщалось, что из-за того, что поставщик Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) завод «Аэрокомпозит» попал под санкции США, прекращены поставки компонентов из композитных материалов для создания крыла самолета МС-21. Проект создания лайнера будет реализован с композитным крылом из отечественных компонентов, сообщал президент ОАК Юрий Слюсарь.

собственного композитного крыла. Позже заявили, что срок сдвинут на 2021 год. Аппарат вице-премьера оценивал дополнительные вложения на создание композитного крыла в 2,7 млрд рублей.

МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет.

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авиастроение, импортозамещение
  • Нет аватара vlTepes
    22.03.1916:36:14

    На предприятии «Аэрокомпозит» мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолета — центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных материалов.

    Чудесно. А японские?

    Там же американские и японские компоненты.

    #1116967
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      22.03.1916:51:06

      а какие японские?

      #1116971
      • Нет аватара vlTepes
        22.03.1917:02:54

        а какие японские?

        Систему материалов для крыла МС-21 поставляла американская компания Суtec Industries (несколько лет назад её купила бельгийская Solvay), а волокно — японская фирма Toho-Tenax

        #1116975
      • Нет аватара Cinik
        22.03.1917:47:02

        — А чем они отличаются?

        — Американские — короткие и толстые, а японские — узкие и длинные…

        #1116982
    • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
      22.03.1916:52:14

      ну ты и петросян    

      #1116972
      • Нет аватара vlTepes
        22.03.1916:54:31

        ну ты и петросян

        Попрошу. Петросян у нас Борисов. Это его штатная должность.

        #1116973
  • Нет аватара NeoGeography
    22.03.1917:48:31

    Но это не подвергло наше желание и возможности завершить этот проект в срок.
    Самая умная фраза в новости.

    #1116984
  • Нет аватара zlaya.matreshka
    22.03.1918:10:54

    «Уже ни для кого не секрет, что американские поставщики отказались поставлять в Россию материалы для производства композитного крыла для МС-21."

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    А Россия долго будет поставлять титан в сша??? Может пора прекратить поставлять?

    #1116990
    • Нет аватара mrrhyde
      22.03.1918:24:29

      и куда этот титан девать?

      #1116997
    • Нет аватара ruan1d10t
      22.03.1918:34:25

      Возможно, что из-за проблем у Боинга спрос и так сократится, но лучше от этого российскому производителю титана не станет. Пока покупают, надо продавать.

      #1117003
    • Юрий Липатов
      22.03.1918:45:34

      Мы не злопамятные. Тем более Боинг и госдеп разные конторы. Сегодня запретили материалы, завтра запретят нам экспорт или введут запрет на покупку МС21 в странах мира. Это следует ожидать и надо ориентироваться на внутренний рынок и рынки стран наших сателитов.

      #1117004
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    22.03.1918:17:14

    Допустим, перестанем мы поставлять титан в США или еще куда-то. И что мы выиграем от этого? Может, не сразу, но замену нашим комплектующим найдут, а наши производители потеряют крупный рынок со всеми последствиями для экономики.

    #1116992
    • Нет аватара ruan1d10t
      22.03.1918:47:36

      Не знаю, сколько этих титановых частей надо на МС-21, но лучше их использовать на свои самолёты и тогда может быть на экспорт просто меньше останется. В самом деле ведь получается фантасмагория: правительство США запрещает поставки потенциальному российскому конкуренту западным авиапроизводителям, но в то же время Россия поставляет критически важные части тем самыи западным производителям, то есть Боингу.

      #1117005
  • Нет аватара mrrhyde
    22.03.1918:25:36

    Отличная новость!

    А можно еще тег «МС-21» добавить? А то ищи потом эту новость…

    #1116998
  • Нет аватара treins
    22.03.1918:54:53

    Теперь ещё 2 года на сертификацию

    #1117006
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      22.03.1919:14:37

      испытания, крыла изготовленного из этих отечественных композитов…

      Надеюсь наши композитные материалы будут не хуже иностранных, это даст дополнительные деньги на развитие отечественного производства. У нас при СССР ракеты мотались из отечественных композитов. Надеюсь в следующий раз будем умнее, т. е. отказываться от покупки американских товаров, до тех пор, пока они не станут демократической страной, с рыночной экономикой. А пока США тоталитарная страна.

      #1117011
    • Владимир Гусев
      22.03.1919:18:32

      Сертификация реально такой долгий процесс или бюрократия?

      Можно ли без международного сертификата по своей стране летать?

      #1117014
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