Первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

Завод «Алабуга-Волокно» в ОЭЗ «Алабуга» является одним из поставщиков композитных материалов для самолета МС-21. На предприятии «Аэрокомпозит» уже готовы элементы конструкции самолета — центроплана и кессона крыла, изготовленные без использования американских исходных материалов.

Предприняты необходимые мероприятия, чтобы импортозаместить все композитные материалы и выпустить отечественные финальные образцы, которые подтвердили уже свои основные характеристики. Перепроектирование крыла для самолета МС-21 в связи с заменой композитных материалов американского производства на российские материалы не потребуется.

Об этом сообщили в правительстве РФ по факту посещения предприятий.

ОЭЗ «Алабуга» входит в состав кластера «Композиты без границ», создание которого было инициировано компанией UMATEX Group (Росатом), совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков с целью обеспечить существенный рост рынка композитов, а также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов.

Российский рынок магистральных самолетов нуждается в 860 лайнерах МС-21. Важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолета и организовать серийное производства.

Ранее сообщалось, что из-за того, что поставщик Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) завод «Аэрокомпозит» попал под санкции США, прекращены поставки компонентов из композитных материалов для создания крыла самолета МС-21. Проект создания лайнера будет реализован с композитным крылом из отечественных компонентов, сообщал президент ОАК Юрий Слюсарь.

собственного композитного крыла. Позже заявили, что срок сдвинут на 2021 год. Аппарат вице-премьера оценивал дополнительные вложения на создание композитного крыла в 2,7 млрд рублей.

МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет.