Импортозамещение. Апрель 2019 года. Реализовано 25 проектов.

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1221 проекта импортозамещения!

1. Зарегистрирован российский биоаналог экулизумаба — самого дорогого в мире препарата. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, сумевшей наладить выпуск биоаналога экулизумаба полного цикла, включая производство субстанции. Реализация проекта осуществляется на производственной площадке компании «Генериум» во Владимирской области.

С выходом на рынок первого в мире биоаналога экулизумаба у России появится возможность обеспечить всех нуждающихся в этом лекарстве российских пациентов, а также прекратить существующую с 2011 года монополию американского производителя.

https://sdelanounas.ru/blogs/118734/

2. НЛМК-Метиз (Свердловская обл., предприятие дивизиона Сортовой прокат Россия Группы НЛМК) приступило к поставкам нового вида металлопродукции, который используется в производстве корпусной мебели, — оцинкованной мебельной стяжки размером 7×50 мм. Первая партия этого популярного крепежного элемента отправлена потребителям.

https://sdelanounas.ru/blogs/118673/

3. АО «ОДК-СТАР» осуществило поставку опытных агрегатов, предназначенных для установки на двигатели ТВ7-117СТ новейшего военно-транспортного самолёта Ил-112 В. Созданный в интересах военно-воздушных сил и имеющий перспективу серийного производства российский самолёт нового типа Ил-112 В совершил первый вылет 30 марта 2019 года.

Полностью состоящая из российских компонентов и спроектированная в рамках импортозамещения система автоматического управления и топливопитания САУ-65СТ разработана с применением современных конструктивных решений, позволивших повысить надёжность агрегатов в соответствии с заявленными характеристиками двигателя ТВ7-117СТ разработки и производства петербургской компании АО «ОДК-Климов»: на максимальном взлётном режиме мощность двигателя составляет 3100 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с.

https://sdelanounas.ru/blogs/118835/

4. Производственное объединение «ТОКЕМ» запустило в городе Кемерово единственное в России производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике, химической и металлургической промышленности.

В 2018 году ФРП предоставил кемеровскому производителю заем по программе «Проекты развития» в размере 100 млн рублей на закупку технологического оборудования. Проект «ТОКЕМ» стал первым открытым производством в Кузбассе, запущенным с привлечением займа ФРП. Общий размер инвестиций в проект составил 200 млн рублей.

Реализация проекта позволила увеличить производство смол технического класса (в том числе, полуфабрикатов для производства чистых смол) вдвое — до 12 тысяч куб. м в год, а чистых ионообменных смол в 3,5 раза — до 1,38 тысячи куб. м в год. После запуска нового производства продукция «ТОКЕМ» сможет покрывать потребности рынка российской атомной энергетики на 90%.

https://sdelanounas.ru/blogs/118898/

5. Первый состав с импортными грузами, отправленный 29 декабря 2018 года, прибыл в пункт назначения 11 января. Общее время в пути следования составило 14 суток, что в 3 раза быстрее, чем через Суэцкий канал.

https://sdelanounas.ru/blogs/118875/

6. В апреле 2018 года в Перми нефтесервисная компания «НьюТек Сервисез» запустила один из первых заводов в России по производству набухающих пакеров — надежного, безопасного и отлично зарекомендовавшего себя оборудования для изоляции интервалов ствола скважины. На заводе, который оснащён самым современным оборудованием, используются адаптированные к российским требованиям технологии производства, а также разрабатываются дизайны пакеров под конкретные нужды заказчика.

https://sdelanounas.ru/blogs/118869/

7. Компания «Анатомика» при поддержке Фонда развития промышленности и Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан начала производство комплектующих металлических имплантатов для соединения костей: винтов, пластин, стержней и других. В качестве сырья используются высоколегированные марки стали и титановые сплавы.

https://sdelanounas.ru/blogs/118998/

8. Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», один из крупнейших российских производителей гибридов семян кукурузы, вложило 60 млн рублей в новую селекционную станцию.

Она расположена в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края. Площадь, отведенная под селекцию, находится под орошением и составляет 17 га пахотной земли.

Новая станция, оснащенная по современным стандартам, заработала в конце марта. К 2021 году планируется дополнительно оснастить ее новой техникой и оборудованием. Все селекционные участки и питомники изолированы. Всего у НПО «Семеноводство Кубани», с учетом участков в станице Александровской Усть-Лабинского района, 37 га земли для ведения селекционной работы.

Производство семян российской селекции является одним из приоритетных направлений современной аграрной политики. Это обусловлено сильной зависимостью аграрного комплекса РФ от импортных семян и гибридов. По некоторым видам сельхозпродукции эта зависимость достигает 90% (сахарная свекла).

https://sdelanounas.ru/blogs/118962/

9. Производитель РФ отказался от украинских силовых установок Д-436, перейдя на отечественные агрегаты.

Вскоре у Запорожского предприятия «Мотор Сич», которое последние годы теряет всё больше контрактов с Россией, впрочем, как и на международных рынках, станет ещё меньше заказов. Известно, что российские самолёты-амфибии Бе-200 больше не нуждаются в двигателях Д-436 из «Незалежной».

Сообщается, что продукцию запорожского завода из Украины теперь заменят российские силовые установки ПД-10. Это подтверждает сразу несколько источников в оборонной промышленности страны. Созданием аналогов украинским двигателям занимается «ОДК-Пермские моторы».

http://www.pravda-tv.ru/2019/04/11/415007/rossijskie-samolyoty-amfibii-be-200-bolshe-ne-nuzhdayutsya-v-ukrainskih-dvigatelyah?utm_referrer=https%3A//zen.yandex.com

10. 12 апреля в Домодедово Московской области открылся крупнейший в России Центр геномной селекции.

Геномная селекция — метод племенной работы, основанный на изучении ДНК. В сочетании с классическими методами она позволяет точно прогнозировать племенную ценность животного в раннем возрасте. Новая генетическая ветеринарная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием, способна проводить 400 тыс. исследований ДНК в год и войдет в топ-5 мировых центров исследования геномов свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота. В дальнейшем производительность лаборатории может вырасти вдвое — до 800 тыс. исследований в год.

Стоимость создания лаборатории оценивается в 112 млн рублей. Персонал будет состоять из 22 высококвалифицированных сотрудников.

Общий операционный бюджет Центра составляет 4,4 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/119039/

11. Первая отечественная пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в одном» получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических испытаний. Об этом было объявлено на «Форуме регионов России. Здравоохранение», который проходит сегодня в Москве.

Вакцина создана НПО «Микроген» (в составе компании «Нацимбио» Госкорпорации Ростех), производится по технологии полного цикла в России и предназначена для детей в возрасте 6 месяцев.

https://sdelanounas.ru/blogs/119184/

12. Рязанским производственным предприятием ПКФ «Станкосервис» был передан заказчику новый специальный станок глубокого сверления РТ533 созданный по уникальному проекту.

Ранее этот тип станков на территории России не проектировался и не производился.

https://sdelanounas.ru/blogs/119182/

13. Биотехнологическая компания BIOCAD зарегистрировала оригинальный ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза. На разработку и клинические исследования нового препарата Эфлейра® (международное непатентованное наименование — нетакимаб) потребовалось 7 лет, инвестиции в разработку составили 568 млн рублей.

В продажу новое лекарственное средство поступит уже в июне 2019 года. По прогнозам компании, появление нового препарата снизит стоимость терапии тяжелого псориаза в три раза.

«Впервые в истории нашей страны, включая опыт Советского Союза, была абсолютно с нуля создана оригинальная молекула такого класса. Сравнимая, а в иных случаях даже превосходящая по эффективности мировые блокбастеры рынка, — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD. — В ближайшее время будет налажено полноценное производство, и мы реализуем нашу главную цель — обеспечить пациентам с тяжелыми формами псориаза доступ к инновационному эффективному препарату и, как следствие, передовому качественному лечению».

https://sdelanounas.ru/blogs/119238/

14. Руководитель компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о разработках компании из Омска — новых системах хранения данных BITBLAZE Syrius 8000 на самых мощных серийных российских 8-ядерных процессорах «Эльбрус-8С1″, платах BITBLAZE омской разработки и еще одной новинке — программном обеспечение KFS, недавно созданном на предприятии.

Разработка является реальным шагом на пути к импортозамещению: подобные системы рассчитаны на внедрение в организациях, где необходима безопасность информации. По мнению регионального министра промышленности, сегодня в Омске, с учетом разворачивающихся программ диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, имеются серьезные возможности для совместных проектов ИТ-разработчиков с потенциальными производственными площадками.

https://sdelanounas.ru/blogs/119329/

15. В 2018 году 46 промышленных предприятий перешли на САПР и PDM от АСКОН, отказавшись от зарубежного инженерного программного обеспечения. Все они воспользовались льготными условиями программы „Трейд-ин. Замещение“, которая действует уже 10 лет.

https://sdelanounas.ru/blogs/119415/

16. На ГП „ПЦБК“ ввели в эксплуатацию новую картоноделательную машину (КДМ-1) стоимостью 1,3 млрд рублей.

Новая техника позволит увеличить производительность в два раза, снизить электрозатраты и экологическую нагрузку. Модернизация оборудования проходит в рамках проекта „Сила картона“, который поддержали краевые власти, присвоив ему статус приоритетного.

Проект реализован с целью импортозамещения. Сегодня в Россию импортируется 22 тыс. тонн облицовочного картона. С запуском нового производства ПЦБК планирует выпускать дополнительно 60 тыс. тонн продукции в год (картоны с барьерными свойствами, облицовочный картон, целлюлозную бумагу Prime-fluting), тем самым полностью исключая необходимость импорта.

https://sdelanounas.ru/blogs/119358/

17. Московский производитель дорожной техники АО „Коминвест-АКМТ“ вложил 180 млн рублей в создание крупнейшего в России производства мобильных асфальтобетонных заводов.

Компания запустила производство мобильных асфальтобетонных заводов на своем предприятии „Тосненский механический завод“ в Ленинградской области. Мобильный асфальтобетонный завод ДС-1600 — это новый продукт предприятий „ТоМеЗ“ и АО „Коминвест-АКМТ“.

"Это первый опыт „Коминвест-АКМТ“ в производстве АБЗ. Мы рассчитываем, что сможем занять долю на рынке с учетом того, что в России очень мало производств АБЗ, и они все небольшие. Поэтому речь идет о развитии импортозамещения в этой сфере», — отметили в компании.

https://sdelanounas.ru/blogs/119353/

18. IEK GROUP модернизировала экструзионное производство на собственном предприятии в Ясногорске Тульской области, а также начала выпуск двустенных гофрированных труб ПНД. В 2018 году Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании льготный заём на реализацию этого проекта.

В эксплуатацию введена новая линия по производству двустенных гофротруб ПНД (полиэтилен низкого давления) наиболее востребованных диаметров до 110 мм, включая редко встречающегося на рынке диаметра 40 мм.

https://sdelanounas.ru/blogs/119483/

19. В Воронеже открылся завод по производству моечного оборудования для автомоек самообслуживания, пищевых сельскохозяйственных предприятий, а также специальной дорожной техники, сообщили в компании «Мой-ка! DS».

«К созданию собственного производства оборудования для АМС компанию подтолкнули проблемы с сервисным обслуживанием и заменой износившихся узлов. «Высокая стоимость иностранного оборудования и проблемы с его сервисным обслуживанием сформировали огромный спрос на качественное моечное оборудование отечественного производства».

https://sdelanounas.ru/blogs/119559/

20. Аппаратно-программный комплекс разработан Самарским государственным медицинским университетом. AUTOPLAN применяется в травматологии, ортопедии, онкологии, нейрохирургии. Система позволяет по результатам компьютерной томографии создавать 3D-модели оперируемых органов, выделяя в них расположение сосудов, новообразований.

В марте 2019 года система AUTOPLAN получила медицинскую регистрацию Росздравнадзора. Серийное производство организовано на базе московского инженерно-маркетингового центра «Концерна «Вега».

Система значительно повышает точность хирургического вмешательства и сокращает время диагностики и проведения операции. Благодаря AUTOPLAN удается уменьшить кровопотерю, повреждение тканей, тем самым снизив риски и возможные осложнения.

«Стояла задача — создать новый продукт. Конкурентоспособный, нужный клиницистам, доступный медучреждениям по стоимости, а не доработать импортные аналоги и приклеить свой «шильдик», — говорит директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Поэтому решено было с нуля создавать и аппаратную, и программную части».

https://sdelanounas.ru/blogs/119520/

21. На Омском нефтеперерабатывающем заводе получена партия игольчатого кокса — ценного сырья для металлургической, атомной, химической и космической отраслей. Новая опытно-промышленная партия прошла предварительное тестирование и отправлена производителю, чтобы стать основой первых в России электродов премиального качества из отечественного сырья.

Игольчатый кокс — это современный высокомаржинальный продукт, который используют для изготовления сверхнадежных графитированных электродов.

Его промышленный выпуск начнут в Омске в 2021 году. На сегодняшний день весь объем сырья для этого производства в нашу страну приходит из-за рубежа. Омский НПЗ первым в России начнет выпуск игольчатого кокса, чтобы обеспечить реальное импортозамещение в этой сфере.

https://sdelanounas.ru/blogs/119510/

22. 26 апреля состоялась церемония официального открытия новой комплексной автоматизированной линии по производству хлеба на ОАО «Самарский хлебозавод № 5».

Все оборудование нового производственного участка сделано в России. Линия включает в себя технику таких производителей, как: АО «ШМЗ» (Белгородская обл.), ЗАО НПП «Восход» (Саратовская обл.), ООО «Машиностроительный завод «СЭМЗ» (Свердловская обл.), ООО «Технопул-Р» (Московская обл.) и АО «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург).

Пример самарского хлебозавода показывает, что продукция отечественных машиностроителей не уступает зарубежным аналогам по качеству и производительности, при этом является более выгодной по цене. Также российские компании доказали, что они способны в кооперации оборудовать «под ключ» полностью автоматизированный завод по выпуску хлеба.

https://sdelanounas.ru/blogs/119494/

23. Первый российский центробежный компрессор для СПГ применён на линиях сжижения «Криогаз-Высоцк».

Специально для данного проекта «РЭП Холдинг» спроектировал и изготовил центробежный компрессор для холодильного цикла К 905-71-1С. Данная разработка имеет стратегическое значение для дальнейшего развития отечественного компрессоростроения в области сжижения природного газа и среднетоннажного производства СПГ в России. РЭП Холдинг стал первым в России и третьим в мире производителем компрессорного оборудования данного типа.

В компрессоре применены высокотехнологичные элементы проточной части — цельнофрезерованные осерадиальные рабочие колеса с пространственными лопатками. Два компрессорных агрегата смешанного хладагента работают на две независимые технологические линии сжижения природного газа в замкнутом цикле хладагента равной производительности — по 330 тыс. тонн СПГ в год.

«Освоенный РЭП Холдингом выпуск компрессоров смешанного хладагента для среднетоннажного производства СПГ в перспективе позволит создать российскую технологию по сжижению природного газа, повысить долю использования высокотехнологичного отечественного оборудования при строительстве крупнотоннажных заводов, а также снизить зависимость от сервисных программ иностранных производителей. Мы поздравляем наших партнеров с запуском среднетоннажного производства СПГ и благодарим заказчика за оказанное доверие», — сказал президент АО «РЭП Холдинг» Тагир Нигматулин.

https://aftershock.news/?q=node/751247

24. «Дятьковский Хрустальный завод плюс» запустил новый цех по выпуску хрустальных изделий. В нём предприятие наладило выпуск новой линейки хрустальной продукции, среди которой посуда для напитков, вазы, светильники чаши и блюда. Также в нём будут выпускать эксклюзивные, лимитированные и заказные изделия. Коллекция отличается высоким качеством, современным дизайном, чистотой линий и элегантностью.

На текущий момент доля иностранных производителей на российском рынке хрустальных изделий, по данным ФТС РФ, превышает 96%. Благодаря реализации проекта этот показатель к 2024 году снизится до 90%.

https://sdelanounas.ru/blogs/119565/

25. Концерн РУСЭЛПРОМ разработал комплект тягового электрооборудования — КТЭО для электрической трансмиссии большегрузных самосвалов БЕЛАЗ, одного из лидеров отрасли. Разработка не уступает по своим характеристикам импортным аналогам от Siemens и General Electric, а по цене оказывается значительно привлекательнее.

https://sdelanounas.ru/blogs/119560/

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Июнь 2015 года — 23 проекта.

Июль 2015 года — 18 проектов.

Август 2015 года — 24 проекта.

Сентябрь 2015 года — 33 проекта.

Октябрь 2015 года — 35 проектов.

Ноябрь 2015 года — 38 проектов.

Декабрь 2015 года — 28 проектов.

Январь 2016 года — 29 проектов.

Февраль 2016 года — 22 проекта.

Март 2016 года — 37 проектов.

Апрель 2016 года — 23 проекта.

Май 2016 года — 40 проектов.

Июнь 2016 года — 44 проекта.

Июль 2016 года — 52 проекта.

Август 2016 года — 53 проекта.

Сентябрь 2016 года — 47 проектов.

Октябрь 2016 года — 58 проектов.

Ноябрь 2016 года — 26 проектов.

Декабрь 2016 года — 64 проекта.

Январь 2017 года — 21 проект.

Февраль 2017 года — 25 проектов.

Март 2017 года — 15 проектов.

Апрель 2017 года — 27 проектов.

Май 2017 года — 18 проектов.

Июнь 2017 года — 15 проектов.

Июль 2017 года — 19 проектов.

Август 2017 года — 24 проекта.

Сентябрь 2017 года — 14 проектов.

Октябрь 2017 года — 15 проектов.

Ноябрь 2017 года — 21 проект.

Декабрь 2017 года — 27 проектов.

Январь 2018 года — 16 проектов.

Февраль 2018 года — 16 проектов.

Март 2018 года — 28 проектов.

Апрель 2018 года — 23 проекта.

Май 2018 года — 26 проектов.

Июнь 2018 года — 18 проектов.

Июль 2018 года — 16 проектов.

Август 2018 года — 19 проектов.

Сентябрь 2018 года — 29 проектов.

Октябрь 2018 года — 20 проектов.

Ноябрь 2018 года — 29 проектов.

Декабрь 2018 года — 24 проекта.

Январь 2019 года — 13 проектов.

Февраль 2019 года — 23 проекта.

Март 2019 года — 28 проектов.

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Апрель 2019 года — 25 проектов: