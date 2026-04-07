Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2428 проектов импортозамещения!

1. Подмосковная компания VPG LaserONE внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R в реестр импортозамещающего оборудования Минпромторга РФ. Включение очередной модели подтверждает готовность отечественной лазерной техники обеспечивать технологическую независимость российской промышленности.

2. В Курске подшипниковый завод АПЗ-20 запустил серийное производство радиальных подшипников для легких коммерческих и грузовых автомобилей марок ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. Проект направлен на замещение импорта, ежегодно планируется выпускать до 500 тысяч подшипников.

Общие инвестиции в организацию производства радиальных подшипников составили 189 млн рублей, из которых 144 млн — это льготный заем от Фонда развития промышленности РФ.

3. В Пермском крае завод «Синергия» увеличил выпуск насосов для нефтегазовой отрасли на четверть. Предприятие завершило модернизацию производственной площадки и теперь может выпускать до 500 единиц продукции в год.

Инвестиции в проект составили около 230 миллионов рублей. Из них 180 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

4. Компания «Полярный литий» (совместное детище «Росатома» и «Норникеля») приступила к опытно-промышленной добыче лития на Колмозерском месторождении. Оно является самым крупным в стране и содержит около 75 миллионов тонн литиевой руды, которая имеет комплексный состав. Согласно прогнозам геологов, это приблизительно 153 тысячи тонн оксида лития, около 1,2 тысячи тонн пентоксида тантала, свыше 1,4 тысячи тонн пентоксида ниобия — стратегических материалов, без которых невозможна работа высокотехнологичных отраслей промышленности. Большая часть лития используется при производстве аккумуляторов.

Литий в России не добывали с конца 1990-х. Исключением было Малышевское месторождение, где в 2023 году отрыли 27 тонн. Все остальное везли из-за границы. Сейчас, по данным на февраль 2026-го, Россия импортирует до 9 тысяч тонн лития в год.

5. Wink становится своим: первые российские приставки сошли с конвейера

Завод «Цифровые Телевизионные Системы» (в составе «Технополиса GS») отгрузил первую партию отечественных Wink Box Mini для «Ростелекома». Ранее эти устройства производились исключительно в Китае.

6. Производитель серверной техники «Рикор» вышел на рынок смартфонов. Компания представила две модели — RIKOR NEURO S3 и RIKOR NEURO S5.

«Рикор» работает в сфере компьютерной и серверной техники больше 15 лет. Теперь компания решила расширить бизнес и предложить смартфоны широкому кругу пользователей. Устройства разработаны инженерами «Рикор» с привлечением ведущих мировых дизайн-центров, уточнили в компании.

7. Мелитопольские предприятия успешно осваивают производство редукторов для сельхозтехники. Ранее они поставлялись из Европы.

На «Мелитопольской промышленной компании» запущено собственное производство редукторов, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам, а по надежности даже превосходят их. Теперь предприятие использует российское сырье и производит литье самостоятельно, закупая за рубежом только подшипники.

8. Российский производитель насосного оборудования «НК КРОН» в партнерстве с научно-производственным центром «АНОД» представили инновационное для российского рынка решение, направленное на существенное повышение надежности оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Презентация насоса МНХА с модернизированным подшипниково-уплотнительным блоком состоялась в рамках профильной выставки «Нефтегаз 2026».

Решение базируется на принципах отечественной инженерной школы, характерных для энергетики и атомной промышленности, где ключевыми критериями являются ресурс, жесткость и отказоустойчивость. В «НК КРОН» подчеркивают, что разработка знаменует собой переход от политики импортозамещения к политике импортоопережения.

9. Балтийский филиал Российского морского регистра судоходства провёл освидетельствование измерительных преобразователей давления ОВЕН ПД100 и ОВЕН ПД100И. Оборудование выпускает компания «ОВЕН» в Тульской области.

По итогам проверки подтвердилось соответствие требованиям Правил Регистра. Предприятие получило Свидетельство о типовом одобрении. Это очередной шаг в программе импортозамещения в судовой автоматике, отметили в Морском регистре судоходства

10. Тольяттинское предприятие «Полад» запустило производство автомобильных мастик и клеев на производственной площадке в Отрадном Самарской области. Материалы используются в процессе сборки таких отечественных автомобилей, как Lada, УАЗ, «ГАЗель» и других.

Общий объем инвестиций составил около 184 млн рублей. Из них примерно 136 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по специальной программе «Автокомпоненты».

Предприятие планирует выпускать до 1,5 тыс. тонн мастик и до 80 тонн клеев в год. При их изготовлении применяется преимущественно отечественное сырье, уровень локализации превышает 80%.

Сейчас доля импорта в сегменте автомобильных мастик и клеев российского рынка, по данным компании, составляет около 70%. Ранее основными поставщиками были предприятия, расположенные на территории России, но контролируемые из Швейцарии и Германии. После выхода на проектную мощность «Полад» планирует занять до 25% рынка, заместив часть импорта.

11. Серийное производство исполнительного механизма КШЦ (актуатора) для систем верхнего привода Canrig — российского аналога изделия AY10782 — запустила тюменское ООО «СКДЖИДИЭС». Участник Нефтегазового кластера реализовал разработку в рамках программы импортозамещения, она доступна для буровой отрасли РФ.

12. ОАО «Соликамский магниевый завод» (входит в Горнорудный дивизион «Росатома») освоило промышленное производство сплавов магния с редкоземельными металлами — неодимом, церием и лантаном. Это шаг к импортозамещению материалов, критически важных для высокотехнологичных отраслей.

Сплавы магния с добавлением церия, лантана и неодима называют «зелеными инженерными материалами XXI века»: они легкие, прочные и пригодны для вторичной переработки.

«Сплавы предназначены для нужд высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе, авиационно-космической, автомобилестроения, энергетики, нефтегазовой. Техника, производящаяся для этих отраслей, требует высокой удельной прочности материалов при повышенных температурах. В частности, магний-неодимовый сплав применяется при создании камер сгорания авиационных двигателей», — пояснил генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

13. Компания «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» «Росатома») разработала и запустила в серию шкафы управления для ветроэнергетических установок. Это полностью российское оборудование, которое может заменить импортные аналоги на уже работающих ветростанциях — без остановки производства и дополнительных настроек.

Шкафы управляют механизмами ветроустановки, собирают данные и передают их в систему автоматического управления. Разработка учитывает российский климат: оборудование стабильно работает в экстремальных условиях и не требует частого обслуживания.

14. На Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова начали монтаж обеднительной электропечи № 1. Оборудование предназначено для переработки шлаков, которые остаются после плавки рудного концентрата и содержат ценные металлы. Раньше такие печи закупали за рубежом, но этот агрегат полностью изготовили сотрудники компании.

Ключевой элемент печи — медные кессоны. Это охлаждающие модули, работающие при экстремальных температурах. На Механическом заводе «Норникеля» изготовили 529 кессонов 14 разных типоразмеров.

15. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) запустил серийное производство отечественных DC/DC-преобразователей. Это устройства, которые понижают или стабилизируют напряжение в электрических цепях. Они нужны, чтобы питание не скакало и техника работала без сбоев.

Такие преобразователи стоят практически в любой современной электронике. Особенно они востребованы там, где разным узлам нужно разное напряжение: в процессорах, светодиодах, USB-портах. В телекоме и спецсвязи они питают радиостанции, спецтелефоны и бортовую электронику.

Новые изделия полностью отечественные и призваны заменить импортные аналоги. По характеристикам не уступают. Диапазон входного напряжения — от 9 до 36 вольт, выходное можно подбирать под задачи. Мощность — от 5 до 200 ватт. Корпуса металлические, с вертикальным расположением выводов.

16. Компания «ИРЗ-Фотон» (входит в группу «Ижевский радиозавод») запустила в Удмуртии серийное производство электронных модулей для базовых станций сотовой связи и другого телеком-оборудования.

Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей, из которых 157 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития». На эти средства закупили современное оборудование, которое позволило поднять производительность линий поверхностного монтажа с 50 до 250 тысяч устанавливаемых компонентов в час. Теперь завод может выпускать до 83,5 тысячи модулей в год, в том числе крупногабаритные изделия с максимальным размером платы 510×460 мм — раньше таких мощностей не было, рассказали в ФРП.

Модули предназначены для оборудования 2G и 4G, Wi-Fi-сетей, систем устранения «белых пятен» на дорогах и в малонаселенных пунктах, а также для навигации, безопасности и комплексов фото- и видеофиксации.

17. Одно из ведущих предприятий космической отрасли внедрило в конструкцию своих аппаратов антифрикционное твердосмазочное покрытие компании «Моденжи» (Россия, г. Брянск), подтвердив тем самым высокий уровень отечественных разработок в сфере функциональных твердосмазочных материалов.

18. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «ХайТэк» создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей.

Ускоритель обладает рекордной для российского рынка производительностью — 960 триллионов (TOPS) операций в секунду, что сопоставимо с ведущими мировыми аналогами. Он поддерживает одновременный запуск более 100 нейронных сетей, что особенно актуально для центров обработки данных с высокой нагрузкой.

19. В марте 2026 года заработало первое в России производство изофорона. Пилотную установку, позволяющую снизить на 10% долю импорта этого востребованного в промышленности продукта органического синтеза, запустили на заводе «Омский каучук». Ранее весь изофорон поступал в нашу страну из-за границы.

Что такое изофорон? Это продукт органического синтеза, получаемый из ацетона; он применяется в лакокрасочной промышленности, при производстве клеев, пестицидов, растворителей для целлюлозы и полимеров, а также в других химических производствах, — работает как супер-растворитель. Он умеет растворять то, с чем не справляются обычные растворители — особенно различные смолы и полимеры.

20. Новочеркасское предприятие «ТМХ-Электротех» (входит в «ТМХ-Энергетические решения») собрало тысячный тяговый электродвигатель ДТА-380У1. Эти моторы ставят на электропоезда постоянного тока «Иволга 4.0», которые выпускает тверской завод ТМХ.

К серийному выпуску двигателей нового типа приступили в 2023 году — в рамках программы импортозамещения. «ТМХ-Электротех» стал первым в России предприятием, получившим сертификат соответствия техрегламенту Таможенного союза на асинхронные тяговые электродвигатели для электропоездов.

21. Ростсельмаш приступает к реализации стратегического проекта по освоению полного цикла производства конических зубчатых шестерен. Этот шаг следует за успешной локализацией выпуска цилиндрических шестерён и станет ключевым элементом в создании замкнутого производственного цикла трансмиссий.

Данные детали, оси которых расположены под углом, являются критически важными элементами ведущих мостов тракторной техники, непосредственно отвечая за передачу крутящего момента от двигателя к колёсам.

Развитие проекта осуществляется в рамках стратегии последовательного перехода на собственную компонентную базу.

22. Российский производитель строительно-дорожной техники, группа компаний UMG, объявила о старте серийного производства первых отечественных снегоуплотнительных машин — ратраков РТ6. Новинка, выполненная в корпоративных цветах «Газпрома», уже поступила в эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Ухта», где будет использоваться для подготовки трасс на лыжном стадионе.

23. В Екатеринбурге создали новое производство сверл, фрез и специального инструмента. Продукция востребована в энергетическом, нефтегазовом, железнодорожном машиностроении и авиастроении. Проект реализовали при участии ПО «Инсистенс».

Новое оборудование предназначено для выпуска микросверл, сверхдлинных сверл, инструмента для композитов и сложных разверток. После выхода на проектную мощность выпуск существующей продукции вырастет на 30%.

Уральская компания сможет обеспечивать инструментом не только региональные, но и российские машиностроительные предприятия, замещая продукцию ушедших зарубежных производителей.