Импортозамещение. Март 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1695 проектов импортозамещения!

1. Череповецкий металлургический комбинат (входит в «Северсталь») ввёл в строй действующих двересъёмную машину (ДСМ) на коксовой батарее номер 10. Это первый подобный агрегат, который полностью изготовили силами подразделений ЧерМК.

«Программа по замене двересъёмных машин действует на ЧерМК уже давно. Ежегодно «Северсталь» закупала такие агрегаты у иностранных поставщиков.

2. ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Кулачки с зубчатым и пазовым соединениями.

3. Крупнейший в России производитель теплозащитных экранов — АО «Фритекс» — открыл новый цех по импортозамещающему производству современных компонентов теплозащиты и теплообмена. На реализацию проекта Фонд развития промышленности предоставил 141 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

Сейчас, по данным компании, около 80% первичного рынка компонентов теплозащиты и теплообмена в России занимают зарубежные производители, в основном немецкие и турецкие. Увеличение мощностей производства в Ярославле позволит снизить зависимость от импорта до 10%.

4. АСКОН и ОКБ «Аэрокосмические системы» импортозаместили ПО для проектирования кабельных сетей.

5. Привод РИНГО для распашных дверей спроектирован специально для а/м ГАЗель Next Citiline специалистами российской компании АДОР. Благодаря оригинальной и надёжной конструкции дверь всегда будет плотно закрываться и плавно открываться. Ресурс данной модели превышает 1 000 000 циклов открытия и закрытия двери.

РИНГО производится в городе Тольятти на собственной производственной площадке АДОР.

6. 22.03.2022 «Роскосмос» создал центр компетенции по разработке и производству печатных плат.

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») объявил о создании центра компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат — основы любого микроэлектронного устройства.

Холдинг РКС стал первой высокотехнологичной компанией России, выпускающей печатные платы для космоса из отечественных материалов. На площадке в Москве организован замкнутый производственно-технический комплекс с полным набором специального оборудования, минимизирующим влияние человеческого фактора. Новые производственные мощности вкупе с интеллектуальной автоматизацией процессов, включая контроль качества изделий, обеспечат технологическую независимость российского космоса.

7. ООО «КамЭнергоМаш», входящий в группу УК «КЭР-Холдинг», организовал на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижнекамске Республики Татарстан импортозамещающее производство комплектующих для газовых турбин. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие освоило выпуск сложных запасных частей по индивидуальным заказам: лопаток, дисков турбин и компрессоров, редукторов, корпусных элементов. Они являются комплектующими к газовым турбинам российского и зарубежного производства. Объемы выпуска составят 380 единиц продукции в год.

8. НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), решая задачи по импортозамещению, создает отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная техника.

Уральское предприятие оперативно отреагировало на изменившуюся экономическую обстановку, а также введение санкций, которые отразились на поставке в Россию электронных приборов. Первый заказ от машиностроительного предприятия на замену контроллера управления гидрораспределителями, который является важной частью тракторной техники и отвечает за управление навесным оборудованием, будет отгружен в ближайшее время. В течение нескольких недель инженеры НПО автоматики переработали одно из ранее выпускавшихся устройств и запустили его в производство.

Сейчас в проработке у инженеров НПОА находится несколько запросов от крупнейших машиностроительных предприятий России в части замещения различных иностранных устройств на отечественные. Особое внимание уделяется применению российской элементной базы.

9. В Волгоградской области создан один из крупнейших в России комплекс по сушке овощей. Инвестпроект стоимостью порядка 700 миллионов рублей реализован с господдержкой в Городищенском районе. На первый взгляд эта золотистая масса напоминает чипсы или хлопья. На самом деле — сушеный, сублимированный лук. Еще год назад такая, казалось бы, простая продукция в России была исключительно импортной. Теперь производство освоили у нас. Уже есть крупные контракты. Открывая пачку чипсов одной из всемирно известных марок, будьте уверены, вкус им придает именно лук с этого предприятия. Но это только один из примеров.

10. Крупнейший в России производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак» запустил в Ростове-на-Дону завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции.

Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд рублей, из которых 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности.

Мощность нового завода составляет 5,3 тысячи тонн упаковочной пленки для пищевой продукции в год. На производстве создано 95 рабочих мест.

По данным компании, в 2020-2021 годах доля импорта на российском рынке барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов оценивалась в 25-30%. Запуск нового завода сократит этот показатель до уровня 15%.

11. «Атомэнергомаш» (АЭМ) — машиностроительный дивизион Росатома — завершил первые испытания на стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном на площадке НИИЭФА им. Д.В.Ефремова в Санкт-Петербурге. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года в рамках импортозамещения критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России.

12. Тобольск, 6 апр — ИА Neftegaz.RU. ЗапСибНефтехим получил первые тонны отечественного малеинового ангидрида (МАН) на своем производстве в Тобольске.

Об этом сообщает пресс-служба СИБУРа.

По данным компании, в конце марта первые тонны продукта были направлены на омологацию российским производителям в сегментах строительства и топливных компонентов.

Тезисы председателя правления, гендиректора СИБУРа М. Карисалова:

появление в нашей стране собственного производства МАН приведет к достижению важных экономических, экологических и социальных эффектов;

мы полностью сможем обеспечить потребности отечественных товаропроизводителей в МАН, нивелируя зависимость от зарубежных поставок,

мы простимулируем развитие импортозамещения среди отечественных компаний в различных отраслях экономики,

мы увеличим объем неэнергетического несырьевого экспорта.

13. Команда проекта REPEAT АО «ИТЦ «ДЖЭТ» (является дочерней организацией АО «Русатом Сервис», Госкорпорация «Росатом») объявила о завершении разработки и успешном тестировании альфа- и бета-версий цифрового продукта REPEAT — импортонезависимой платформы модельно-ориентированной среды проектирования и математического моделирования.

REPEAT (Real-time Platform for Engineering Automated Technologies) применяется для создания математических моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников. Его применение способствует повышению эффективности энергообъектов, снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и непредвиденных инцидентов.

REPEAT разработан на базе современных архитектурных решений, в том числе облачных технологий. Он является полностью российским продуктом и конкурентной альтернативой зарубежному ПО данного класса (может заменить Matlab, Simulink, ETAP, Simcenter Amesim и др.).

14. Компания «Ивхимпром» приступила к изготовлению плоскосворачиваемых рукавов из полиуретана. Аналогичное производство планировала наладить компания «Лукойл» совместно с США, но из-за санкций проект пришлось закрыть.

«Ивхимпром» приступил также к изготовлению арамидных волокон.

До недавнего времени около 500 тонн волокна закупали за границей. Этот сверхпрочный материал используется в оборонной промышленности, при изготовлении парашютов, в космической отрасли.

15. АО ВО «Изотоп»

В начале апреля АО «Всерегиональное объединение «Изотоп» сообщило, что в сжатые сроки обеспечило медицинские учреждения страны отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии, необходимой для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний.

Ранее медицинские учреждения России закупали французские, венгерские и польские аналоги. На сегодняшний день вся европейская продукция полностью замещена.

«Обеспечение доступности технологий ядерной медицины в регионах Российской Федерации, в том числе востребованных радиофармпрепаратов, имеет важное социальное значение, так как напрямую связано с мероприятиями здравоохранения, направленными на борьбу с онкологическими и другими распространёнными заболеваниями в стране», — цитирует пресс-служба «Изотопа» Антона Шаргина, заместителя гендиректора по коммерческим вопросам этого предприятия.

16. АО «ТВЭЛ»

Перспективной областью отечественной атомной отрасли в медицинской сфере является замещение зарубежных титановых винтов, которые используются в операциях по соединению отломков повреждённых костей. Такие материалы в России недавно начало изготавливать АО «ТВЭЛ».

17. Саранский завод «ЭМ-КАТ», входящий в крупный промышленный холдинг «ОПТИКЭНЕРГО» и являющийся членом Алюминиевой Ассоциации, освоил производство прутковой лигатуры алюминий-титан-бор (AlTiB). Сегодня это единственное в России предприятие, выпускающее данный тип продукции. По статистическим данным его потребность на рынке составляет около 150 тонн в месяц. Ранее лигатуру AlTi5B1 приобретали преимущественно за рубежом (Испания, Голландия, Китай и пр).

18. Миасский завод «Полистрой» — один из крупнейших в России производителей почтовых ящиков, уличных урн, клапанов для мусоропровода, шкафов и скамеек для раздевалок и других изделий из листового металла — начал работать над новой импортозамещающей продукцией. Сегодня её уже заказывают известные компании.

«Запросов на разработку и замещение импортной продукции стало в разы больше, в том числе, и от крупных заказчиков. Например, недавно мы встречались с представителями компании «Леруа Мерлен». По их словам, теперь они на 80% ориентированы на закупки отечественной продукции. Соответственно, на этом рынке есть место и для нас. Мы же, в свою очередь, готовы расти и развиваться, осваивать новые виды востребованной продукции», — отмечает руководитель отдела продаж ООО «Полистрой» Сергей Обвинцев.

19. 31 марта воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) сообщило важную новость. Оказывается, это предприятие осуществило первую поставку внутрискважинного оборудования для газовых месторождений. Отгрузка произошла на Ковыткинском месторождении. Оно располагается в Иркутской области и является крупнейшим на востоке России по запасам природного газа. Ковыткинское месторождение — основное для наполнения стратегического газопровода «Сила Сибири».

20. В Северной Осетии на владикавказском ОАО «Кристалл» состоялся официальный запуск модернизированного плавильного участка. Впервые после долгих лет простоя там начали производить востребованную на российском рынке продукцию — бескислородную вакуумно-плавленую медь.

Раньше бескислородную вакуумно-плавленую медь экспортировали в Россию из Германии и Финляндии. Теперь её будут производить во Владикавказе.

21. «Боровская бумажная компания» в поселке Боровский с декабря 2021 года начала производство термоленты для всех типов устройств банковского и кассового обслуживания.

В части дальнейшей стратегии ББК видит реализацию основной задачи — восстановить компетенции России в производстве термобумаги. Это серьезное направление в импортозамещении: по статистике потребность в чековой ленте по России составляет более 20 тыс. тонн ежегодно.

22. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет на выставке «ЭкспоЭлектроника-2022» образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, созданной в рамках программы импортозамещения.

23. Калининградский завод «Балтийская звезда» запустил собственное производство рам и вилок для велосипедов и в два раза увеличил выпуск готовой продукции. Инвестиции в расширение предприятия составили 150 млн рублей, из которых 75 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

Создание собственного производства рам и вилок позволило предприятию отказаться от импорта ключевых комплектующих для выпуска велосипедов. Благодаря этому уровень локализации конечной продукции вырос с 30% до 50%.