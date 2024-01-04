Обзор: в декабре 2023 года в России открылись 24 новых производства

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В России продолжается устойчивый рост промышленного производства. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в ноябре составил 104,3% к ноябрю прошлого года, за 10 месяцев индекс производства достиг 103,6%.

Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 108,1% в ноябре (107,5% за 11 месяцев).

Наиболее высокие темпы развития показывают производства машиностроительного комплекса. И большинство новых мощностей в отчётном месяце также было введено в машиностроении и металлообработке — 10. На втором месте новые объекты химической промышленности — 7.

Всего в декабре 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 24 новых производства с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

На Урале открыт новый цех по выпуску оборудования для индустриального птицеводства

Компания «Энергогазсервис» открыла новый цех в Среднеуральске Свердловской области и запустила серийное производство элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 102 млн рублей.

Клеточное оборудование для индустриального птицеводства состоит на 50% из сетчатых изделий, производство которых предприятие локализовало в Свердловской области, и на 50% из каркасной части, элементы которой поставляли ранее сторонние производители.

В Коми запущено новое деревообрабатывающее производство

В Жешарте на промышленных площадях фанерного комбината зара­ботал новый цех по производству двутавровой балки.

Работа совместного ООО «ЖЛПК» и ООО «Фанера-Трейд» нового цеха расширит ассортиментный перечень градообразующего предприятия. Компания обеспечит поставки дву­тавровой балки, отвечающей запросам клиентов необходимых для реализации сложных строительных проектов.

На Жешартском ЛПК сообщили, что предприятие сможет выпускать до 600 тысяч погонных метров балки в год. Отмечается, что запуск нового производства на полную мощность даст моногороду свыше 60 рабочих мест, дополнительные доходы.

Завод OpenYard в Рязани начал серийное производство серверов

«Компания „Центр открытых разработок“ объявила о старте массового производства оборудования на собственном заводе, который расположен на территории технопарка „Рязанский“. Комплекс общей площадью свыше 8 тыс. кв. м обеспечивает производство полного цикла в объеме более 60 тыс. единиц серверной продукции в год».

Основная продукция — классические стоечные серверы Enterprise 19″ для ЦОД и высокопроизводительные серверы архитектуры OCP — 21″. Серверы работают на базе последних поколений процессорных решений архитектуры x86, поддерживают до 8 ТБ оперативной памяти и имеют до 80 (128) ядер и 160 (256) потоков.

В Архангельской области на предприятии «Илим-ТНП» открыли новый цех по ламинации картона

Введено в строй помещение с новым оборудованием для ламинирования бумаги − основы под молочную продукцию. Мощности предприятия позволят выдавать порядка 25 тысяч тонн продукции в год и обеспечить 100% потребностей предприятий.

В целях увеличения объемов и оптимизации производственных процессов ООО «Илим-ТНП» приобрело тандемную экструзионную линию для двустороннего ламинирования бумаги и картона.

Сумма инвестиций по проекту составила порядка 298 млн рублей.

Новая швейная фабрика открылась в Карелии

Новая швейная фабрика «Арктика» по пошиву спецодежды открылась в карельской Костомукше.

Соглашение о создании нового швейного производства подписали на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. Объём инвестиций составил около 130 млн рублей.

На новую швейную фабрику в Костомукше трудоустроилось 120 человек — швеями, закройщиками, технологами и другими специалистами.

В Тверской области открылось новое производство

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6 декабря на территории промышленной площадки «Раслово» под Тверью состоялось открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО «Фасад Технолоджис» — дочернего предприятия турецкого строительного холдинга «Metal Yapi».

В «Раслово» построен завод производственной мощностью 100 тысяч квадратных метров изделий. При реализации проекта было создано более 120 рабочих мест. Со стороны региона оказано содействие в обустройстве инженерной и транспортной инфраструктуры.

Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

Петербургская компания открыла импортозамещающее производство лазерных роботизированных комплексов

Петербургская компания «ТД „Гефест“ открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов под маркой SEKIRUS. Комплексы с числовым программным управлением предназначены для лазерной сварки, наплавки, резки и очистки металла.

Общие инвестиции в проект составили 106 млн рублей.

Предприятие после выхода на проектную мощность сможет выпускать до 36 комплексов в год и намерено занять до 9% рынка, частично потеснив импорт.

Первый в России завод OSB на российском оборудовании

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) освоил производство небольших, от 15 000 до 60 000 м3 продукции в год, технологических линий для изготовления плит OSB.

Общая мощность линии 15 000 м3 готовой продукции в год.

АМО запустил производство грузовиков „Урал“ на бывшем заводе Volvo

Производство грузовых автомобилей на бывшем заводе Volvo в Калуге запущено, сообщает ТАСС.

В 2024 году Калужское машиностроительное предприятие АО „АМО“, входящее в группу компаний „Промышленные инвестиции“, планирует выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next.

На Амурском ГПЗ введена в эксплуатацию третья технологическая линия

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„Газпром“ запустил в работу третью по счёту технологическую линию Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий).

Мощность линии составляет 7 млрд м2 сырьевого газа в год.

По озвученной ранее информации стоимость одной лини может составлять более 80 млрд рублей.

Завод по производству абсорбирующего белья открыли в индустриальном парке „Руднево“ в Москве

Абсорбирующее белье в индустриальном парке „Руднево“ производит ООО „Вип Камилла“ в рамках офсетного контракта.

Он подписан с Правительством Москвы в начале 2023 года и предусматривает ежегодную поставку не менее 46 миллионов единиц продукции в течение 10 лет.

Инвестиции в реализацию и развитие проекта составят около 1 млрд рублей.

на заводе площадью 5,5 тысячи квадратных метров создано 74 рабочих места.

На Кимрской фабрике им. Горького начали выпуск фильтрующего материала „Мелтблаун“

13 декабря состоялось открытие нового цеха на АО „Кимрская фабрика им. Горького“ в Тверской области. На площадке запущена линия сверхэффективного фильтрующего материала „Мелтблаун“ для применения в средствах индивидуальной защиты. Планируемая производственная мощность — до 1,3 млн кв. м нетканых материалов в год.

В Челябинске открыт завод нефтяного оборудования

11 декабря в Челябинске открыт Завод нефтяного оборудования „Буран“.

Производственные мощности занимают площадь 7 тыс. кв. м.

Из собственных заготовок предприятие будет производить оборудование для нижнего заканчивания скважин: подвески хвостовиков, пакеры, технологическая оснастка для цементирования, муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП), фильтры — перфорированные, каркасные и прямой намотки. Аналогов его продукции на рынке практически нет: завод занял нишу ушедших с российского рынка канадских и американских компаний.

На первой очереди производства занято 80 человек.

„ВМПавто“ запустил новый цех по производству моторных масел и пакета присадок

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Санкт-Петербургская научно-производственная компания „ВМПавто“ запустила новую линию по производству моторных масел и пакета присадок с допуском SN.

Компания планирует производить до 1000 тонн масел в месяц.

Новый цех, как уточнили в „ВМПавто“, отличается высокой степенью автоматизации и многоуровневым контролем качества (входящее сырье, система точного дозирования, полупродукт и готовая продукция).

На предприятии „Барнаул РТИ“ состоялось открытие каландрового цеха

В Алтайском крае на предприятии „Барнаул РТИ“ состоялось открытие каландрового цеха.

На увеличение объемов производства Барнаульский завод резиновых технических изделий направил 160 млн руб.

На эти средства на промплощадке открыт новый цех. Предприятие планирует увеличить выпуск прорезиненной ткани в восемь раз, технической пластины — более чем в 15 раз.

В Нижнем Новгороде запустили новое производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тысяч тонн

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Завод компании „Монамин“ был открыт на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) „Кулибин“. Выпускаемая продукция будет применяться при очистке природных и технологических газов, а также в водоочистке.

Создано 60 новых рабочих мест. Мощность производства — 15 тыс. т.

Объём инвестиций в проект составил 2,8 млрд руб.

Вторую очередь проекта по производству ароматических диффузоров запустили в подмосковной Дубне

Компания „ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ“, резидент подмосковной особой экономической зоны „Дубна“, завершила строительство и ввела в эксплуатацию вторую очередь проекта по производству ароматических диффузоров, а также комплектующих к ним.

Площадь нового производства составляет более 1,4 тыс. кв. м. В результате расширения штат предприятия увеличится до 50 человек.

Общий объем инвестиций в развитие предприятия на данный момент составляет 480 млн руб.

Завод „Купол“ запустил новое производство на заброшенной площадке в Ижевске

„Купол“ освоил производство „сложного“ промышленного холода — оборудования для стабилизации и заморозки грунта в горнодобывающей промышленности и установки охлаждения для сепарации попутного нефтяного газа, которые работают в самом суровом климате.

Холодильные и тепловые установки производят на площадке бывшего трехсотого производства, на территории площадью более 20 футбольных полей.

Инвестиции в проект составили более 400 млн рублей.

Завод „Тонар“ ввёл новый цех в подмосковном Орехово-Зуево

Производитель прицепной и полуприцепной техники „Тонар“ ввел в эксплуатацию новый цех на заводе в деревне Губино в городском округе Орехово-Зуево.

Размер инвестиций в проект составляет 100 млн рублей.

Ввод цеха позволит создать дополнительно 30 рабочих мест.

В здании площадью около 6 тыс. кв. м будут ежедневно изготавливать до 50 комплектующих тормозных суппортов. Данный цех стал девятым на производственной территории завода.

„Энергогазсервис“ запустил производство оборудования для содержания птицы в Свердловской области

Компания „Энергогазсервис“ открыла новый цех в Среднеуральске Свердловской области по производству элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 102 млн рублей.

В Тольятти открыт завод по производству дронов для сельского хозяйства и мониторинга

ООО „Транспорт будущего“ открыло первую очередь завода по производству беспилотных авиасистем (БАС) в ОЭЗ „Тольятти“.

Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки — Гектор S-80. В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тысяч агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.

Пока „Транспорт будущего“ вложил в разработку моделей БАС и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей, общий объем инвестиций в проект, по данным компании, составляет более 7 млрд рублей.

Сухонский КБК ввёл в эксплуатацию новый цех по производству гофротары

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На Сухонском картонно-бумажном комбинате в г. Сокол Вологодской области построен новый цех по выпуску гофротары, которую используют для упаковки пищевой и бытовой продукции. В новом корпусе смонтировали три производственные линии.

В результате предприятие увеличило выпуск гофротры с 3,4 до 4,6 млн м2.

Проведена работа по оптимизации композиционного состава гофрокартона с использованием более лёгких тестлайнеров и флютинга марки „Премиум“ производства ООО „Сухонский КБК“. Утверждены новые композиции сырья для производства гофрокартона с пониженной массоёмкостью.

Инвестиции в проект составили 805 млн рублей.

Вторая очередь производства декоративной бумаги запущена в Калужской области

Компания „Ультра Декор Рус“ запустила на людиновской площадке ОЭЗ „Калуга“ в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги — основы для мебельных плит. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков».

В новый проект инвестировано 7,5 млрд рублей. Будет создано 160 дополнительных рабочих мест.

Свердловская компания «ГидроНТ» запустила два новых цеха

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Предприятие запустило два цеха площадью 3 тыс. м2 в посёлке Прохладном Свердловской области.

Компания выпускает гидравлические клапаны, распределители, блоки клапанов — всего более 100 моделей — аналогов импортной продукции собственного производства.

Инвестиции составили 159 млн рублей.

Итого за декабрь 2023 года открыто 24 новых производства:

— из них 5 крупных производства с общими инвестициями более 94 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил 98 млрд рублей

— по 7 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлургия и металлобработка — 10

— Химическая промышленность — 7

— Бумажная промышленность — 3

— Лёгкая промышленность — 2

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Электроника и электрооборудование — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 23

— иностранный и смешанный — 1

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