Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2299 проектов импортозамещения!

1. В России начали производить бумагу для кальки, которую раньше завозили из Европы.

Речь идет об особо тонкой бумаге-основе для кальки. Ее называет глассин, и она очень востребована для печати этикеток и в полиграфии. До сих пор ее приходилось импортировать из Европы.

2. В России значительныеобъемы нефти и природного газа добываются из сложных скважин, в том числе наклонно-направленных и горизонтальных. Для их непрерывной эксплуатации и капитального ремонта используют современное инновационное оборудование, одним из которых является колтюбинг.

Несмотря на широкую востребованность данной технологии в нефтегазовом комплексе, в России до настоящее времени гидромоторы для колтюбинговых установок не производились. Теперь ситуация может кардинально измениться — Невский инструментальный завод получил сертификат, подтверждающий российское происхождение разработанного им гидромотора, и начинает его серийный выпуск.

3. Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ, г. Москва) в партнерстве с «Институтом пластмасс им. Г. С. Петрова» (входит в «Ростех») и Томским государственным университетом (ТГУ) запустил первое в России малотоннажное производство полиэфирэфиркетона (ПЭЭК, PEEK, polyetherketone).

«Новое производство — это первый в России проект такого масштаба, направленный на импортозамещение критически важного материала для промышленности. ПЭЭК используется в микроэлектронике, кабельной промышленности, машино- и автомобилестроении, нефтяной, газовой и фармацевтической отраслях», — подчеркнул директор ИХТЦ Алексей Князев.

4. Петербургский производитель медицинского оборудования НИПК «Электрон» расширил линейку ангиографов. На данный момент комплексы АКР «Электрон» являются единственной отечественной альтернативой зарубежным ангиографическим системам.

АКР позволяют проводить широкий спектр диагностических процедур и осуществлять контроль хирургических вмешательств в кардиологии, ангиологии, неврологии, онкологии и других областях.

5. Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех разработал новую линейку кварцевых резонаторов. Их отличает расширенный диапазон частот и миниатюрные размеры, примерно со спичечную головку. Продукция востребована в отечественной автоэлектронике и гражданском телекоммуникационном оборудовании.

Кварцевый резонатор — ключевой элемент источников высокостабильных радиочастотных колебаний. Его главная задача — работать с генераторами частоты в электронных схемах. Без этих изделий не обойтись там, где нужна точность: в радиопередатчиках они обеспечивают стабильность сигнала, в микроконтроллерах — синхронизацию операций, в наручных часах — ход стрелок и отсчет времени.

Специалистам Омского НИИ приборостроения (входит в Росэл) первыми в России удалось создать резонаторы на частоты до 200 МГц в миниатюрных корпусах размером 2,0×1,6 мм и до 300 МГц в корпусах размером 3,2×2,5 мм. Несмотря на такие маленькие габариты, резонаторы имеют широкий диапазон рабочих температур от −60 °С до 125 °C и высочайшую точность настройки.

6. Петербургскому метрострою передали новую технику от Обуховского завода. Она нужна для прокладки тоннелей и строительства станций. В партии — два тоннелепроходческих щита диаметром 5,6 метра, два укладчика для рельсов и 19 машин для монтажа тоннельных блоков. Всё оборудование сделано в России.

7. Компания Астерион, единственный в России производитель, специализирующийся на проектировании, разработке и производстве химически стойкого насосного и перемешивающего оборудования из композитных материалов, произвела первый в России бочковой химстойкий насос из термопластиков. Насос AP-280 предназначен для установки на бочки и контейнеры и перекачивания агрессивных химических жидкостей. Отечественный насос станет заменой насосам известных европейских производителей.

8. Высокоточные изделия для системы контроля за действиями пилотов изготавливаются на симферопольском предприятии «Фиолент» серийно для замены американских и японских аналогов, ранее используемых в самолетах SJ-100, а также для комплектации новых самолетов МС-21, сообщил РИА Новости директор одного из крупнейших промышленных предприятий Крыма — завода «Фиолент» Александр Баталин.

9. Компания «Удмуртнефть» начала использование первой в отрасли электрической мобильной буровой установки российского производства.Переход от дизельного двигателя к электроприводу позволил:

снизить воздействие на окружающую среду,повысить энергоэффективность буровых работ.

Экономия энергозатрат составляет до 30%, что дает предприятию 1 млн руб. на каждую пробуренную скважину.

Новая установка имеет грузоподъемность 180 т и смонтирована на мобильном шасси полуприцепа. Рабочее место бурильщика оснащено закрытой кабиной с системой джойстикового управления, обеспечивающей комфорт и безопасность.

10. Компания «Полад» запустила в Тольятти Самарской области импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus.

Инвестиции в организацию производства превысили 300 млн рублей.

На предприятии введена в эксплуатацию новая производственная линия, на которой налажена штамповка мелких деталей для Lada Largus. Благодаря запуску этого производства компания рассчитывает полностью удовлетворить потребности «АВТОВАЗа» в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом.

11. Завод «Литий-Элемент», входящий в состав компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, импортозаместил высокотемпературные источники питания для бурильного оборудования. Изделия, в частности, предназначены для применения в забойных системах нефтегазовой отрасли. Энергетические элементы прошли успешные испытания при высоком давлении и температурах до +150 °С во время реального бурения и уже запущены в серию.

Батареи питают телеметрические модули, от которых поступает информация о состоянии оборудования в процессе бурения. Энергомодули стабильно работают в диапазоне температур от —10 °С до +150 °С. Это особенно важно для применения в глубоких и сверхглубоких нефтяных и газовых скважинах, где стандартные источники электричества теряют работоспособность уже при +125 °С.

Изделие имеет стеклопластиковый корпус без сварных швов, что минимизирует риск разгерметизации. На элементах стоит защита от переразряда, а также короткого замыкания и перегрузок. Кроме того, в источнике питания благодаря электрохимической системе исключен риск теплового разгона, что делает его безопасным даже в аварийных ситуациях.

«Разработка «Литий-Элемента» заменит импортные источники питания в нефтегазовой отрасли.

12. Совместное предприятие, созданное компанией ЛАНИТ и ИТ-холдингом Т1, новый крупный игрок на рынке банковского оборудования, объявляет о начале серийного выпуска инновационных отечественных банкоматов под брендом НОБЭКС. О работе над прототипом банкомата ЛАНИТ и ИТ-холдинг Т1 заявляли в октябре 2024 года.

Банкоматы НОБЭКС сочетают в себе передовые технологии и беспрецедентную для рынка степень локализации производства, предлагая принципиально новый подход к организации банковской инфраструктуры в условиях импортозамещения.

13. Компания «Камафлекс" наладила в Набережных Челнах выпуск фитинговых соединений с врезными кольцами, которые используются в гидравлических системах спецтехники. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 1 млн единиц продукции.

Общие инвестиции в развитие производства составили более 150 млн рублей. Из них в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» 127 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Ранее, по данным компании, в России врезные кольца фитингов гидравлических соединений не выпускали, а основными их поставщиками на отечественном рынке были производители из Европы, США и Китая.

14. 22 сентября в Пинске состоялся официальный запуск белорусско-российского предприятия, специализирующегося на выпуске аксиально-поршневых гидравлических насосов. Новый производственный объект получил название «Гидравлическая объединённая компания».

Проект реализован в рамках импортозамещающей инвестиционной программы.

15. Компания «Байкал Электроникс» объявила о готовности к серийным поставкам своего нового универсального микроконтроллера Baikal-U (BE-U1000).

Новый микроконтроллер призван заменить популярные зарубежные аналоги, такие как STM32F4 и F7. Его основное преимущество — полная технологическая независимость. В основе Baikal-U лежат отечественные процессорные ядра CloudBEAR, созданные на основе открытой архитектуры RISC-V. Это значит, что разработчикам электроники больше не нужно беспокоиться о иностранных лицензиях и возможных ограничениях.

16. В Гусеве Калининградской области открыли новый завод по производству панировочных сухарей.

В Минсельхозе отметили, что завод создаст новые рабочие места на востоке региона. Кроме того, он должен снизить зависимость местных производителей от завозного сырья, в том числе импортного.

Проект реализовали в рамках программы поддержки импортозамещения. После введения санкций на российском рынке возник дефицит как простой, так и сложной панировки с функциональными добавками.

17. ООО ПКФ «СтанкоАртель».Импортозамещение. Поводки зажима колесной пары КЗТС1836.

Данный вид станков используется практически во всех вагоноремонтых депо, вагоностроительных заводах и вагонно-колесных мастерских РФ и стран СНГ. Станки предназначены для одиночной обработки колесных пар (выкаченных из-под вагона) грузовых и пассажирских вагонов по поверхности катания.

18. ТГУ запустил первое в России производство дигидрата тартрата натрия для микроэлектроники

Томский государственный университет начал первое в России производство важного для микроэлектроники вещества.

В Инжиниринговом химико-технологическом центре (ИХТЦ) Томского государственного университета запущено первое в России производство натрия — вещества высшей чистоты, дигидрата тартрата, критически важного для производства микроэлектроники. Проект реализован по заказу Минпромторга России для обеспечения технологического суверенитета страны.

19. Производство влажных кормов для домашних животных, начатое группой компаний «Талина», позволит до конца 2025 года впустить 80 тыс. тонн новой импортозамещающей продукции и увеличить число рабочих мест на одном из системообразующих предприятий России. Инвестиции в производство превысили 5 млрд рублей.

20. В Новочеркасске собрали юбилейный , трехсотый по счету генератор для современных грузовых тепловозов. Эта деталь — «электрическое сердце» машины — раньше закупалась за границей, но теперь её производство полностью налажено в России благодаря кооперации специалистов из Коломны и Новочеркасска.

21. Одно из ведущих российских предприятий микроэлектронной промышленности — «ДжиЭс-Нанотех», Калининградская область — 19 сентября 2025 года сообщило о значительном увеличении производства модулей оперативной памяти форматов DIMM и SO-DIMM стандарта DDR4. Рост производства в 4 раза стал возможен благодаря вводу в строй сразу двенадцати автоматизированных тестировочных станций.

По информации представителей предприятия, ранее на заводе GS Nanotech использовалось тестировочное оборудование с меньшей производительностью. Ему на смену пришли автоматизированные станции собственной разработки и сборки. Новое оборудование выполняет полноценное функциональное тестирование модулей памяти. Процесс позволяет полностью автоматизировать цикл тестирования: оператору достаточно установить модуль в слот и нажать кнопку питания — все остальное выполняет система.

22. ООО «Критерий» заместил японскую технологию изготовления деталей двухтактного двигателя для БПЛА.

В прошлом году компания столкнулась с серьёзной проблемой — найти производителя, способного изготовить в штучном количестве сложные детали двухтактного авиационного двигателя (всего 5 штук). Сложность заключалась не только в мелкосерийном производстве, но и в том, что в России отсутствовала необходимая технология изготовления подобных элементов.

ООО «Критерий» взялся за эту задачу и за 2 месяца освоил технологию изготовления, согласовав с заказчиком изменения конструкции для адаптации под российские производственные возможности.В мае была отправлена первая партия деталей, успешно применённая в сборке двигателя. Проведённые испытания полностью подтвердили качество изготовления: детали продемонстрировали высокую прочность даже при значительных авиационных нагрузках.На прошлой неделе состоялась отгрузка новой партии комплектующих, что свидетельствует об успешном запуске регулярного производства.

23. В рамках программы по импортозамещению группе компаний АЛРОСА потребовалось оснастить рабочие места сотрудников отечественной техникой. Техника «Гравитон» была выбрана в рамках открытого конкурса по совокупности критериев. Оценивались надежность устройств, скорость поставки, соотношение цены и качества, а также репутация «Гравитон» как производителя и вендора.

В рамках данного проекта были поставлены:

🔺моноблоки «Гравитон» М72И с функциями аппаратного отключения камеры и микрофона и интерфейсом Mobile Rack для обеспечения конфиденциальности и безопасности,

🔺рабочие станции «Гравитон» Р70И, оптимизированные для 3D-проектирования, моделирования, рендеринга, построения математических графиков и работы с большими данными,

🔺мониторы «Гравитон» МН24А с технологией снижения нагрузки на зрение и высоким качеством изображения.

24. В Нижнем Новгороде локализовали выпуск дизельных двигателей, предоставленных восточным партнером. С 2023 года эти силовые установки применялись на коммерческих автомобилях ГАЗ — «Соболь», «Газель» и «Валдай». Ранее эти машины оснащались продукцией, собранной в Китае, но теперь налажено полноценное собственное производство. Планируется достичь уровня локализации в 80%.

На данный момент компания «Нижегородские грузовые автомобили» завершила локализацию сборочных процессов, достигнув показателя автоматизации в 85%. Готовые двигатели подвергаются тщательным испытаниям для проверки их работоспособности.

24. Автозавод «Урал» с января 2026 года планирует начать серийное производство ведущих мостов новой конструкции с ресурсом до 1 млн км.

Проект реализуется в рамках масштабной программы «Мосты», финансируемой за счёт льготных займов ФРП на сумму 7 млрд рублей. В мае на заводе уже заработали два участка по обработке мостов, барабанов и ступиц, а до конца года планируется запустить ещё 11 производственных площадок. Дополнительно в августе стартовал проект по созданию собственного литейного комплекса площадью 46 тыс. кв. м, который обеспечит полный цикл импортозамещения отливок для ведущих мостов. Мощности предприятия составят 45 тыс. тонн чугунных отливок в год.

25. Производство пропеллеров из отечественного сырья для боевых FPV-дронов локализовано в Ярославле. Об этом сообщили в компании-разработчике «Рокот Тех».

«В 2024 году специалистами «Рокот Тех» было запущено производство пропеллеров для FPV-дронов, применяющихся в СВО. В данный момент мы создаем пропеллеры из пластика отечественного производства для аппаратов 9 и 10 дюймов. Ведутся работы над другими видами пропеллеров, в том числе 7, 13 и 15 дюймов. С начала производства изготовлено несколько десятков тысяч комплектов различных пропеллеров. Мощности позволяют изготавливать по 20 тысяч комплектов пропеллеров каждого вида ежемесячно. Получаем многочисленные положительные отзывы от бойцов, применяющих изделия в зоне СВО», — рассказали в организации.