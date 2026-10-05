Обзор: В сентябре 2026 года в России было открыто 26 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В сентябре 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 26 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

В Москве открыли завод медтехники полного цикла мощностью не менее 400 аппаратов в год

В Москве заработало новое производство медицинской рентгенодиагностической техники. Завод построили за два года, он охватывает полный цикл — от изготовления комплектующих до сборки готовых аппаратов. За реализацию отвечала компания «С.П.ГЕЛПИК». Под проект выделили около гектара земли на льготных условиях, дополнительно привлекли инвестиционный кредит. Ежегодно площадка рассчитана на выпуск не менее 400 единиц оборудования. Уровень локализации уже достиг 85%, а к 2030 году его намерены поднять до 100%, уточнили в Правительстве Москвы. Ассортимент включает флюорографы, маммографы, рентгенодиагностические комплексы, С-дуги и томографы. Отдельного упоминания заслуживает первый отечественный МРТ открытого типа на постоянном магните — разработка вошла в топ-10 российских изобретений XXI века.

ЛУКОЙЛ запустил в Волгограде производство смазок и антифризов

Волгограде заработала новая площадка ЛУКОЙЛа, где наладили выпуск пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов. Мощность предприятия — 70 тыс. тонн готовой продукции в год. В линейке — свыше 230 позиций. Продукция рассчитана на горнодобывающие и машиностроительные предприятия, металлообработку, а также на обслуживание транспорта и промышленного оборудования. Производство почти полностью автоматизировано: склад роботизирован, трубопроводы очищаются самостоятельно, сыпучие компоненты подаются механизированно. Для смазок используется каскадная технология, за счет которой растет и объем, и качество выпуска.

В Березовском запустили производство противопожарных систем «Диалог PRO»

В Свердловской области, в городе Березовском, компания «Эридан» запустила новый производственный корпус. Здесь наладили выпуск противопожарных систем «Диалог PRO», которые применяются на взрывоопасных объектах. Оборудование востребовано в нефтегазовом секторе, химической промышленности, энергетике, горной добыче и оборонке. В числе заказчиков — «Сибур», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и газотранспортные предприятия «Газпрома». География поставок охватывает всю Россию, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Запуск площадки обошелся в 267 млн рублей. Из них 108 млн рублей предоставили федеральный и свердловский ФРП по программе «Проекты развития». Новый комплекс площадью 2,2 тыс. кв. метров оснащен современным оборудованием.

Новое производство защитной одежды заработало в Москве

В Москве появилось новое производство специальной и форменной одежды, организованное «Ивановской Текстильной Компанией». Компания будет выпускать утепленные рабочие костюмы, состоящие из куртки и полукомбинезона, спортивную одежду, корпоративный мерч, флаги и различные текстильные аксессуары. Среди потенциальных покупателей — предприятия нефтегаза, логистики, торговли, ЖКХ, транспорта, энергетики, медицины, охраны и творческих направлений.

В оснащение площадки вложили около 255 млн рублей. Часть средств — 102,4 млн рублей — компания получила от Фонда развития промышленности на льготных условиях.

Завод за 1,7 млрд рублей открылся в ОЭЗ «Липецк»

«Сибу Индастриэл» — проект китайского инвестора. Продукция «Сибу Индастриэл» востребована крупнейшими металлургическими предприятиями. В их числе группа НЛМК, компания «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия ЕВРАЗ, Трубная металлургическая компания.Такая продукция востребована металлургическими предприятиями по всей стране. Здесь будут производить гранулированные смеси, которые используются при разливке стали. В строительство завода вложено 1,7 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест. Производственная мощность — до 25 тысяч тонн продукции в год.

В Верхней Пышме открыли центр обработки 500 тыс. единиц инструмента в год

В Верхней Пышме открыли новый производственный центр компании «Горизонт Покрытий», который будет специализироваться на нанесении PVD-покрытий на металлорежущий и формообразующий инструмент, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Оборудование применяется при создании агрегатов газотурбинных двигателей, вертолетных редукторов и турбин.

Проект реализован при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Общий объем инвестиций в запуск предприятия составил 227 млн руб. Из этой суммы 177 млн руб. предоставлены ФРП в формате льготного займа.

В курском Железногорске запустили завод резинотехнических изделий за 500 млн

18 сентября в особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области запустили завод резинотехнических изделий — на нем будут изготавливать сырую смесь, заготовки для бескамерных шин и продукцию для горнорудной промышленности. Мощность предприятия достигает 2,5 тыс. т резиновой смеси и крошки в год. На нем создано 50 рабочих мест. На создание производства цельнолитых шин для сельскохозяйственной и спецтехники Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию 102,5 млн руб. Мощность — 12 тыс. единиц в год. Инвестиции в проект составили 500 млн руб.

В Москве запустили производство медицинских текстильных сосудов

Столичная компания «Медтехнопроект» совместно с РГУ им. Косыгина создала лабораторию для выпуска биополимерных сосудистых протезов. На новой площадке налажен полный цикл производства — от разработки до выпуска изделий методом текстильных технологий. Сосудистый протез представляет собой трубку со специальным переплетением из особых нитей. Благодаря такой структуре стенка будущего импланта одновременно тонкая, гибкая и минимально растяжимая. Протез способен функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно продлить её при соблюдении рекомендаций врачей.

В Дагестане запустили стройкомплекс «Каспийск» за 1,7 млрд рублей

В Дагестане запущен новый индустриальный строительный комплекс «Каспийск». Работа крупного производственного объекта реализована компанией ООО «Ровна».

Общий объем инвестиций в производство составил около 1,7 млрд рублей. Создано 125 новых рабочих мест. Комплекс будет выпускать сухие строительные смеси и газобетонные блоки. Эта востребованная продукция пойдет в том числе на возведение социальных объектов региона.

В «Технополисе Москва» начали выпускать высокоточные датчики давления

В столичной ОЭЗ «Технополис Москва» появилось производство высокоточных интеллектуальных датчиков абсолютного и дифференциального давления. Такие приборы нужны нефтегазовой, добывающей, химической и фармацевтической отраслям, а также энергетике. Производством занимается компания «Регсенсор». Ежегодно резидент планирует выпускать до 50 тыс. единиц изделий. Особенность приборов — измерительная ячейка на монокристалле кремния: это даёт высокую точность и стабильность параметров. Минимальная погрешность таких датчиков — 0,025% от шкалы измерений, тогда как у стандартных приборов она колеблется от 0,04 до 1%. На сложных производствах, например в нефтехимии, даже небольшой перепад давления заметно влияет на конечный продукт.

В омской ОЭЗ «Авангард» запустили завод смазочно-охлаждающих жидкостей

В особой экономической зоне «Авангард» начал работу новый резидент — «Омский завод масел и СОЖ». Предприятие специализируется на выпуске смазочно-охлаждающих жидкостей. Импортозамещающее производство создано в соответствии с современными техническими и экологическими стандартами. По информации ОЭЗ «Авангард», предприятие будет производить смазочно-охлаждающие жидкости, которые активно применяются в металлообрабатывающем производстве и используются для смазки и охлаждения инструментов и оборудования. После выхода на планируемую мощность, годовой объем производства СОЖ составит порядка 1,5 тыс. тонн.

В Саранске открыли вторую площадку сборки троллейбусов «Синара-6254»

18 сентября 2026 года заработала вторая площадка производства троллейбусов современной модели «Синара-6254». Эта отечественная машина, созданная и запущенная в серию в Челябинске в 2023 году. Новой точкой сборки стал город Саранск. На базе муниципального предприятия «Горэлектротранс» открылась новая площадка крупноузловой сборки троллейбусов «Синара-6254» — модели, которая с 2023 года выпускалась только на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Это первый случай, когда производство данной машины выходит за пределы Урала, и одновременно — первый опыт организации сборочного производства городского электротранспорта в Мордовии.

Челябинский завод, запущенный в марте 2023 года на месте бывшего ремонтного цеха ЧТПЗ, стал первой подобной производственной линией в Уральском федеральном округе. Инвестиции в проект составили1,2 млрд рублей, а проектная мощность предприятия достигает 350 единиц техники в год при двухсменной работе.

В Великом Новгороде запущен завод по изготовлению плит для ВСМ

Новый завод в Великом Новгороде начал серийный выпуск плит НГП 4.0 — одного из ключевых элементов безбалластного пути для ВСМ. Комплекс расположился на территории площадью 28 гектаров, а общая площадь зданий и сооружений застройки составила почти 80 тысяч квадратных метров. Общая мощность завода превышает 100 тысяч сборочных единиц — более 3,6 млн кв. метров полимерных материалов. В сутки две роботизированные линии должны выпускать около 320 плит, так что на предприятие ляжет две трети всей потребности ВСМ. На заводе планируется создать около 900 рабочих мест.

В Петербурге запустили производство деталей массой до 40 тонн для лазерных станков

Компания — ТД «Гефест» — запустила в Санкт-Петербурге новый цех фрезерной обработки крупногабаритных деталей для производства высокомощных лазерных станков. Новый участок позволяет обрабатывать станины, рамы и порталы длиной до 8 метров и массой до 40 тонн. Для реализации проекта предприятие привлекло льготное финансирование в размере 200 млн рублей.

Завод «Альянс Плюс» в Улан-Удэ увеличил переработку до 300 тонн сырья в сутки

300 тонн сырья в сутки — такой мощности достигла переработка на масличном заводе «Альянс Плюс» в Улан-Удэ. Вторая очередь строительства была запущена 16 сентября. Первая линия по производству рапсового масла мощностью 120 тонн сырья в сутки заработала в марте 2024 года. Увеличение мощности позволило фермерам республики гарантированно сбывать всю свою продукцию на месте, без необходимости поиска внешних покупателей.

HAVAL запустил первое в России производство автоматических трансмиссий

Более 180 тысяч автоматических коробок передач в год — такую мощность получит новое производство, развёрнутое в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Площадка стала частью предприятия полного цикла HAVAL и открылась 17 сентября. Для GWM это очередной шаг в стратегии углубления локализации ключевых компонентов в России. Площадь завода превышает 35 тысяч квадратных метров. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, а производственный процесс охватывает полный цикл изготовления трансмиссий — от термической и механической обработки ключевых деталей до сборки готовых агрегатов. Предприятие создало около 500 рабочих мест.

Под Каширой начали выпускать «конструктор» для быстрых строек

В Подмосковье заработало предприятие, которое будет собирать здания как из крупных блоков. В ОЭЗ «Кашира» открылся завод железобетонных префаб-элементов компании «ПРЕФАБРИКА» — резидента этой зоны. Выпускать будут префаб-элементы из железобетона — для жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов. Такие детали позволяют строить быстрее и качественнее, снижая себестоимость и трудозатраты.

Строительство обошлось в 5 млрд рублей. На площадке возвели промышленный комплекс площадью около 25 тыс. кв. м. Рабочих мест для жителей региона создадут порядка 300.

Крупнейшая книжная типография России запустила новую очередь на 12 млн учебников в год

Под Тверью, в промышленной зоне «Боровлево-1» запустили вторую очередь полиграфического комплекса «Парето-Принт», принадлежащего издательской группе «Эксмо-АСТ». После запуска новой очереди тверское предприятие стало крупнейшей книжной типографией страны, специализирующейся прежде всего на учебной литературе. По данным Российской книжной палаты, ещё в 2025 году здесь выпускалась каждая седьмая книга в России и каждый восьмой печатный лист. На площадке возвели два производственных корпуса, каждый площадью 1500 квадратных метров. В цехах установили линию твёрдого переплёта, печатные, ниткошвейные и фальцевальные машины. При выборе оборудования ставку делали на решения, которые экономят ресурсы и энергию и снижают нагрузку на окружающую среду. Управление всеми процессами сосредоточено в цифровой системе ASystem.

Общий объём инвестиций составил 792,2 миллиона рублей. Расширение создало 95 новых рабочих мест, а штат предприятия вырос до 904 человек.

В Воронеже за 11 месяцев построили завод алюминиевой банки

Предприятие «Альба Воронеж» заработало на площадке особой экономической зоны «Центр». «Альба Воронеж» будет производить тару, крайне востребованную в пивобезалкогольной отрасли. Завод позволит российским производителям напитков приобретать алюминиевую банку не в Китае или Казахстане, а в России — и таким образом усилить их сырьевую безопасность.

Завод построили за рекордные 11 месяцев при объеме инвестиций около 12 млрд рублей.

В Чувашии запустили цех серийного производства полуприцепов «АСТРА»

Запущен новый производственный цех серийного производства полуприцепов на предприятии «АСТРА» — резиденте индустриального парка в Канаше. Предприятие «АСТРА» специализируется на серийном производстве прицепной техники: полуприцепов-автовозов для перевозки легковых автомобилей и полуприцепов-панелевозов для транспортировки крупногабаритных строительных конструкций. «АСТРА» обладает большими производственными возможностями. Один из крупных инвестиционных проектов «Организация производства прицепов и полуприцепов» включен в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики. В рамках него планируется создание 67 новых рабочих мест.

ОДК запустила в Москве площадку полного цикла для ПД-8 и ПД-14 и учебный центр

В Москве на территории «ОДК-Салют» начал работу производственно-технологический центр «Рычаги и кронштейны». Это одна из крупнейших промышленных площадок столицы — свыше 10 тыс. кв. метров, где разместилось около 230 единиц высокотехнологичных станков и установок. Здесь налажен серийный выпуск деталей для авиадвигателей: ПД-14, ПД-8, АИ-222-25, а также силовых установок семейств ТВ7-117 и ВК-2500. Производство охватывает весь цикл основных технологических операций — токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ, шлифовку, сверление и слесарные работы. Всего на площадке действуют семь производственных участков.

В Перми запустили цех электронасосных агрегатов для нефтянки

В Перми заработал новый цех предприятия «ПермНефтеГаз», где будут выпускать электронасосные агрегаты для нефтедобычи. Это позволит втрое нарастить ежегодный выпуск высокотехнологичных насосов — до 50 единиц в год.

На создание производства направили около 150 млн рублей. Из них 72 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности, ещё 8 млн — ФРП Пермского края. Финансирование шло по федерально-региональной программе «Проекты развития».

Вторая в России установка по переработке гексафторида урана заработала в Зеленогорске⁠⁠

Переводить химически агрессивный гексафторид урана в безопасную оксидную форму теперь можно на двух российских площадках. Вторую установку такого типа — участок W2-ЭХЗ — запустили в Зеленогорске на Электрохимическом заводе. Её мощность составляет 10 тыс. тонн в год, что вдвое увеличило общероссийские возможности деконверсии. Обеднённый уран, который остаётся после извлечения урана-235, перестаёт быть отходами и превращается в сырьё для энергетики. В ЗАТО Зеленогорск Красноярского края на площадке Электрохимического завода Топливного дивизиона «Росатома» заработал новый участок переработки — пока в опытно-промышленном режиме.

В Карелии запустили производство композитной террасной доски

В Петрозаводске начал работу первый в Карелии цех по выпуску террасной доски из древесно-полимерного композита. Площадку открыли на базе ООО «Крона», реализующего инвестпроект при поддержке региональных властей.

Сегодня мощность производства — 120 тонн продукции в месяц. Запущены две линии, всего их будет четыре, рассказал гендиректор предприятия Павел Кюлленен. По его словам, композитная доска лучше переносит перепады температур и непогоду, не треснет и прослужит дольше. Такой материал в республике раньше не делали. Общая сумма инвестиций превышает700 млн рублей.

СНИИП открыл в Москве производство узлов ядерной электроники для АЭС

Узлы ядерной электроники для систем радиационного контроля на АЭС теперь выпускаются в России полностью из отечественных материалов и компонентов. Уровень локализации детекторов и электронных узлов достиг 100%. Производство организовано на московской площадке «Специализированного научно-исследовательского института приборостроения» (СНИИП), входящего в дивизион «Автоматизированные системы управления» Госкорпорации «Росатом». Готовая продукция уже поставляется на Курскую и Ленинградскую АЭС, а также в Турцию, Египет и Бангладеш для зарубежных проектов «Росатома». Раньше эти элементы закупались за границей. Запустить собственное производство удалось благодаря льготному займу Фонда развития промышленности — 200 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Общий объём инвестиций в проект составил 260 млн рублей.

«Дорогобужкотломаш» открыл цех крупноузловой сборки котлов площадью более 5 тыс. м²

В Дорогобужском муниципальном округе дан официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Дорогобужкотломаш» — стратегическом партнёре ГК «ЕКС».

«Дорогобужкотломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60 лет предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране: по статистике, каждый четвёртый житель России получает тепло, выработанное дорогобужскими котлами. Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Объём предоставленной поддержки составил 494 миллиона рублей.

Итого в сентябре 2026 года открыто 26 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 25,5 млрд рублей

— из них 5 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 21,6 млрд рублей)

— по 11 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 8

— Электроника — 5

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 4

— Химическая промышленность — 3

— Легкая промышленность — 4

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 25

— иностранный капитал — 1