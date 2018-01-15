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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Обзор: в декабре 2017 в России открылось 41 предприятие агропрома

В декабре открылось 41 предприятие агропрома и пищевой промышленности, среди них 16 крупных. Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 33 млрд рублей.

1. «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Липецкой области

  •  © im3.kommersant.ru

Группа компаний «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Данковском районе Липецкой области площадью 11 га.

В конце ноября 2017 было введено в эксплуатацию 5,3 га, предназначенных для выращивания томата.

Инвестиции в проект составили 2,9 млрд. рублей.

2. «Молвест» запустил последнюю очередь завода по производству кормов в Воронежской области

  •  © riavrn.ru

27 декабря Холдинг «Молвест» открыл третью, последнюю очередь предприятия «ЭкоКорм» в селе Николаевка Аннинского района. Речь идет о комплексе по приемке, обработке и сушке зерна и масличных. Он рассчитан на 20 тыс. т продукции.

3. В Сахалинской области завершено строительство нового тепличного комплекса на 8 гектаров

  •  © Фото из открытых источников

В южно-сахалинском совхозе «Тепличный» завершилось строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га. Он заменил 6 гектаров старых, построенных более 40 лет назад теплиц. На протяжении последних 4 лет ежегодно вводилось по два гектара тепличных площадей.

Суммарный объём инвестиций в проект составил 1 млрд рублей.

Создано 80 новых рабочих мест

4. Запущены новые мощности по производству комбикормов в Камчатском крае

  •  © Фото из открытых источников

АО «Камчатская мельница» (резидент ТОР «Камчатка») запустило силосной корпус на заводе по производству комбикормов в Петропавловске-Камчатском Камчатского края. Этим завершается первый этап модернизации единственного на полуострове предприятия, которой обеспечивает сельхозпроизводителей комбикормами собственного производства.

С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. В связи с высоким спросом объёмы производства завода уже увеличены с 1000 до 2300 тонн в месяц.

5. Линия производства лецитина открыта в Оренбургской области

  •  © Фото из открытых источников

В Сорочинске была запущена линия маслоэкстракционного завода группы компаний «НМЖК» по производству подсолнечного лецитина — продукта переработки масла, применяемого в косметологии, пищевой промышленности, медицине. Линия установлена в подготовительно-прессовом цехе.

Запуск нового производства позволит производить до 1,4 тыс. тонн подсолнечного лецитина в год.

Также на предприятии реализован проект по увеличению производительности переработки маслосемян с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. тонн в сутки.

Инвестиции в эти два проекта составили 334 млн рублей.

6. Вторая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 гектара открыта в Хабаровском крае

  •  © Фото из открытых источников

В Хабаровске, на территории индустриального парка «Авангард», японская корпорация JGC и российское общество «Энерго-Импульс+" ввели в эксплуатацию вторую очередь тепличного комплекса ООО «ДжейДжиСи Эвергрин», позволяющего круглый год выращивать овощи.

Окончательная площадь комплекса составит 10 гектаров и после ввода всех трёх очередей планируется из расчёта шесть тысяч тонн овощей в год.

Инвестиции в первую очередь около 500 млн рублей.

7. Цех по производству говяжьего белка открыт в Ленинградской области

На Лужском заводе «Белкозин» состоялось открытие нового цеха по производству говяжьего белка. «Белкозин» — первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка. Его используют в производстве колбас и мясных полуфабрикатов.

Инвестиции в реконструкцию ООО «Белкозин» составили более 1 млрд рублей.

8. Ферма для выращивания герефордов открыта в Томской области

  •  © tomsk.gov.ru

Состоялось открытие нового животноводческого комплекса мясного направления в деревне Березовка Первомайского района, построенного ООО «Березовская ферма». Комплекс получил название «Мраморной фермы», поскольку здесь выращиваются герефорды. К строительно-монтажным работам предприятие приступило в августе, а уже к ноябрю строители возвели 15 объектов, необходимых для развития предприятия, в том числе, новая ферма на 1 300 голов, комбикормовый цех, оснащенный экструдером, откормочные площадки для бычков, коровники, выгульные дворы и ветеринарную зону.

Стоимость проекта реализуемого «Агрохолдингом «Томский» составила 185 млн рублей.

9. Четыре гектара теплиц введены в строй в Нижегородской области

  •  © Фото из открытых источников

Агрокомбинат «Горьковский» построил 4 га теплиц для выращивания овощей. Это вторая очередь проекта «Реконструкция зимних теплиц» на предприятии и первое производство овощей по технологии «светокультура» в Нижегородской области.

Общий объём инвестиций превысил 650 миллионов рублей

10. В Воронежской области открыта новая птицефабрика

  •  © Фото из открытых источников

В 2016 году в Борисоглебском городском округе было начато строительство первой очереди птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. В ее состав входят комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, 2 корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, 6 корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линия яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха.

К птицефабрике проложена подъездная автодорога, построена внутриплощадочная сеть дорог, организована система электро-, газо- и водоснабжения.

Всего в проект инвестировано более 700 млн рублей.

11. Крупный животноводческий комплекс открылся в Новосибирской области

  •  © ooosksvs.ru

В селе Маршанское Каргатского района открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота.

Компания создана в сентябре 2012 года. На базе сельхозпредприятия осуществляется инвестиционный проект по строительству крупнейшего за Уралом животноводческого комплекса полного цикла.

Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была запущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завод мощностью 10 т в час, зернохранилище и завод по переработке молока.

Ообренный в декабре 2012 года областным советом по инвестициям проект оценивался в 8,5 млрд рублей.

12. В Кабардино-Балкарии введён в эксплуатацию селекционно-семенноводческий центр

  •  © Фото из открытых источников

В с. Псынадаха Зольского района Республики Кабардино-Балкария сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр «Юг-Сервис» по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн.

Стоимость объекта составляет 134 млн. рублей.

13. Молочный комплекс на 4600 голов открылся в Тюменской области

  •  © Фото из открытых источников

Состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного в селе Усть-Ламенка Голышмановского района. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс.литров в год.

Его стоимость составила 5,6 млрд рублей.

Создано более 250 новых рабочих мест.

14. Новороссийский комбинат хлебопродуктов запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тысяч тонн

  •  © Фото из открытых источников

В Новороссийске появились новые элеваторные мощности портового терминала дочерней компании ПАО «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Ввод нового элеватора — это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината.

«С вводом элеваторного комплекса на 110 тыс. тонн терминал ПАО «НКХП» стал самым крупным из российских глубоководных портов по хранению и перевалке зерновых», — сообщилгенеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов проводит реконструкцию за счет собственных и кредитных средств.

Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей.

15. В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распределительного центра

  •  © mcx.ru

Открыта первая очередь оптово-распределительного центра «Сад-Гигант-Ингушетия», который является одним из самых грандиозных проектов в регионе.

В этом году введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер емкостью около 37 тыс. тонн. Также запущена первая линия по товарной обработке и упаковке фруктов, производительностью более 20 тонн в час. После выхода предприятия на проектную мощность ООО «Сад-Гигант Ингушетия» сможет принимать на обработку не только собственный урожай, но и фрукты из соседних регионов.

16. Производство лизина запущено в Тюменской области

  •  © Фото из открытых источников

В Ишимской сельском муниципалитете заработал цех по производству сульфата лизина на заводе по глубокой переработке зерна компании «АминоСиб». Новый цех замкнул полный цикл переработки пшеницы. Новое предприятие сможет закрыть 40% потребностей российского рынка в лизине.

Общая стоимость проекта агрохолдинга «Юбилейный» состоящего из поэтапно запущенных трёх очередей составляет более 7 млрд рублей.

Проектная мощность завода позволит создать 200 с лишним рабочих мест.

Более мелкие проекты открытые в декабре. Из них 20 ферм КРС с общим погловьем около 4500 голов.

В Иркутской области открыли семейную ферму на 120 голов КРС

Новая молочная ферма на 400 голов открылась в Удмуртии

В Рязанской области открылась молочная ферма на 800 голов

В Олёкминском районе Якутии открылась новая ферма на 240 голов и телятник

Семейная ферма на 200 голов КРС открыта в Рязанской области

Животноводческий комплекс на 400 голов открыт на Камчатке

В Моркинском районе Республики Марий Эл открыта новая ферма для КРС

В Чувашии открылся животноводческий комплекс

В Тульской области на базе кооператива «Кимовский фермер» открылась линия по переработке молока

Семейные молочные и мясные фермы открылись в Коми, Татарии, Калужской и Волгоградской областях

В Староминском районе Краснодарского края открылся рыбный цех

В Сахалинской области КФХ «Остров» ввело в эксплуатацию новый инкубационный цех‍

В Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс

Новые молочные фермы открылись в Нижегородской области

Цех переработки мясной продукции открыт в Пензенской области

В Кабардино-Балкарии начала работать роботизированная ферма

В Сибири открываются молочные цеха

В Удмуртии открыта новая ферма на на 200 голов КРС

В Рязанской области создана семейная животноводческая ферма на 240 голов КРС

Итого

41 новое предприятий

Из них 16 крупных:

Фермы КРС — 3 (10 350 голов, и 14 850 с малыми фермами)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 4 (20 га)

Хранение и логистика — 2

Переработка — 4

Селекция — 1

Производство комбикормов — 1

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 33 млрд рублей.

У трех проектов размер инвестиций неизвестен.


обзор новых предприятий агропрома
  • SergeySeverny SergeySeverny
    15.01.1804:56:49

    огромные свершения в агропроме!

    #996846
    • Нет аватара Tony
      15.01.1813:54:36

      Безусловно.

      Кто-то прикидывал, в среднем от 3-х лет надо, чтобы кредиты отдать.

      Вот интересно, приведёт ли это в итоге к более доступным ценам за качественные продукты на прилавках

      #996916
      • Нет аватара Clausson
        15.01.1814:17:54

        Вот интересно…

        Избыток зерна уже приводит к снижению цен. Не вижу причин, что бы это же не происходило с другими с/х культурами. Только одного избытка производства мало. Еще нужен доступный кредит (с % не выше чем в развитых странах), поддержка производства государством на уровне Евросоюза, транспортная доступность (качество инфраструктуры), умеренные аппетиты торговых сетей (или создание альтернативных сетей распространения). Кроме того, есть что перенять у европейский братьев по разуму в части фермерских объединений, защиты региональный брендов, защиты качества этих региональных брендов, да и в целом роста культуры производства. Эволюция продукта совершенно понятна и логична — сначала массовый продукт, по мере насыщения рынка будут появляться качественные «элитные» продукты. И очень-очень важна НАУКА. Наука которая должна дойти до каждого хозяйства. Пока мы кормим голландских ученых, это тоже не плохо, но этого мало. Иначе ничего не бывает.

        В общем работы еще много.

        Пока главное продолжать «страдать» под гнетом невыносимых санкций, продолжая «разрывать в клочья экономику».    

        Отредактировано: Clausson~14:31 15.01.18
        #996923
        • Нет аватара Tony
          15.01.1814:22:44

          Сахар, вроде, тоже подешевел.

          Я всё жду по овощам)), столько теплиц построено.

          Пока главное продолжать «страдать» под гнетом невыносимых санкций, продолжая «разрывать в клочья экономику».

          вот это да, надо больше санкций!

          особенно персональных, чтобы политики не могли деньги выводить.

          И за это агенту Трампу отдельное спасибо)

          Отредактировано: Tony~14:27 15.01.18
          #996925
          • Sergio Buk Sergio Buk
            15.01.1818:23:07

            Сахар, вроде, тоже подешевел.

            Летом брал по 45, сейчас по 36. Но помнится Ткачев обижался на Белоруссию и Казахстан, которые закупали дешево сахар-сырец в Бразилии, вырабатывали из него сахар и продавали его в том числе и в Россию. Дешевле отечественного. А в РФ и своего перебор. Типа из-за этого производители сахара в России работают без прибыли. Получается, что и белорусы с казахами не по полному циклу работают, а занимаются только переработкой более дешевого сырья, так и у нас могут загубить производство. Как разрулили, не помню.

            #997021
      • rvk rvk
        15.01.1815:10:01

        приведёт ли это в итоге к более доступным ценам за качественные продукты

        Скорее всего нет. Почему? Да потому что падение цен это дефляция, а дефляция для экономики хуже чем инфляция. И дефляция это признак больной экономики. У нас же пока есть куда расти и куда развиваться. Это значит, что снижение издержек не приведет к снижению цен, а приведет к росту инвестирования в новые проекты. Так должно быть.

        Но если мы увидим реальное, а не сезонное, снижение цен — то можно не ждать реальных инвестиций в развитие, это буде значить, что ситуация такая плохая, что производителям приходится затягивать пояса.

        Отредактировано: rvk~15:10 15.01.18
        #996950
        • Нет аватара Tony
          15.01.1815:32:08

          Дефляция — это как если бы турецкие продукты подешевели.

          В нашем случае, это появление нового продукта. Если себестоимость низкая, должно бы подешеветь. Вот только вряд ли фирмачи захотят снижать.

          #996955
          • rvk rvk
            15.01.1815:44:37

            Дефляция — это как если бы турецкие продукты подешевели.

            Нет, дефляция это процесс обратный инфляции. Не важно новый продукт или старый. Еще раз — дефляция это плохо для экономики. Лучше всего когда цены растут в пределах 3-4% в год, это нормальная здоровая экономика.

            #996961
            • Сергей Перовский
              15.01.1816:13:55

              Цены на что?

              Делали опоры линий электропередач из стали, начали делать из стеклопластика.

              Втрое легче и вдвое дешевле. Это дефляция?

              Покупали медицинские аппараты в Германии, стали выпускать сами. На 40% дешевле. Это дефляция?

              Покупали помидоры в Турции и везли в Томск. Стали выращивать в теплице в 10 км от Томска. Получилось на 15% дешевле. Это дефляция?

              #996971
              • rvk rvk
                15.01.1816:26:11

                Покупали помидоры в Турции и везли в Томск. Стали выращивать в теплице в 10 км от Томска. Получилось на 15% дешевле.

                Это себестоимость. Везли из турции, начали производить сами, Ашан увидел что логистика проще, выгнал турок, взял наших. А цена не изменилась. 15% разницы производитель начал получать в виде прибыли, что бы окупить вложения и создать задел для новых инвестиций.

                Добавлю, что Томские помидоры могут стать даже дороже турецких, так как покупатель охотнее купит свой родной экологически чистый помидор, пусть и дороже, чем непонятно чем напичканный турецкий.

                Опять же, надо говорить в целом, а не о каждом конкретном случае. Где-то цена чуть упала, где-то выросла. Но в целом не будет снижения цен. Не должно быть. Импортозамещение нужно не для низких цен, а для снижения зависимости и создания рабочих мест.

                Ну и вот глобальный пример. 10 лет назад Россия зависела от импорта мяса, и птицы и свинины и говядины. Сегодня мы 100% по птице сами производим, 90% свинины и 75% говядины. Ну и что, упали цены? Нет.

                Отредактировано: rvk~16:28 15.01.18
                #996979
                • Sergio Buk Sergio Buk
                  15.01.1818:29:23

                  Но по птице и не поднялась за 4 года. В 2013 ом брал по 105 кг тушку, теперь в районе 100 запросто в Перекрестке, Пятерочке, Магните. А со скидкой и за 70 руб попадалось.

                  На свинину таки упали цены. Но там производители сами, после введения контрсанкций резко ценники задрали и люди просто перешли на мясо птицы. Через год одумались, начали снижать. А сейчас и объемы своего производства выросли и еще скинули. В итоге практически вернулись к ценам конца 2013 года и по свинине.

                  #997025
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