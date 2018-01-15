Обзор: в декабре 2017 в России открылось 41 предприятие агропрома

В декабре открылось 41 предприятие агропрома и пищевой промышленности, среди них 16 крупных. Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 33 млрд рублей.

1. «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Липецкой области

Группа компаний «Долина овощей» завершила строительство пятой очереди теплиц в Данковском районе Липецкой области площадью 11 га.

В конце ноября 2017 было введено в эксплуатацию 5,3 га, предназначенных для выращивания томата.

Инвестиции в проект составили 2,9 млрд. рублей.

2. «Молвест» запустил последнюю очередь завода по производству кормов в Воронежской области

27 декабря Холдинг «Молвест» открыл третью, последнюю очередь предприятия «ЭкоКорм» в селе Николаевка Аннинского района. Речь идет о комплексе по приемке, обработке и сушке зерна и масличных. Он рассчитан на 20 тыс. т продукции.

3. В Сахалинской области завершено строительство нового тепличного комплекса на 8 гектаров





© Фото из открытых источников

В южно-сахалинском совхозе «Тепличный» завершилось строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га. Он заменил 6 гектаров старых, построенных более 40 лет назад теплиц. На протяжении последних 4 лет ежегодно вводилось по два гектара тепличных площадей.

Суммарный объём инвестиций в проект составил 1 млрд рублей.

Создано 80 новых рабочих мест

4. Запущены новые мощности по производству комбикормов в Камчатском крае





© Фото из открытых источников

АО «Камчатская мельница» (резидент ТОР «Камчатка») запустило силосной корпус на заводе по производству комбикормов в Петропавловске-Камчатском Камчатского края. Этим завершается первый этап модернизации единственного на полуострове предприятия, которой обеспечивает сельхозпроизводителей комбикормами собственного производства.

С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. В связи с высоким спросом объёмы производства завода уже увеличены с 1000 до 2300 тонн в месяц.

5. Линия производства лецитина открыта в Оренбургской области





© Фото из открытых источников

В Сорочинске была запущена линия маслоэкстракционного завода группы компаний «НМЖК» по производству подсолнечного лецитина — продукта переработки масла, применяемого в косметологии, пищевой промышленности, медицине. Линия установлена в подготовительно-прессовом цехе.

Запуск нового производства позволит производить до 1,4 тыс. тонн подсолнечного лецитина в год.

Также на предприятии реализован проект по увеличению производительности переработки маслосемян с 1,2 тыс. до 1,4 тыс. тонн в сутки.

Инвестиции в эти два проекта составили 334 млн рублей.

6. Вторая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 гектара открыта в Хабаровском крае





© Фото из открытых источников

В Хабаровске, на территории индустриального парка «Авангард», японская корпорация JGC и российское общество «Энерго-Импульс+" ввели в эксплуатацию вторую очередь тепличного комплекса ООО «ДжейДжиСи Эвергрин», позволяющего круглый год выращивать овощи.

Окончательная площадь комплекса составит 10 гектаров и после ввода всех трёх очередей планируется из расчёта шесть тысяч тонн овощей в год.

Инвестиции в первую очередь около 500 млн рублей.

7. Цех по производству говяжьего белка открыт в Ленинградской области

На Лужском заводе «Белкозин» состоялось открытие нового цеха по производству говяжьего белка. «Белкозин» — первый и единственный в России производитель говяжьего коллагенового белка. Его используют в производстве колбас и мясных полуфабрикатов.

Инвестиции в реконструкцию ООО «Белкозин» составили более 1 млрд рублей.

8. Ферма для выращивания герефордов открыта в Томской области

Состоялось открытие нового животноводческого комплекса мясного направления в деревне Березовка Первомайского района, построенного ООО «Березовская ферма». Комплекс получил название «Мраморной фермы», поскольку здесь выращиваются герефорды. К строительно-монтажным работам предприятие приступило в августе, а уже к ноябрю строители возвели 15 объектов, необходимых для развития предприятия, в том числе, новая ферма на 1 300 голов, комбикормовый цех, оснащенный экструдером, откормочные площадки для бычков, коровники, выгульные дворы и ветеринарную зону.

Стоимость проекта реализуемого «Агрохолдингом «Томский» составила 185 млн рублей.

9. Четыре гектара теплиц введены в строй в Нижегородской области





© Фото из открытых источников

Агрокомбинат «Горьковский» построил 4 га теплиц для выращивания овощей. Это вторая очередь проекта «Реконструкция зимних теплиц» на предприятии и первое производство овощей по технологии «светокультура» в Нижегородской области.

Общий объём инвестиций превысил 650 миллионов рублей

10. В Воронежской области открыта новая птицефабрика





© Фото из открытых источников

В 2016 году в Борисоглебском городском округе было начато строительство первой очереди птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. В ее состав входят комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, 2 корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, 6 корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линия яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха.

К птицефабрике проложена подъездная автодорога, построена внутриплощадочная сеть дорог, организована система электро-, газо- и водоснабжения.

Всего в проект инвестировано более 700 млн рублей.

11. Крупный животноводческий комплекс открылся в Новосибирской области

В селе Маршанское Каргатского района открылся животноводческий комплекс КФХ «Русское поле» мощностью 4450 голов крупного рогатого скота.

Компания создана в сентябре 2012 года. На базе сельхозпредприятия осуществляется инвестиционный проект по строительству крупнейшего за Уралом животноводческого комплекса полного цикла.

Первая очередь животноводческого комплекса, рассчитанная на 500 голов дойного стада, была запущена в конце 2014 года. Помимо животноводческих помещений в комплекс входит комбикормовый завод мощностью 10 т в час, зернохранилище и завод по переработке молока.

Ообренный в декабре 2012 года областным советом по инвестициям проект оценивался в 8,5 млрд рублей.

12. В Кабардино-Балкарии введён в эксплуатацию селекционно-семенноводческий центр





© Фото из открытых источников

В с. Псынадаха Зольского района Республики Кабардино-Балкария сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр «Юг-Сервис» по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн.

Стоимость объекта составляет 134 млн. рублей.

13. Молочный комплекс на 4600 голов открылся в Тюменской области





© Фото из открытых источников

Состоялось открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного в селе Усть-Ламенка Голышмановского района. Комплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн в день или 42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс.литров в год.

Его стоимость составила 5,6 млрд рублей.

Создано более 250 новых рабочих мест.

14. Новороссийский комбинат хлебопродуктов запустил новый элеватор с объемом хранения 110 тысяч тонн





© Фото из открытых источников

В Новороссийске появились новые элеваторные мощности портового терминала дочерней компании ПАО «Новороссийского комбината хлебопродуктов». Ввод нового элеватора — это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината.

«С вводом элеваторного комплекса на 110 тыс. тонн терминал ПАО «НКХП» стал самым крупным из российских глубоководных портов по хранению и перевалке зерновых», — сообщилгенеральный директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко.

Новороссийский комбинат хлебопродуктов проводит реконструкцию за счет собственных и кредитных средств.

Общий объем инвестиций составит более 6 млрд. рублей.

15. В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распределительного центра

Открыта первая очередь оптово-распределительного центра «Сад-Гигант-Ингушетия», который является одним из самых грандиозных проектов в регионе.

В этом году введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер емкостью около 37 тыс. тонн. Также запущена первая линия по товарной обработке и упаковке фруктов, производительностью более 20 тонн в час. После выхода предприятия на проектную мощность ООО «Сад-Гигант Ингушетия» сможет принимать на обработку не только собственный урожай, но и фрукты из соседних регионов.

16. Производство лизина запущено в Тюменской области





© Фото из открытых источников

В Ишимской сельском муниципалитете заработал цех по производству сульфата лизина на заводе по глубокой переработке зерна компании «АминоСиб». Новый цех замкнул полный цикл переработки пшеницы. Новое предприятие сможет закрыть 40% потребностей российского рынка в лизине.

Общая стоимость проекта агрохолдинга «Юбилейный» состоящего из поэтапно запущенных трёх очередей составляет более 7 млрд рублей.

Проектная мощность завода позволит создать 200 с лишним рабочих мест.

Более мелкие проекты открытые в декабре. Из них 20 ферм КРС с общим погловьем около 4500 голов.

В Иркутской области открыли семейную ферму на 120 голов КРС

Новая молочная ферма на 400 голов открылась в Удмуртии

В Рязанской области открылась молочная ферма на 800 голов

В Олёкминском районе Якутии открылась новая ферма на 240 голов и телятник

Семейная ферма на 200 голов КРС открыта в Рязанской области

Животноводческий комплекс на 400 голов открыт на Камчатке

В Моркинском районе Республики Марий Эл открыта новая ферма для КРС

В Чувашии открылся животноводческий комплекс

В Тульской области на базе кооператива «Кимовский фермер» открылась линия по переработке молока

Семейные молочные и мясные фермы открылись в Коми, Татарии, Калужской и Волгоградской областях

В Староминском районе Краснодарского края открылся рыбный цех

В Сахалинской области КФХ «Остров» ввело в эксплуатацию новый инкубационный цех‍

В Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс

Новые молочные фермы открылись в Нижегородской области

Цех переработки мясной продукции открыт в Пензенской области

В Кабардино-Балкарии начала работать роботизированная ферма

В Сибири открываются молочные цеха

В Удмуртии открыта новая ферма на на 200 голов КРС

В Рязанской области создана семейная животноводческая ферма на 240 голов КРС

Итого

41 новое предприятий

Из них 16 крупных:

Фермы КРС — 3 (10 350 голов, и 14 850 с малыми фермами)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 4 (20 га)

Хранение и логистика — 2

Переработка — 4

Селекция — 1

Производство комбикормов — 1

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 33 млрд рублей.

У трех проектов размер инвестиций неизвестен.