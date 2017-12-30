Импортозамещение. Декабрь 2017 года.

С Новым Годом всех читающих!

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 870 проектов импортозамещения!

1. Курганский комбинат медицинских препаратов и изделий «Синтез», входящий в Marathon Pharma, этой осенью получил регистрационные удостоверения на четыре вида полимерных контейнеров для крови и ее компонентов.

«Более 40 лет комбинат «Синтез» выпускает медицинские изделия из полимерных материалов для служб крови и лечебных учреждений. В рамках программы импортозамещения «Синтез» выводит сегодня на рынок 4 новых вида полимерных контейнеров для крови и ее компонентов. Эти изделия не имеют отечественных аналогов и по своим функциональным и техническим характеристикам не уступают импортным образцам.

https://sdelanounas.ru/blogs/101171/

2. 1 декабря в г. Салават Башкирии на предприятии «Газпром нефтехим Салават» открылось производство акриловой кислоты и бутилакрилата.

На заводе планируют производить 80 тыс тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тыс тонн бутилакрилата.

Проект реализован по технологии японской Mitsubishi Chemical Corporation.

Продукция предприятия востребована в производстве красок, латексов, суперабсорбентов и других продуктов.

Сырье — пропилен и бутиловый спирт — поставляется с дочернего завода ГНС «Мономер». Проект был реализован в рамках программы правительства РФ по импортозамещению.

https://sdelanounas.ru/blogs/101113/

3. В Ишимской сельском муниципалитете заработал цех по производству сульфата лизина на заводе по глубокой переработке зерна компании «АминоСиб». Новый цех замкнул полный цикл переработки пшеницы. Новое предприятие сможет закрыть 40% потребностей российского рынка в лизине.

Общая стоимость проекта агрохолдинга «Юбилейный» состоящего из поэтапно запущенных трёх очередей составляет более 7 млрд рублей. Проектная мощность завода позволит создать 200 с лишним рабочих мест. Ежегодно завод будет производить 30 тысяч тонн лизина, 10 тысяч тонн сухой пшеничной клейковины, 20 тысяч тонн кормовых добавок и полтора миллиона декалитров спирта.

https://sdelanounas.ru/blogs/101098/

4. Специалисты корпоративного исследовательского центра ООО «РН-ЦИР» (входит в научно-проектный комплекс НК «Роснефть») разработали новую присадку для производства дизельного топлива марки Евро ДТ-Е-К5.

Уникальная особенность разработанной присадки состоит в её бифункциональности — сочетании депрессорно-диспергирующих и противоизносных свойств, которые заметно улучшают прокачиваемость топлива при пониженных температурах и предотвращающают расслоение топлива в процессе хранения при низкой температуре. Бифункциональность выгодно отличает разработку «Роснефти» от всех ныне существующих аналогов.

https://sdelanounas.ru/blogs/101245/

5. Подмосковная компания «ПРОДИС.Тех» разработала собственную технологию производства высокочувствительных рентгеновских детекторов с размером пикселя сенсора всего 50 мкм. Преобразование рентгеновского излучения в оптическое осуществляется на основе сцинтилляторных материалов CsI (цезий-йод) или GadOx (оксисульфид гадолиния).

Разработка обеспечивает технологическую независимость отчечественной промышленности в отраслях, где до недавнего времени доминировали детекторы импортного производства, а также устаревшая технология пленочной рентгенографии.

https://sdelanounas.ru/blogs/101221/

6. В рамках импортозамещения совместно с южно-корейской компанией на производстве ООО «РУСКО ЛИФТ» освоен выпуск новой для Башкирии продукции — лифтового оборудования.

В 2016 году совместно с южно-корейской компанией было создано два совместных предприятия — ООО «Рус диэс айдиэс» (по производству систем управления лифтами) и ООО «Рус ханву инжиниринг» (по производству механических частей лифта с проектной мощностью до 10 тыс. лифтокомплектов). Теперь проектная производственная мощность ООО «РУСКО ЛИФТ» составляет 4000 лифтов в год, продукция отвечает всем современным технологическим требованиям.

https://sdelanounas.ru/blogs/101335/

7. Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» приступил к производству двух новых моделей -среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next» полной массой 10 т и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т. Новые разработки обеспечивают выход компании в новые сегменты российского рынка, где сегодня присутствуют только зарубежные производители, и обладают высоким экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

https://sdelanounas.ru/blogs/101324/

8. На 8 декабря на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда», расположенном в г. Большой Камень Приморского края, запланировано начало резки металла, предназначенного для постройки первого танкера типа «Афрамакс». Об этом информирует sudostroenie.info.

Строительство судна будет вестись в рамках реализации соглашения, предусматривающего передачу «Роснефти» 10 кораблей указанного класса. Его выполнение будет осуществляться при участии партнера судоверфи — южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Ввод судна в строй ожидается в 2021 году. В качестве его оператора выступит ПАО «Совкомфлот».

9. Компания «Донкарб Графит» из Ростовской области (входит в группу «Энергопром») запустила на базе Челябинского электродного завода, где работает с 2010 года, производство изостатического графита. Ранее он закупался за границей — в Японии, США, Германии и Китае.

Модернизация производства завершилась пуском горизонтального автоклава для пропитки угольных заготовок пеком и получения графитовых стержней, из которых затем вытачиваются изделия для различных отраслей промышленности

https://sdelanounas.ru/blogs/101425/

9. «ДСТ-Урал»: первый бульдозер 20 тягового класса/

Челябинский производитель гусеничной строительной техники, «ДСТ-Урал», завершил испытания своего первого 39-тонного бульдозера ТМ10.11 ГСТ20, который относится к 20 тяговому классу. Он оснащен дизелем ЯМЗ 7511.10 мощностью 400 л.с. и оборудован гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth. При габаритах отвала 4030×1720 мм его объем составляет 10 м3, а глубина рыхления достигает 1200 мм.

https://sdelanounas.ru/blogs/101473/

10. АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» запустило новый завод по производству шлифовальных станков. На площади 4 500 квадратных метров разместили новейшее высокопроизводительное оборудование.Здесь планируется производить 320 станков в год. Для этого создано 90 новых рабочих мест.

Завод открыт в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Реализация проекта стала возможной при активном содействии Минпромторга и госкорпорации «Ростех». Стоимость проекта — более 507 млн рублей. Из них 170 миллионов — это деньги предприятия, остальное — федеральный займ.

https://sdelanounas.ru/blogs/101592/

11. Включившись в программу импортозамещения, челябинская компания «Феллер» за 2 года освоила производство мини-думперов (мини-самосвалов) «Челнок-300» с грузоподъемностью 800 кг. Таким образом мини-думперы «Челнок-300» составили конкуренцию на российском рынке перед такими мировыми производителями как «Wacker Neuson» и «Cormidi», снизив цену продукции более чем в 2,5 раза.

https://sdelanounas.ru/blogs/101567/

12. В Московской области открыто производство средств по уходу за детьми

Новый высокотехнологичный комплекс по производству подгузников российской компании «Коттон Клаб» открылся в деревне Соболиха Балашихи. «Коттон Клаб» — одна из крупнейших компаний, расположенных в Балашихе. Здесь работает более двух тысяч человек.

Строительство нового корпуса началось в 2017 году. Площадь здания составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Оборудование было закуплено в Японии. Важная особенность нового производства — практически полная безотходность. Мощность одной линии составляет до 190 тысяч подгузников в день. Смонтировано две линии, где трудится порядка 200 человек.

https://sdelanounas.ru/blogs/101560/

13. Первым препаратом, произведенным «Новартисом» в России, стал Кетонал® ДУО, предназначенный для лечения воспалительных процессов различного происхождения.

В течение последующих месяцев предприятие намерено вывести еще несколько лекарственных препаратов различного спектра действия. В общей сложности «Новартис» намерен локализовать на производстве в Санкт-Петербурге порядка 40 препаратов, как дженериков, так и инновационных, находящихся под патентом. Все они относятся к классу социально-значимых. В перспективе продукция предприятия будет поставляться не только в Россию, но и на экспорт.

https://sdelanounas.ru/blogs/101559/

14. 14 декабря в подмосковном наукограде Фрязино состоялась церемония открытия первой в России производственной линии по выпуску отечественных звуковых процессоров систем кохлеарной имплантации. Новое предприятие «Отопром», входящее в Группу компаний «Исток-Аудио», — проект организации высокотехнологичного производства, реализованный совместно с мировым производителем имплантируемых слуховых систем Oticon Medical.

Вернуть слух станет проще. Речевые процессоры для систем кохлеарной имплантации начали выпускать в России. Производство открыли в наукограде Фрязино Московской области. Раньше эти устройства заказывали исключительно за рубежом, на ремонт тоже отправляли заграницу. Для слабослышащих людей это было связано с огромными финансовыми затратами.

https://sdelanounas.ru/blogs/101680/

15. ООО «Ставропольский завод стабилизаторов полимеров», находящийся под управлением компании «Ритм-Б» запустил в эксплуатацию первую в России линию по производству комплексных стабилизаторов для химической промышленности.

Стоимость новой линии составила 100 млн рублей.

Спрос на новую продукцию уже есть, в том числе из-за границы, поэтому предприятие рассчитывает удвоить годовой объём производства с 1 до 2 миллиардов рублей через два года.

Раньше завод производил только однокомпонентные стабилизаторы — химические соединения, необходимые для снижения разрушающих воздействий на полимеры (пластмассы, резины, лаки, клеи) и был единственным их российским поставщиком. Однако на рынке востребованы комплексные решения из точных смесей стабилизаторов под разные цели. Они закупались за границей, где, зачастую, производились из ставропольских компонентов. Благодаря вводу новой линии на рынке появился отечественный производитель комплексных стабилизаторов.

https://sdelanounas.ru/blogs/101661/

16. По сообщению Пресс-службы УВЗ на Волчанском механическом заводе — филиале Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые изготовлены и отгружены заказчику два серийных образца вагона-самосвала (думпкара) модели 33-9985 грузоподъёмностью 105 тонн.

https://sdelanounas.ru/blogs/101818/

17. Компания «Профидез-ДВ» по заявке управления МЧС по Приморскому краю создала современное импортозамещающее средство против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году.

Завод по производству современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств запущен в работу в сентябре 2017 года на площадке индустриального парка «Авангард» в ТОР «Хабаровск». Объем заявленных инвестиций в развитие за это время составит 120 млн рублей. Источники финансирования — собственные средства.

https://sdelanounas.ru/blogs/101923/

18. Инженеры холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали интерферометр на базе отечественных комплектующих, в том числе собственного производства. Лазерный интерферометрический измеритель наноперемещений, предназначенный для точного измерения длин, получил обозначение ЛИС-01М.

Прибор разработан совместно со специалистами московского ООО «Наномера», которые спроектировали оптикомеханическую часть интерферометра и программное обеспечение по обработке измерительных сигналов от фотоприемника. Со стороны холдинга в проекте участвовал Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш». Сотрудники института разработали радиоэлектронный модуль, включающий в себя синтезатор частот для управления акустооптическими преобразователями, усилители мощности, электронный блок фотодетектора и малошумящие источники питания интерферометра

https://sdelanounas.ru/blogs/101891/

19. Завод «Микрон» запустил новую линию по производству чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и других электронных носителей персональных данных. Она позволит существенно повысить объемы выработки и расширить продуктовый портфель. Новая линия герметизации методом свободной заливки предназначена для производства чип-модулей с высокой степенью защиты хранения и передачи данных.

https://sdelanounas.ru/blogs/101884/

20. В рамках программы импортозамещения по состоянию на декабрь 2017 года предприятие «Дизельзипсервис» (г. Санкт-Петербург) освоило серийное производство дизельных электростанций мощностью 500/630 кВт по третей степени автоматизации на базе двигателя отечественного производства серии ТМ-600.

https://sdelanounas.ru/blogs/102051/

21. 22 декабря на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» состоялась церемония открытия предприятия первого резидента — ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Компания реализует проект по строительству единственного в России производства колтьюбинговых труб (гибких насосно-компрессорных труб). Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтьюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.

В рамках реализации проекта предусмотрено вложение инвестиций в объеме до 1,5 млрд рублей и создание 33 новых рабочих мест. Выход в серийный объем производства запланирован не позднее I квартала 2018 года.

https://sdelanounas.ru/blogs/102032/

22. В Москве 25 декабря открылся крупнейший завод профессионального звукового и светового оборудования «Русские звуковые системы». Это первое подобное предприятие в стране, которое позволит заместить выпуск высокотехнологичного оборудования для крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу-2018. Ранее подобное оборудование производилось и закупалось за рубежом.

Российский завод «Русские звуковые системы» будет выпускать линейный массивы, звуковые системы, мониторы, мобильные звуковые комплекты для открытых и закрытых площадок, светильники для теле и киностудий, диммеры, свитчеры, подъемные механизмы, рельсовые системы. В ближайших планах совместное производство продукции нескольких топовых мировых брендов аудиоиндустрии на российских производственных мощностях — локализация производства, а также производство музыкальных инструментов. Кроме того, на площадях завода будет установлена линия собственного производства элементов (независимость от внешних поставщиков), то есть в будущем это станет производством полного цикла в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/102172/

23. Третья линия по производству проката с полимерным покрытием запущена в строящемся цехе покрытий металла Череповецкого металлургического комбината. В новый цех входят агрегат полимерных покрытий металла и линия непрерывного горячего цинкования, производительность которых достигает 200 и 400 тысяч тонн в год соответственно. Общий объем инвестиций — 8 млрд рублей. В новом цехе создано 200 рабочих мест.

https://sdelanounas.ru/blogs/102379/

24. 27 декабря в Комсомольском районе Чувашии состоялся запуск лаборатории по клональному микроразмножению картофеля и диагностической лаборатории при селекционно-семеноводческом центре группы компаний ООО «Агрофирма «Слава картофелю». Проектная мощность селекционно-семеноводческого центра будет составлять 5 тыс. тонн элиты в год.

Агрофирма занимается производством семенного и продовольственного картофеля, располагает собственным опытным полем, где испытывает более 20 сортов картофеля и изучает влияние различных технологических приемов на урожайность и качество продукции. В производство внедряются только те сорта семенного картофеля, которые проявили свои лучшие качества в течение нескольких лет.

https://sdelanounas.ru/blogs/102376/

25. На Чепецком механическом заводе (Удмуртия, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») впервые в России создано производство оксида гафния.

Особенность технологии состоит в том, что сырьём для изготовления нового коммерческого продукта служат собственные гидрометаллургические отходы производства реакторного циркония.

Разработка специалистов Чепецкого механического завода является уникальной, поскольку впервые в России в рамках одного предприятия создан полный технологический цикл производства оксида гафния: от вскрытия циркониевой руды с последующей очисткой от циркония и примесных элементов до готовой продукции с содержанием основного вещества не менее 99%.

https://sdelanounas.ru/blogs/102344/

26. Первый российский морской газотурбинный агрегат для применения на нефтегазовых платформах ГТА-8, проект которого разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Госкорпорацию Ростех), может эффективно использоваться в целях развития российской Арктики. В его конструкцию заложены уникальные для отечественного двигателестроения решения, позволяющие с максимальной эффективностью использовать агрегат в сложных природных условиях Крайнего Севера.

https://sdelanounas.ru/blogs/102261/

27. Завод деревообрабатывающего оборудования Алтайлестехмаш взял курс на политику импортозамещения и уже третий год подряд выпускает деревообрабатывающее оборудование аналогичное тому, которое делают в США, Турции, КНР, Германии.

https://sdelanounas.ru/blogs/102245/

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Июнь 2015 года — 23 проекта.

Июль 2015 года — 18 проектов.

Август 2015 года — 24 проекта.

Сентябрь 2015 года — 33 проекта.

Октябрь 2015 года — 35 проектов.

Ноябрь 2015 года — 38 проектов.

Декабрь 2015 года — 28 проектов.

Январь 2016 года — 29 проектов.

Февраль 2016 года — 22 проекта.

Март 2016 года — 37 проектов.

Апрель 2016 года — 23 проекта.

Май 2016 года — 40 проектов.

Июнь 2016 года — 44 проекта.

Июль 2016 года — 52 проекта.

Август 2016 года — 53 проекта.

Сентябрь 2016 года — 47 проектов.

Октябрь 2016 года — 58 проектов.

Ноябрь 2016 года — 26 проектов.

Декабрь 2016 года — 64 проекта.

Январь 2017 года — 21 проект.

Февраль 2017 года — 25 проектов.

Март 2017 года — 15 проектов.

Апрель 2017 года — 27 проектов.

Май 2017 года — 18 проектов.

Июнь 2017 года — 15 проектов.

Июль 2017 года — 19 проектов.

Август 2017 года — 24 проекта.

Сентябрь 2017 года — 14 проектов.

Октябрь 2017 года — 15 проектов.

Ноябрь 2017 года — 21 проект:

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Декабрь 2017 года — 27 проектов: