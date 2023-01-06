Итоги 2022 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
В Краснодарском крае открыли самый современный в мире Центр художественной гимнастики
В Мордовии открылся универсальный спортивный зал «Саранск Арена»
В Москве введен в эксплуатацию новый ФОК «Торпедо»
Новый спорткомплекс открыли в Покачах ХМАО
В Волгограде завершилось строительство нового стадиона Леонида Слуцкого
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ
Региональный центр единоборств «Патриот»
В Брянске открылся Дворец единоборств
Центр сложнокоординационных видов спорта открыли в Комсомольске-на-Амуре
Дворец водных видов спорта в Краснодаре введен в эксплуатацию
Свердловская область
г. Верхняя Пышма
Дворец единобороств
В Кемеровской области открылся теннисный центр
Пермский край
г.Соликамск
Ледовая арена
В Амурской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
В Курской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В поселке Ленинское ввели в эксплуатацию новый ФОК
г.Москва
Международный центр самбо и центр бокса
В Краснодаре открылся крупнейший в России центр подготовки молодежных баскетбольных команд
Курская область
г. Фатеж
Самая современная хоккейная арена России открыта в Омске
В Ардоне Северной Осетии открыли физкультурно-спортивный комплекс
В Тюмени открылся теннисный центр «Лидер»
В Свердловской области открыли ФОК
Самый глубокий бассейн в России открылся под Петербургом
В поселке Чульман Республики Саха (Якутия) открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
В отдалённом районе Нового Уренгоя открылся бассейн
В Новошахтинске Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком
Во Владимирской области появился современный спортивный центр
В Москве на Воробьёвых горах открыли горнолыжный комплекс
В Минусинске Красноярского края открылся новый бассейн
В Карабаше открыли просторный бассейн с общественной баней
В Волгоградской области открыли футбольный манеж и поле с кортами
В Алексеевском районе Татарстана открыли ледовый дворец
В Севастополе введен в эксплуатацию новый ФОК
Новая ледовая арена в Новосибирске достроена
- В поселке Большой Луг Иркутской области построили ФОК
- В Астрахани открылся новый спортивный комплекс
- Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 1 ( 2021 год )
06.01.2321:37:42
06.01.2321:39:46