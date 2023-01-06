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Спортивные объекты

Итоги 2022 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

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В Краснодарском крае открыли самый современный в мире Центр художественной гимнастики

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В Мордовии открылся универсальный спортивный зал «Саранск Арена»

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В Туле открылся новый ФОК

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В Москве введен в эксплуатацию новый ФОК «Торпедо»

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Новый спорткомплекс открыли в Покачах ХМАО

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В Волгограде завершилось строительство нового стадиона Леонида Слуцкого

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Республика Бурятия

г.Улан-Удэ

Региональный центр единоборств «Патриот»

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В Брянске открылся Дворец единоборств

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Центр сложнокоординационных видов спорта открыли в Комсомольске-на-Амуре

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Дворец водных видов спорта в Краснодаре введен в эксплуатацию

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Свердловская область

г. Верхняя Пышма

Дворец единобороств

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В Кемеровской области открылся теннисный центр

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Пермский край

г.Соликамск

Ледовая арена

 © sdelanounas.ru

В Амурской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Курской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

В поселке Ленинское ввели в эксплуатацию новый ФОК

 © sdelanounas.ru

г.Москва

Международный центр самбо и центр бокса

 © stroi.mos.ru

В Краснодаре открылся крупнейший в России центр подготовки молодежных баскетбольных команд

 © sdelanounas.ru

Курская область

г. Фатеж

 © xn--j1aarei.xn--p1ai

Самая современная хоккейная арена России открыта в Омске

 © sdelanounas.ru

В Ардоне Северной Осетии открыли физкультурно-спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Тюмени открылся теннисный центр «Лидер»

 © sdelanounas.ru

В Свердловской области открыли ФОК

 © sdelanounas.ru

Самый глубокий бассейн в России открылся под Петербургом

 © sdelanounas.ru

В поселке Чульман Республики Саха (Якутия) открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

В отдалённом районе Нового Уренгоя открылся бассейн

 © sdelanounas.ru

В Новошахтинске Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком

 © donland.ru

Во Владимирской области появился современный спортивный центр

 © sdelanounas.ru

В Москве на Воробьёвых горах открыли горнолыжный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Минусинске Красноярского края открылся новый бассейн

 © sdelanounas.ru

В Карабаше открыли просторный бассейн с общественной баней

 © sdelanounas.ru

В Волгоградской области открыли футбольный манеж и поле с кортами

 © sdelanounas.ru

В Алексеевском районе Татарстана открыли ледовый дворец

 © sdelanounas.ru

В Севастополе введен в эксплуатацию новый ФОК

 © sdelanounas.ru

Новая ледовая арена в Новосибирске достроена

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=170&page=0

спортивные объекты, итоги 2022 года
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