Обзор: В июле 2025 года в России были открыты 33 новых производства

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В июле 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 33 новых предприятия и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

РУСАЛ начал выпускать лигатуры для алюминиевых сплавов в Свердловской области

На заводе «РУСАЛ Кремний Урал» в Каменске-Уральском запустили производство таблетированных лигатур железа и титана. Эти добавки используются при изготовлении алюминиевых сплавов — титан делает металл прочнее, а железо придает твердость и устойчивость к высоким температурам.

Мощности нового производства позволяют выпускать до 3 тысяч тонн лигатур в год. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности российских алюминиевых заводов. Раньше такие добавки приходилось закупать за рубежом. На проект потратили 133 млн рублей.

«ПП Абразивные материалы» запустила новый производственно-складской комплекс во Всеволожском районе

Компания «ПП Абразивные материалы» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс во Всеволожском районе Ленинградской области.

Предприятие выпускает абразивные материалы и инструменты для шлифовальных машин, станков, бормашин, гриндеров и другого промышленного оборудования. Продукция востребована в машиностроении, металло- и деревообработке.

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил компании льготный заём в размере 100 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» для оснащения двух производственных участков.

В Рязанской области запущен завод по выпуску труб со специальным покрытием

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В Кораблино Рязанской области состоялась торжественная церемония открытия нового завода «Изопайп», который входит в ГК «Ариэль Изоляция».

ЗАО «Изопайп» стало первым газифицированным заводом в России, который производит стальные трубы малого диаметра с инновационным стеклотермопластовым покрытием. Эти трубы предназначены для прокладки инженерных коммуникаций, транспортировки нефти и газа, а также для подключения потребителей к газовым сетям.

Общие инвестиции составили около 500 миллионов рублей.

Оренбургский «Завод бурового оборудования» открыл роботизированный цех по выпуску бурильных труб

Оренбургский «Завод бурового оборудования» ввел в эксплуатацию модернизированный роботизированный цех по производству универсальных стальных бурильных труб (ТБСУ), применяемых при разведке алмазов, руд, нефти, газа и других полезных ископаемых. Благодаря обновлению предприятие увеличит выпуск продукции до 22 тыс. труб в год.

Инвестиции в автоматизацию и развитие производства превысили 200 млн рублей.

В Брянске открыто новое производство мебели с металлическими элементами

Компания «Мебельград» запустила в Брянске новый цех металлообработки и начала серийное производство корпусной и мягкой мебели с использованием металлических элементов. Запущенный на новой производственной площадке цех металлообработки обеспечивает выпуск продукции по полному производственному циклу: от лазерного раскроя металла до антикоррозийной покраски готовых деталей.

Общие инвестиции составили около 209 млн руб.

«Северсталь» начала горячую пусконаладку стана 170 и роликовой печи № 1

В компании Северсталь сообщили о запуске сортопроволочного стана 170 и роликовой печи № 1 для производства толстолистового и высокопрочного проката.

Стан номинальной производительностью до 900 тыс. тонн в год позволит выпускать новую высокотехнологичную продукцию для строительной отрасли и машиностроения. Оборудование полностью обеспечит потребности «Северсталь-Метиза» в качественном сортовом прокате. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ключевые участки: нагревательную печь, клети, линии охлаждения и упаковки. После выхода на проектную мощность стан заменит действующее производство стана 150. Роликовая печь № 1 предназначена для термообработки металла, включая высокопрочные стали линейки POWERS, такие как Powerweld и Powerhard для тяжелой техники. Проект также снизит расход газа и выбросы CO₂ благодаря современным теплотехническим решениям. Годовой выпуск термообработанного проката увеличится на 18 тыс. тонн.

На «АЭМ-Спецсталь» запущен новый комплекс электрошлакового переплава

На металлургическом заводе «АЭМ-Спецсталь» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») состоялся торжественный запуск современного производственного комплекса электрошлакового переплава (ЭШП). Эта технология позволяет производить высококачественные стали и сплавы, сохраняющие свойства даже при длительном воздействии высоких температур, давления и радиации.Новый комплекс увеличит выпуск спецсталей по технологии ЭШП в 3,5 раза — до 25 000 тонн в год, позволяя производить слитки диаметром до 2 метров и весом до 80 тонн.

Подмосковье внедряет «зеленую» технологию утилизации медотходов

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В Воскресенске 18.07.2025 ввели в эксплуатацию первую промышленную установку нового кластера по обезвреживанию опасных медицинских отходов. Ее проектная мощность составит до 30 тысяч тонн в год, а первая очередь сможет перерабатывать до 5 тысяч тонн отходов ежегодно.Особенность проекта — применение инновационной технологии плазмохимической деструкции, разработанной Группой «РОСНАНО». Метод получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и позволяет полностью обезвреживать отходы без вреда для окружающей среды.

На месторождении Хвойное в Якутии запущена новая золотоизвлекательная фабрика

19 июля на месторождении Хвойное в Алданском районе Якутии состоялся запуск новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) холдинга «Селигдар». Современное производство, построенное всего за несколько лет, позволит компании значительно увеличить объемы добычи золота и укрепить позиции региона как одного из лидеров золотодобычи в России. Ее проектная мощность — 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Благодаря вводу нового предприятия холдинг «Селигдар» планирует уже в 2026 году достичь годовой добычи в 10 тонн золота на всех своих объектах.ЗИФ на Хвойном — один из ключевых проектов развития холдинга. Проект реализован в рекордные сроки, а его открытие приурочено к 50-летию компании. Технологическая схема фабрики разработана специально под состав руды месторождения, что делает производство уникальным. Капзатраты на строительство фабрики «Хвойное» составили 15 млрд рублей.

«Агропромтехника» запустила новый сварочный цех для увеличения производственных мощностей

Компания «Агропромтехника» сообщает о вводе в эксплуатацию нового сварочного цеха, что станет важным этапом в развитии производства и повышении его эффективности. В рамках оптимизации производственных процессов проведены масштабные работы: косметический ремонт, электромонтаж и модернизация оборудования. Это позволило создать современное и комфортное рабочее пространство для сотрудников. Количество сварочных постов увеличено на 8 единиц, что значительно повысит объем выпуска продукции.

«Северсталь» модернизировала сталеплавильное производство ЧерМК⁠⁠

Компания «Северсталь» завершила масштабную программу технического переоснащения сталеплавильного передела Череповецкого металлургического комбината. В рамках проекта проведен капитальный ремонт конвертера № 3 и двух установок разливки стали с общим объемом инвестиций 2,8 млрд рублей.

На ММК запустили новый цех машиностроительной продукции

Запущено производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), призванное обеспечить импортозамещение оборудования в горнометаллургической отрасли. Всего цех сможет изготавливать более 10,5 тыс. тонн машиностроительной продукции в год. Здесь будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.

Генеральным проектировщиком объекта выступило АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», генеральным подрядчиком — ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ». При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в проект 6,5 млрд рублей.

На комплексе «ТАНЕКО» запустили новую установку гидрокрекинга

Проект реализован в соответствии со стратегией компании, нацеленной на увеличение объемов производства и реализации нефтепродуктов с высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Проектная мощность КУГ-2 составляет 1,2 млн тонн вакуумного газойля в год. На установке будет производиться 640 тыс. тонн дизельного топлива, соответствующего стандарту «Евро-6», 229 тыс. тонн нафты (сырье для нефтехимии).

Запуск второй комбинированной установки позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов с 85 до 90 процентов и сохранить глубину переработки нефти на уровне 99,6 процента.

Строительство КУГ-2 завершено в сжатые сроки (три года). При реализации проекта использованы отечественные инженерные решения, 95 процентов оборудования изготовлено на российских машиностроительных предприятиях.

На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» введены в эксплуатацию три новых высокотехнологичных комплекса

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» состоялось открытие трех новых специализированных объектов общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров.

В индустриальном парке «Алабушево» завершено строительство современного лабораторно-промышленного комплекса площадью 26,6 тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство фотонных интегральных схем и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники — совместный проект столичных властей и компании «Микрон».

На площадке «Руднево» введен в эксплуатацию административно-производственный корпус для предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем, медицинских изделий и продукции для горнодобывающей промышленности.

Также в этом году на территории «Руднево» начал работу уникальный летно-испытательный комплекс для тестирования беспилотников и подготовки операторов БПЛА.

В Балаково Саратовской области запущен завод по выпуску окиси цинка

Новый завод «Экоцинк» рассчитан на выпуск 30 тысяч тонн оксида цинка. Также будет выпускаться металлический клинкер.

Сырьём стало металлургическая пыль сталелитейного производства. Будет перерабатываться 110 тыс. тонн металлургической пыли в год.

Инвестиции в проект, заявленный АО «Металлургический завод Балаково», составили 4,5 млрд рублей.

В Каменске-Шахтинском заработал новый металлургический завод

В Каменске-Шахтинском начал работу новый металлургический завод компании «Дон-Металл». Предприятие площадью 13,5 га уже приступило к выпуску горячекатаной арматуры с плановым объемом производства 400 тысяч тонн в год.

Инфраструктура завода включает собственную электроподстанцию и инженерные коммуникации. Сейчас на производстве работают около 200 человек, а после выхода на полную мощность количество сотрудников увеличится до 250. В перспективе на площадке планируется запуск второй очереди прокатного производства.

Открыт новый цех по производству лифтового оборудования

11 июля 2025 года состоялось открытие нового производственного цеха, специализирующегося на изготовлении станций управления и приводов дверей кабины лифтов. Это важный шаг в развитии компании, который позволит значительно увеличить уровень локализации, расширить производственные мощности и оптимизировать процессы выпуска продукции.Мощности нового цеха рассчитаны на производство до 1 000 комплектов лифтовых станций управления и приводов в год с перспективой дальнейшего масштабирования. Особое внимание уделено качеству и надежности оборудования: станции управления работают на российском программном обеспечении, а привод дверей кабины, один из наиболее сложных узлов лифтового оборудования, в ближайшее время планируется включить в реестр российской промышленной продукции.

В Нижнем Новгороде компания «Эван» запустила новый цех по производству ТЭНов

В производственно-инжиниринговой компании «Эван», производящей бытовое и промышленное отопительное оборудование, запустили в работу цех по производству трубчатых электронагревателей (ТЭН-ов). Работы по пусконаладке более 25 станков завершены в кратчайшие сроки. ТЭН-ы — это ключевой и один из наиболее дорогих компонентов производимой продукции.

На Дону открылся новый цех по производству современных расходомеров

Новый производственный цех ООО НПО «Турбулентность-ДОН» по производству расходомеров открыли в Мясниковском районе.

Новое производство включает складские помещения, участки для производства печатных плат, обработки металла, сварки, покраски и сборки расходомеров. Здесь же будут проводиться приемочные испытания готовой продукции, включая калибровку, термоциклические и вибрационные испытания.

Компания активно реализует программу модернизации производства. В прошлом году здесь разработали и создали калибровочный центр ПАО «Газпром» и «Государственный первичный специальный эталон единицы объёмного расхода природного газа высокого давления» для Росстандарта. Такие проекты не имеют аналогов в России.

Предприятие выпускает измерительные приборы, основанные на пяти различных физических принципах измерения расхода, что позволяет решать широкий спектр задач в области расходометрии. На сегодняшний день компания предлагает более 400 видов продукции.

На Белорецком металлургическом комбинате запустили новую линию обработки катанки и проволоки

В цехе легированной проволоки № 11 Белорецкого металлургического комбината (БМК) введена в эксплуатацию новая линия обточки и шлифовки поверхности катанки и проволоки. Современное оборудование позволит значительно повысить качество продукции, используемой в машиностроении и автомобильной промышленности.

Новая линия улучшает качество поверхности катанки (заготовки для проволоки) и готовой проволоки из различных марок стали. Ее производительность достигает 3600 тонн в год в зависимости от сортамента.

НИЖФАРМ запустила в Нижнем Новгороде новую линию фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK

Группа компаний «НИЖФАРМ» ввела в эксплуатацию высокотехнологичную линию фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK на своем производстве в Нижнем Новгороде. Первым препаратом, выпущенным на новом конвейере, стала популярная мазь «Левомеколь».

Производительность линии достигает 270 упаковок в минуту, что увеличит объемы выпуска мягких лекарственных форм на 50%. Общие инвестиции в проект превысили 158 млн рублей.

Россия запускает собственное производство инновационных композитов для промышленности

В рамках международной выставки «ИННОПРОМ-2025» состоялась презентация первого в России серийного производства термопластичных композитных материалов. Это единственная в стране площадка, способная выпускать высокотехнологичные материалы, ранее доступные только за рубежом.

Производственные мощности позволят выпускать консолидированные пластины, однонаправленные препреги, тоупреги и филаменты для 3D-печати. Эти инновационные материалы открывают новые возможности для авиастроения, космической и нефтегазовой отраслей, а также ускоряют внедрение аддитивных технологий в промышленность.Годовой объем производства составит 11 тысяч консолидированных пластин для термоштамповки, 50 тонн однонаправленных безутковых препрегов и тоупрегов для автоматической выкладки, а также 9 тонн филаментов из непрерывного углеродного волокна для 3D-печати.

Подмосковный завод по производству спецтехники запустил новый цех

Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники на территории городского округа Электросталь. Предприятию удалось увеличить производственные мощности за счет запуска нового цеха, который был построен на участке, полученном в льготную аренду от Правительства Московской области.

«На площадке уже идут производственные процессы. Проект был реализован на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки развития импортозамещения. Вывод предприятия на полную мощность позволит суммарно создать порядка 40 рабочих мест». В строительство и запуск нового производственного цеха компания «ТК ЛИФТ» инвестировала более 110 млн рублей.

Металлообрабатывающее производство полного цикла запущено на ТОР «Володарск»

ООО «АйронТех» открыло на территории опережающего развития «Володарск» в Нижегородской области металлообрабатывающее производство полного цикла.

На реализацию проекта было направлено 170 млн рублей, планируется создать более 40 рабочих мест.

В Володарске открыли производство домокомплектов из клееного бруса

В Володарске начал работу новый завод по производству домокомплектов из клееного бруса. Проект реализовала компания «Форами». Из материалов, которые выпускает предприятие, можно строить дома, здания для сельского хозяйства, производства, а также объекты для гостиничного бизнеса. Завод планирует выпускать до 250 комплектов домов в год.

В проект вложили примерно 350 миллионов рублей.

В Кемерове запущен цех по производству минеральных удобрений

Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» в Кемерове, компания «Грас», запустила производство гранулированного сульфата аммония, который используется в качестве минерального удобрения.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 406 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение отечественного оборудования.

Завод «Поревит» построил новый цех тротуарной плитки в Тюменской области

Завод тротуарной плитки «Поревит.Тюмень» успешно завершил очередной этап инвестиционного проекта по строительству нового цеха колотой продукции в Ялуторовске. В рамках проекта построен современный цех, установлена высокотехнологичная производственная линия, расширен ассортимент выпускаемой тротуарной плиты, бордюрного камня и других элементов благоустройства. Новый цех позволит выпускать продукцию с уникальной фактурой, высокой прочностью и долговечностью. Объём инвестиций составил 136,3 млн рублей, из которых часть предоставлена в виде финансовой поддержки по программе «Промышленность» в 2024 г.

В Солнечногорске открылось новое производство металлоконструкций

Компания «Аполло» запустила завод по производству металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорск).

На новом предприятии будут производить строительные металлоконструкции: каркасы зданий, балки, колонны и фермы. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1,7 тысячи тонн продукции в месяц. Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

На «Ядринмолоко» запустили новую линию по розливу молока в картонные коробки

На молочном заводе «Ядринмолоко» заработала новая линия по розливу молока в картонные коробки. Запуск приурочили к празднованию Дня Республики Чувашия.

Предприятие, которое занимает больше трети регионального рынка молочной продукции, теперь будет выпускать часть ассортимента в экологичных картонных упаковках. Ежедневно завод перерабатывает около 300 тонн молока, поступающего из хозяйств Чувашии и соседних регионов. Готовая продукция поставляется в разные города России, включая отдалённые.

«Мираторг» запустил уникальный комплекс по переработке иловых осадков в Курской области

Компания «Мираторг» ввела в эксплуатацию инновационный комплекс для осушения и переработки иловых осадков рядом со своим мясоперерабатывающим предприятием в Курской области.

Новый комплекс использует технологию высокотермической сушки, превращая отходы в органическое удобрение для сельского хозяйства. Процесс проходит в герметичной установке, что исключает распространение запахов. Инвестиции в проект составили 2,7 млрд рублей.

Завод по производству комплексов фотовидеофиксации запустили в Новосибирске

© nso.ru

Сроки реализации инвестпроекта компании ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» — 2024-2025 годы.

«Рекорд» осуществляет на территории Новосибирской области проектирование и сборку телекоммуникационных систем. Команда с 2021 года производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, оптические системы проекции дорожного движения. Ранее такие производства действовали только в западной части России.

Создано 60 рабочих мест. Объём инвестиций — 700 миллионов рублей.

Итого за июль 2025 года открыто производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 36 млрд рублей

— из них 6 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 32.5 млрд рублей)

— по 15 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 18

— Электроника — 6

— Фармацевтика — 1

— Производство стройматериалов — 2

— Химическая промышленность — 2

— Легкая промышленность — 1

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 33

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