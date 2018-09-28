Импортозамещение. Сентябрь 2018 года.



Иммуноферментный анализатор «Элиза"

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В сентябре 2018 года стало известно о 29 реализованных проектах импортозамещения. Всего с июня 2015 года, по данным сайта „Сделаноунас“ и иных ресурсов, в России реализованы более 1059 проектов импортозамещения!

1. Первая товарная партия титановых шаробаллонов (ТШБ) для ракет-носителей „Ангара“ отправлена с Воронежского механического завода (ВМЗ) в ПО „Полет“ — филиал Центра Хруничева в Омске. Это первый комплект ТШБ отечественного производства: до 2014 г. для российских ракет-носителей их поставлял украинский „Южмаш“. При этом были применены более прогрессивные технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.

Титановые шаробаллоны используются в составе всех перспективных ракет-носителей. ВМЗ начал серийно изготовлять титановые шаробаллоны в рамках программы замещения импортных комплектующих для ракетно-космической техники. В течение последних лет на ВМЗ шла отработка технологии и постановка их на производство (по конструкторской документации, разработанной КБ „Салют“) с разработкой и применением современных технологий и оснастки, защищенных патентами Российской Федерации.

https://sdelanounas.ru/blogs/111349/

2. Сублимированные карельские ягоды в таблетках скоро поступят на прилавки магазинов, а сублимированный порошок, сохраняющий все ценные свойства ягод, уже сейчас можно приобрести через интернет.

Компания из карельской Костомукши закупила четыре сублимационных аппарата, которые позволяют сохранить все важнейшие вещества в ягодах на 90 процентов.

− В Санкт-Петербурге делали тесты порошков: содержание витаминов в сублимированных таблетках гораздо больше, чем в экстрактах ягод. В мире всего десять фабрик сублимации. В России − вообще нет, − сообщил Александр Самохвалов. − Это отличное сырье для фармацевтики.

https://sdelanounas.ru/blogs/111577/

3. В Орловской области построен новый производственный корпус завода „Ливгидромаш“.

Масштабный инвестиционный проект по локализации производства насосов для транспортировки нефти, водного хозяйства, тепловой и атомной энергетики был реализован на заводе в прошлом году. Построен новый производственный корпус, оснащенный современным оборудованием. Объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/111543/

4. В оборонной промышленности РФ, а именно в авиационной промышленности отсутствовал отечественный производитель автоклавных комплексов для полимеризации композитных материалов. У иностранных производителей была возможность дистанционного управления поставленным оборудованием. При возникновении конфликтных ситуаций поставщик оборудования мог заблокировать программу управления технологическим процессом, тем самым остановив процесс автоклавного формования (изготовление фюзеляжей самолетов, закрылок, рулей высоты, корпусов ракет, вертолетных лопастей).

В рамках государственной программы по импортозамещению, специалистами компании „Курганхиммаш“, с нуля был разработан и реализован проект автоклавных установок для полимеризации изделий из композитных материалов.

https://sdelanounas.ru/blogs/111426/

5. Первое в России производство порошковой проволоки для сварки запустил завод „Межгосметиз- Мценск“ в Орловской области. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга компании Елена Бубнова.

Порошковая проволока востребована в нефтегазовой отрасли. Проект был реализован при поддержке компаний „Газпром“ и „Транснефть“. В строительство новой линии было вложено порядка $1,5 млн.

„Мы работаем по программе импортозамещения. И аналогов нашей продукции в России нет. Порошковая проволока используется два сварки магистральных газовых и нефтетруб. Шов, сделанный при помощи такой проволоки практически не имеет дефектов“, — отметила Бубнова.

https://sdelanounas.ru/blogs/111685/

6. Компания „Самарский Стройфарфор“ запустила в Самарской области после модернизации производство сантехники и керамогранита, сообщила пресс-служба Фонда Развития Промышленности. Около 15% керамогранита компания намерена экспортировать.

Новое оборудование значительно повысит качество сантехники и позволит увеличить долю предприятия до 25% в среднем и высоком ценовом сегменте, в настоящее время занятом иностранными брендами. Годовой объем производства составит 2,3 млн единиц продукции в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/111646/

7. В соответствии с обязательствами, взятыми на себя компанией CLAAS по Специальному Инвестиционному Контракту (СПИК), подписанному с Правительством РФ в 2016 г., продолжается работа над структурированной, поэтапной локализацией производства зерноуборочных комбайнов TUCANO в Краснодаре. Так, Краснодарский завод „КЛААС“ полностью внедрил и освоил одну из ключевых технологических операций при выпуске комбайна TUCANO — производство переднего и заднего мостов. Данный компонент традиционно выпускался на заводе CLAAS в Падерборне (Германия). Уникальный трансфер технологических процессов с одного завода на другой, отладка процессов и запуск серийного производства стали первым в истории примером подобного технологического взаимодействия филиалов Концерна.

https://sdelanounas.ru/blogs/111628/

8. В Пензе открыли производственную линию компании „Маяк-Техноцелл“.

Крупномасштабный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год стал возможен благодаря инвестициям в объёме порядка 4-х млрд рублей. На предприятии дополнительно создано 60 рабочих мест.

Благодаря пуску нового оборудования появится возможность полного импортозамещения такого продукта, как бумага-основа облицовочных материалов, и на 50% сократить импорт флизелиновых обоев.

https://sdelanounas.ru/blogs/111887/

9. Галичский автокрановый завод, который входит в Ассоциацию „Росспецмаш“, выпустил автокран грузоподъемностью 25 тонн, не имеющий аналогов в России и отвечающий самым высоким мировым стандартам.

„ГАЛИЧАНИН“ КС-55731-1 с 5-секционной стрелой длиной 40,0 метров на шасси КАМАЗ-6540 (8×4) не уступает аналогичным импортным автокранам на спецшасси, а по некоторым техническим характеристикам превосходит их. На днях была произведена отгрузка автокрана в Камчатский край.

https://sdelanounas.ru/blogs/111883/

10. Совместное предприятие Mazda Motor и группы Sollers начало производство во Владивостоке бензиновых двигателей для автомобилей Mazda.

СП ранее получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) „Надеждинская“ для организации производства двигателей Mazda SkyActiv-G. Статус резидента ТОР позволил СП увеличить размер инвестиций в проект с 2 млрд до 3 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/111875/

11. Миасский завод промышленного оборудования (МЗПО) активно занимается импортозамещением и производит изделия, заменяющие импортные аналоги на основе собственных разработок.

Завод имеет уникальную производственную базу с современными станками с ЧПУ, новейшими обрабатывающими центрами, блоками сварки и шлифовки позволяет выпускать широкий спектр продукции в соответствии всем требованиям заказчика.На данный момент мы работаем в 3-х направлениях:

-производство щелевых сит;

-производство гидравлического оборудования;

-производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности.

Внедрив новые технологии и модернизировав существующие процессы производства, МЗПО изготовливает щелевые сита для нефтехимической, нефтегазовой, атомной, угольной, фармацевтической, металлургической и пищевых промышленностей.

https://sdelanounas.ru/blogs/111647/

12. Компания „Северсталь“ представила новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т.Новая сталь обладает большой упругостью и способностью поглощать вибрацию.

Демпфирующая сталь может использоваться для строительства объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного транспорта и метрополитенов, в авиа- и судостроение, автопроме), а также применяться в энергетической, бытовой, вентиляционной и военной технике, горнодобывающей промышленности, при металлообработке и других отраслях промышленности.

Компания „Северсталь“ разработала сталь 01Ю5Т в рамках совместного исследования с институтом ЦНИИчермет имени Бардина, чтобы заместить импортные дорогостоящие аналоги на российском рынке. На Череповецком металлургическом комбинате выпущены опытные партии новой стали, успешно проведены испытания образцов. Сегодня „Северсталь“ — единственная компании, которая имеет патент на производство демпфирующей стали в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/111822/

13. Объединенный Центр исследований и разработок „Роснефти“ представил первый в России запатентованный катализатор гидроочистки дизельного топлива, который превращает прямогонное и вторичное сырье в топливо экологического стандарта Евро-5 и способен заменить импортные катализаторы.

Инновация „Роснефти“ позволит получать несколько миллионов дополнительных тонн дизельного топлива.

https://sdelanounas.ru/blogs/111749/

14. ООО „Пик-Фарма Лек“ (входит в ГК „Пик-Фарма“) 6 сентября запустило линию по производству препарата „Магнерот“ (орорат магния, препарат для восполнения и профилактики дефицита Mg в организме) Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, более миллиона упаковок в год наиболее востребованной на российском рынке формы препарата Магнерот- таблетки 500 мг № 50 — теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.

Запуск новой линии состоялся в рамках госстратегии развития российской фармацевтической отрасли до 2030 года.

Производство препарата локализовано на мощностях белгородской компании германским производителем и владельцем бренда „Магнерот“ — компанией Woerwag Pharma. Линия располагается в промышленном парке „Северный“ в Белгородском районе Белгородской области.

https://sdelanounas.ru/blogs/111743/

15. Российские предприятия полностью заместили тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции.

„Вопрос поставок из Франции — это закупка матричных фотоприемных устройств охлаждаемого типа (тепловизоров), которые лежат в основе прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники.Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для „Уралвагонзавода“, в первую очередь для танкового производства, осуществляется с российского производства. Зависимости уже никакой нет“, — сказали в правительстве РФ.

Россия действительно испытывала трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять эти изделия. „Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО „Орион“ и в концерне „Швабе“ широкой кооперацией — это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод“, — пояснили в правительстве.

https://sdelanounas.ru/blogs/112033/

16. Холдинг „Мираторг“ сообщает, что начал реализацию проекта по выращиванию и переработке овощей в Тульской области и приступил к засеву первой культуры — озимого чеснока. Мираторг — крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, вложивший в создание с нуля вертикально-интегрированного производства основных видов мяса более 200 млрд рублей, запускает новый проект по выращиванию и переработке овощей. Инвестиционное соглашение с администрацией Тульской области было подписано в феврале 2018 года на форуме в Сочи. Компания планирует вложить в это направление 6,4 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/111937/

17. НПО „Петровакс Фарм“ в Московской области отмечает 10-летний юбилей производством первых серий четырехвалентной вакцины и открытием новой, третьей линии по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

Первая в России четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа Гриппол Квадривалент — это самая современная сегодня противогриппозная вакцина с высокой профилактической эффективностью и безопасностью. Она производится по технологии полного цикла в России, в одноразовых шприцах без консервантов, и обеспечивает защиту от 4-х штаммов гриппа.

Пока всего шесть стран в мире производят четырехвалентные вакцины для профилактики гриппа: Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция. С 2018 года собственное независимое производство есть и в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/111913/

18. На ООО „Русхлеб Исследования“ будут производить сухие хлебные смеси и закваски по современным технологиям, и что особенно важно, полностью из натурального отечественного сырья. Это позволит повысить качество хлебобулочных и кондитерских изделий и отказаться от закупок дорогостоящих ингредиентов за рубежом.

Так, благодаря этим смесям выпечка хлеба без Е-ингредиентов и химических добавок ускоряется с 36 до трех часов, сроки хранения продукции увеличиваются в три раза, а полезные свойства продукции при этом сохранятся.

https://sdelanounas.ru/blogs/111909/

19. Иммуноферментный анализатор используется для диагностики инфекционных заболеваний. Его использование позволяет значительно удешевить и ускорить анализ, позволяя делать такие анализы массово, тем самым выявляя наличие возбудителя на самых ранних стадиях развития заболевания. Ранее в России такие приборы не производились.

Иммуноферментный анализатор „Элиза“ разработан с нуля компанией Фармэко и производится на заводе Диапроцесс в Новосибирске в Академгородке.

https://sdelanounas.ru/blogs/111900/

20. ООО „Транснефть-Восток“ полностью завершило работы по замене импортных трансформаторов на отечественные аналоги на нефтеперекачивающих станциях первой очереди магистрального нефтепровода „Восточная Сибирь — Тихий океан“ (ВСТО-I).

Данные трансформаторы входят в комплекс оборудования частотно-регулируемого привода, обеспечивающего управление частотой вращения магистрального агрегата (насоса) для перекачки нефти.

Современное оборудование разработано российскими конструкторами. Работы проводились по программе импортозамещения ПАО „Транснефть“ в рамках НИОКР.

https://sdelanounas.ru/blogs/112063/

21. „Газпром“ полностью перешел на закупку отечественных труб, проведя 100-процентное импортозамещение. Об этом во вторник журналистам на международной научно-практической конференции „Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра“ сообщил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.

„Газпром“, наверное, первый, кто занимался импортозамещением, связано это было с историей „Газпрома“ в 80-х годах. Сегодня мы на 100% от импорта [труб] не зависим. Благодаря коллегам-трубникам мы имеем сегодня 100-процентное импортозамещение. „Газпром“ ни килограмма трубы не покупает за рубежом», — сказал Маркелов.

https://tass.ru/ekonomika/5575764

22. Алтайский завод дизельных агрегатов (АЗДА) разработал новый судовой вспомогательный дизель-генератор мощностью 500 кВт из полностью отечественных компонентов. Об этом корреспонденту Sudostroenie.info рассказали на стенде АЗДА в ходе выставки рыбных технологий в Санкт-Петербурге.

Новая установка, получившая название АЗДА ДГ500, выполнена на базе 12-цилиндрового двигателя ЯМЗ с применением исключительно российских деталей, включая генератор и систему управления.

https://sdelanounas.ru/blogs/112178/

23. В городском округе Истра открыто новое предприятие по производству пищевых ингредиентов ирландской продовольственной компании Kerry. Производственный комплекс будет выпускать до 26 тыс. тонн продукции в год, его площадь составила свыше 7 тыс. кв. м. На заводе работают более 50 человек. Вложения компании в завод составили 10 млн евро.

На предприятии будут выпускать пищевые и функциональные ингредиенты для мясных, хлебопекарных, кондитерских, молочных изделий, мороженого, напитков, снеков и гастрономии.

https://sdelanounas.ru/blogs/112168/

24. Завод «Фармстандарт-Лексредства» (входит в группу компании «Фармстандарт») запустил в Курске новый участок по производству импортозамещающих противоастматических препаратов (пульмопорошков). Стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей.

Реализация инвестпроекта позволит расширить номенклатуру выпускаемых лекарственных средств еще на 14 наименований и увеличить объёмы производства в общей сложности более чем на 5,4 млн упаковок в год.

Кроме того, здесь создано 134 новых высокопроизводительных рабочих места.

https://sdelanounas.ru/blogs/112142/

25. 4 отечественных предприятия (МЦСТ, ИНЭУМ имени Брука, ALP Group и CommuniGate Systems) вывели на рынок корпоративных платформ новый импортонезависимый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе процессоров «Эльбрус-4С» и российской операционной системы «АЛЬТ».

https://sdelanounas.ru/blogs/112126/

26. Томский инструментальный завод (ТИЗ) — наладил серийный выпуск импортозамещающего режущего инструмента, который применяется в многофункциональных металлообрабатывающих станках с ЧПУ для обработки и изготовления деталей из специальных материалов (легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей). До настоящего времени отечественные предприятия были вынуждены закупать аналогичный дорогостоящий инструмент у иностранных производителей.

Сырьем для изготовления режущего инструмента служат различные марки отечественной быстрорежущей стали.

https://sdelanounas.ru/blogs/112421/

27. В селе Кунбатар Ногайского района стартовал пилотный проект по выращиванию хлопка.

Эксперимент по возделыванию хлопка проводит выходец из Волгоградской области Эдуард Пак. Под возделывание культуры муниципалитет выделил 2 гектара пашни, выращиваются сорта «Агропак-73» и «ПГСХ-10», испытания проходит еще один новый сорт.

Технология возделывания хлопчатникав Ногайском районе отличается от той, которая применяется, например, в Узбекистане, где эта культура считается традиционной. Так, если в Узбекистане применяется арычная система полива, то есть вода течет по каналам, то в с. Кунбатар хлопчатник поливается при помощи капельного орошения. Это позволяет сократить количество используемой для полива воды и удешевляет процесс возделывания культуры.

https://sdelanounas.ru/blogs/112395/

28. 25 сентября международная компания Schlumberger открыла в ОЭЗ «Липецк» завод по производству компонентов для электроцентробежных насосов нефтяной промышленности. В ОЭЗ «Липецк» это уже 22-й завод. Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей. Площадь завода — 50 тысяч квадратных метров (10 гектаров). Здесь будет создано 160 новых высококвалифицированных рабочих мест.

https://sdelanounas.ru/blogs/112378/

29. Костромской завод автокомпонентов запустил новую линию по производству гильз цилиндра и поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания практически всех видов техники — от легковых и грузовых автомобилей до тракторов. Продукция будет использоваться при сборке двигателей на конвейерах отечественных и иностранных брендов, локализованных в России, а также при капитальном ремонте двигателей в автосервисах.

Общий объем инвестиций в проект составил 336 млн рублей. Для реализации проекта предприятие получило льготный заем ФРП на закупку современного оборудования. Мощности нового производства рассчитаны на ежегодный выпуск около 580 тыс штук гильз и порядка 1,25 млн штук поршневых пальцев. До запуска нового производства часть автокомпонентов для своих комплектов компания была вынуждена закупать за рубежом.

https://sdelanounas.ru/blogs/112452/

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Июнь 2015 года — 23 проекта.

Июль 2015 года — 18 проектов.

Август 2015 года — 24 проекта.

Сентябрь 2015 года — 33 проекта.

Октябрь 2015 года — 35 проектов.

Ноябрь 2015 года — 38 проектов.

Декабрь 2015 года — 28 проектов.

Январь 2016 года — 29 проектов.

Февраль 2016 года — 22 проекта.

Март 2016 года — 37 проектов.

Апрель 2016 года — 23 проекта.

Май 2016 года — 40 проектов.

Июнь 2016 года — 44 проекта.

Июль 2016 года — 52 проекта.

Август 2016 года — 53 проекта.

Сентябрь 2016 года — 47 проектов.

Октябрь 2016 года — 58 проектов.

Ноябрь 2016 года — 26 проектов.

Декабрь 2016 года — 64 проекта.

Январь 2017 года — 21 проект.

Февраль 2017 года — 25 проектов.

Март 2017 года — 15 проектов.

Апрель 2017 года — 27 проектов.

Май 2017 года — 18 проектов.

Июнь 2017 года — 15 проектов.

Июль 2017 года — 19 проектов.

Август 2017 года — 24 проекта.

Сентябрь 2017 года — 14 проектов.

Октябрь 2017 года — 15 проектов.

Ноябрь 2017 года — 21 проект.

Декабрь 2017 года — 27 проектов.

Январь 2018 года — 16 проектов.

Февраль 2018 года — 16 проектов.

Март 2018 года — 28 проектов.

Апрель 2018 года — 23 проекта.

Май 2018 года — 26 проектов.

Июнь 2018 года — 18 проектов.

Июль 2018 года — 16 объектов.

Август 2018 года — 19 объектов.

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Сентябрь 2018 года — 29 объектов: