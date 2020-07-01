Обзор: в апреле-июне 2020 года в России открылось 30 новых производств

Карантин внес заметные коррективы в планы предприятий России по открытию новых производств. Поэтому сегодня обзор сразу за три месяца, что происходит впервые в истории наших обзоров. Будем надеятся, что в следующие месяцы отложенные запуски все же состоятся и компенсирют провал в карантинные месяцы.

Июнь

В Татарстане запустили производство агрегатов для спецтехники КАМАЗа и УРАЛа

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Заемщик Фонда развития промышленности — «Завод механических трансмиссий» (входит в группу «КОМ») — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство.

Предприятие наладило выпуск раздаточных коробок МП2200 для спецтехники на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ», а также для специальных шасси, которые производители спецтехники изготавливают самостоятельно. Производственная мощность нового производства составляет 1000 агрегатов в год. Уровень локализации превышает 95%.

Общий бюджет проекта по созданию нового производства превысил 300 млн рублей.

В ОДК-УМПО созданы новые высокотехнологичные производственные комплексы

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ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» в рамках трансформации индустриальной модели корпорации реализовало масштабные проекты, в ходе которых завершена организация специализированных центров по изготовлению узлов вертолетных двигателей и производству роторов турбины и компрессора.

Четыре новых производственно-технологических центра (ПТЦ) ориентированы на выпуск компонентов серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 000 л.с. (ТВ3-117, ВК-2500, ВК-650 В, ВК-1600В).

«Стекольная компания «Развитие» запустила вторую очередь производства стеклотары в Мордовии

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ООО «Стекольная компания «Развитие» (г.Рузаевка, Мордовия, входит в холдинг «Гласс Декор») официально открыло вторую очередь производства стеклянной тары для пищевой промышленности на площадке бывшего стекольного завода в г. Рузаевка.

Год назад «Стекольная компания «Развитие» возобновила производство стеклянных изделий на базе Рузаевского стекольного завода, остановленного в 2016 году.

Запуск второй очереди производства позволил создать еще более 150 рабочих мест. К концу года на предприятии будут работать уже более 500 человек.

Инвестиций составил порядка 300 млн рублей

Производство кабель-каналов запущено в Новосибирске

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Компания «ИЭК Холдинг» открыла первую очередь нового предприятия в г. Новосибирске.

Первые миллионы погонных метров кабель-каналов уже выпущены на новой площадке компании. Завод построен на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области в 2019 году, в эксплуатацию введён в марте 2020 года.

На земельном участке 5,79 га развернуто производство двустенных гофрированных ПНД-труб, жёстких ПВХ-труб и кабель-каналов ПВХ. В дальнейшем на новом предприятии планируется выпускать и гофрированные ПВХ-трубы.

Инвестиции в строительство первой очереди (производственных цехов площадью 6 тыс. м2) составили более 500 млн рублей.

Завод холодильного оборудования коммерческого назначения открыт в Чувашии

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23 июня состоялось открытие нового завода коммерческого машиностроения ООО «Аркто» в индустриальном парке города Канаш.

Предприятие будет выпускать холодильные шкафы коммерческого назначения, предназначенные для магазинов, пунктов общественного питания, аптек. На данный момент отработана технология и запущено серийное производство восьми моделей холодильных и морозильных шкафов. До конца 2020 года предприятие намерено расширить линейку оборудования до 40 позиций.

Суммарный объем инвестиций составляет 600 млн рублей.

Создано 48 рабочих мест.

На Ставрополье запущено предприятие по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей

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Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) «Аэробалл» открыл в Невинномысске Ставропольского края первую очередь предприятия по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей,

Строительство завода на территории национального аэрозольного кластера в г. Невинномысск началось в августе 2018 года. После завершения всех строительных работ производственная мощность завода составит порядка 86 млн единиц алюминиевых баллонов ежегодно.

Общая стоимость проекта — 890 млн рублей.

На предприятии занято около 50 человек.

Запущено первое в России производство «умных» счетчиков на отечественной базе и софте

© Фото из открытых источников

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта, которые поставляет ГК «Миландр».

Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных, а также позволят пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение.

Производство запущено в Московской области, на НПП «Исток» им. Шокина.

Стоимость проекта — 756,2 млн рублей

РУСАЛ запустил на БоАЗе новый литейный комплекс по производству сплавов повышенной прочности

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РУСАЛ ввел в эксплуатацию новый литейный комплекс на Богучанском алюминиевом заводе мощностью 120 тысяч тонн сплавов в год. Инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

На предприятии «Дёке Хоум Системс» во Владимирской области запустили новое производство

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Компания «Дёке Хоум Системс» в деревне Федоровское Киржачского района Владимирской области запустила новую линию по выпуску ламинированной черепицы для скатных крыш.

Всего в проект было инвестировано около 500 млн рублей.

ОАО «Залесье» из Ярославской области запустило новое производство стеклосетки

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Предприятие ОАО «Залесье» в Переславле-Залесском Ярославской области реализовало инвестиционный проект по созданию нового производства стеклосетки.

В проект вложено более 175 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест.

На «Сарансккабельоптике» открыли новый цех и освоили производство новой продукции

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В начале года, на предприятии «Сарансккабель-Оптика» дан старт новому проекту по производству труб из алюминия и алюминиевых сплавов. На предприятии налажен выпуск двух типов труб. Это сварные плоскоовальные и круглые экструдированные трубы.

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошка алюминия и карбида хрома

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Новотроицкое предприятие «НСплав» запустило производства порошка алюминия и карбида хрома. На их создание привлечено более 270 млн рублей. Мощности составят составят 6000 тонн порошка алюминия в год, карбида хрома — 200 тонн в год.

«Волжская Картонная Мануфактура» запустила новое гофропроизводство

© lesprom.com

15 мая Волжская картонная мануфактура осуществила запуск нового гофропроизводства в г. Тольятти.

Основным видом деятельности предприятия является выпуск товарного трехслойного и пятислойного гофрокартона объемом до 2 млн м2 в месяц. Также на предприятии организован участок для производства гофротары, для него была закуплена и запущена линия Viking-S 1300×2400.

Компания «Ай-Пласт» запустила вторую очередь завода по производству полимерных мусорных баков

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Компания «Ай-Пласт» из г. Азов Ростовской области запустила вторую очередь завода по производству полимерных мусорных баков объемом 1100 литров обновленного дизайна, которые станут частью комплектной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

С запуском нового термопластавтомата предприятие сможет полностью обеспечить потребность российских предприятий сферы обращения с отходами контейнерами объемом 1100, 770 и 660 литров.

Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей

Первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит заработал в Приморском крае

© Фото из открытых источников

Компания «ДНС Лес», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), ввела в эксплуатацию предприятие по производству OSB-плит в Спасске-Дальнем Приморского края. Работа по созданию завода началась в 2018 году.

В России OСП-плиты (ориентированно-стружечные плиты) раньше производили только в Московской, Кировской, Курганской областях, в Карелии и Башкирии. Предприятие сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год, что позволит обеспечить плитами весь ДФО и Сибирь.

Общий объем вложений в строительство завода составил 1,38 млрд рублей.

В Башкирии открыто предприятие, выпускающее конструкции для городской инфраструктуры

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В башкирском Благовещенске открылось новое предприятие «PROспект», специализирующееся на производстве детских игровых площадок, воркаутов и малых архитектурных форм. Инвестиции в создание производства составляют 250 млн рублей.

Завод санитарно-гигиенических изделий запущен в Калужской области

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Компания «Архбум Тиссью Групп» запустила в индустриальном парке «Ворсино» завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий. Мощность производства — 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год.

Первая линия завода была запущена в ноябре 2018 года. Объем инвестиций в целом оценивается в 11,5 млрд рублей

Май

На предприятии «Салаватстекло» в Башкирии запустили производство зеркал для мебели

© Фото из открытых источников

Заемщик Фонда развития промышленности «Салаватстекло» запустил новую производственную линию по выпуску зеркал под брендом Mirroline. Около 30% продукции пойдет на экспорт в страны ближнего зарубежья. Также в планах компании выйти на новые рынки стран Евросоюза.

Предприятие запустило линию по производству высококачественных и экологически безопасных (без содержания свинца) зеркал на основе собственного термополированного стекла (флоат-стекло). Мощность нового производства составляет 4 млн кв. м полотна в год. В 2021 году планируется увеличить объем производства зеркал в 1,5 раза, в том числе за счет начала выпуска новой продукции на просветленном стекле.

Общий бюджет проекта составил 524 млн рублей

В Ставропольском крае запущено производство одежды

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Выпуском продукции массового сегмента занялся один из новых резидентов индустриального парка «Мастер» — фабрика «Неллекс».

Мощности предприятия позволяют ежемесячно производить около 30 тысяч товаров. В частности, на базе краевого индустриального парка выпускаются кроеные изделия: футболки, толстовки худи, флисовые костюмы; вязаный трикотаж: шарфы, шапки, снуды, свитера.

Концерн «ЭСКОМ» из Ставрополя запустил новую линию производства инфузионных растворов

© stavminprom.ru

Выпуск продукции нарастил единственный на Юге России производитель инфузионных растворов — научно-производственный концерн «ЭСКОМ».

В 2020 году на заводе начала работу производственная линия по выпуску инфузионных растворов в пластиковой бутылке. Такая тара упрощает процесс использования внутривенных лекарственных препаратов за счет специальных колец для подвешивания и меньшей массы брутто.

Запуск новой линии позволил увеличить объемы производства на 25%.

В Ленинградской области запущено новое контрактное производство кабельных изделий

© cdn.elec.ru

Роботизированное и автоматизированное кабельное производство НПО «СтарЛайн» в Ленинградской области завершило свою докомплектацию: его мощности позволяют сегодня производить до 10 000 готовых кабельных изделий в сутки и составить конкуренцию китайским производителям. Контрактное производство НПО СтарЛайн сегодня первое в России, готовое масштабно работать с небольшими российскими заказчиками.

Новое производство оснащено уникальными роботизированными линиями для обработки проводов и сборки жгутов. У двух из них на сегодня нет аналогов в России. На производстве используется только российское сырье компании «Преттль-НК». С этим поставщиком сотрудничают производители автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, Renault, Nissan и другие.

В Великом Новгороде запустили установку гранулирования карбамида

© Фото из открытых источников

Группа «Акрон» запустила на своей площадке в Великом Новгороде установку гранулирования карбамида. Запущенная установка дополнит продуктовый портфель компании премиальным гранулированным карбамидом, который широко востребован по всему миру.

Общий объем инвестиций в строительство установки составил около 2 млрд рублей.

Холдинг «УЛК» открыл пеллетный завод в Новгородской области

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В г. Пестово состоялся запуск пеллетного завода, мощностью 60 тысяч тонн древесно-топливных гранул в год. Это новые производственные площади Пестовского лесопромышленного комплекса, который входит в состав ГК «Устьянская лесоперерабатывающая компания». ⠀

Инвестиции составили почти 1,4 млрд рублей.

Апрель

«Воронежсинтезкаучук» расширил производство термоэластопластов

© Фото из открытых источников

«Воронежсинтезкаучук» входит в нефтехимический холдинг «Сибур». В январе 2020 года на предприятии завершена реализация инвестпроекта по увеличению производства термоэластопластов на 50 тыс. тонн.

Объём инвестиций в новое производство составил 5,1 млрд рублей.

На заводе по производству бумажной упаковки в Ростовской области запущена новая линия

© donland.ru

Segezha Group ввела в эксплуатацию новую полуавтоматическую линию по производству индустриальной упаковки на заводе в Сальске Ростовской области. Мощность оборудования — 83 млн штук. Инвестиции в данный проект составили более 500 млн рублей.

Предприятие по производству судовых двигателей и систем управления открыто в Ленинградской области

© lenobl.ru

Новое предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления открыто в промышленной зоне «Федоровское"Тосненского района Ленинградской области.

На новом заводе будут производится судовые двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия), судовые компрессоры на основе компрессоров Ervor (Франция) и системы управления. Предприятие также занимается собственными разработками и ремонтом двигателей. В 2021 году предприятие представит судовой дизельный двигатель собственной разработки.

Объем инвестиций в открытие производства составил около 1 млрд рублей.

В Вологодской области создано новое деревообрабатывающее производство

© Фото из открытых источников

В Вологодской области завершена реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация лесозаготовок и деревообрабатывающего производства на ООО «Сивеж».

В рамках проекта в период с 2013 по 2019 годы в Бабушкинском районе и в городе Вологде созданы новые деревообрабатывающие производства. Объем инвестиций составил 546 млн рублей. Трудоустроено 144 человека.

(+2) В Новокузнецке запустили два новых производства

© Фото из открытых источников

Оба объекта — Сибирский завод решетчатых опор (ООО «СЗРО») и Завод по горячему цинкованию метизов (ООО «Метиз-НК») — были реализованы в кратчайшие сроки, а общие инвестиции составили свыше 300 млн рублей, благодаря чему будет создано 73 новых рабочих места.

Башкирский «Стеклонит» запускает новые производственные мощности

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Завод по производству геосинтетики, стекловолокна и композитных материалов «Стеклонит», расположенный в Уфе, с 2019 года реализует инвестиционную программу по модернизации собственной производственной площадки.

За 2 года запущено несколько производственных линий по изготовлению стеклопластиковой арматуры. В конце прошлого года компания закупила новые ткацкие станки SMIT с гибкими рапирами в Италии. Планируется производство конструкционных, электроизоляционных и кровельных тканей. Сегодня более 50-ти современных ткацких станков уже в работе, а объём производства благодаря новому оборудованию увеличился более чем в 2 раза.

В апреле на «Стеклоните» запущен новый цех по производству композитных материалов.

Общий объём инвестиций всей программы — 600 млн рублей.

Итого за июнь 2020 года — 17 производств

Итого за май 2020 года — 6 производств

Итого за апрель 2020 года — 7 производств

Всего 30 новых производств

из них 6 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (23 580 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 31 млрд рублей

у 6 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 8

Стройматериалы и ремонт — 4

Химическая промышленность — 4

Электроника и электротехника — 4

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленнсоть — 2

Упаковка — 3

Другое — 3

По источникам инвестиций

иностранный — 3

российский или смешанный — 27