Импортозамещение. Декабрь 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1973 проектов импортозамещения!

1. В Архангельской области на предприятии «Илим-ТНП» открыли новый цех по ламинации картона.

Введено в строй помещение с новым оборудованием для ламинирования бумаги − основы под молочную продукцию. Мощности предприятия позволят выдавать порядка 25 тысяч тонн продукции в год и обеспечить 100% потребностей предприятий.

С апреля прошлого года предприятие в Коряжме задействовано в реализации проекта по импортозамещению упаковки для производителей молочной продукции. Компания занимается ламинированием картона по обеим сторонам материала методом поливной экструзии.

После ухода с российского рынка иностранных производителей ламинированной упаковки производители молочной продукции столкнулись с её острой нехваткой. Расширение действующего предприятия позволит не только покрыть потребности в такой упаковке в регионе, но и экспортировать продукцию в другие субъекты страны.

2. Московская компания разработала клапан для оснащения газовых турбин. Ранее такие элементы производили за рубежом и импортировали для отечественных предприятий.

Газовая турбина нужна для преобразования продуктов сгорания газа в механическую работу генератора и дальнейшую работу газоперекачивающего агрегата. С помощью последнего газ транспортируется по магистральным газопроводам.

3. Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть — Сибирь» приступил к выпуску сварных корпусов электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов. Производство новых видов продукции освоено специалистами завода по заказу ООО «Уральские динамические машины» (г. Челябинск) в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть».

4. В подразделении Томской птицефабрики «Сибагро», расположенном в Кемеровской области, введены в эксплуатацию все корпуса по производству инкубационных яиц. На замену зарубежному инкубационному яйцу, которое ранее закупали у Турции и Португалии, теперь приходит собственный продукт.

Ясногорское отделение птицефабрики специализируется на выращивании собственного родительского стада для производства самого важного продукта, из которого потом получается основное поголовье птицефабрики. Сегодня предприятие закрывает потребность компании в инкубационном яйце на 90%. В будущем планируется полностью отказаться от зарубежных поставок.

5. Ижевское предприятие НИТИ «Прогресс», находящееся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработало импортозамещающее программное обеспечение для уникального роботизированного манипулятора. Написанный специалистами института софт позволит управлять механической «рукой», работающей в одиннадцати осях, в установках электронно-лучевой сварки собственного производства.

Разработка программного обеспечения была начата после отказа зарубежного партнера от сотрудничества. Новый софт позволяет добиться высокой точности управления антропоморфным манипулятором, он обеспечивает его работу с необходимой скоростью и заданной ориентацией электронно-лучевой пушки в пространстве.

6. 5 декабря в с. Черницыно Октябрьского района Курской области запущен завод по производству пищевого желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

Инвестиции в строительство превысили 4,4 млрд рублей.

7. Завод по производству абсорбирующего белья открыли в индустриальном парке «Руднево» в Москве.

Абсорбирующее белье в индустриальном парке «Руднево» производит ООО «Вип Камилла» (улица Пехорская, дом 1 д, строение 4) в рамках офсетного контракта.

Он подписан с Правительством Москвы в начале 2023 года и предусматривает ежегодную поставку не менее 46 миллионов единиц продукции в течение 10 лет.

Производимая продукция почти на 90 процентов состоит из российских и белорусских материалов и сырья. Уникален производственный процесс тем, что оборудование может работать как на кипованной, так и на рулонной целлюлозе. Поставки по офсетному контракту начались в ноябре этого года.

Раньше практически все абсорбирующее белье импортировалось.

8. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех импортозаместило боковое остекление западного производства для кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка».

9. Петербургская компания «ТД „Гефест“ открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов под маркой SEKIRUS. Комплексы с числовым программным управлением предназначены для лазерной сварки, наплавки, резки и очистки металла.

Общие инвестиции в проект составили 106 млн рублей, из которых 51 млн рублей предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

10. Специалисты Росатома создали уникальное для российского рынка оборудование канатной резки, предназначенное для работ по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также промышленного демонтажа.

Алмазная канатная машина разработана в целях импортозамещения в рамках НИОКР Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“, которая также является интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов.

Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, а также сервисного обслуживания и диагностики. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы, проводятся ресурсные испытания.

11. В Алтайском крае при поддержке ФРП модернизировали производство резиновых технических изделий.

В результате реализации проекта ежегодный выпуск резиновых смесей после выхода на проектную мощность увеличится с 250 до 436 тонн, прорезиненных тканей — с 26 до 225 тыс. кв. м, технической пластины — с 7 до 111 тонн.

Основными заказчиками готовой продукции станут предприятия авиастроения, судостроения, машиностроения и производители спецодежды. Среди потребителей — предприятия, входящие в холдинг „Вертолеты России“, ОАК, ОСК, Госкорпорацию „Ростех“, а также компания „Сварог“ и корпорация „Росхимзащита“.

По данным компании, на российском рынке наблюдается дефицит прорезиненных тканей и резиновых смесей, который удовлетворяется преимущественно за счет поставок из Китая и Европы. Увеличение производства позволит снизить импорт этой продукции с 42% до 18%.

12. Завод нефтяного оборудования „Буран“ открыт в Челябинске 11 декабря на территории ЧТЗ, производственные мощности занимают площадь 7 тыс. кв. м. Из собственных заготовок предприятие будет производить оборудование для нижнего заканчивания скважин: подвески хвостовиков, пакеры, технологическая оснастка для цементирования, муфты для многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП), фильтры — перфорированные, каркасные и прямой намотки. Аналогов его продукции на рынке практически нет: завод занял нишу ушедших с российского рынка канадских и американских компаний.

13. Объединенная двигателестроительная корпорация поставила эксплуатантам самолета SSJ-100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для двигателя SaM146. Разработка прошла необходимые испытания, сертифицирована Росавиацией и может использоваться в силовых установках вместо иностранных аналогов.

14. В Высокогорском районе Татарстана торжественно запустили в эксплуатацию новую экструзионную линию по выпуску полимерных композитов.

ООО „ПК „Полигран““ занимается производством полимерных композиций на основе полиэтилена для изготовления изоляции и оболочки на кабельных и трубных заводах России и Беларуси, а также для изготовления композитов, применяемых в различных отраслях промышленности, таких как строительство, упаковка и товары бытового назначения. Производимая продукция замещает импортные композиты компании Borealis (Австрия)

15. В Курской области открыт первый в России завод по производству желатина.

В Октябрьском районе Курской области АПХ „Мираторг“ запустил первый в России завод по производству (индустриальному) желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в нашу страну импортировался из-за рубежа.

Строительство предприятия стартовало в 2021 году. Инвестиции „Мираторга“ в проект составили более 6,2 миллиарда рублей.

16. В Алтайском крае на предприятии „Барнаул РТИ“ состоялось открытие каландрового цеха.

На увеличение объемов производства Барнаульский завод резиновых технических изделий направил 160 млн руб.

На эти средства на промплощадке открыт новый цех. Предприятие планирует увеличить выпуск прорезиненной ткани в восемь раз, технической пластины — более, чем в 15 раз.

„Растет спрос на резинотехнические изделия как в гражданской, так и в оборонной промышленности. Прорезиненная ткань используется, например, при производстве мягких контейнеров для транспортировки грузов или спасательного оборудования. Потребности увеличиваются в том числе и с точки зрения необходимости импортозамещения продукции, которая раньше поставляли из-за рубежа“, — пояснили в правительстве региона.

17. Завершена модернизация завода по производству заменителей грудного молока в Московской области.

Компания входит в число импортозамещающих и системообразующих предприятий страны. Благодаря модернизации оборудования объёмы выпускаемой продукции в год достигнут 10 000 тонн заменителя грудного молока.

Российский рынок заменителей грудного молока сильно зависит от импорта. Модернизация производства „Инфаприм“ позволит увеличить объёмы выпуска продукции до 10 тыс. т в год, что обеспечит около 30% потребностей страны.

18. Московская компания „АТБ Электроника“ презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов.

Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации. В год компания сможет выпускать не менее 30 тысяч единиц изделий.

Учредитель компании Роман Дементьев уточнил: „Новая линейка промышленных компьютеров создана на процессоре архитектуры ARM и включает четыре модели, разработанные с учётом российских отраслевых требований. Каждое изделие отличается исполнением и имеет необходимый набор интерфейсов. Компьютеры полностью замещают иностранные аналоги, будучи более адаптированными для отечественной промышленной инфраструктуры и регуляторики“.

19. Зеленодольский Завод имени Серго (POZIS) Госкорпорации Ростех по заказу ПАО „КАМАЗ“ разработал кабинный холодильник для хранения продуктов. Оборудование создано в рамках программы импортозамещения и будет использоваться в грузовиках поколения К5. Старт серийного производства намечен на первый квартал 2024 года.

20. „Каширский завод бумажных изделий“ ведет активную политику по импортозамещению материалов из стран Европы. После установки новой производственной линии на заводе смогли создать аналогичный ассортимент бумажных изделий, как у иностранных заводов.

21. В Москве открыли первую в России линию по корпусированию микросхем для карт „Тройка“. Производством занимается компания „Микрон Секьюрити Принтинг“ („МСП“) — совместное предприятие АО „Микрон“ и ГУП „Московский метрополитен“, расположенное в особой экономической зоне (ОЭЗ) „Технополис Москва“.

Ранее компоненты для банковских и проездных карты поступали из-за границы, теперь же удалось полностью локализовать их выпуск в столице.

22. Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех создал новое поколение резистивной пасты для производства чип резисторов.

Она отличается высоким содержанием драгоценных материалов, что позволило увеличить срок службы электронных компонентов до 25 лет.

Аналоги популярных зарубежных брендов служат около пяти лет после монтажа на плату. Чип-резисторы используются для изготовления широкого спектра изделий: от мобильных телефонов до автомобильной и промышленной электроники.

Ключевой особенностью новых паст является высокое содержание палладия и рутения, которое позволяет комплектующим сохранять стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. А применение серебра в контактных площадках резисторов обеспечивает максимально высокий уровень пайки и надежность контактного соединения.

23. Компания „Энергогазсервис“ открыла новый цех в Среднеуральске Свердловской области по производству элементов клеточного оборудования для содержания и откорма птицы. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 102 млн рублей, из которых 50 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе „Проекты развития“.

24. „Тонар“: новые цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов.

Инвестиции в модернизацию производства агрегатов превысили 380 млн рублей. Из них 300 млн рублей по программе „Комплектующие изделия“ на приобретение высокотехнологического оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Ранее компания изготавливала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами. Использование собственных компонентов позволило снизить себестоимость готовых деталей на 15% и повысить общий уровень локализации прицепной техники.

25. ПАО „Казаньоргсинтез“ (входит в „СИБУР“) организовало производство марок поликарбоната для рассеивателей автомобильных фар, которые позволяют полностью заместить ставшее недоступным импортное сырье в этом сегменте.

Марки поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС не уступают зарубежным аналогам и по некоторым физико-механическим свойствам превосходят их, интерес к этой продукции проявили как российские, так и зарубежные производители светотехники для автомобилей, отмечает компания.

26. Госкорпорация „Росатом“ завершила переход на полностью импортозамещенную систему электронного документооборота. Об этом сообщили в компании „АТ-консалтинг“ (АТК, предприятие Росатома).

В рамках реализации задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета Росатом перевел единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО) с иностранных продуктов на российское программное обеспечение — отечественную платформу „Атом. Контент“, разработанную в госкорпорации, и систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, рассказали в АТК. На импортонезависимую ЕОСДО перешли все предприятия атомной отрасли России — более 330.

27. Компания „Ультра Декор Рус“ запустила на людиновской площадке ОЭЗ „Калуга“ в Калужской области вторую линию производства декоративной бумаги — основы для мебельных плит. Это производственные линии по декорированию, импрегнированию бумаги-основы и производству CPL-пластиков».

В новый проект инвестировано 7,5 млрд рублей. Будет создано 160 дополнительных рабочих мест.

Создание нового производства позволит заместить импорт декоративной бумаги, даст импульс для развития отечественной мебельной промышленности.

28. В Саратовской области произошло увеличение посевных площадей. Об этом стало известно от министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Увеличение посевных площадей составило на 3,3 тысячи га. Причиной стало выполнение задач по импортозамещению. Планируется, что данные меры позволят достичь к 2030 году 75% доли отечественных сортов и гибридов по семенам важнейших культур.

29. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, что исключит зависимость авиакомпаний-эксплуатантов от зарубежных поставщиков.

Специалисты освоили модульный ремонт электронного блока управления — одного из наиболее критичных компонентов силовой установки. Кроме того, созданы российские топливные фильтры — первая партия после необходимых испытаний уже отгружена эксплуатантам.

Модульный ремонт электронного блока управления двигателем разработан в тесной кооперации компаний ОДК-Сатурн, ОДК-СТАР и «Аэрофлот». В настоящее время идет процедура оформления разрешения на выполнение ремонтных работ согласно федеральным авиационным правилам.

30. ФГУП «Росморпорт» завершило работы по техническому перевооружению оборудования береговой станции Калининград морского района А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

В результате проведенных мероприятий специалистами Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала предприятия впервые развернут полностью отечественный программно-аппаратный комплекс, соответствующий национальным и международным требованиям в области ГМССБ.

31. Свердловская компания «ГидроНТ» запустила два новых цеха.

Предприятие запустило два цеха площадью 3 тыс. м2 в посёлке Прохладном Свердловской области.

Компания выпускает гидравлические клапаны, распределители, блоки клапанов — всего более 100 моделей — аналогов импортной продукции собственного производства.

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