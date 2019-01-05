Строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры в 2017-8

1. В Московской области открыта развязка на трассе М-5 «Урал»





© Фото из открытых источников

Движение по развязке на пересечении федеральной трассы М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе открыли 12 января в Московской области.

Общая протяженность проезжей части на развязке с учетом съездов составляет 6,8 километра. На строительство объекта было выделено 3,8 млрд рублей. Планируется, что интенсивность движения по развязке составит 67 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч.

2. В Оренбурге частично открыли новую развязку дороги «Обход Оренбурга»





© Фото из открытых источников

3. В Москве открыта эстакада через Варшавское шоссе в Щербинке





© Фото из открытых источников

Длина сооружения — 606 метров, работают две полосы движения. Длина подъездов и съездов по земле — 440 метров.

4. В Мордовии открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска»





© Фото из открытых источников

12 мая в Саранске открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска», новая дорога позволит разгрузить столицу Мордовии от транзитного транспорта и освободит городские дороги от большегрузов.

Дорога протяженностью более 16 километров представляет собой современную автомагистраль II технической категории с находящимися на ней двумя транспортными развязками в разных уровнях типа «Клеверный лист», 6 мостами и 4 путепроводами. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров.

Общая стоимость работ по проекту составила около 6 млрд рублей.





© Фото из открытых источников

5. Завершена реконструкция обхода города Тверь





© Фото из открытых источников

На федеральной трассе М-10 «Россия», в полном объеме запустили движение по 23-километровому участку в обход города Тверь. После реконструкции был открыт участок трассы со 156-го км по 178-й км. Завершение работ на указанных объектах существенно повысит пропускную способность участка трассы М-10 «Россия» в обход Твери. Если до реконструкции в сутки по участку беспрепятственно могло проезжать свыше 40 тыс. автомобилей, то теперь он сможет обеспечить свободный пропуск около 100 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось что на реконструкцию 23-километрового участка в обход города Тверь запланированы инвестиции в размере 15,1 млрд рублей.

6. Открыт самый протяженный участок скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург»





© Фото из открытых источников

6 июня открыт более чем 200-километровый участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях — от 334-го до 543-го километра. В результате больше половины протяженности 669-километровой дороги будет сдано в эксплуатацию.

7. Новую развязку ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Рабочее движение открыли по двухуровневой транспортной развязке на пересечении федеральной трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна (Дмитровское шоссе) и Рогачевского шоссе.





© Фото из открытых источников

Новый двухполосный путепровод длиной 108 метров входит в состав проекта реконструкции пяти километров трассы А-104 на границе Москвы и Подмосковья, которые разделяет Клязьменская переправа.

8. В Москве состоялось открытие новой дороги от Киевского шоссе до Южного Бутова





© Фото из открытых источников

Открыто движение по новой четырёхполостной автомобильной дороге М3 Украина — город Московский — Калужское шоссе — Южное Бутово, протяжённостью 19,6 км. Строительство дороги было начато в декабре 2015 г. и завершено в июне 2018 г. Количество полос для движения — две в каждом направлении. Вдоль трассы обустроены дублеры и съезды, а также тротуары для пешеходов; сделаны 33 остановки общественного транспорта, создано освещение. Также установлено 30 светофорных объектов, шумозащитные экраны в местах примыкания жилой застройки.

9.10. Открыто движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды в Москве





© Фото из открытых источников

В столице запустили движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды (СЗХ) от Рублевского до Можайского шоссе. Одна из них, протяженностью 1,4 километра, проходит через Смоленское направление Московской железной дороги (МЖД), другая, длиной 80 метров, — через Крылатскую улицу.

Эстакады строили почти три года — с ноября 2015 до июля 2018-го. Эстакада через Крылатскую улицу находится между улицами Крылатские Холмы и 2-я Крылатская. Двойная эстакада через пути Смоленского направления МЖД оборудована съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина.

11. В Москве открыт разворотный тоннель и переход на Калужском шоссе





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Тоннель сделает более комфортным проезд между деревнями Мамыри и Сосенки. 36 маршрутов наземного городского транспорта ускорят свое движение на 10-15 процентов. Например, автобус № 600, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет проезжать этот участок на 20 минут быстрее.

Длина тоннеля 662 метра.

12. В Москве открыт проспект Лихачева и путепровод через МЦК на ЗИЛе





© Фото из открытых источников

В Москве открыт новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа.

Автодорожный путепровод через пути Московского центрального кольца является центральным сооружением проспекта. Его протяженность составляет 0,54 километра. В подэстакадном пространстве путепровод имеет съезды и развороты.

13. На 3-м пусковом комплексе ЦКАД завершено строительство первого из пяти запланированных экодуков





© Фото из открытых источников

На ЦКАД-3 построен второй в России экодук мостового типа. Экодук длиной почти 100 м возведен в Солнечногорском районе Московской области.

Экодуки — это специальные искусственные сооружения для миграции диких животных через скоростную трассу в их естественной среде обитания.

К моменту пуска всего ЦКАД-3 на экодуке будет уложен растительный грунт, высажены деревья и кустарники, обустроены подходы, максимально приближенные к окружающей природной среде", — рассказали в пресс-службе государственной компании «Автодор».

В пресс-службе отметили, что все экодуки расположены в традиционных местах миграции животных и были запланированы в соответствии с выводами и рекомендациями специалистов.

14. Завершена реконструкция Калужского шоссе





© Фото из открытых источников

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, участок построен в рамках реконструкции второго этапа Калужского шоссе от 29 до 49 км.

Строители возвели мост через реку Пахру длиной 70 м, два путепровода — в районе пос. Ватутинки и в составе двухуровневой развязки в районе садово-некоммерческого товарищества «Ветеран».

Кроме того, построены подземные и надземные переходы, проложено почти 90 км инженерных коммуникаций, установлено 3,4 км шумозащитных экранов.

15. Трасса М11. Открыт обход Клина и Солнечногорска





© Фото из открытых источников

30 августа открыт участок 58-97 км на новой скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Автомобильное движение по ней начнется с 00:00 часов 1 сентября.

Этот участок М11 — один из самых долгожданных для водителей. Автомобилисты смогут сэкономить до нескольких часов, воспользовавшись обходом Солнечногорска и Клина. Стоимость проезда на этом отрезке трассы будет примерно около двух рублей за километр для легковых машин.

На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина действует четырехполосное движение. На большем отрезке трассы, за исключением подъезда к Клину, можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На подъезде к Клину ограничения могут составить 90 километров в час.

16. Открылось движение на предпоследнем участке Тюменской КАД





© Фото из открытых источников

Строители завершили основные работы на трёх километрах кольцевой дороги вокруг Тюмени. 7 сентября открыто рабочее движение по участку объездной дороги от ул.Тополинойдо ул. Республики. Здесь возведены две транспортные развязки: на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики. А также два путепровода через железнодорожные пути «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».

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17.18. Два участка федеральной дороги «Вилюй» введены в эксплуатацию в Якутии





© Фото из открытых источников

26 сентября состоялось открытие участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе «Вилюй».

В рамках торжественного мероприятия на 61 км федеральной трассы «Вилюй» также состоялось открытие Стелы, обозначающей границу Горного улуса и г. Якутска.

Мероприятие посвящено завершению работ на объектах реконструкции 26 — 44 км протяженностью 18 км, участка 44-55 км на 14 км федеральной автодороги «Вилюй». Работы проведены подрядными организациями ПАО «Дорис» и ООО «Сельдорстрой».

19. На трассе М-4 Дон в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию новую развязку на 1319 км





© Фото из открытых источников

ГК «Автодор» сдала в эксплуатацию новую транспортную развязку на 1319-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Объект должен значительно увеличить пропускную способность участка дороги, сообщают 27 сентября в пресс-службе госкомпании.

20. В Алтайском крае обновили Чуйский тракт





© Фото из открытых источников

В Алтайском крае завершили дорожный ремонт четырехполосного участка Чуйского тракта, который длился три года. В общей сложности был отремонтирован 21 километр дорожного полотна. В пятницу, 12 октября, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай» ввело в эксплуатацию 6-километровый участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе Алтайского края.

21. В Татарстане завершили реконструкцию трассы М-7 «Волга» на участке от Казани до Набережных Челнов





© Фото из открытых источников

В Республике Татарстан завершилась четырехлетняя реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга» общей протяженностью 31 км на отрезке от Казани до Набережных Челнов. 17 октября открыто рабочее движение на отрезке с 856-го км по 888-й км.

Теперь вся трасса от столицы Татарстана до одного из главных промышленных центров республики соответствует I технической категории. На это было затрачено 37 млрд рублей.

22. В Карелии открыли движение транспорта на новом участке автодороги А-121 «Сортавала»





© Фото из открытых источников

19-километровый участок А-121 «Сортавала» построен в соответствии с параметрами III технической категории с двумя полосами движения и полным комплексом современного обустройства. Отрезок трассы идет в обход населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро, что сокращает путь на 3 км. Раннее существовавший участок относился к IV категории, имел крутые спуски, подъемы и резкие повороты. Это делало его не достаточно безопасным, а также существенно ограничивало скорость движения.

https://fad.karelia.ru/?p=5681

23. В Саратовской области открыли движение по северному автоподходу к строящемуся аэропорту «Гагарин»

1 ноября, открылось рабочее движение по Северному автодорожному подходу к аэропортовому комплексу «Гагарин» в с. Сабуровка. Дорога был построена менее чем за два года. Движение на автоподход переключено с существующей автомобильной дороги «Шевырёвка — Сабуровка». Объем инвестиций в строительство автоподхода превышает 3,4 млрд рублей.

Протяжённость подхода составляет порядка 12 км (9,3 км — основной ход, 1,7 км автоподъезд к аэропорту, 1,4 км — автоподъезд к с. Вязовка). На автодороге построено 4 путепровода, 4 транспортные развязки, смонтированы 23 водопропускные трубы, обустроена система водоотведения, установлены барьерное ограждение и дорожные знаки. К настоящему времени на 100% выполнены строительно-монтажные работы по основному ходу и автоподъездам к аэропорту и с. Вязовка.

24. В Красноярске открылся съезд с Николаевского моста к «Платинум-Арене»





© Фото из открытых источников

25. В Москве завершена реконструкция Варшавского шоссе





© Фото из открытых источников

После реконструкции шоссе превратилось в современную скоростную магистраль с тремя — пятью полосами в каждом направлении.

Главным объектом этого участка стал шестиполосный транспортный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожной. Его протяженность — 568 метров, в том числе 70 метров — перекрытая часть.

На участке реконструировали более 12 километров дорог. В том числе 5,8 километра основного хода и дублера Варшавского шоссе (три — пять полос в каждом направлении), 3,6 километра боковых проездов (одна полоса), полтора километра съездов (две полосы), 331 метр дороги на улице Маршала Савицкого (две полосы в каждом направлении) и 355 метров Обводной дороги на Подольск (две полосы в каждом направлении).

26. Тюменская кольцевая автодорога протяженностью 55 километров введена в эксплуатацию





© Фото из открытых источников

Тюменская кольцевая автодорога (ТКАД) протяженностью 55 километров 22 ноября 2018 года введена в эксплуатацию. Ее строительство велось с 2003 года. Запущено движение на всех 55 километрах, в том числе на 21 транспортных развязках и мостах.

27. Новая транспортная развязка увеличила в два раза пропускную способность М-5 «Урал» в Рязани





© Фото из открытых источников

29. В Калмыкии открыт новый участок федеральной трассы Р-215





© Фото из открытых источников

30. В Ставропольском крае открыт путепровод





© Фото из открытых источников

Строительство нового инфраструктурного объекта было реализовано в рамках краевой программы развития транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения. Общий объём финансирования составил свыше 826 миллионов рублей, большая часть которых — средства бюджета Ставропольского края. Общая длина путепровода составляет 1734 метра.

31. Открыта автотрасса «Южный обход Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»

В Калуге на 21 километр дороги стало больше. Открыта одна из самых масштабных строек региона — Южный обход Калуги. Это четырёхполосная трасса в объезд города и новый мост через реку Оку. Стоимость Южного обхода Калуги — почти 11,5 млрд рублей. Финансировали целиком из федерального бюджета.

32. В Краснодарском крае открыли новую дорожную развязку на трассе Анапа — Крым





© Фото из открытых источников

33. Открыто рабочее движение первой очереди трассы «Таврида»





© Фото из открытых источников

29 декабря открыт для рабочего движения первый из четырех участков трассы «Таврида», запланированных к открытию до конца года. Открыты две полосы трассы на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска.

Другое

Завершен ремонт 20-километрового участка трассы в Саратовской области

В Краснокутском и Советском районах завершен ремонт первых 20 км трассы Урбах — Александров Гай.

Эта дорога регионального значения является одной из самых протяженных в Саратовской области, она обеспечивает транспортную доступность 5 заволжских районов — Советского, Краснокутского, Питерского, Новоузенского и Александрово-Гайского, с общей численностью населения -140 тыс. человек. Трасса длиной в 174 км строилась в конце 70-х годов, и с тех пор на ней ни разу не проводился сплошной ремонт.

http://saratov.bezformata...uchastka-trassi/67380417/

На всем протяжении Западного обхода Ростова-на-Дону установили линии электроосвещения

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград ввело в эксплуатацию сплошное электроосвещение на 10-километровом участке федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Западный обход).

На участке с 0 по 10 км установлено порядка 500 опор со светодиодными лампами, которые при минимальном расходе энергии обеспечивают хорошую видимость на дороге. Светильники оснащены системой адресного управления, позволяющей удаленно регулировать мощность работы линии на отдельно взятых участках.

Монтаж опор уличного освещения начался в октябре 2017 года и завершился в апреле 2018 года по графику.

https://sdelanounas.ru/blogs/107890/

В Крыму отремонтировали дорогу на курорт Беляус‍

Сотрудники «Крымавтодора» закончили ремонт участка дороги Красносельское — Громово (Черноморский район), ведущей к популярному среди жителей и гостей Крыма курорту — косе Беляус. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В Орловской области завершен ремонт участка автомагистрали М-2 «Крым»

ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после ремонта 3,5 км федеральной автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.

Комплекс ремонтных работ включал укладку верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт четырех посадочных площадок автобусных остановок.

Завершен первый этап ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск

19 сентября в Нерюнгринском районе состоялось мероприятие, посвященное завершению 1 этапа ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты.

Всего с 2015 по 2018 годы отремонтировано и введено в эксплуатацию 95 км дороги.

Второй этап восстановления асфальтобетонного покрытия запланирован на 2019-2020 годы. Прирост километров с усовершенствованным типом покрытия составит 52,045 км.

Введён в эксплуатацию первый участок дороги в обход Оренбурга

Открыто движение на участке дороги в обход Оренбурга, протяженность которого составляет 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в четверг, 27 сентября.

Работы первого пускового комплекса (на участке от автодороги Оренбург — Беляева до трассы Оренбург — Илек — гр. Республики Казахстан) стартовали в 2015 году. За это время дорожники построили четырехполосную трассу первой технической категории с долговечным асфальтобетонным покрытием. В составе новой дороги возвели несколько искусственных сооружений: две транспортных развязки, путепровод и скотопрогон. Для обеспечения безопасности автомобилистов установили 30 км барьерного ограждения, около 10 км линий электроосвещения, а в целях соблюдения экологических норм — шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 км. Финансирование проекта, объем которого составил 3,5 млрд рублей, осуществлялось из средств федерального бюджета.

В Ингушетии открыли отремонтированный участок межрегиональной дороги

В Ингушетии открыли после реконструкции 23-километровый участок автодороги, соединяющей несколько районов республики и ведущей в Кабардино-Балкарию. Ширина обновленного дорожного полотна достигает 15,5 метра, из которых девять метров — проезжая часть. Пропускная способность участка теперь составляет свыше 3000 автомобилей в сутки.

В Орловской области отремонтирован 12-километровый участок автодороги Р-92 Калуга — Орел

Ремонт участка трассы «Сибирь» завершили в Иркутской области

В Ивановской области завершен ремонт автодороги Шуя — Палех

Всего отремонтировано 27 км трассы на Палех, в том числе участок обхода города Шуя протяженностью 11 км, обход поселка Палех (почти 2 км), участки автомобильной дороги Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Ивановском, Шуйском, Палехском районах (протяженностью 12,6 км). На этом же направлении за счет областного бюджета выполнен ремонт участков, протяженностью 1,8 км.

В Коми открыт 46-километровый участок трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар

30 октября в поселке Ираёль Сосногорского района состоялась церемония открытия отрезка трассы протяженностью 45,6 км. Работы над проектом начались в 2016 году.

В Новосибирской области закончен капитальный ремонт 14 км трассы Р-254 «Иртыш»

https://trans.ru/news/v-n...14-km-trassi-r-254-irtish

На Сахалине ввели новый участок трассы Южно-Сахалинск — Оха

В обзор вошли крупные развязки, путепроводы, крупные участи отремонтированных трасс…

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