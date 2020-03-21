Обзор: в январе-феврале 2020 года в России открылось 29 новых производства

По традиции первые 2 месяца мы считаем вместе. Год начался неплохо: 29 новых производств, из них 8 с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций более 23 млрд рублей.

В Свердловской области запустили крупное производство лакокрасочных и антикоррозийных материалов

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Сразу несколько нацпроектов воплощены на предприятии «Научно-производственный холдинг «ВМП» в поселке Арамиль под Екатеринбургом, где с нуля был возведён завод по производству металлических порошков и лакокрасочных материалов (ЛКМ).

Компания создала структуру, которая позволила на основе научных разработок запустить реальное производство с большим количеством отечественного оборудования. Его доля достигает 35%. Завод строился как высокопроизводительный комплекс с высокой степенью автоматизации.

Новый завод поможет уменьшить зависимость российских предприятий от импортных цинковых порошков низкого качества, в частности, из Китая. Завод может в год выпускать 2 тысячи тонн порошков и 15 (тысяч) тонн лакокрасочной продукции.

В проект вложено около 1 млрд рублей.

Создано 93 новых рабочих места.

«Коксохиммонтаж» открыл новые производственные цеха в Череповце

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ООО «Коксохимэлектромонтаж» (дочернее предприятие АО «Трест Коксохиммонтаж») открыло новые производственные цеха в Череповце. Они располагают современными линиями промышленного оборудования с непрерывным производственным циклом изготовления.

Новый цех лесопереработки открыли в Вологодской области

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Регион стремится к 100-процентной переработке заготовленной на его территории древесины. Новый цех лесопиления филиала областного «Вологдалесхоза» открылся в Тотемском районе. Его построили за два года. Объем инвестиций в проект составил около 70 млн рублей. Установленное оборудование позволит увеличить производство пиломатериалов в четыре раза — до 20 тысяч кубометров в год.

Новый цех стал частью крупного инвестиционного проекта по организации лесозаготовок, лесопиления и деревообработки «Вологдалесхоза».

В целом цех обошелся более чем в 300 млн рублей.

Свердловский инструментальный завод запустил первое в России производство протяжного инструмента

© Фото из открытых источников

Свердловский инструментальный завод (СИЗ) запустил в Екатеринбурге первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставил на проект заем 140 млн рублей.

Общий бюджет проекта — 200 млн рублей.

На заводе «Ферекс» в Татарстане открылся новый цех

© Фото из открытых источников

На заводе «Ферекс» по производству светодиодных светильников в Лаишово открылся новый цех.

На территории завода расположены 3 производственных корпуса, в которых разместились несколько цехов, в том числе недавно открывшийся — самый большой производственный корпус. Здесь установлены новые станки с ЧПУ.

На сегодняшний день компания имеет два завода (в с.Столбище и г.Лаишево), а также производственные мощности, с подключенной электрической мощностью в 1мВт.

Площадь производственный построек составляет более 20 тыс. м2.

На заводах компании трудится более 300 человек.

В Краснодарском крае открыли новый завод по производству строительных смесей

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Комбинат стоимостью 160 млн рублей появился в Мостовском районе.

Завод в поселке Мостовский будет специализироваться на производстве высокотехнологичной гипсовой смеси. Инвестор реконструировал существующие помещения, закупил и установил новое оборудование, провел пусконаладочные работы.

Полностью реализовать потенциал заводы планируют к 2022 году. Сейчас ведется разработка месторождения гипсового камня в станице Бесленеевской Мостовского района.

Благодаря комбинату в Мостовском районе появится около 50 новых рабочих мест.

В Дагестане открыт цех по производству легкомоторных самолётов МАИ-411

демонстрационный полет самолета МАИ-411 на МАКС-2019 © kizlyar-kemz.ru

В Кизляре на оборонном предприятии ОАО «Концерн КЭМЗ» завершилось строительство цеха для производства легкомоторных самолётов МАИ-411. Модель самолёта разработана в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолётостроения Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ). До конца года планируется выпустить три воздушных судна.

Общая площадь производственного помещения составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Российская компания OCSiAl запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

© Фото из открытых источников

Новосибирский производитель углеродных нанотрубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вывел на производственную мощность вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50.

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд рублей.

В Волгограде запущен новый цех по производству биметаллических радиаторов

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Промышленный инвестпроект общей стоимостью 2 млрд рублей завершен в Волгограде — на площадке завода «Форте Пром ГмбХ», входящего в структуру холдинга «Форте», построен и запущен новый цех по производству биметаллических радиаторов. В здании площадью 7,5 тысячи квадратных метров установлены пять современных литейных комплексов, автоматическая линия механической обработки.

Стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей.

«Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических лекарственных средств

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Компания «Эвалар» произвела запуск второй линии нового производственного комплекса в Алтайском крае, предназначенной для выпуска лекарственных средств на основе синтетического сырья. Расширение производственных мощностей в компании планируют использовать как для развития собственного лекарственного портфеля, так и для расширения контрактного производства.

Строительство второго производственного комплекса «Эвалар» начал в 2013 году.

Общая стоимость второго этапа проекта составляет 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге открыт цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения

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5 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга начал свою работу цех синтеза пластичных смазок для автомобильного и тоннелестроения. Идея, технологии и реализация проекта принадлежат российской компании.

Новый цех с реакторами дополнил производственные мощности научно-производственной компании ВМПАВТО — российского производителя инновационных смазочных материалов.

В Московской области открыт новый корпус одного из крупнейших косметических заводов Henkel в мире

© Фото из открытых источников

Новый производственно-складской корпус завода немецкой «Хенкель» по изготовлению парфюмерно-косметической продукции открылся 6 февраля в Богородском городском округе Московской области.

Завод с производственной мощностью более 300 млн единиц готовой продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине заводом по производству косметических средств компании Henkel в мире.

Инвестиции в новый корпус составили более 1,3 млрд рублей.

Дополнительно создано 50 рабочих мест.

В Алтайской крае открыто новое литейное производство

© Фото из открытых источников

3 февраля в городе Рубцовске Алтайского края состоялся запуск нового литейного производства на «Рубцовском заводе запасных частей». Проект реализовало объединение сельхозмашиностроительных компаний «Алмаз».

В новое производство с автоматизированной линией розлива металла вложено 140 млн рублей.

На предприятии создадут 155 рабочих мест.

В подмосковном Павловском Посаде открылось новое производство механического завода «Зенит»

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ООО «Механический завод «Зенит» — это инвестиционный проект ООО «Транспортная техника», которое занимается разработкой и производством сцепных устройств и поглощающих аппаратов для пассажирского подвижного состава, обеспечивая все потребности рынка сцепных устройств в России.

Сейчас на предприятии 20 рабочих мест, но планируется расширение штата до 200 человек. Объём инвестиций — уже 30 млн рублей.

Комплекс для повышения прочности труб запущен на Северском трубном заводе

© Фото из открытых источников

Новый комплекс термической обработки труб, созданный в партнерстве с «Роснано», введен в эксплуатацию на Северском трубном заводе в г. Полевской Свердловской области.

Производственный комплекс создан в рамках соглашения о модернизации Северского трубного завода. Эксплуатационные свойства труб улучшены за счет легирования (добавление примесей для изменения свойств материала) и микролегирования наноструктурными сплавами, которые на 15-20% повышают прочность, пластичность и стойкость к коррозии.

Мощность нового комплекса — до 300 тыс. тонн труб в год.

Общие инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей.

Cоздано 110 новых рабочих мест.

Запущен в эксплуатацию первый в России комплекс для производства катализаторов гидропроцессов

новый промышленный комплекс в процессе пуско-наладки. Август 2019 года © Фото из открытых источников

Новый объект общей площадью 720 квадратных метров расположен на территории «Новокуйбышевского завода катализаторов» и способен производить до 6 тонн катализаторов ежемесячно. До настоящего момента в России такие технологические возможности отсутствовали.

В Тульской области запущено новое текстильное производство

© tulapressa.ru

В г. Узловая Тульской области открылось новое производство синтетического и натурального трикотажного полотна. Работает фабрика для коммерческих производителей повседневной и спортивной одежды.

В Орле открыта первая очередь нового завода сантехники компании «Керама Марацци»

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24 января в Орле на промплощадке бывшего сталепрокатного завода торжественно открыто новое промышленное производство — завод сантехники компании «Керама Марацци»

О начале реализации этого проекта компания заявила в начале 2019 года. На полную мощность производство выйдет в 2022 году. К этом моменту количество созданных рабочих мест достигнет 500.

Полная стоимость инвестпроекта — около 5 млрд рублей.

В Белгородской области запустили производство телеком-оборудования

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21 января в Шебекинском городском округе в рамках областной Программы 500/10000 была запущена первая очередь производства высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. На предприятии будут выпускаться серверные шкафы и аксессуары, всепогодные, климатические и ЦОД решения, сейфы, антивандальные ящики. Продукция экспортно ориентированная, поставляется на рынки Украины, Белоруссии, Казахстана.

Общие затраты на первую очередь проекта составили порядка 120 млн рублей.

Cоздано свыше 100 рабочих мест

В Свердловской области дан старт работе нового производственного комплекса НЛМК-Метиз

© Фото из открытых источников

Один из крупнейших уральских заводов — «НЛМК-Метиз» в городе Берёзовском — запустил новый цех по производству металлических крепежей.

Новый комплекс позволяет дополнительно выпускать 3,4 тысячи тонн самонарезающих винтов в год. К концу года планируется суммарно увеличить объем выпуска продукции до 10 тысяч тонн. На предприятии создано 40 новых рабочих мест. И расширение цеха будет продолжено.

Резидент свободного порта во Владивостоке запустил производство бриллиантов

производство в процессе запуска © Фото из открытых источников

Структура индийской группы компаний M.Suresh (входит в состав De Beers) — ООО «М.Суреш Владивосток» запустила производство бриллиантов. Это уже третий инвестиционный проект в сфере алмазного производства, реализованный дальневосточными резидентами.

Стоимость инвестпроекта — около 314 млн рублей.

На предприятии создано более 70 рабочих мест,

В Калужской области запустили производство компонентов для ароматизаторов

© Фото из открытых источников

В Кировском районе Калужской области запустили импортозамещающее производство компонентов для ароматизаторов.

Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей

В Ивановской области запущена новая линия по производству автомобильных пружин

© Фото из открытых источников

Предприятие «КейЭйСи» в городе Кинешма Ивановской области запустило новую линию производства автомобильных пружин.

Общая стоимость проекта — 157,2 млн рублей.

Первое в России производство наномодифицированных полимеров открылось в Нижегородской области

© Фото из открытых источников

20 января в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров ООО «ОКАПОЛ».

Производимая заводом продукция — наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы используются в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже в медицине.

Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей.

Благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест.

Пятую производственную линию открыли на предприятии «Керама Марацци» в Подмосковье

© mosreg.ru

Компания «Керама Марацци» на действующей производственной площадке в Малино Ступинского городского округа Московской области открыла пятую производственную линию. На предприятии будет изготавливается архитектурный гранит уникального для российского рынка супер-макси формата 160×320 см.

С запуском новой линии предусмотрено создание 55 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

В Великом Новгороде открылось предприятие по производству базальтового волокна

© novreg.ru

В Великом Новгороде начинает работу новое предприятие по производству базальтового волокна ООО «Магмагнит». Продукцию планируют применять в том числе и при ремонте новгородских дорог.

Строительство и оборудование цехов, выкупленных компанией у новгородского завода стекловолокна, началось в 2018 году. Первую пробную партию продукции предприятие выпустило в августе 2019 года.

Объём финансирования проекта составил 150 млн рублей.

«СибирьЭкоСтрой» открыл в Свердловской области предприятие по переработке древесины

© Фото из открытых источников

16 января ООО «СибирьЭкоСтрой» открыло в Североуральске Свердловской области первую очередь комплекса по переработке древесины.

В лесопильном цехе будет производиться пиломатериал длиной до 6 метров.

Мощность лесопильного цеха составляет 60 тысяч м3 в год при работе в одну смену.

Цех утилизации рассчитан на переработку 8 тонн опила в смену. Отходы производства будут перерабатываться в древесную муку и пеллеты.

Создано 40 новых рабочих мест, в общей сложности здесь планируют обучить и трудоустроить 175 человек.

В Волгоградской области запустили производство по выпуску комплектующих для радиаторов

© volgograd.ru

16 января в г. Волжский Волгорадской области запустили первую линию нового импортозамещающего производства по выпуску ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления.

Реализация проекта позволит локализовать выпуск радиаторов отопления и закрыть потребности отечественных производителей в комплектующих, снизив технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

После выхода нового цеха на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать 52 миллиона стальных ниппелей и 3,24 миллиона коллекторов.

Инвестпроект стоимостью 265,5 млн

Компания «Новарес» открыла свой первый завод в России

визит представителей компании NOVARES в индустриальный парк АВТОВАЗ в июле 2019 г. © Фото из открытых источников

Французская компания «Новарес» - поставщик пластиковых комплектующих для целого ряда автопроизводителей, открыла завод в Тольятти Самарской области. Компания арендовала участок площадью 1860 м 2, расположенный в индустриальном парке «АвтоВАЗ», который входит в альянс «Рено-Ниссан».

К 2021 году на площадке в Тольятти будет занято 130 работников.

Объем инвестиций в проект — 200 млн рублей.

Итого за январь-февраль 2020 года

29 новых производства

из них 8 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (29 600 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 23 млрд рублей

у 9 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 8

Стройматериалы и ремонт — 6

Химическая промышленность — 6

Электроника и электротехника — 2

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленнсоть — 2

Другое — 3

По источникам инвестиций

иностранный — 5

российский или смешанный — 24