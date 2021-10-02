Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в 3 квартале 2021 года

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Агропромышленный комплекс страны в 3 квартале 2021 года продолжал уверенно развиваться.

Согласно публикациям сайта «Сделано у нас» в 3 квартале 2021 года в России открыто 31 новое или модернизированное предприятие АПК и пищевой промышленности с вложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе 17 крупных объектов с инвестициями более 1 млрд рублей каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составил около 122 млрд рублей.

В обзор вошли:

— свинокомплексы — 2

— молочные комплексы — 8

— птицефабрики — 3

— хранение и переработка зерна — 7

— семеноводство — 1

— переработка мяса — 4

— переработка молока — 2

— кондитерская промышленность — 3

— другое — 1

В Башкирии запустили откормочную площадку для нового свинокомплекса

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В начале июля ГК «Таврос» запустила откормочную площадку свинокомплекса в Белебеевском районе Башкирии.

На площадке № 3 будет содержаться 35 тысяч свиней. Это часть инвестпроекта по созданию в Белебеевском районе современного свинокомплекса, который разместится рядом с деревней Шаровка.

Инвестиции в проект составляют 980 млн рублей. На площадке будут работать 45 специалистов.

В Курской области открылся новый молочный комплекс на 12 тыс. голов КРС

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В Дмитриевском районе начал работу крупнейший животноводческий объект в Курской области — молочный комплекс ГК «Агропромкомплектация».

Он предназначен для 12 тыс. голов высокопродуктивной голштинской породы.

Суммарный объём инвестиций ГК «Агропромкомплектация» в 4 молочных комплекса, расположенных в Дмитриевском и Железногорском районах Курской области, составляет около 15 млрд рублей.

При выходе всех молочных комплексов «Агропромкомплектации» на проектную мощность, регион дополнительно получит порядка 140 тысяч тонн молока в год.

Всего будет создано 200 рабочих мест.

В Курганской области открыли новое предприятие по убою и первичной переработке мяса

14 июля новое предприятие по убою и первичной переработке мяса открыто в с. Частоозерье Курганской области.

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В реализацию этого инвестиционного проекта предприятие «Велес» вложило более 1,3 млрд рублей. На производстве создано 25 новых рабочих мест.

Рядом с убойным цехом построен корпус для переработки биологических отходов убоя в мясокостную муку, которая используется для производства комбикормов, а также жиров для косметологических предприятий.

Компания «Дамате» открыла крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки

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Группа компаний «Дамате» запустила в Нижнеломовском районе Пензенской области крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие расположено на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, открытым в 2019 году.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 позиций. Компания уже начала экспорт колбасных изделий за рубеж, в списке первых покупателей — Армения и Узбекистан.

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В цехах установлено более 500 единиц оборудования, действует 13 автоматизированных производственных линий, среди которых единственные в стране линия обжарки ветчины с последующей нарезкой и линия производства сыровяленых колбас, а также роботизированная линия фаршесоставления

Сумма инвестиций в новое производство составила 9 млрд рублей. Создано 700 рабочих мест. В целом на предприятиях группы компаний «Дамате» в Пензенской области работает уже порядка 10 тысяч человек.

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию новый элеватор в Рязанской области

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15 июля ГК «Агропромкомплектация» официально ввела в эксплуатацию элеватор и зернохранилище ООО «АПК-Рязань». Новый производственный объект расположен рядом с г. Ряжск Рязанской области и был возведён в за срок менее 1 года согласно плановому графику.

Проектная мощность современного, оснащённого новейшим оборудованием элеватора составляет 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна.

Инвестици в проект составили более 2,2 млрд рублей. Создано 100 рабочих мест.

В Челябинской области открылся новый комплекс по переработке зерна

28 июля в Увельском районе Челябинской области состоялось открытие производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс», выпускающего продукцию под маркой компании «Увелка». Благодаря этому, мощность предприятия выросла почти вдвое.

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Предприятие, которое выпускает фасованные крупы с 1992 года, сейчас активно осваивает рынок сбыта своей продукции в Китае.

В рамках реализации инвестпроекта на территории предприятия построены цех по переработке овса с высокотехнологичным оборудованием, автоматизированный высотный склад полного цикла и комплекс сооружений по хранению зерна.

На предприятии создано 80 новых высокопроизводительных рабочих мест с перспективой дальнейшего увеличения их численности.

Инвестиции в проект не раскрываются.

«Эссен Продакшн» запустил третью очередь кондитерского производства в Татарстане

Компания «Эссен Продакшн АГ» запустила в июле третью очередь кондитерского производства в Набережных Челнах. Были смонтированы и введены в эксплуатацию 3 производственные линии, а также построена новая производственная площадка. Мощность новых линий составляет 84 т в сутки.

После их выхода на плановые объёмы производство кондитерской продукции на предприятии увеличится на 50% по сравнению с 2020 годом.

Инвестиции в третью очередь составили 2,5 млрд руб.

В Нижегородской области построили молочный комплекс на 1 328 коров

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Молочный комплекс, рассчитанный на 1 328 голов скота построили в Ардатовском районе. Строительство вело ООО «Дивеевское».

Работы обошлись в 400 млн рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить производство молока с 12 тонн до 30 тонн в сутки.

Мордовское ООО «Хорошее дело» ввело первый производственный корпус на 1200 коров

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Мордовское ООО «Хорошее дело» ввело в эксплуатацию первый производственный корпус на 1200 коров вблизи с. Дубёнки.

Предприятие продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочного комплекса на 6450 голов фуражных коров». На данном этапе строительства за счет внебюджетных источников освоено 1,4 млрд руб.

Полная проектная мощность комплекса в Дубенском районе составит более 52 тыс. тонн молока в год (200 тонн в сутки).

Ввод в строй объекта позволит создать более 130 рабочих мест.

В Ибресинском районе Чувашии открыли новый цех по производству сыра

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5 августа в Ибресинском районе Чувашии в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» открылся новый цех по производству сыра. Российский, пошехонский, голландский, тильзитер — все эти виды твёрдых сыров начали выпускать в Ибресинском районе.

С запуском производства на предприятии расширена продуктовая линейка и создано 30 новых рабочих мест. Благодаря новой технологической линии мощность цеха составляет 15 тонн готового продукта в сутки.

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в более 282 млн рублей.

В Ярославской области открыто одно из крупнейших в России предприятий по производству мороженого

5 августа состоялось открытие фабрики по производству мороженого на территории опережающего развития Тутаев в Ярославской области. Планируется, что при выходе на полную мощность, предприятие станет крупнейшим в России и даже в Европе.

© Фото из открытых источников

Производительность нового предприятия на первом этапе составит до 3 тыс. тонн продукции в месяц. При выходе на полную мощность в первом квартале 2022 года объёмы производства планируется нарастить до 7 тыс. тонн в месяц.

Инвестором выступило ООО «ТД «Айсберри», вложившее в строительство и оборудование предприятия 2,2 млрд рублей.

Создано 500 рабочих мест.

В Воронежской области завершена модернизация комбикормового завода

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ГК «Агроэко» закончила модернизацию комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области, которая позволила увеличить мощности предприятия в два раза — с 25 т до 50 т в час.

Установлены 16 бункеров готовой продукции по 50 т каждый, 12 силосов на элеваторе для зерна по 5 тыс. т каждый, два силоса для оперативного хранения по 500 т и 8 бункеров для мучнистого сырья по 200 т. Таким образом, объем единовременного хранения зерна увеличился на 60 тыс. т, до 180 тыс. т.

Компания инвестировала в расширение 810 млн рублей.

Производство полуфабрикатов из индейки запустили на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края наладили переработку мяса индейки.

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Новое перерабатывающее производство запустила компания «Агро-Плюс» в дополнение к уже имеющимся у нее мощностям по производству индейки — инкубатору и комбикормового заводу. Таким образом, компания наладила на Ставрополье полный производственный цикл.

На новом предприятии будут перерабатывать 2,5 тысячи тонн продукции, а после запуска дополнительных мощностей — втрое больше.

Размер инвестиций составил 500 млн рублей.⠀

В Нижегородской области введена в эксплуатацию линия по глубокой заморозке овощей и ягод

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В Краснобаковском районе Нижегородской области на базе агрокомплекса «Ветлуга» введена в эксплуатацию новая линия по глубокой заморозке овощей и ягод.

Инвестиции в создание линии по глубокой заморозке продукции в агрокомплексе «Ветлуга» составили порядка 140 млн рублей.

На предприятии было создано 30 рабочих мест.

В Ингушетии запустили птицекомплекс «Южный»

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Комплекс «Южный» расположен в Малгобекском районе Ингушетии.

Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей.

Общее поголовье птицы — 60 тыс. голов, а объем производства должен достигнуть 10,2 тыс. тонн в год. На предприятии создано 468 новых рабочих мест.

Всего на территории предприятия находятся 36 объектов. Это птичники, убойный цех, инкубатор, цех по глубокой переработке мяса, завод комбикорма, цех по переработке отходов в мясокостную муку и удобрения.

Общая площадь застройки составила 100 тыс. м2, на которых планируют выпускать халяльное мясо индейки и другая мясная продукция.

Запущено производство на свинокомплексе «Русагро» в Приморье

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2 сентября официально запущено производство на свиноводческом комплексе «Русагро-Приморье» на территории ТОР «Михайловский» в Михайловском районе Приморского края.

Инвестиционный проект реализуется с 2016 года.

Мощность комплекса составит более 75 тысяч тонн свинины в живом весе. Это позволит полностью закрыть потребность жителей Приморского края в охлажденном мясе, а также начать экспорт в Юго-Восточную Азию.

Инвестиции в свиноводческий кластер компании «Русагро» составили 37,5 млрд рублей.

Создано более 1 тыс. рабочих мест для населения Приморского края.

© Фото из открытых источников

В ТОР «Михайловский» построены шесть свинокомплексов, рассчитанных на единовременное содержание 54 тыс. голов каждый, племенная ферма на 3 тыс. свиноматок общей производительностью почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год, элеваторный комплекс на 320 тыс. тонн зерно, комбикормовый завод мощностью 240 тыс. тонн в год, убойное и мясоперерабатывающее производств.

В Брянской области открыта первая очередь нового животноводческого комплекса на 3600 голов КРС

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В Брасовском районе открыт первый коровник из четырех нового животноводческого комплекса. Проект ООО «Дружба-2» по строительству молочной фермы оценивается в 3,3 млрд рублей. Он рассчитан на 3600 голов дойного стада. Сам комплекс будет занимать более 55 гектаров земли.

Сейчас для содержания животных ведется строительство 14 животноводческих помещений — доильный зал, строения для содержания молодняка и другие.

В Тюменской области открылся комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

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7 сентября ООО «Русском» открыло в комплекс по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год в Голышмановском городском округе.

Инвестиции в проект составили около 9 млрд рублей. Создано 1 тыс. 141 рабочее место.

Производство включает в себя: комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора (с. Бушуево Юргинский район), площадку в Голышмановском городском округе.

По данным на 1 августа 2021 года поголовье в комплексе Голышманово составило около 2 млн. Объём производства птицы равен 3 тыс. тонн в месяц.

«Агроэко» запустила линию убоя на новом заводе по переработке мяса

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В Воронежской области на мясоперерабатывающем заводе компании «Агроэко» состоялся технический запуск линии убоя. Предприятие находится на территории опережающего развития (ТОР) «Павловск». Его строительство началось в 2019 году.

Запуск завода позволит обеспечить глубокую переработку продукции «от поля до прилавка» и даст возможность экспорта продукции. Предприятие станет второй бойней в стране по объему переработки, его максимальная мощность составит 3,8 млн свиней в год. Мощность линии убоя — 600 свиней в час. Инвестиции в проект превысили 13 млрд рублей.

В Воронежской области открылся семенной завод «Танаис»

© Фото из открытых источников

7 сентября состоялась церемония открытия семенного завода «Танаис» французской компании Lidea — резидента ТОСЭР «Павловск».

Завод в Павловске — это комплекс на территории более 100 га, где будет осуществляться исследовательская, селекционная и производственная деятельность.

В строительство крупнейшего семенного завода в Павловском районе компания инвестировала более 2,713 млрд рублей.

До конца 2026 года планируется реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей иинвестировать еще порядка 1,2 млрд рублей.

Проектная мощность нового завода — 1 млн посевных единиц в год. Запуск предприятия позволит создать более 120 высококвалифицированных рабочих мест на селе.

В Пензенской области завершен проект создания молочного комплекса на 7200 голов дойного стада

«Русская молочная компания» (входит в ТОП-3 крупнейших производителей молока в России) завершила реализацию проекта строительства молочного комплекса на 7200 голов дойного стада в Сердобском районе Пензенской области.

© Фото из открытых источников

Совокупный объём инвестиций в проект составил 7 млрд рублей.

Строительство современного крупного молочно-товарного комплекса позволило создать в регионе более 400 рабочих мест.

© Фото из открытых источников

Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2022 год и предполагает рост производства молока до 300 тонн в сутки или свыше 100 000 тонн молока высшего сорта в год. Молочная ферма вмещает 17 500 голов высокопродуктивного скота голштинской породы.

В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод

Новое масложировое предприятие ООО «Мираторг-Курск» открылось на территории Кромского района в селе Вожово. Проект по переработке масличных культур, представляющего собой замкнутый комплекс технологических процессов (от приёмки сырья до производства, хранения и отгрузки готовой продукции) запустил агропромышленный холдинг «Мираторг».

© Фото из открытых источников

Объем инвестиций в строительство объекта составил более 2,8 млрд рублей. Мощность переработки − 420 тыс. тонн в год. На предприятии создано 70 рабочих мест.

В Свердловской области открыли новую молочную ферму на 1800 голов КРС

© Фото из открытых источников

В селе Сажино Артинского района Свердловской области открылась молочно-товарная ферма. Комплекс рассчитан на 1800 голов с полным циклом выращивания молодняка.

Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей.

Аграрный проект «МТФ Ударник» обеспечит создание 21 нового рабочего места.

Планируется, что на ферме будет производиться около 41 тонны молока в сутки.

В Оренбургской области начал работу новый элеваторно-мельничный комплекс

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7 сентября в Оренбургской области открыта первая очередь нового мельничного комплекса ООО «Вента Ойл».

Производственный комплекс включает в себя мукомольный завод, силосные корпуса, зерносушилки, рабочее здание, устройства для погрузки-выгрузки зерна, лабораторию.

На сегодняшний день реализован первый этап проекта — строительство мукомольного завода и элеватора с мощностью хранения 18 тыс. тонн. На предприятии приступили к строительству комбикормового завода.

Объём инвестиций в строительство первой очереди оценивается в 512 млн рублей.

Кондитерская фабрика «Слада» запустила новую производственную линию в Тюменской области

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7 сентября запущена новая линия компании «Слада» в Ишиме.

Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Для запуска линии создано 100 новых рабочих мест.

Площадь нового производства 18 тыс. м2, её потенциал позволит увеличить в пять раз объёмы производства. Сейчас на старом заводе выпускается 1,5 тыс. тонн, а на новой площадке запланировано от 5 до 10 тыс. тонн продукции в месяц.

В Нижегородской области открыли самый крупный в регионе элеваторный комплекс

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10 сентября агрохолдинг «РБПИ Групп» запустил крупнейший в регионе элеваторный комплекс на 130 тысяч тонн зерна, что составляет около 10% от общего объема, производимого за год в Нижегородской области.

Инвестиции в проект превысили 300 млн рублей.

В Удмуртии открыт новый молочный комплекс на 800 голов КРС

© Фото из открытых источников

17 сентября в Алнашском районе Удмуртии СХК-колхоз «Молодая гвардия» открыл животноводческий комплекс на 800 голов КРС.

Собственные инвестиции в проект составили 225 млн рублей.

Строительство было начато весной 2018 года. Запуск первой фермы с молочно-доильным блоком состоялся ещё летом 2020 года, в полную же силу комплекс начнет работать с 18 сентября — вторая ферма тоже начнёт заполняться животными.

Ярославское ООО «Агромир» запустило после реконструкции молочный комплекс «Курба» на 1400 голов

© Фото из открытых источников

24 сентября ООО «Агромир» запустило после реконструкции молочный комплекс «Курба» на 1400 голов крупного рогатого скота в Ярославском районе области.

В новом комплексе будет размещено 1400 голов — 800 новых и 600 перераспределенных из имеющегося скота других отделений ООО «Агромир».

Затраты на реализацию проекта по вводу МТК составили свыше 186 миллионов рублей.

В Волгоградской области запущен завод по глубокой переработке зерна

Компания «Нью Био» запустила в Алексеевском районе Волгоградской области завод по глубокой переработке кукурузы.

© Фото из открытых источников

Строительство завода было начато в 2016 году.

Ввод завода в эксплуатацию произведён в 3 квартале 2020 года.

В 2021 году достигнута производственная мощность по переработке кукурузы 145 000 тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения объемов выпускаемой продукции.

Общий объём инвестиций в проект составил 12,8 млрд рублей. Создано более 150 рабочих мест.

В Кемеровской области после модернизации запущена Мысковская птицефабрика

В Новокузнецком районе Кемеровской области после 10-летнего простоя заработала Мысковская птицефабрика.

В 2020 году на птицефабрике завершена комплексная модернизация производства: реконструированы убойный цех на 4 тысячи голов в час и 6 корпусов на 190 тысяч голов птицы, заработал новый инкубатор на 150 тысяч яиц, складской цех оснащен холодильным оборудованием объемом 500 тонн, обновлены системы электро- и водоснабжения.

На фабрике «Нестле» в Самаре запущена модернизированная линия по переработке какао-бобов

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29 сентября на шоколадной фабрике «Нестле Россия» запущена модернизированная линия по переработке какао-бобов.

Филиал «Нестле» в Самаре является предприятием полного цикла, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика производит более 100 наименований продукции, которые экспортируются в 12 стран.

За последние два года компания инвестировала в фабрику более 1,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов, а также в развитие персонала и освоение новых технологий.