«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В декабре открыто новых — 32, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 10 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Нефтеюганском районе ХМАО открыт первый блок новой районной больницы

В 5‑м микрорайоне Пойковского Нефтеюганского района введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс (четвёртый блок) новой районной больницы. В открывшемся блоке начнут работу женская консультация и дневной стационар — услуги, особенно востребованные среди местных жителей.

Новое здание, площадь которого превысит 14 000 кв. м, спроектировано с особым вниманием к комфорту и безопасности пациентов. Его необычная конфигурация позволяет грамотно разделить потоки посетителей: каждое отделение будет иметь собственный вход, что исключит очереди и скопление людей в коридорах.

Работы по оснащению больницы продолжаются. В 2026 году здесь планируется открытие детской и взрослой стоматологий, а также реабилитационного блока с физиокабинетами, массажными кабинетами и залами для лечебных процедур.

Мощность новой поликлиники составит 500 посещений в смену.

В Самарской области открыли крупнейший объект здравоохранения для жителей Волжского района

В поселке городского типа Смышляевка состоялось открытие поликлинического отделения ГБУЗ СО «Волжская районная клиническая больница».

Поликлиника начала принимать пациентов в конце ноября текущего года, рассчитана на 1062 посещения в смену. Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.Общая площадь поликлиники составляет 8 000 кв.м. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, женскую консультацию, отделение профилактики, рентгенологическое отделения с маммографом и компьютерным томографом, стоматологические отделения для взрослых и детей. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, адаптированные для приема маломобильных пациентов.

В Курганинске открыли обновленную поликлинику после капитального ремонта

В Курганинске состоялось значимое событие для местных жителей — после масштабного капитального ремонта свои двери для пациентов открыла городская поликлиника. Модернизация учреждения стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы затронули все ключевые элементы здания. В рамках ремонта была полностью заменена кровля и все инженерные коммуникации, что обеспечит надежную и бесперебойную работу учреждения на долгие годы.

Новая поликлиника открылась в подгорной части Тобольска

Новая поликлиника открылась в подгорной части Тобольска.Проект реализован в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В здании площадью 1500 кв. метров разместились кабинеты для оказания всех видов первичной, специализированной и стоматологической помощи взрослым и детям. Созданы комфортные условия для приёма маломобильных пациентов, предусмотрены дневной стационар, физиотерапевтический кабинет и аптечный пункт. Новая поликлиника будет обслуживать более 20 тысяч человек, а плановая мощность — до 177 посещений в смену. Современное здание усилило амбулаторное звено Областной больницы № 3. Также завершено благоустройство территории вокруг новой поликлиники: обустроены подходы и пешеходные дорожки, установлена современная система освещения, сделана парковка на 25 мест для посетителей и персонала.

В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус клиники детской онкологии имени Раисы Горбачевой

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Мультифункциональный клинико-реабилитационный центр будет специализироваться на реабилитационном лечении детей, перенесших трансплантацию костного мозга, а также на лечении и профилактике осложнений химиолучевой терапии. Общая площадь нового корпуса НИИ составляет около 17 тысяч квадратных метров, обустроены современные помещения стационаров клинико-реабилитационного центра и клиники офтальмологии на 110 коек, а также отделения трансплантации костного мозга, отделения реанимации и интенсивной терапии, пять операционных и отделение переливания крови и др. Здание высотой порядка 30 метров имеет сложную конфигурацию, в нем семь этажей, включая один подземный. Благодаря строительству нового здания в клинике имени Р.М. Горбачевой вдвое увеличится число трансплантаций костного мозга и существенно повысится общая пропускная способность.

На ростовском предприятии «Вертолетов России» открыли современный медцентр для сотрудников

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и «Центравиамед» (ЦАМ) открыли новый медицинский центр для работников одного из крупнейших вертолетостроительных предприятий страны — АО «Роствертол». В поликлинике можно будет провести широкий спектр исследований и получить консультации специалистов. Проект реализуется в рамках внедрения модели цеховой медицины, разработанной Госкорпорацией Ростех.

Поликлиника ЦАМ позволяет проводить амбулаторный прием, инструментальные и диагностические исследования, лабораторную диагностику, ультразвуковые и функциональные исследования, эндоскопию, стоматологические услуги, физиотерапию и массаж.

Кроме того, медцентр оказывает медицинскую помощь в условиях дневного стационара, предлагает круглосуточное дежурство фельдшеров, обязательные медицинские осмотры работников, а также предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей.

Открыли ещё пять зданий обновлённых поликлиник в разных районах Москвы

Открыли ещё пять зданий обновлённых поликлиник в разных районах Москвы. Среди них — Детская городская поликлиника № 32 на улице Фадеева в Тверском районе. Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту. Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики. Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов — педиатров — с 4 до 9. Организовали комнату здорового ребёнка, игровые зоны и буфет, благоустроили территорию. Также свои двери для пациентов открыли ещё 4 поликлиники: филиал № 3 ГП № 45 в Левобережном; филиал № 3 ДГП № 132 в Солнцеве; филиал № 3 ГП № 22 в Академическом; филиал № 5 ГП № 23 и филиал № 3 ДГП № 120 в Некрасовке. Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах — строительство ещё около 20 новых поликлиник.

В Юрле открыли новый лечебный корпус с поликлиникой

В Юрле (Пермский край) открыли лечебный корпус с поликлиникой.

В новом здании разместились взрослая поликлиника, стационар и женская консультация. Кабинеты и процедурные оснащены новой мебелью и современным оборудованием. Жители могут получить помощь терапевтов и узких специалистов.

На севере Бурятии построили поликлинику

Поликлиника обслуживает более 8 тысяч жителей района. В посёлке Таксимо Муйского района открыли новую поликлинику. Поликлиника построена в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. На её создание направлено более 130 миллионов рублей — средства федерального, республиканского бюджета и медицинской организации. Закуплено современное оборудование, здание новое — 1,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на 250 посещений в смену.

В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиника

Поликлинику на 200 посещений открыли в селе Фролы. Новая поликлиника обеспечит современные условия для медицинского обслуживания. В здании оборудованы кабинеты участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов и стоматологов, а также созданы условия для маломобильных граждан. Закуплена новая мебель. В поликлинике предусмотрены отделение женской консультации с дневным стационаром, кабинеты хирургической и неотложной помощи. Строительство выполнено в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и национального проекта «Здравоохранение».

В Аскинском районе Башкирии начала работу новая поликлиника

в Аскинском районе Башкортостана открыта новая поликлиника центральной районной больницы. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену и сможет обслуживать взрослых и детей.

Общая площадь двухэтажной поликлиники превышает 4 тыс. кв. м. Здесь будут работать два основных отделения: детское и взрослое, каждое со своим отдельным входом. В детском отделении оборудованы кабинеты участковых педиатров, оториноларинголога, офтальмолога и прочие необходимые диагностические и консультативные кабинеты. Взрослое отделение также включает консультативно-диагностический блок, где предусмотрены кабинеты узких специалистов, а также кабинеты для проведения широкого спектра лабораторных и инструментальных исследований. Помимо этого, оснащены кабинеты неотложной помощи, процедурные и фильтр-бокс.

В Сарапуле открыта новая поликлиника

В Сарапуле (Удмуртская республика) 15 декабря состоялось официальное открытие новой поликлиники.

Поликлиника площадью почти 8 тыс. квадратных метров рассчитана на приём 500 посетителей в день. Пациентов будут обслуживать 15 терапевтических участков, также здесь будут открыты кабинеты узких специалистов.

Новую детскую поликлинику открыли в воронежском Боброве

Она рассчитана на 60 посещений в смену. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м почти в три раза больше прежнего и полностью соответствует всем современным требованиям. На строительство, благоустройство территории и оснащение современным оборудованием бобровской поликлиники направили более 170 млн рублей, из которых 129 млн — средства федерального бюджета. Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену. Здание спроектировано и построено с учетом современных санитарных норм и требований. Ввод объекта в эксплуатацию позволил в три раза увеличить площадь детского поликлинического подразделения и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Площадь поликлиники составляет около 1,5 тыс. кв. м. В учреждении оборудованы зона комфортного пребывания, кабинеты здорового ребенка, детского гинеколога, ортопеда-травматолога, отоларинголога, офтальмолога, детского эндокринолога, стоматолога, невролога, кабинет ультразвуковой диагностики. Также предусмотрены дневной стационар на две палаты, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет и кабинет массажа.

Первое специальное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии

Первое специализированное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии.

До этого детилечились во взрослой республиканской больнице. Это создавало риски перекрёстного заражения.

Новое инфекционное отделение появилось в республиканской детской клинической больнице. Оно оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Есть боксированные палаты, диагностический блок, лаборатория, отделения реанимации и интенсивной терапии и многое другое. Строительство начли в 2021 году. В декабре 2024 года из федерального и регионального бюджетов выделили 244 млн рублей на завершение работ и на покупку оборудования.

Две новые современные поликлиники открыты в столице Татарстана

Это филиал городской поликлиники № 20 в ЖК Весна и детская поликлиника № 11 в ЖК Волжские просторы.

Медучреждения оснащены самым современным оборудованием. В них создана безбарьерная среда для удобства маломобильных групп населения.

В рамках мероприятия также состоялась церемония вручения сертификатов на автомобили скорой помощи для медицинских организаций республики.

В Белом Яре открылась новая двухэтажная поликлиника

В Белом Яре Сургутского района ХМАО открылась новая двухэтажная поликлиника.

Подрядчик выполнил все работы в сжатые сроки — за 10 месяцев.

Новое здание площадью более 3 000 м² заменило старое деревянное, которое служило с 1991 года.

Мощность поликлиники позволяет принимать до 191 человека в смену. Обслуживать здесь будут жителей Белого Яра, Солнечного, Барсово и Сайгатины.

Теперь здесь разместились:

🔵 Детское и взрослое отделения;

🔵 Кабинеты врачей-специалистов;

🔵 Отделения лучевой и функциональной диагностики;

🔵 Женская консультация и современные лаборатории.

🔵 Фильтр-бокс для первичного приёма с отдельным входом.

В Москве открылся модернизированный хирургический корпус больницы Ворохобова

После комплексной реконструкции начал работу обновлённый хирургический корпус Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Медицинское учреждение, одно из крупнейших в столице, продолжает масштабное обновление своей инфраструктуры. В новом корпусе разместились отделения абдоминальной, гнойной, колопроктологической, экстренной травматологической и урологической хирургии. Для проведения операций оборудовано восемь современных операционных залов, включая автономную экстренную операционную в приёмном отделении.

В 350 км от Брянска открылась новая женская консультация с дистанционным мониторингом для беременных

В посёлке Климово Брянской области на базе местной центральной районной больницы начала работу современная женская консультация. Новое подразделение будет оказывать специализированную амбулаторную помощь в сфере акушерства и гинекологии жительницам отдалённых районов области.

Консультация оснащена современным диагностическим оборудованием: кольпоскопами, аппаратами УЗИ и мониторами для контроля состояния матери и плода. Особенностью стала система дистанционного кардиомониторинга, позволяющая беременным самостоятельно проводить исследование (КТГ) дома и оперативно передавать данные врачу для оценки состояния ребёнка. Для работы в новом отделении медицинский персонал прошёл дополнительное обучение современным методикам ведения беременности и профилактики гинекологических заболеваний. Это позволит повысить доступность и качество специализированной помощи для женщин в отдалённом районе области.

Терапевты, диетологи, психологи: в Луганске открылся центр для комплексной поддержки ЗОЖ

На базе Луганской республиканской больницы № 2 начал работу первый в регионе специализированный «Центр здоровья». Учреждение ориентировано не на лечение, а на профилактику заболеваний и системное продвижение принципов здорового образа жизни среди населения. Основные задачи центра — информировать людей о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек и предоставлять индивидуальные рекомендации по переходу к ЗОЖ с учётом особенностей каждого пациента.

В Альметьевске открыт новый перинатальный центр

Новый центр, рассчитанный на 3,5 тысячи родов в год, предназначен для жителей всего юго-востока республики. Центр обеспечивает полный цикл медицинской помощи: от планирования беременности и репродуктивных технологий (включая ЭКО) до выхаживания сложных новорожденных.

«Центр будет обслуживать все Закамье — к нему уже прикреплено около 110 тысяч женщин, проживающих в этой части республики», — отметили в правительстве РТ.

Оснащение и возможности центра:

Шесть индивидуальных родовых залов и четыре операционные.

Палаты совместного пребывания «Мать и дитя».

Гибридная операционная — первая за пределами Казани в Татарстане, позволяющая проводить хирургические вмешательства с одновременной визуализацией (рентген, УЗИ), что повышает точность и безопасность.

В Иркутске построено новое здание детской поликлиники № 10

В Иркутске построено новое современное здание детской поликлиники № 10 на бульваре Рябикова. Объект возведён в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общий объем финансирования превысил 1,4 млрд рублей. Результат достойный — современное здание, включая технический этаж, общей площадью более 11 тыс. кв. м рассчитано на обслуживание до 20 тысяч детей. В поликлинике два блока. В первом блоке находится отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Во втором блоке расположили подземный гараж, прачечную, комнаты отдыха для персонала, участок по обращению с медицинскими отходами и другие вспомогательные помещения.

В городе Мирном Архангельской области открыт новый госпиталь

Госпиталь обеспечит амбулаторным и стационарным лечением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом.

В структуре медицинского учреждения 4-этажный инфекционный модуль, 2-этажный патологоанатомический блок, 6-этажный лечебно-диагностический корпус с 20-ю отделениями и 4-этажное административное здание. Госпиталь полностью укомплектован медтехникой.

После капитального ремонта в Республике Коми открылся новый хирургический центр

Он разместился на шестом этаже Усинской центральной районной больницы, став частью операционного блока стационара. Центр рассчитан на 40 пациентов и имеет восемь резервных коек. Он состоит из двух раздельных крыльев — для чистой и гнойной хирургии, что позволяет строго соблюдать санитарные требования. Кроме того, в отделении оборудованы помещения для врачей, вспомогательные комнаты и круглосуточные посты медсестёр.

В Башкирии открылись две новые женские консультации, оснащённые современным оборудованием

Они начали работу в Краснокамском и Миякинском районах республики в рамках национального проекта «Семья». В консультациях установлены УЗИ-аппараты экспертного класса и кардиотокографы для мониторинга состояния плода. Пациенткам доступно полное медицинское сопровождение на всех этапах беременности. Приём ведут гинекологи и акушерки, которые также могут организовать онлайн-консультации с ведущими специалистами республики через телемедицинские сервисы.

В Арамиле Свердловской области открылась новая детская поликлиника

В Арамили открылась детская поликлиника на 150 посещений в смену

Общие затраты на реализацию проекта составили более 800 миллионов рублей, в том числе 180 миллионов рублей на оснащение оборудованием. Приобретено 3280 единиц медицинских изделий, мебели, инвентаря и прочего оборудования.

В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров качественную медицинскую помощь будут получать почти 7 тысяч ребят. Здесь организованы педиатрическое отделение на шесть участков, дневной стационар и физиотерапевтическое отделение, где планируется проводить водолечение, электролечение, парафинотерапию. Кроме того, будет работать рентген-кабинет для детей. Это позволит расширить диагностические возможности учреждения.

В Костроме открылся новый корпус детской областной больницы

В современном здании на площади 10 тысяч квадратных метров будут объединены самые передовые возможности лечения и диагностики, детей будут принимать опытные специалисты в сфере педиатрии.

На строительство центра было выделено более 1,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.В здании разместится поликлиника, детское диагностическое и уроандрологическое отделение, операционный и реанимационный блоки. Ведущие специалисты региона уже начали приёмы в новом центре. Благодаря современному МРТ-аппарату здесь смогут проводить сложнейшие обследования, не отправляя детей в другие регионы. Специальное оборудование для диагностики глаз поможет сохранить зрение малышам, родившимся раньше срока. Ультрасовременный УЗИ-аппарат экспертного класса «видит» мельчайшие участки сердца новорождённого. Это значит, что тяжёлые патологии будут выявлять своевременно, и дети получат необходимое лечение.

Современная поликлиника открылась в Буйнакске

Более качественную медицинскую помощь теперь смогут получать жители Буйнакска. Там открылась инновационная поликлиника.

Учреждение оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить высокоточные исследования. К плюсам поликлиники можно отнести удобное расположение, современную технику и новейшие методы лечения. Также у пациентов есть возможность получить консультацию узких специалистов без необходимости записываться заранее. Работа врачей строится по принципу «один пациент — один врач», что исключает одновременное нахождение в кабинете других посетителей. Построено учреждение в рамках федерального проекта «Модернизация первичного здравоохранения».

В Бурятии одновременно открыли 8 поликлиник и амбулаторий

В Бурятии одновременно открыли 8 новых объектов здравоохранения. Сегодня начали работать 4 поликлиники, 3 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и 1 врачебная амбулатория.

Поликлиники появились в селе Орлик (Окинский муниципальный район), Нижнеангарске (Северо-Байкальский район), селе Хоринск (Хоринский район), селе Кырен (Тункинский район). Врачебная амбулатория открылась в селе Улюн (Баргузинский район) и ФАПы в селе Тресково (Кабанский район), селе Первомаевка (Заиграевский район) и поселке Озерный (Еравнинский район).

В Симферополе на улице Балаклавской открыли новое здание поликлиники.

В в Симферополе состоялось открытие нового здания поликлиники на улице Балаклавской — структурного подразделения Симферопольской городской клинической больницы № 7.

Строительство объекта стоимостью 872,5 млн рублей было реализовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании площадью 3808,3 кв. м, помимо кабинетов врачей-терапевтов, врачей общей практики и узких специалистов, также предусмотрены: лаборатория, дневной стационар, кабинеты здорового образа жизни и медицинской профилактики, функциональной диагностики, неотложной помощи, процедурный, прививочный кабинеты и др.

В поликлинику приобретено медицинское оборудование на общую стоимость более 220 млн рублей.

Новая больница на 100 посещений в смену открылась в Нижнем Бестяхе Якутии

В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса открыли новую участковую больницу. Объект площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новая участковая больница рассчитана на приём до 100 пациентов в смену. На первом этаже здания разместили амбулаторный блок, приёмное терапевтическое отделение и дневной стационар. На втором этаже располагается терапевтическое отделение, рассчитанное на 15 коек.

Медицинское учреждение будет обслуживать как взрослое, так и детское население. В составе амбулаторного отделения — кабинеты педиатра и терапевта, процедурный кабинет, а также кабинеты стоматолога и гинеколога. Больницу оснастили современным медицинским оборудованием.

В Оренбурге завершился капитальный ремонт поликлиники № 2 городской больницы им. Пирогова

Работы проводились в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновлённое учреждение, расположенное в северной части города, начнёт приём пациентов 29 декабря. Поликлиника обслуживает более 37 тысяч жителей, а её штат укомплектован медицинскими кадрами на 95%. В ходе ремонта здание полностью модернизировали. Теперь здесь работают дневной стационар, установлены два лифта, созданы комфортные зоны ожидания. Закуплено современное оборудование, включая цифровой флюорограф, способный выявлять минимальные изменения в лёгких. Для удобства пациентов в холлах установлены информационные терминалы, позволяющие самостоятельно записаться на приём, вакцинацию или диспансеризацию и оформить необходимые документы.

Новую детскую поликлинику открыли в Хакасии

В Аскизе (Хакасия) открыли новую детскую поликлинику. Здание построено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь. Его оснастили всем необходимым для своевременного оказания медицинской помощи, для полноценного обследования и диагностики.

Медучреждение рассчитано на 200 посещений, его пациентами станут дети не только из Аскиза, но и из ближайших населённых пунктов.

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 32, отремонтированно — 10

поликлиники — 26 (новых — 20, реконструировано — 6)

медицинские и диагностические центры — 3 (новых — 3, реконструкция — 0)

Госпитали — 6 (новых — 2, реконструировано — 4)

амбулатория — 1 ( новых — 1, реконструкция — 0)

другие медучреждения — 6 (новых — 6, реконструкция — 0)