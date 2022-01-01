Итоги выступлений российских школьников и студентов на международных олимпиадах в 2021 году

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Ребята в составе российских сборных команд в общей сложности завоевали 38 медалей на основных международных олимпиадах по математике, биологии, химии, физике, информатике, астрономии и астрофизике, географии, а также на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO 2021): 31 золотую и 7 серебряных.

Помимо участия в основных международных олимпиадах, сборные команды Российской Федерации в целях подготовки к основным состязаниям выступают и на промежуточных международных олимпиадах. В 2021 году члены сборных команд приняли участие в 12 промежуточных международных олимпиадах, где показали отличные результаты, завоевав 74 медали.

Сборная России завоевала 6 медалей на Международной математической олимпиаде IMO 2021

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Сборная команда страны завоевала шесть медалей на Международной олимпиаде по математике IMO 2021: пять золотых и одну серебряную. В неофициальном командном зачете Россия заняла второе место после Китая, опередив сборные Кореи и США и повторив результат 2020 года.

Российские школьницы стали абсолютными победителями Европейской олимпиады по информатике

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Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4-х участниц.

Команда из России победила в международном чемпионате по робототехнике

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Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная робототехника» Владислав Дюбанов и Эльдар Сейдаметов завоевали золотую медаль на международном чемпионате WorldSkills Mobile Robotics Online Skills Challenge 2021. Первенство, организованное компанией Studica при поддержке WorldSkills International, прошло с 14 по 18 июня 2021 года в онлайн-формате в рамках года инноваций WSI — 2021.

Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде

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На первой в мире девичьей олимпиаде по информатике в Швейцарии россиянки завоевали 4 золота

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Российские школьники победили в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

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Сборная России завоевала 4 золотые медали на X Европейской девичьей математической олимпиаде

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Россия заняла первое место в неофициальном командном зачете на X Европейской девичьей математической олимпиаде.

Сборная России завоевала девять медалей на Romanian Master of Physics

Российские школьники завоевали девять наград на VIII международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics. Денис Исмагилов из Долгопрудного получил золотую медаль и специальный приз за лучший эксперимент. Лев Чижов и Амир Ахундзянов из Санкт-Петербурга, москвич Артемий Новиков, Никита Логвиненко из Новосибирска и Матвей Федин из Долгопрудного стали обладателями серебра. Бронза на счету Дмитрия Хватова из Москвы, а также Максима Кудряшова и Ксении Петуховой из Санкт-Петербурга.

Сборная России успешно выступила на Скандинавско-Балтийской Физической Олимпиаде

Сборная России завоевала 5 золотых медалей на Скандинавско-Балтийской олимпиаде по физике.

Русские школьники установили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике

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На соревнованиях ученики из России побили рекорд, взяв сразу все 8 золотых медалей. Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с участием 180 школьников из 23 стран.

Сборная России успешно выступила на Европейской олимпиаде по физике ЕвроФО-2021

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Школьники из России завоевали три золота на Международной олимпиаде по информатике

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Юные программисты показали блестящие результаты на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021 (International Olympiad in Informatics) в Сингапуре. Четверо школьников завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Победы школьников и студентов из России на международных соревнованиях по робототехнике

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В Малайзии завершились международные детские соревнования по робототехнике International Roboticist Challenge. В них в онлайн-формате приняли участие более 300 детей из 24 стран. Дети из России, обучающиеся в липецком Skills Центре, смогли занять первые места в двух категориях, а ещё в одной — попасть в тройку.

Сборная России завоевала шесть медалей на Балтийской географической олимпиаде

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Российская сборная стала первой в неофициальном командном зачёте VII Балтийской олимпиады, которая завершилась в городе Сувалки (Польша)

Российские студенты стали победителями Международного турнира физиков

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Команда из Московского физико-технического института (МФТИ) стала победителем XIII Международного турнира физиков (IPT). В финале они встретились со сборными из Украины и Бразилии.

В Международном турнире физиков участвуют студенты и магистранты. Соревнование включает в себя решение задач из различных разделов физики. Главная особенность турнира в том, что задачи известны почти за год до самого турнира, а их решение заключается в полноценном физическом исследовании: начиная с получения экспериментальных данных и заканчивая построением физической модели процесса.Обычно задачи турнира настолько сложные, что максимальное число баллов присуждается тому, кто наиболее близко приблизился к их решению.

Сборная России получила серебряные медали на Международном турнире юных физиков IYPT 2021

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Выпускники 11-8 СУНЦ НГУ Олеся Карпенко и Никита Шаров в составе сборной России выиграли серебряную медаль Международного Турнира юных физиков — IYPT 2021

Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

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Все пять членов российской сборной завоевали золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В олимпиаде приняли участие 368 школьников из 76 стран мира.

Российские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной биологической олимпиаде

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2 золотых и 2 серебряных медали получили российские школьники на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO Challenge 2021), которая прошла в г. Лиссабоне (Португалия).

В неофициальном медальном зачете российская сборная уступила только командам Китая и Республики Тайвань, разделив второе место с командой из США.

Сборная России завоевала семь медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

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Сборная России завоевала 4 золотые медали на Международной химической олимпиаде

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Завершилась церемония закрытия 53-й Международной химической олимпиады. Все участники российской сборной завоевали золотые медали.

Лучшим в команде стал Александр Трофимов из Свердловской области. Вместе с ним награды высшего достоинства получили москвичи Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин.

Соревнование проходило в дистанционном формате в один теоретический тур. За победу боролись 312 школьников из 79 стран мира.

Студенты СПбГУ заняли первое место на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC 2021

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Команда СПбГУ выиграла международную студенческую олимпиаду по математике IMC-2021 опередив национальную сборную Израиля.

В индивидуальном зачете студент Санкт-Петербургского университета Александр Гребенников занял второе место.

Среди других высоко представленных команд из России на математической олимпиаде: ВШЭ Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 11-е и 14-е место в общем рейтинге, Физтех и МГУ.

Чемпионат состоялся с 2 по 8 августа в болгарском городе Благоевград.

Олимпиада проходит под патронажем Университетского колледжа Лондона, Американского университета Болгарии, ряда высокотехнологичных компаний, среди которых Хуавей,Wolfram Research,Maple soft ,Zulip,издательство научной литературы Шпрингер.

Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике

Подведены итоги IV Международной олимпиады по экономике. Российские школьники завоевали пять медалей.

Золото на счету Софьи Пироговой из Москвы. Серебро завоевали столичные школьники Михаил Грязнов, Максим Филиппов и Маргарита Шевцова, а также Борис Иванчиков из Челябинской области.

Сборная России завоевала 4 медали на Международной географической олимпиаде

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На торжественной церемонии закрытия подвели итоги XVII Международной географической олимпиады. Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали. В общем командном зачете сборная России заняла первое место.

Абсолютным победителем стал москвич Рустам Бигильдин.Вторая награда высшего достоинства также досталась ученику столичной школы Никите Панфилову. Обладательницами серебра стали Ольга Овчинникова из Москвы и Елена Агапова из Санкт-Петербурга.

Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии

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Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии, сообщает пресс-служба АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

«Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные», — говорится в сообщении.

Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Российская сборная стала единственной командой, получившей более одной золотой медали. Все четыре школьника, входившие в российскую сборную, получили четыре золотые медали, а двое ребят заняли абсолютные первое и третье места. В этом году соревнования принимал город Плоешти (Румыния). Как и в прошлом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией школьники принимали участие в олимпиаде дистанционно из своих стран.

Ренат Каримов из Республики Татарстан занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место.

Cборная России заняла 1-е место на чемпионате EuroSkills Graz 2021

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26 сентября в Австрии подвели итоги европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Национальная сборная WorldSkills Russia заняла 1-е место по результатам общекомандного — медального и бального зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии.

Участники российской команды завоевали 13 золотых медалей,6 серебряных медале,8 бронзовых медалей,, а также 5 медальонов за профессионализм по компетенциям.

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

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Россияне стали чемпионами мира по программированию, победив в Международном студенческом чемпионате мира по программированию (ICPC). Финал этого соревнования прошел 5 октября 2021 года в Москве.

Первое место взяли студенты Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского: Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова и Николай Калинин. Тренерами команды выступили Алексей Шмелев и Владислав Епифанов. Руководитель команды — Николай Борисов.

Золотые медали также получили сборные из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ (при этом общий балл у них меньше, чем у нижегородских студентов). Бронза — у команды ВШЭ.

Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде «Румынский Мастер Математики»

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Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте (Румыния). Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай.

Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран.

Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде в Узбекистане

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Четыре золотые и одну серебряную медаль завоевали российские школьники, выступавшие на первой Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани.

Иван Касьянов из Бийска является абсолютным победителем олимпиады.

Российские участники завоевали семь медалей на Международной астрономической олимпиаде

Объявлены итоги Международной астрономической олимпиады. В ней принимали участие 15 команд. Россию представляла сборная школьников из Москвы и Московской области, она завоевала семь медалей.

Золото получили Екатерина Бобкова, Святослав Суглобов, Иван Игнатьев и Василий Муратов. Серебра удостоились Егор Макушинский, Татьяна Строгонова и Екатерина Тюхтикова.

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по астрономии и астрофизике

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На церемонии закрытия 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике подвели итоги соревнования. Российские участники завоевали 10 медалей — 8 золотых и 2 серебряных. Сборная заняла первое место в неофициальном командном зачете. Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков из Республики Мордовия.

Российские студенты успешно выступили на олимпиаде IGEM-2021

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В 2021 году семь команд из России приняли участие в самом престижном международном конкурсе по генетической инженерии iGEM, основанном в 2003 году в Массачусетском техническом университете (Бостон, США). Шесть команд из России получили медали.

Медалистами iGEM-2021 от России стали:

Три золотые медали — две команды Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), команда Московского физико-технического института и МГУ;

Две серебряные медали — команда Новосибирского государственного университета (НГУ), команда НИЦ «Курчатовский институт» (НИЦ КИ);

Бронзовая медаль — команда Обнинского филиала МИФИ;

Российские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде роботов

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Финал World Robot Olympiad — Всемирной олимпиады роботов в этом году проходил онлайн. Это крупнейшие международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, существующие с 2004 года. В робототехнической олимпиаде участвовали более 200 команд из 65 стран.

Пять золотых медали завоевали российские школьники на Международном турнире по информатике

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С 24 по 29 ноября в городе Шумен (Республика Болгария) прошёл XIII Международный осенний турнир по информатике (IATI 2021). Восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных России награждены пятью золотыми и тремя серебряными медалями.

В этом году российские команды были сформированы в рамках летних учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), университета Иннополис и очной площадки в образовательном центре «Сириус».

Московские школьники стали победителями VI Международной олимпиады мегаполисов

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Медали получили восемь человек.Они участвовали в состязании на основании достижений на всероссийских и международных турнирах. В личном зачете ребята показали лучший результат по физике среди всех команд.

Победителями также стали сборные из Чэнду (Китай), Бухареста, Кракова (Польша) и Санкт-Петербурга.

Соревнование проходило с 6 по 13 декабря. Чтобы принять в нем участие, ребятам не пришлось уезжать из своих стран. Олимпиада состояла из двух основных туров по четырем дисциплинам. На физике и химии нужно было продемонстрировать знания в теории и на практике. На математике и информатике школьники решали задачи. Сложность соответствовала уровню крупнейших международных олимпиад.

Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде «Румынский Мастер Информатики»

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Российские школьники завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей или в общей сложности 24 медали на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics.

В индивидуальном зачете абсолютным чемпионом олимпиады стал Фёдор Ромашов, 11-классник СУНЦ МГУ (Москва).Второе место занял Данил Клищ, 11-классник Физико-математического лицея № 31, (Челябинская область).

Сборная России победила на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

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Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате. Согласно условиям олимпиады в состязании принимали участие команды школьников не старше 15 лет — 400 ребят более чем из 70 стран мира.

Для выполнения заданий школьникам потребовались знания трех предметов: химии, физики и биологии.