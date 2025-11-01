Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В октябре 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 33 новых предприятия и цеха с инвестициями более 100 млн рублей из них 13 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

В Ивановской области запустили новый комплекс по выпуску тканей

Текстильная компания «Русский Дом» запустила в городе Фурманове Ивановской области новый высокотехнологичный комплекс по выпуску хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля и спецодежды. Компания направила средства займа ФРП на приобретение 110 единиц высокотехнологического приготовительного и ткацкого оборудования. Современное оснащение комплекса позволяет выпускать ткани шириной полотна до 2,6 м, ранее максимальная ширина составляла до 1,5 м. После выхода на проектную мощность объем производства составит 13 млн погонных метров в год, в том числе 4 млн погонных метров новых для предприятия тканей — сатина и поплина.

Общие инвестиции составили 477 млн рублей.

В Башкирии открыли центр по выпуску деталей для нефтегазодобывающей техники

Компания «Технологические системы защитных покрытий» открыла в городе Ишимбае Республики Башкортостан промышленный центр полного цикла по изготовлению и ремонту деталей и узлов нефтегазодобывающей техники с применением инновационных методов обработки поверхностей и функциональных защитных покрытий.

Кроме того, завершен проект модернизации аналогичного центра в Щербинке (Москва). Общие инвестиции составили 564 млн рублей.

В Москве открылся новый завод строительных конструкций

В Москве открылся новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации, находящийся на Белокаменном шоссе.

Мощность производства позволит ежегодно выпускать конструкции для строительства не менее 500 тысяч квадратных метров жилья. На заводе создали свыше 500 рабочих мест более чем по 35 специальностям.

Рославльский вагоноремонтный завод запустил новый цех для удвоения производства

В Смоленской области Рославльский вагоноремонтный завод (РВРЗ) запустил новый производственный цех, что позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза — до 7,5 тыс. единиц продукции в год.

Новый цех позволит выпускать современную линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Работы по созданию нового производства стартовали в марте 2024 года. В проект вложено более 2,7 млрд рублей.

В Смоленской области запустили строительство завода по производству аэрозольных баллонов

В Смоленской области появится еще один завод по производству аэрозольных баллонов.

Работы идут и на территории предприятия «Румопак» в Вязьме — ведущего производителя трехкомпонентных аэрозольных баллонов. В настоящее время предприятие расширяет производство. При поддержке правительства области здесь запустили строительство еще одного завода по производству аэрозольных баллонов. Компания реализует проект с объемом инвестиций около 1 млрд рублей.

ТЕХНОНИКОЛЬ запустила завод по производству экструзионного пенополистирола в Воскресенске

ТЕХНОНИКОЛЬ официально объявила о запуске нового завода по производству теплоизоляции на основе экструзионного пенополистирола (XPS) в Воскресенске. Благодаря выгодному географическому положению в центре России производственная площадка сможет оперативно поставлять продукцию в регионы Центрального федерального округа, включая Москву и Московскую область.

На заводе площадью 5 700 м² установлена современная линия (2000 кг/час), которая обеспечивает соответствие продукции мировым стандартам качества и надежности. Особенностью новой площадки стала реализация технологии термобондинга, позволяющая изготавливать плиты XPS нестандартной толщины под индивидуальные запросы заказчиков.

Инвестиции в новую производственную площадку составили2 млрд руб.

РУСАЛ запустил новую линию непрерывного литья полосы из алюминия

Завод «Уральская фольга» (Михайловск, Свердловская область) компании РУСАЛ запустил новую линию непрерывного литья полосы (бесслитковая прокатка) из алюминия и его сплавов. Технологическая линия включает газовую плавильную печь емкостью 25 тонн с электромагнитным перемешивателем расплава, газовый раздаточный миксер емкостью 20 тонн и двухвалковую машину непрерывного литья. Инвестиции «Уральской фольги» c учетом закупки новейшего оборудования и глубокой модернизации здания цеха составили 1,6 млрд рублей.

В Энгельсе Саратовской области запущено производство газового оборудования

В Энгельсе новый цех по выпуску газорегулирующего оборудования — крупногабаритных и сложных газорегуляторных пунктов блочного типа. В цеху установили высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением. Его площадь — три тысячи квадратных метров. «Компания „ПромГазСервис“ с 2013 года специализируется на выпуске промышленного газового оборудования и поставляет его в 40 регионов России и страны СНГ».

Новую производственную площадку открыла фабрика обуви «Псков-Полимер»

Открытие новой производственной площадки фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) состоялось 17 октября. За два года, была проведена масштабная и полная реконструкция здания, построенного еще во времена СССР. Теперь это современный и высокотехнологичный производственный цех, который позволит фабрике нарастить производственные мощности.

Пермская компания запустила производство пластиковых труб

Компания «Хайпекс», входящая в строительную группу «Развитие», запустила в столице Прикамья опытное производство труб из сшитого полиэтилена и фитингов. Мощность установленной линии экструзии составляет 3,8 млн пог. м трубы, а двух термопластавтоматов — более 12 млн штук фитингов ежегодно. Инвестиции в создание нового производственного комплекса, который будет включать четыре очереди, превысят 740 млн рублей.

На заводе «Гермес-Липецк» открыли новый производственный цех

На заводе «Гермес-Липецк», состоялось торжественное открытие второго производственного цеха. Площадь нового корпуса — 2700 кв. метров. Таким образом, производственные площади предприятия увеличены на 50%. Завод оснащен роботизированными сварочными линиями, станками плазменной резки и гибки металла, мостовыми кранами грузоподъемностью до 80 тонн, а также цифровыми системами контроля качества. Теперь завод будет производить до 1000 современных, надежных котлов в год для коммунальной и промышленной сфер, используя только отечественные материалы. Помимо внедрения новейших технологий здесь создано более 20 дополнительных рабочих мест. Инвестиции свыше 600 миллионов рублей позволили создать условия для выпуска сложной крупногабаритной продукции.

В Твери запустили производство климатических компонентов для транспорта

На тверском предприятии «Транскон», которое входит в климатический дивизион ГК КСК, теперь полностью производят электрокалориферы и противопожарные клапаны. Эти компоненты критически важны для систем вентиляции и отопления в транспорте — без них нельзя обеспечить ни тепло в салоне зимой, ни защиту от распространения огня в случае пожара. До сих пор компания закупала такие устройства у сторонних поставщиков. Теперь же весь цикл, от разработки до испытаний, организован на площади в 150 м² в промтехнопарке КСК в Твери. Участок оснастили ленточными, сверлильными и заточными станками, а также специальным оборудованием для проверки готовой продукции.

Завод по производству фанеры открыт в Хабаровске

Компания РФП Групп открыла новый завод по производству хвойной (лиственничной) конструкционной фанеры на территории опережающего развития «Хабаровск» в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Объем инвестиций в проект составил свыше 4,7 млрд рублей.

В Ростове-на-Дону открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк»

В Ростове-на-Дону 15 октября открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк» — дочернего предприятия ЗАО «Эмпилс». Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10-16 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 24 тысяч тонн.

Инвестиции в создание площадки превысили 1,5 млрд рублей.

В Салавате Башкирии открыли новый резервуарный парк для производства битума

в Салавате состоялось открытие нового резервуарного парка предприятия «Битум». Компания была основана в 1991 году, является ведущим производителем нефтяных дорожных битyмов в Башкортостане.. Новый резервуарный парк хранения сырья для производства битyма рассчитан на 60 000 тонн. С начала года производство выросло более чем на четверть. Инвестиции на развитие собственного производства составили более2,4 млрд рублей.

Пермские робототехники организовали в Лысьве свое литейное производство

Компания «Роботех», производитель высокопроизводительного автоматизированного оборудования из столицы Прикамья, запустила в Лысьве собственное литейное производство. Мощности в первую очередь обеспечат внутренние нужды компании в ключевых компонентах для роботов и аддитивных установок, но также будут доступны для контрактных заказов.

Литье компонентов от прототипов до серии будет осуществляться по трем технологиям: послойное склеивание композитного порошка связующим веществом (Binder Jetting), литье по выплавляем моделям (ЛВМ) и литье по выжигаемым моделям из полиметилметакрилата (ПММА). В новом цехе будет осуществляться работа с различными марками сталей (низко- и высоколегированные, коррозионностойкие, жаропрочные), чугунами, алюминиевыми и медными сплавами (бронза, латунь), включая дуплекс и супердюплекс.

В Орле запустили один из крупнейших в России заводов металлоконструкций

В Орле запустили новый завод «Северстали» по производству металлоконструкций. На проект потратили 3,5 млрд рублей, причём 691 миллион на оборудование дал Фонда развития промышленности в виде льготного займа.

В Москве открыли цех с современными станками для местных производителей

На территории технополиса «Москва» в Печатниках начал работу центр коллективного пользования промышленным оборудованием. Предприятия теперь могут арендовать время на 22 современных станках, включая пятикоординатный фрезерный центр, токарные станки с ЧПУ, лазерное и аддитивное оборудование. Новая площадка особенно важна для мелкосерийного производства: компаниям больше не нужно везти детали через весь город — они могут изготовить их практически рядом со своим заводом. Здесь доступен полный цикл услуг — от разработки конструкторской документации до выпуска готовых изделий с защитой интеллектуальной собственности.

На Ставрополье запущено новое производство азотно-калийных удобрений

ЕвроХим — Кавказ" запустил производство азотно-калийных удобрений в Невинномысске Ставропольского края на площадке «Невинномысского Азота».

Мощность нового цеха составляет около 70 тыс. тонн в год, создано около 100 рабочих мест.

Строительство завода было начато в 2020 году.

Общие инвестиции в новый проект компании оцениваются в 8 млрд рублей.

В Ярославской области открыто предприятие по выпуску алюмооксидных катализаторов и адсорбентов

Завод является предприятием полного производственного цикла, которое решает проблему сырьевой импортозависимости, способствует увеличению объемов выпускаемой продукции. Среди потребителей — нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, газоперерабатывающие заводы, металлургические комбинаты. Средняя заработная плата составит 75 тысяч рублей, только за первый год работы предприятия в консолидированный бюджет Ярославской области поступит не менее 110 млн рублей налогов. Завод по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов, где будет создано 80 рабочих мест, открыт при поддержке ВЭБ.РФ, который инвестировал в проект 250 млн рублей в виде займа.

В Челябинске расширяют производство импортозамещающих редукторов

В Челябинске развивают производство редукторов. Для быстрого наращивания объемов выпуска крайне востребованной продукции группа компаний LD запускает вторую очередь предприятия. Старт работе комплекса дали во время Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Объем инвестиций составляет839 миллионов рублей. Будет создано всего 181 рабочее место, при этом 61 человек уже трудоустроен на предприятие.

В Вологодской области запустили новый цех по производству горелочных устройств

В рамках Петербургского международного газового форума состоялось торжественное открытие нового цеха по производству горелочных устройств на Череповецком котельном заводе «НОРД».

Мощности нового цеха площадью 1450 кв. м позволят выпускать до 300 горелок различных моделей в год с планами по увеличению объема до 500 единиц в следующем году. Продукция будет использоваться как для оснащения собственных котлов «НОРД», так и для поставок сторонним заказчикам.

В Москве открылся роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей домостроения

Новое предприятие расположено на площадке «Толстопальцево» ОЭЗ «Технополис Москва» в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей. Проект реализовала ГК «МонАрх» при поддержке города.

Завод выполняет полный цикл производства модулей: от сборки каркас до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии.

Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию чуть более двух лет назад. Сейчас завершили строительство объектов второй и третьей очереди. В октябре 2025 года завершено строительство объектов второй и третьей очереди: — основного завода с сопутствующей инфраструктурой (административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, трансформаторные подстанции и другие объекты) площадью около 130 тысяч квадратных метров — в результате производственные мощности комбината увеличены до 450 тысяч квадратных метров модулей в год;

— завода оконных и фасадных конструкций площадью свыше шести тысяч квадратных метров, где планируется выпускать до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов, 240 тысяч квадратных метров металлокассет и 85 тысяч квадратных метров светопрозрачных архитектурных систем в год.

На заводе уже произвели свыше 200 тыс. кв. м модулей. Они широко применяются в строительстве жилых комплексов по Программе реновации, школ, детских садов и других объектов. Благодаря таким конструкциям сроки возведения школ и детских садов сократились в 2,2 раза по сравнению с монолитным

Сейчас в штате около 1,3 тысячи сотрудников. При выходе на проектную мощность их численность достигнет 2,5 тысяч.

В Череповце открылся новый высокотехнологичный корпус завода «НАРТИС»

Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, открыл второй производственный корпус площадью 6,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.

«Газпром» запустил собственное производство турбинных лопаток в России

В особой экономической зоне «Узловая» состоялось открытие нового литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин. Новый комплекс в ОЭЗ «Узловая» занимает площадь 16 тысяч квадратных метров, в его составе 12 технологических участков. Для этого уже установлено 145 единиц технологического и лабораторного оборудования. В настоящее время ведется активный набор персонала. Всего планируется трудоустроить 400 человек, из которых 110 уже приступили к работе. Старт строительству комплекса был дан в октябре 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 13 млрд рублей.

В Рязани запущена первая очередь завода теплового оборудования для предприятий общественного питания

Компания «Полаир-Недвижимость» запустила в Рязани первую очередь завода по выпуску теплового оборудования для предприятий общественного питания и сетевой розницы.

Инвестиции в создание нового производственного комплекса, который будет включать три очереди, превысят 450 млн руб.

Тюменский производитель тротуарной плитки создал вторую линию производства

Тюменское предприятие сможет нарастить годовой выпуск востребованного стройматериала в два раза — до 1,8 млн кв. м. На первой действующей линии за пять лет произвели 3,5 млн кв м продукции. Это 14% рынка Уральского федерального округа, 70% - Тюменской области. 1 млрд 82 млн рублей инвестировал завод «Поревит» во вторую линию производства тротуарной плитки в Ялуторовске.

В Самарской области открыли новый завод стальных дверей

В Самарской области запустили новую производственную линию. Предприятие находится в Жигулевске, на площадке «Энерготехмаша». Здесь будут производить современные стальные двери.

Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.

Новгородский производитель трубопроводной арматуры открыл новый цех

В новгородском технопарке «ГАГАРИН», расположенном в Панковке, состоялось открытие нового цеха ООО «Арматурз». В событии принял участие министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. ООО «Арматурз» — производитель трубопроводной арматуры, который входит в ООО «Научно-Производственный Концерн «КОМПЕНЗ».

Первый камень нынешнего цеха был заложен в присутствии того же Дениса Носачева в декабре прошлого года. Через 8 месяцев объект ввели в эксплуатацию досрочно. Инвестиционный проект по созданию современного производственного комплекса по выпуску трубопроводной арматуры был подписан в июне на ПМЭФ-2025. Инвестирование составит порядка 0,5 млрд. рублей, предусмотрено создание около 200 рабочих мест.

В Люберцах запустили завод по выпуску автомобильных весов

В подмосковных Люберцах начал работу новый завод по производству весового оборудования для контроля грузового автотранспорта. Производственный объект построен компанией «Тензо-М». Общий объем вложений в проект превысил ₽290 млн.

В Самаре открылось новое производство оборудования для нефтегазовой отрасли

Мощности нового производственного комплекса позволят выпускать ежегодно до 96 тыс. единиц скважинных центраторов, до 720 комплектов поплавкового оборудования и до 6 тыс. фланцев. Локализация продукции составляет 100%. В производстве используется российское сырье — стальные листы, прутки, круги, трубы и проволока.

Реализованный Самарской «Металлургической алюминиевой компанией» проект получил льготный заем в размере 123,5 млн рублей от ФРП по программе «Проекты развития». Общий объем инвестиций в создание комплекса превысил328 млн рублей.

NOVAROLL открыла производство картриджей для строительной химии

Группа компаний NOVAROLL (г. Пушкино), один из крупнейших производителей гибких упаковочных решений в России, запустила в Дзержинске новую площадку с линией по производству полимерных картриджей.

Производственные мощности позволяют создавать полный цикл выпуска картриджей — от разработки до реализации конечной продукции в количестве до 19 млн единиц в год. Линия оснащена высокоточными термопластавтоматами производства компаний из Германии и Швейцарии. Благодаря расширению трудоустроено около 60 специалистов различных профилей.

В Татарстане открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей

В индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» сегодня запустили производство компании «Батареон» — завода по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей.

Завод производит аккумуляторы, аккумуляторные ячейки, зарядные устройства, BMS — платы. Проектная мощность — 700 тыс. единиц продукции в год (будет достигнут в 2026 году). На производстве создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили1,5 млрд рублей.

Итого за октябрь 2025 года открыто 33 производства:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 51 млрд рублей

— из них 13 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 46 млрд рублей)

— по 9 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 17

— Электроника — 1

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 7

— Химическая промышленность — 3

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 3

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 33