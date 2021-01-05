Итоги 2020 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
Новая спортивная арена открыта в Москве
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Ледовый дворец открыли в Судогде Владимирской области
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В городе Качканар Свердловской области открыты спорткомплекс «Олимп» и лыжероллерная трасса
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В Рязанской области открыли новый спортивный комплекс
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В Ленинградской области открыт крупнейший на Северо-Западе страны волейбольный центр
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В Надыме ЯНАО открыт новый спортивный комплекс
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В Салехарде открыли новый центр единоборств
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В Липецке открыли новый баскетбольный центр
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В Абакане открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей»
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В новом центре водных видов спорта на Сахалине прошли соревнования по плаванию
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В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2»
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В Мурманской области открылся новый спортивный комлекс
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В селе Выльгорт (Республика Коми) открыт спортивный комплекс «Ошпи»
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Построенный по нацпроекту хоккейный центр открылся в Чебоксарах
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В Москве построили первый в России центр современного пятиборья
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В селе Варна Челябинской области открыт новый спорткомплекс
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В Кабардино-Балкарии открыли спортивный комплекс с бассейном
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В Курганской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
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Под Санкт-Петербургом открыт новый спортивный гоночный комплекс «Игора Драйв»
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В Удмуртии открыли ледовую арену «Знамя»
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На западе Москвы открыта ледовая арена спортивного комплекса «Олимпийской деревни—80»
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В Санкт-Петербурге открылись волейбольный центр с бассейном и учебно-гребная база
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В Смоленской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс
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В Кемеровской области открыт спорткомплекс площадью 13 тыс. квадратных метров
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В Адыгее открылся первый в регионе ледовый дворец
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В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов
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В Иркутске состоялось открытие ледового дворца «Байкал»
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В г. Тобольске построена новая ледовая арена
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В Новосибирске в новом волейбольном центре состоялся первый официальный матч
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© sdelanounas.ru
© sdelanounas.ru
В Новокузнецке открыли ледовый дворец
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В Туле открыли Центр уличного баскетбола
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В Курской области открыли новый ФОК с ледовой ареной
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В Калининграде открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Автотор-Арена»
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В Казани открылся самый большой в России экстрим-парк
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В Ядрине (Чувашия) после капремонта открылся Центр тяжёлой атлетики
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В Челябинске открылся новый универсальный спортивный комплекс для нужд полиции
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В Красноярском крае открыли керлинг-центр
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В г. Рубцовске Алтайского края открыта новая ледовая арена
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В Ярославской и Ростовской областях открыли новые спортивные объекты
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В г. Бабаево Вологодской области открыли новый ФОК
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В г. Апатиты Мурманской области открыли новый ФОК со скалодромом
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© sdelanounas.ru
В Норильске открыли самый крупный за полярным кругом спортхолл
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© sdelanounas.ru
В г. Иваново открыли 50 метровый бассейн
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В Удмуртии состоялось открытие ледовой арены «Можга», рассчитанной на 450 зрителей. Этот объект является единственным крытым катком в Можге
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В селе Большое Солдатское Курской области открыли новый ФОК
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