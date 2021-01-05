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Спортивные объекты

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

В Туле открыт Ледовый дворец

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Новая спортивная арена открыта в Москве

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Ледовый дворец открыли в Судогде Владимирской области

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В городе Качканар Свердловской области открыты спорткомплекс «Олимп» и лыжероллерная трасса

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Рязанской области открыли новый спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Ленинградской области открыт крупнейший на Северо-Западе страны волейбольный центр

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Надыме ЯНАО открыт новый спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Салехарде открыли новый центр единоборств

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Липецке открыли новый баскетбольный центр

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Абакане открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В новом центре водных видов спорта на Сахалине прошли соревнования по плаванию

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Южно-Сахалинске открыт тренировочный комплекс «Кристалл-2»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Мурманской области открылся новый спортивный комлекс

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В селе Выльгорт (Республика Коми) открыт спортивный комплекс «Ошпи»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

Построенный по нацпроекту хоккейный центр открылся в Чебоксарах

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Москве построили первый в России центр современного пятиборья

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© stroi.mos.ru

В селе Варна Челябинской области открыт новый спорткомплекс

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Кабардино-Балкарии открыли спортивный комплекс с бассейном

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Курганской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

 © oblast45.ru

© oblast45.ru

Под Санкт-Петербургом открыт новый спортивный гоночный комплекс «Игора Драйв»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Удмуртии открыли ледовую арену «Знамя»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

На западе Москвы открыта ледовая арена спортивного комплекса «Олимпийской деревни—80»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Санкт-Петербурге открылись волейбольный центр с бассейном и учебно-гребная база

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Смоленской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Кемеровской области открыт спорткомплекс площадью 13 тыс. квадратных метров

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Адыгее открылся первый в регионе ледовый дворец

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Иркутске состоялось открытие ледового дворца «Байкал»

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В г. Тобольске построена новая ледовая арена

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Новосибирске в новом волейбольном центре состоялся первый официальный матч

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Новокузнецке открыли ледовый дворец

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Туле открыли Центр уличного баскетбола

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Курской области открыли новый ФОК с ледовой ареной

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Калининграде открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Автотор-Арена»

 © sun9-45.userapi.com

© sun9-45.userapi.com

В Казани открылся самый большой в России экстрим-парк

 © avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

В Ядрине (Чувашия) после капремонта открылся Центр тяжёлой атлетики

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Челябинске открылся новый универсальный спортивный комплекс для нужд полиции

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Красноярском крае открыли керлинг-центр

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В г. Рубцовске Алтайского края открыта новая ледовая арена

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Ярославской и Ростовской областях открыли новые спортивные объекты

 © don24.ru

© don24.ru

В г. Бабаево Вологодской области открыли новый ФОК

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В г. Апатиты Мурманской области открыли новый ФОК со скалодромом

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Норильске открыли самый крупный за полярным кругом спортхолл

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В г. Иваново открыли 50 метровый бассейн

 © sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

В Удмуртии состоялось открытие ледовой арены «Можга», рассчитанной на 450 зрителей. Этот объект является единственным крытым катком в Можге

 © udmurt.media

© udmurt.media

В селе Большое Солдатское Курской области открыли новый ФОК

 © s

Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=170

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спортивные объекты
  • Alexander V Alexander V
    05.01.2119:56:38

    Вот тут видно, хорошо поработали. Еще бы с дорогами так было.

    #1221164
    • Нет аватара burovik
      05.01.2121:33:19

      а что не так с дорогами?

      В целом, по словам заместителя министра транспорта РФ, руководителя Росавтодора Андрея Костюка, в 2020 году было построено и реконструировано порядка 2 тыс. км региональных дорог, отремонтировано, в том числе капитально, 16,5 тыс. км

      вы сравните с тем что было 10 или 20 лет назад, а с каждым годом будет еще лучше.

      #1221175
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