Итоги 2021 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии открылся 15 февраля в Москве на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина
Общая площадь детского центра: 103 600 кв. м
В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр
В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену
Открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы
Новая детская поликлиника открылась в Правобережном округе Иркутска
В Набережных Челнах открыт новый онкологический диспансер
В поселке Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника
В Пензенской области открылась новая детская поликлиника
В городе Майкоп (Адыгея) открыто новое здание детской поликлиники
Во Владимире открыт новый корпус лабораторно-исследовательского центра изучения болезней животных
В Ачинске открылся новый медицинский центр, предназначенный для лечения пациентов с внебольничной пневмонией
Новый медицинский центр помощи и спасения построен в посёлке Богучаны
В Екатеринбурге открылся первый в Свердловской области детский хоспис
В Петербурге открыт новый корпус больницы № 33
В Верхней Пышме Свердловской области открылся новый роддом
В Башкирии открылся медицинский центр
Центр восстановительного лечения открылся в Московской области
Во Владимире открыт новый центр ядерной медицины
В ХМАО открылось терапевтическое отделение Няганской окружной больницы
В Белгороде открылся многопрофильный медицинский центр
В Москве открылся новый детский инфекционный комплекс
В Кызыле специалисты Военно-строительного комплекса возвели диагностический центр
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В Иркутской области открылся новый госпиталь для лечения коронавируса
В Калмыкии открылась новая детская поликлиника
В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины
В Крыму построили два психоневрологических интерната на 500 мест
Открыт терапевтический корпус «Хадасса» международного медицинского кластера в Сколкове
В Самаре и Тольятти открыли новые инфекционные корпуса для лечения пациентов с коронавирусом
Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Химках
В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии
Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке
В Костроме открылся новый корпус онкодиспансера
В Подольске состоялось открытие новой комплексной поликлиники
В Воронеже открыли Центр культуры здоровья
Новый инфекционный госпиталь открылся в Волгоградской области
В Тюмени открылась новая поликлиника
В Астрахани открылся новый медицинский центр для взрослых и детей
В Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом
В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия
В Стерлитамаке Башкирии открыли новый инфекционный центр
Открыт новый инфекционный корпус военного госпиталя во Владикавказе
В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию донской инфекционный центр
Открыт новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи
Центр охраны материнства и детства открыт в Сургуте
В Тюмени открылся новый многопрофильный медицинский центр с круглосуточным стационаром
Новый многофункциональный медицинский центр открылся в Москве
В Курске строители передали медикам новый инфекционный корпус ОМКБ
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
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