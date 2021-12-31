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Медучреждения

Итоги 2021 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

 © sdelanounas.ru

Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии открылся 15 февраля в Москве на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина

 © sdelanounas.ru

Общая площадь детского центра: 103 600 кв. м

В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр

 © sdelanounas.ru

В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену

 © sdelanounas.ru

Открылся детский корпус Псковской областной инфекционной больницы

 © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника открылась в Правобережном округе Иркутска

 © sdelanounas.ru

В Набережных Челнах открыт новый онкологический диспансер

 © sdelanounas.ru

В поселке Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Пензенской области открылась новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

В городе Майкоп (Адыгея) открыто новое здание детской поликлиники

 © sdelanounas.ru

Во Владимире открыт новый корпус лабораторно-исследовательского центра изучения болезней животных

 © avo.ru

 © avo.ru

В Ачинске открылся новый медицинский центр, предназначенный для лечения пациентов с внебольничной пневмонией

 © sdelanounas.ru

Новый медицинский центр помощи и спасения построен в посёлке Богучаны

 © sdelanounas.ru

В Екатеринбурге открылся первый в Свердловской области детский хоспис

 © sdelanounas.ru

В Петербурге открыт новый корпус больницы № 33

 © sdelanounas.ru

В Верхней Пышме Свердловской области открылся новый роддом

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Башкирии открылся медицинский центр

 © bashkortostan.ru

Центр восстановительного лечения открылся в Московской области

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Во Владимире открыт новый центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В ХМАО открылось терапевтическое отделение Няганской окружной больницы

 © sdelanounas.ru

В Белгороде открылся многопрофильный медицинский центр

 © sdelanounas.ru

В Москве открылся новый детский инфекционный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Кызыле специалисты Военно-строительного комплекса возвели диагностический центр

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/753z79NzV9A

В Иркутской области открылся новый госпиталь для лечения коронавируса

 © sdelanounas.ru

В Калмыкии открылась новая детская поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В Крыму построили два психоневрологических интерната на 500 мест

 © sdelanounas.ru

Открыт терапевтический корпус «Хадасса» международного медицинского кластера в Сколкове

 © sdelanounas.ru

В Самаре и Тольятти открыли новые инфекционные корпуса для лечения пациентов с коронавирусом

 © sdelanounas.ru

Новая детская поликлиника открылась в подмосковных Химках

 © static.360tv.ru

В Казани открылся центр детской онкологии, гематологии и хирургии

 © sdelanounas.ru

Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке

 © sdelanounas.ru

В Костроме открылся новый корпус онкодиспансера

 © sdelanounas.ru

В Подольске состоялось открытие новой комплексной поликлиники

 © sdelanounas.ru

В Воронеже открыли Центр культуры здоровья

 © sun9-52.userapi.com

Новый инфекционный госпиталь открылся в Волгоградской области

 © volgograd.ru

В Тюмени открылась новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Астрахани открылся новый медицинский центр для взрослых и детей

 © sdelanounas.ru

В Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом

 © sdelanounas.ru

В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Стерлитамаке Башкирии открыли новый инфекционный центр

 © sdelanounas.ru

Открыт новый инфекционный корпус военного госпиталя во Владикавказе

 © sdelanounas.ru

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию донской инфекционный центр

 © sdelanounas.ru

Открыт новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи

 © sdelanounas.ru

Центр охраны материнства и детства открыт в Сургуте

 © sdelanounas.ru

В Тюмени открылся новый многопрофильный медицинский центр с круглосуточным стационаром

 © sdelanounas.ru

Новый многофункциональный медицинский центр открылся в Москве

 © sdelanounas.ru

В Курске строители передали медикам новый инфекционный корпус ОМКБ

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104&page=0

итоги 2021, обзор, новые медучреждения
  • Login_off Login_off
    01.01.2210:42:29

    Привет!

    Отличные обзоры! Спасибо!

    Login_off

    #1245540
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