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Медучреждения

Итоги 2022 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

 © sdelanounas.ru

Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек открыт в Мариуполе

В Луганске открыт многофункциональный медицинский центр

 © don24.ru

В Коммунарке завершили строительство амбулаторно-поликлинического корпуса

 © sdelanounas.ru

Новый госпиталь открылся в Санкт-Петербурге

 © dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

В Кореновске Краснодарского края открыли новый акушерско-гинекологический корпус

 © sdelanounas.ru

В Иванове открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

 © sdelanounas.ru

В Казани состоялось открытие лечебно-реабилитационного центра на базе Городской больницы № 7

 © sdelanounas.ru

В Саратове открыт новый инфекционный госпиталь

 © sdelanounas.ru

В Башкирии открыли третий госпиталь для больных коронавирусом

 © sdelanounas.ru

В Туле открылся областной перинатальный центр

 © sdelanounas.ru

Многопрофильный медицинский центр открылся во Владивостоке

 © sdelanounas.ru

Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины открыли в Санкт-Петербурге

 © sdelanounas.ru

В Якутске открылся новый сердечно-сосудистый центр

 © sdelanounas.ru

В Новосибирске заработал крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

 © sdelanounas.ru

В Москве открыт реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

 © sdelanounas.ru

В Казани открылось новое здание противотуберкулезного диспансера

 © sdelanounas.ru

Новый корпус детской областной больницы открылся в Воронеже

 © sdelanounas.ru

В Самарской области открылся инфекционный корпус

 © sdelanounas.ru

В Башкирии открылся четвертый за время пандемии инфекционный центр

 © sdelanounas.ru

В Ростове-на-Дону открыт второй Центр ядерной медицины

 © medinvest-group.ru

В Саранске открылась новая поликлиника республиканского онкодиспансера

 © sdelanounas.ru

Открылась новая поликлиника в пос. Юбилейный Саратовской области

 © sdelanounas.ru

Новый медицинский комплекс открыт в Подмосковье

 © sdelanounas.ru

В Коммунарке открылся новый перинатальный центр

 © sdelanounas.ru

В Волгограде введен в эксплуатацию новый корпус онкодиспансера

 © sdelanounas.ru

В Белгородской области открылся новый медицинский центр

 © sdelanounas.ru

Открылся хирургический корпус республиканского онкологического диспансера в Бурятии

 © opt-1895805.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Новая инфекционная больница открылась в Оренбурге

 © sdelanounas.ru

В Чебоксарах открыли новый корпус Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

 © sdelanounas.ru

В Сестрорецке открылась многопрофильная клиника

 © sdelanounas.ru

В Йошкар-Оле сдан в эксплуатацию высокотехнологичный корпус перинатального центра

 © sdelanounas.ru

В Калининграде открылась новая поликлиника

 © sdelanounas.ru

В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию

 © sdelanounas.ru

Новый военный госпиталь в Казани готов принять пациентов

 © sdelanounas.ru

В Омске открыт центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

После реконструкции открылся педиатрический корпус Морозовской больницы в Москве

 © sdelanounas.ru

В Старом Осколе открылся Центр малоинвазивной хирургии

 © sdelanounas.ru

В Улан-Удэ открыли высокотехнологичный центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В центре Брянска открылась новая клиника

 © sdelanounas.ru

В Брянске открыли центр ядерной медицины

 © sdelanounas.ru

В Мытищах открылась взрослая поликлиника на 600 посещений в смену

 © sdelanounas.ru

В Красноярске открылся новый корпус краевого онкодиспансера

 © sdelanounas.ru

Севастопольский Центр крови получил новый корпус

 © sdelanounas.ru

Новый Центр ядерной медицины открылся в Новосибирске

 © nso.ru

В Волгоградской области построена новая инфекционная больница

 © sdelanounas.ru

Сдан в эксплуатацию новый корпус НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербург

 © sdelanounas.ru

Александровская больница в Петербурге получила современный региональный сосудистый центр

 © sdelanounas.ru

В Москве открыт корпус экстренной помощи в клинической больнице имени В.В. Вересаева

 © sdelanounas.ru

В Южно-Сахалинске открылся новый медицинский корпус

 © sdelanounas.ru
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104&page=0

модернизация здравоохранения, итоги 2022 года
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