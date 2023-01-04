Итоги 2022 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Новый многофункциональный медицинский центр на 60 коек открыт в Мариуполе
В Луганске открыт многофункциональный медицинский центр
В Коммунарке завершили строительство амбулаторно-поликлинического корпуса
Новый госпиталь открылся в Санкт-Петербурге
В Кореновске Краснодарского края открыли новый акушерско-гинекологический корпус
В Иванове открылся инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
В Казани состоялось открытие лечебно-реабилитационного центра на базе Городской больницы № 7
В Саратове открыт новый инфекционный госпиталь
В Башкирии открыли третий госпиталь для больных коронавирусом
В Туле открылся областной перинатальный центр
Многопрофильный медицинский центр открылся во Владивостоке
Новый корпус детской больницы святой Марии Магдалины открыли в Санкт-Петербурге
В Якутске открылся новый сердечно-сосудистый центр
В Новосибирске заработал крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня
В Москве открыт реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1
В Казани открылось новое здание противотуберкулезного диспансера
Новый корпус детской областной больницы открылся в Воронеже
В Самарской области открылся инфекционный корпус
В Башкирии открылся четвертый за время пандемии инфекционный центр
В Ростове-на-Дону открыт второй Центр ядерной медицины
В Саранске открылась новая поликлиника республиканского онкодиспансера
Открылась новая поликлиника в пос. Юбилейный Саратовской области
Новый медицинский комплекс открыт в Подмосковье
В Коммунарке открылся новый перинатальный центр
В Волгограде введен в эксплуатацию новый корпус онкодиспансера
В Белгородской области открылся новый медицинский центр
Открылся хирургический корпус республиканского онкологического диспансера в Бурятии
Новая инфекционная больница открылась в Оренбурге
В Чебоксарах открыли новый корпус Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования
В Сестрорецке открылась многопрофильная клиника
В Йошкар-Оле сдан в эксплуатацию высокотехнологичный корпус перинатального центра
В Калининграде открылась новая поликлиника
В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию
Новый военный госпиталь в Казани готов принять пациентов
В Омске открыт центр ядерной медицины
После реконструкции открылся педиатрический корпус Морозовской больницы в Москве
В Старом Осколе открылся Центр малоинвазивной хирургии
В Улан-Удэ открыли высокотехнологичный центр ядерной медицины
В центре Брянска открылась новая клиника
В Брянске открыли центр ядерной медицины
В Мытищах открылась взрослая поликлиника на 600 посещений в смену
В Красноярске открылся новый корпус краевого онкодиспансера
Севастопольский Центр крови получил новый корпус
Новый Центр ядерной медицины открылся в Новосибирске
В Волгоградской области построена новая инфекционная больница
Сдан в эксплуатацию новый корпус НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербург
Александровская больница в Петербурге получила современный региональный сосудистый центр
В Москве открыт корпус экстренной помощи в клинической больнице имени В.В. Вересаева
В Южно-Сахалинске открылся новый медицинский корпус
- В Красноярском крае открыли новый корпус психоневрологического интерната
- В медучреждения Волгоградской области поступили новые передвижные флюорографы
- Национальный проект Здравоохранение. Обзор