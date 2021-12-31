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Спортивные объекты

Итоги 2021 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

 © ivgorduma.ru

В Иваново открыт новый дворец игровых видов спорта

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Екатеринбурге открыли первый объект Универсиады: Академию волейбола Николая Карполя

 © sdelanounas.ru

Центр художественной гимнастики открыли в Ульяновске

 © sdelanounas.ru

Новую спортивную арену на 10 тыс. зрительских мест открыли в Белгороде

 © sdelanounas.ru

 © s.go31.ru

В Кемерово открыли ледовый дворец «Кузбасс»

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © kuzbass-bandy.ru

В Сочи в образовательном центре «Сириус» открылся новый спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © ecotechmsk.ru

«Краснодар» открыл стадион из черного стекла — для второй команды

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Многофункциональный центр единоборств открыт в Хабаровске

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Татарстане открылся новый спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Калуге состоялось открытие Дворца спорта

 © sdelanounas.ru

 © gtrk-kaluga.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Центр мужской гимнастики открылся в Воронеже

 © sdelanounas.ru

В Калининграде открылся новый многофункциональный спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Новый теннисный центр в Когалыме

 © angi.ru

 © opt-1645516.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

 © opt-1645516.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В п. Металлострое Колпинского района г. Санкт-Петербурга открылся новый спортивный комплекс

 © sdelanounas.ru

 © img1.dp.ru

 © img3.dp.ru

 © sdelanounas.ru

В Самаре открылся ледовый Дворец спорта

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Спорткомплекс «Тула-Арена» открыли в Тульской области

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © sdelanounas.ru

В Камчатском крае открыли первую крытую ледовую арену

 © sdelanounas.ru

В Саратове открыт Дворец водных видов спорта

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Саратове открылся «Центр Бадминтона»

 © sdelanounas.ru

В Вологодской области открыт новый спорткомплекс

 © sdelanounas.ru

Спортивный комплекс с тремя бассейнами открылся в Нововоронеже

 © sdelanounas.ru

В Ижевске торжественно открыли бассейн «Сила воды»

 © sdelanounas.ru

В новом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной 2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м. Здесь есть зрительские трибуны на 640 мест, зал сухого плавания, тренажёрный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров. Напомним, для расчёта точного результата каждого пловца в бассейне установили автоматическую систему хронометража.

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Новые спортивные объекты открыты в регионах 1 часть ( 2021 год )

Новые спортивные объекты открыты в регионах 2 часть ( 2021 г.)

Новые спортивные объекты открыты в регионах 3 часть ( 2021 год)

Новые спортивные объекты открыты в регионах 4часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 5 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 6 часть (2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 7 часть (2021г.)

Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

В регионах открыты новые спортивные объекты 8 часть (2021г.)

Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

В регионах открыты новые спортивные объекты 9 часть (2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 10 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 11 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 13 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 14 часть ( 2021 г.)

Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 16 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 17 часть (2021г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 18 часть (2021г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 19 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 20 часть ( 2021 г.)

В регионах открыты новые спортивные объекты 21 часть (2021 г. )

В регионах открыты новые спортивные объекты 22 часть (2021г.)

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Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 1

Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 2

Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 3

Итоги 2012 года: Обзор спортивных сооружений (часть 1)

Итоги 2012 года: Обзор спортивных сооружений (часть 2)

Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 1)

Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 2)

Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 3)

Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть первая/

Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть вторая/

Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть третья/

Итоги 2015 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения (часть I)

Итоги 2015 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения(часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные спортивные объекты

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые спортивные сооружения, кроме объектов ЧМ по футболу

Итоги 2019 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=170&page=0

итоги 2021, обзор, спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    31.12.2116:26:34

    С наступающим Новым Годом!

    Желаю всем ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений, творческого вдохновения, крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия!

    Желаю нашим спортсменам новых успехов и свершений!

    ©Видео с youtube.com

    #1245516
  • Птичка Грач Птичка Грач
    31.12.2118:40:13

    спасибо за подборку     с Новым Годом

    #1245529
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