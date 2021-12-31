Итоги 2021 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
В Иваново открыт новый дворец игровых видов спорта
В Екатеринбурге открыли первый объект Универсиады: Академию волейбола Николая Карполя
Центр художественной гимнастики открыли в Ульяновске
Новую спортивную арену на 10 тыс. зрительских мест открыли в Белгороде
В Кемерово открыли ледовый дворец «Кузбасс»
В Сочи в образовательном центре «Сириус» открылся новый спортивный комплекс
«Краснодар» открыл стадион из черного стекла — для второй команды
Многофункциональный центр единоборств открыт в Хабаровске
В Татарстане открылся новый спортивный комплекс
В Калуге состоялось открытие Дворца спорта
Центр мужской гимнастики открылся в Воронеже
В Калининграде открылся новый многофункциональный спортивный комплекс
Новый теннисный центр в Когалыме
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В п. Металлострое Колпинского района г. Санкт-Петербурга открылся новый спортивный комплекс
В Самаре открылся ледовый Дворец спорта
Спорткомплекс «Тула-Арена» открыли в Тульской области
Крупнейший в России конноспортивный комплекс открыли в Грозном
В Калининградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Камчатском крае открыли первую крытую ледовую арену
В Саратове открыт Дворец водных видов спорта
В Саратове открылся «Центр Бадминтона»
В Вологодской области открыт новый спорткомплекс
Спортивный комплекс с тремя бассейнами открылся в Нововоронеже
В Ижевске торжественно открыли бассейн «Сила воды»
В новом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной 2 м и 12-метровый глубиной от 1 м до 1,25 м. Здесь есть зрительские трибуны на 640 мест, зал сухого плавания, тренажёрный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров. Напомним, для расчёта точного результата каждого пловца в бассейне установили автоматическую систему хронометража.
Новые спортивные объекты открыты в регионах 1 часть ( 2021 год )
Новые спортивные объекты открыты в регионах 2 часть ( 2021 г.)
Новые спортивные объекты открыты в регионах 3 часть ( 2021 год)
Новые спортивные объекты открыты в регионах 4часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 5 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 6 часть (2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 7 часть (2021г.)
Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов
В регионах открыты новые спортивные объекты 8 часть (2021г.)
Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов
В регионах открыты новые спортивные объекты 9 часть (2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 10 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 11 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 13 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 14 часть ( 2021 г.)
Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов
В регионах открыты новые спортивные объекты 15 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 16 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 17 часть (2021г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 18 часть (2021г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 19 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 20 часть ( 2021 г.)
В регионах открыты новые спортивные объекты 21 часть (2021 г. )
В регионах открыты новые спортивные объекты 22 часть (2021г.)
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Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 1
Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 2
Итоги 2011 года: спортивные сооружения. Часть 3
Итоги 2012 года: Обзор спортивных сооружений (часть 1)
Итоги 2012 года: Обзор спортивных сооружений (часть 2)
Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 1)
Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 2)
Итоги 2013 года в картинках: спортивные сооружения (Часть 3)
Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть первая/
Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть вторая/
Итоги 2014 года: Новые спортивные сооружения /часть третья/
Итоги 2015 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения (часть I)
Итоги 2015 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения(часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные спортивные объекты
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые спортивные сооружения, кроме объектов ЧМ по футболу
Итоги 2019 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
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