Российская экономика продолжает уверенно развиваться. В 2025 году в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 72 новых предприятия, цеха, производственных линий с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке . На основе этих обзоров и подготовлен этот отчет.

Мы уже делали обзор по всем новым производствам 2024 года, их в прошедшем году было открыто 52. Общий размер всего инвестиций за 2024 год — 748,4 млрд рублей, а в предприятия с инвестициями свыше 1 миллиарда рублей было всего инвестированно — 710 миллиардов рублей.

Теперь представляем вашему вниманию обзор самых крупных производств, с инвестициями более 1 млрд рублей. Таких мы насчитали 72 штуки, среди них есть и такие гиганты как:

Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля — направлено на развитие 217 млрд ₽

Запущена вторая линия Амурского ГМК — направлено на развитие 60 млрд ₽

Крупный завод по производству ДСП открыт в Калужской области — направлено на развитие 22 млрд ₽

В Кузбассе завершили строительство экологической «Эйфелевой башни» ЕВРАЗа — направлено на развитие 21 млрд ₽

А теперь весь список, переходя по ссылке можно узнать подробности

В Смоленске начал работать новый завод сельхозтехники

В Смоленске запустили производство техники для животноводства. Новый завод «Коблик Смоленск» разместился в индустриальном парке «Феникс» и будет выпускать прицепы и миксеры-кормораздатчики для крупных животноводческих ферм. Решение о создании производства было принято летом 2024 года. Мощности предприятия позволят производить до 600 единиц техники ежегодно.

Объём инвестиций в проект составил около 1 миллиарда рублей.

В ОЭЗ «Дубна» открыли новый цех по производству косметики

Компания «Полекс Бьюти» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного производственного здания в рамках реализации инвестпроекта по созданию производства косметики. Проект реализуется на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна».

На предприятии, которое выпускает широкий ассортимент косметической продукции, создано почти 200 рабочих мест.

Общий объем инвестиций компании «Полекс Бьюти» в создание производственного комплекса в ОЭЗ «Дубна» превысил 1,8 млрд рублей.

Больше не импорт: в Мытищах запустили линию для ключевых компонентов вагонов метро

На заводе «Метровагонмаш» в Мытищах запустили новое высокотехнологичное оборудование. Оно станет основой для производства вагонов метро с повышенным уровнем локализации. Главная задача — наладить собственный, «суверенный» выпуск вагонов метро, включая производство ключевых компонентов. В 2025 году для механосборочного цеха № 416 приобрели 16 современных станков с ЧПУ. Среди них — фрезерно-расточные и токарные обрабатывающие центры, шлифовальные станки. Также в цехах появился универсальный стенд для сварки кузова вагона и линейный трансбордер. На модернизацию было направлено 3,7 млрд рублей.

В Калужской области открыто пятое производство «Ультрадекор»

12 декабря на людиновской площадке ОЭЗ «Калуга» состоялось официальное открытие нового высокотехнологичного завода связующих материалов и Центра дизайна ГК «Ультрадекор». Это второе производство группы, введенное в эксплуатацию в регионе в текущем году.

Центр дизайна, открытый в структуре производства, будет заниматься разработкой новых решений для деревообработки.

Проект предусматривает выпуск 216 тыс. тонн связующих материалов в год. Фактический объем инвестиций составил 6,87 млрд рублей.

На Урале открылся цех полного цикла по титану

На территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде начал работу современный металлургический цех, построенный Исетским кузнечно-механическим заводом.

На площади в пять тысяч квадратных метров создано высокотехнологичное производство полного цикла: от выплавки до механической обработки титановых заготовок. Продукция цеха предназначена для обеспечения потребностей крупных российских промышленных предприятий. Инвестиции в проект превысили 1,17 миллиарда рублей.

В Омске запустили производство полиизобутилена для авиации и оборонной промышленности

В Омске на площадке предприятия «Омский каучук», входящего в ГК «Титан», запущено новое производство низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (ПИБ). После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать до 10 тысяч тонн этой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей. Из них 950 млн рублей — это льготный заем, предоставленный федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) специально на приобретение высокотехнологичного оборудования.

В Новомосковске запустили вторую очередь производства полимеров

Группа компаний «Полипласт» ввела в эксплуатацию вторую очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на своем флагманском заводе «Полипласт Новомосковск». Первая очередь этого производства, была запущена в 2024 году. Новый комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества. Продукция комплекса находит широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и производстве товаров народного потребения. Запуск второй очереди позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, заместив импорт, а также нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны. В состав новых мощностей, вошли узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки, а также цех приготовления растворов. Предприятие присутствует в Тульской области более 20 лет и продолжает реализацию высокотехнологичных проектов, несмотря на сложности в базовых отраслях промышленности.

Общий объем инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест.

В Подмосковье запустили производство сантехнических инсталляций

В подмосковной Балашихе открыто предприятие по производству сантехнических инсталляций скрытого монтажа. В рамках реализации инвестпроекта компания «ТАЙМ» построила производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тыс кв.м., где будет производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год.

Инвестиции в проект — 2 млрд рублей.

ГК «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» запустила инновационный завод по производству алюминиевой ленты

Новое предприятие использует технологию непрерывного литья, которая позволяет сократить количество переделов между поступлением сырья и выходом готовой продукции. Уменьшение количества операций снижает себестоимость производства и, как следствие, цену товара для покупателей.

Локализация продукции БКЛПЗ составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье. Благодаря реализации проекта создано 34 новых рабочих места. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей. Его финансирование осуществлялось за счет собственных средств компании, а также за счет привлечения льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 320 млн рублей.

В Черноголовке запустили крупнейший в России частный научный центр для сельского хозяйства

В подмосковной Черноголовке начал работу новый научный центр, который уже называют крупнейшим частным исследовательским комплексом в стране. Его построила фирма «Август», и это не просто несколько лабораторий в одном здании, а полноценный научный городок, где будут создавать технологии для сельского хозяйства. Здесь собрали всё, чтобы превратить научную идею в готовый продукт. Ученые смогут работать над всем циклом — от фундаментальных экспериментов на молекулярном уровне до выпуска опытных партий новых препаратов. Такой подход ускоряет внедрение разработок в реальное производство. На строительство и оснащение центра потратили больше 8 миллиардов рублей.

В Татарстане открылся новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования

В промышленном парке «Турбина» города Зеленодольска начал работу новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний «АМКОР». Завод стал первым резидентом промпарка «Турбина», куда было инвестировано около 1 млрд рублей.

Новый производственный комплекс по выпуску косметики открыла компания «Миксит»

Компания Mixit запустила автоматизированный комплекс полного цикла по производству косметики на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Это завод нового поколения: 4 современных реактора, автоматизированный цикл от сырья до упаковки, собственная лаборатория

Благодаря реализации проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей компания сможет в два раза увеличить месячный объем выпускаемой продукции.

В Свердловской области начал работу третий завод по производству твинблока

На новом заводе по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона «Теплит» в Сысерти началась отгрузка продукции потребителям. Это третье предприятие в структуре холдинга «Атомстройкомплекс», которое производит газоблоки под торговой маркой Твинблок, давно и широко известной в УрФО и за его пределами. Ещё два таких производства действуют в Березовском и поселке Рефтинский Свердловской области.

Строительство завода вошло в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и заняло 2 года. Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, в том числе, 1,8 млрд получено по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Калужской области открыт завод кабеленесущих систем

Новое производство принадлежит компании IEK GROUP и располагается в Балабанове. Завод будет специализироваться на кабеленесущих системах для создания безопасных и надёжных сетей электроснабжения, связи и автоматизации.

Площадь нового предприятия в Калужской области составляет порядка 30 тыс. кв. метров. Инвестиции в строительство и оснащение производственного корпуса составили около 2 млрд рублей.

Рославльский вагоноремонтный завод запустил новый цех для удвоения производства

В Смоленской области Рославльский вагоноремонтный завод (РВРЗ) запустил новый производственный цех, что позволит предприятию увеличить объемы производства в два раза — до 7,5 тыс. единиц продукции в год.

Новый цех позволит выпускать современную линейку грузовых вагонов, в том числе полувагоны, платформы и цистерны. Работы по созданию нового производства стартовали в марте 2024 года. В проект вложено более 2,7 млрд рублей.

В Смоленской области запустили строительство завода по производству аэрозольных баллонов

В Смоленской области появится еще один завод по производству аэрозольных баллонов.

Работы идут и на территории предприятия «Румопак» в Вязьме — ведущего производителя трехкомпонентных аэрозольных баллонов. В настоящее время предприятие расширяет производство. При поддержке правительства области здесь запустили строительство еще одного завода по производству аэрозольных баллонов. Компания реализует проект с объемом инвестиций около 1 млрд рублей.

ТЕХНОНИКОЛЬ запустила завод по производству экструзионного пенополистирола в Воскресенске

ТЕХНОНИКОЛЬ официально объявила о запуске нового завода по производству теплоизоляции на основе экструзионного пенополистирола (XPS) в Воскресенске. Благодаря выгодному географическому положению в центре России производственная площадка сможет оперативно поставлять продукцию в регионы Центрального федерального округа, включая Москву и Московскую область.

На заводе площадью 5 700 м² установлена современная линия (2000 кг/час), которая обеспечивает соответствие продукции мировым стандартам качества и надежности. Особенностью новой площадки стала реализация технологии термобондинга, позволяющая изготавливать плиты XPS нестандартной толщины под индивидуальные запросы заказчиков.

Инвестиции в новую производственную площадку составили 2 млрд руб.

РУСАЛ запустил новую линию непрерывного литья полосы из алюминия

Завод «Уральская фольга» (Михайловск, Свердловская область) компании РУСАЛ запустил новую линию непрерывного литья полосы (бесслитковая прокатка) из алюминия и его сплавов. Технологическая линия включает газовую плавильную печь емкостью 25 тонн с электромагнитным перемешивателем расплава, газовый раздаточный миксер емкостью 20 тонн и двухвалковую машину непрерывного литья. Инвестиции «Уральской фольги» c учетом закупки новейшего оборудования и глубокой модернизации здания цеха составили 1,6 млрд рублей.

Завод по производству фанеры открыт в Хабаровске

Компания РФП Групп открыла новый завод по производству хвойной (лиственничной) конструкционной фанеры на территории опережающего развития «Хабаровск» в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Объем инвестиций в проект составил свыше 4,7 млрд рублей.

В Ростове-на-Дону открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк»

В Ростове-на-Дону 15 октября открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк» — дочернего предприятия ЗАО «Эмпилс». Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10-16 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 24 тысяч тонн.

Инвестиции в создание площадки превысили 1,5 млрд рублей.

В Салавате Башкирии открыли новый резервуарный парк для производства битума

в Салавате состоялось открытие нового резервуарного парка предприятия «Битум». Компания была основана в 1991 году, является ведущим производителем нефтяных дорожных битyмов в Башкортостане. Новый резервуарный парк хранения сырья для производства битyма рассчитан на 60 000 тонн. С начала года производство выросло более чем на четверть. Инвестиции на развитие собственного производства составили более 2,4 млрд рублей.

В Орле запустили один из крупнейших в России заводов металлоконструкций

В Орле запустили новый завод «Северстали» по производству металлоконструкций. На проект потратили 3,5 млрд рублей, причём 691 миллион на оборудование дал Фонда развития промышленности в виде льготного займа.

На Ставрополье запущено новое производство азотно-калийных удобрений

ЕвроХим — Кавказ" запустил производство азотно-калийных удобрений в Невинномысске Ставропольского края на площадке «Невинномысского Азота».

Мощность нового цеха составляет около 70 тыс. тонн в год, создано около 100 рабочих мест.

Строительство завода было начато в 2020 году.

Общие инвестиции в новый проект компании оцениваются в 8 млрд рублей.

В Череповце открылся новый высокотехнологичный корпус завода «НАРТИС»

Завод «НАРТИС» (входит в Группу «НЭК»), ведущий российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, открыл второй производственный корпус площадью 6,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.

«Газпром» запустил собственное производство турбинных лопаток в России

В особой экономической зоне «Узловая» состоялось открытие нового литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин. Новый комплекс в ОЭЗ «Узловая» занимает площадь 16 тысяч квадратных метров, в его составе 12 технологических участков. Для этого уже установлено 145 единиц технологического и лабораторного оборудования. В настоящее время ведется активный набор персонала. Всего планируется трудоустроить 400 человек, из которых 110 уже приступили к работе. Старт строительству комплекса был дан в октябре 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 13 млрд рублей.

Тюменский производитель тротуарной плитки создал вторую линию производства

Тюменское предприятие сможет нарастить годовой выпуск востребованного стройматериала в два раза — до 1,8 млн кв. м. На первой действующей линии за пять лет произвели 3,5 млн кв м продукции. Это 14% рынка Уральского федерального округа, 70% - Тюменской области. 1 млрд 82 млн рублей инвестировал завод «Поревит» во вторую линию производства тротуарной плитки в Ялуторовске.

В Татарстане открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей

В индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» сегодня запустили производство компании «Батареон» — завода по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей.

Завод производит аккумуляторы, аккумуляторные ячейки, зарядные устройства, BMS — платы. Проектная мощность — 700 тыс. единиц продукции в год (будет достигнут в 2026 году). На производстве создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

Новая линия полированного стекла запущена в Подмосковье

В подмосковном Клину запустили обновленную линию по производству стекла. Теперь завод может выпускать до 600 тонн стекла в сутки. Особенность новой линии — она производит просветленное стекло длиной до 12 метров. На такое стекло можно наносить специальное покрытие, которое защищает от солнца и сохраняет тепло. При модернизации использовали технологии, которые помогают бережнее относиться к окружающей среде. Производство стало более экологичным: сокращаются выбросы, а бой стекла теперь почти полностью пускают в повторное использование. В рамках проекта создали 87 новых рабочих мест. На модернизацию потратили больше 8 миллиардов рублей.

Новый производственный комплекс «Технологии ОФС» открылся в Тюмени

Группа компаний «Технологии ОФС» запустила в Тюмени новый завод по производству оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Производственный комплекс открыли 17 сентября, приурочив его к проведению Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Производственная площадка оснащена высокоточными станками для изготовления техники, применяемой при наклонно-направленном бурении. Это позволит наладить выпуск отечественного оборудования, востребованного в нефтегазовой отрасли. Здесь планируется выпускать роторно-управляемые системы (РУС) и оборудование для наклонно-направленного бурения. Инвестиции в проект составили 7 миллиардов рублей, создано 150 рабочих мест.

В Рязанской области открыли завод по производству лечебного питания

В г. Новомичуринск Рязанской области состоялось торжественное открытие нового завода компании ЛЕОВИТ по производству лечебного и энтерального питания. ЛЕОВИТ, отечественный производитель лечебного и профилактического питания с головным офисом в г. Москве, приобрел эту производственную площадку ровно год назад и за это время развернул на ее базе новый завод. На нем налажен выпуск принципиально нового продукта — зондового энтерального питания. Совокупный объем инвестиций компании в данный проект составит 1,8 миллиардов рублей. В рамках проекта создаются около 200 новых рабочих мест.

В России начали производить бумагу для кальки, которую раньше завозили из Европы

Речь идет об особо тонкой бумаге-основе для кальки. Ее называет глассин, и она очень востребована для печати этикеток и в полиграфии. До сих пор ее приходилось импортировать из Европы.

Теперь фабрика будет выпускать до 300 тонн такой бумаги в год. Это стало возможным после масштабной модернизации: на предприятии установили 70 единиц нового оборудования. Оно позволяет производить бумагу рекордно низкой плотности. Кроме того, здесь наладили выпуск декоративной бумаги-основы для изготовления мебели, столешниц и напольных покрытий. Ее планируют производить до 6 тысяч тонн в год. На создание нового производства направили более 1,2 миллиарда рублей. Часть этих средств — 800 миллионов — фабрика получила в виде льготного займа, как сообщили в Фонде развития промышленности.

Компания «Авангард» ввела три новых цеха и логистический комплекс в Ростовской области

Ввод трех цехов позволит увеличить объемы выпуска влажных салфеток и нетканого материала спанлейс из полиэфирного волокна. С началом работы логистического комплекса на шахтинском предприятии завершили создание полного производственного цикла. На Дону группа компаний «Авангард» ранее реализовала три крупных инвестпроекта на общую сумму 15 млрд рублей, создав в Шахтах более 1800 рабочих мест.

Инвестиционный проект стоимостью1,4 млрд рублей по созданию логистического комплекса и оборудованию трех производственных цехов для увеличения мощности производства компания начала реализовывать в 2023 году, воспользовавшись господдержккой по линии Фонда развития промышленности в объеме около 300 млн рублей.

50 тысяч тонн масла в год: на Дону стартовало масштабное производство льна

В Азовском районе завершено строительство самого большого в стране завода по переработке льна. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и до конца августа предприятие начнёт работу. Оборудование успешно прошло тестовый запуск.

Завод расположен в Новоалександровском сельском поселении и занимает площадь 7,5 га. Здесь будет производиться льняное масло холодного и горячего отжима по мировым стандартам качества. Годовые мощности предприятия составят более 50 тысяч тонн нерафинированного масла и около 90 тысяч тонн льняного жмыха.

Производство организовано с учётом современных экологических требований. Технология безотходная: конденсат, образующийся при прессовании, будет использоваться для увлажнения жмыха — ценного кормового продукта.

Объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей собственных и кредитных средств.

В Мордовии Росатом запустил крупнейшую в России линию по производству композитов

В Рузаевке состоялось открытие второй очереди производственного кластера резидента ТОСЭР «Центр полимерных композитов». Это уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении Росатома. Продукция предприятия применяется в самых разных сферах: от строительства и сельского хозяйства до энергетики, транспорта и городского благоустройства. Это могут быть мосты и световое уличное оборудование, входные группы и фасадные панели, звукоизоляционные стенки и пешеходные настилы и многое другое. Производственные мощности выросли втрое — с 1200 до 3900 тонн в год.

Инвестиции в проект составили более 1млрд рублей.

На месторождении Хвойное в Якутии запущена новая золотоизвлекательная фабрика

19 июля на месторождении Хвойное в Алданском районе Якутии состоялся запуск новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) холдинга «Селигдар». Современное производство, построенное всего за несколько лет, позволит компании значительно увеличить объемы добычи золота и укрепить позиции региона как одного из лидеров золотодобычи в России. Ее проектная мощность — 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год. Благодаря вводу нового предприятия холдинг «Селигдар» планирует уже в 2026 году достичь годовой добычи в 10 тонн золота на всех своих объектах.ЗИФ на Хвойном — один из ключевых проектов развития холдинга. Проект реализован в рекордные сроки, а его открытие приурочено к 50-летию компании. Технологическая схема фабрики разработана специально под состав руды месторождения, что делает производство уникальным. Капзатраты на строительство фабрики «Хвойное» составили 15 млрд рублей.

«Северсталь» модернизировала сталеплавильное производство ЧерМК⁠⁠

Компания «Северсталь» завершила масштабную программу технического переоснащения сталеплавильного передела Череповецкого металлургического комбината. В рамках проекта проведен капитальный ремонт конвертера № 3 и двух установок разливки стали с общим объемом инвестиций 2,8 млрд рублей.

На ММК запустили новый цех машиностроительной продукции

Запущено производство в цеху машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), призванное обеспечить импортозамещение оборудования в горнометаллургической отрасли. Всего цех сможет изготавливать более 10,5 тыс. тонн машиностроительной продукции в год. Здесь будет производиться нестандартное оборудование тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование.

Генеральным проектировщиком объекта выступило АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», генеральным подрядчиком — ООО «УРАЛСТРОЙСТАЛЬ». При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в проект 6,5 млрд рублей.

В Балаково Саратовской области запущен завод по выпуску окиси цинка

Новый завод «Экоцинк» рассчитан на выпуск 30 тысяч тонн оксида цинка. Также будет выпускаться металлический клинкер.

Сырьём стало металлургическая пыль сталелитейного производства. Будет перерабатываться 110 тыс. тонн металлургической пыли в год.

Инвестиции в проект, заявленный АО «Металлургический завод Балаково», составили 4,5 млрд рублей.

В Кемерове запущен цех по производству минеральных удобрений

Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Кузбасс» в Кемерове, компания «Грас», запустила производство гранулированного сульфата аммония, который используется в качестве минерального удобрения.

Инвестиции в создание нового цеха превысили 1 млрд рублей, из которых 406 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития» на приобретение отечественного оборудования.

«Мираторг» запустил уникальный комплекс по переработке иловых осадков в Курской области

Компания «Мираторг» ввела в эксплуатацию инновационный комплекс для осушения и переработки иловых осадков рядом со своим мясоперерабатывающим предприятием в Курской области.

Новый комплекс использует технологию высокотермической сушки, превращая отходы в органическое удобрение для сельского хозяйства. Процесс проходит в герметичной установке, что исключает распространение запахов. Инвестиции в проект составили 2,7 млрд рублей.

В Саратове открыт новый завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству кровли и фасадов

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Саратове производство гибкой черепицы и фасадной плитки. Новый завод открыл в регионе 50 рабочих мест. Плановая мощность производства достигает 10 млн м² готовой продукции в год. Предприятие планирует выпуск гибкой черепицы и фасадной плитки.

Объем инвестиций в проект составил 1,26 млрд рублей.

В Свердловской области запущено производство бесшовных нержавеющих труб

На заводе «Киберсталь» (CYBERSTEEL) в Первоуральске (Свердловская область) начался выпуск бесшовных нержавеющих труб. Это позволило компании расширить линейку продукции, включив инструментальные, теплообменные и трубы общего назначения для высокотехнологичных отраслей, а также нарастить производство труб для парогенераторов атомных электростанций.

Общий объем вложений в техническое переоснащение предприятия составил 12 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготных займов.

«Северсталь» запустила новую линию по производству свайной трубы в Шексне

Компания «Северсталь» ввела в эксплуатацию новую линию по производству свайной трубы на площадке трубопрофильного цеха ЧерМК в посёлке Шексна Вологодской области.

Новая линия позволит выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год, соответствующей высоким стандартам качества. Металлопрокат предназначен для строительной отрасли, а также нефтегазового сектора. В рамках проекта была построена линия объемной термообработки и модернизирован трубоэлектросварочный агрегат, что обеспечит устойчивость продукции к экстремальным температурам (до -40°C).

Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Российская компания начала выпуск импортозамещающего ДМЭА с чистотой 99,9

ООО «Монамин», резидент особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, приступил к выпуску первых партий диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания стала единственным в России производителем этого продукта, который применяется в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности. Объем инвестиций в создание завода составил 2,8 млрд рублей.

«АТГ» запустил вторую очередь завода по производству бумажной гигиенической продукции

Компания «Архбум Тиссью Групп» (АТГ), входящая в состав АО «Архангельский ЦБК», ввела в эксплуатацию вторую очередь своего завода в Калужской области. И В результате мощность предприятия увеличилась вдвое — до 140 тыс. тонн продукции в год, а также создано 250 новых рабочих мест. нвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей и были направлены на строительство новых производственных мощностей и модернизацию оборудования для выпуска санитарно-гигиенических изделий (СГИ).

В Нижегородской области открыли завод по производству силикагелей и силиказолей

В особой экономической зоне «Кулибин» (Нижегородская область) начал работу завод «РусСилика», выпускающий микронизированные силикагели и стабильные силиказоли.

Общий объем инвестиций в проект превысил 21 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на закупку оборудования.

В Адыгее открыт новый завод по производству гофропродукции

В Майкопе открылся второй завод ООО «Картонара». Новое производство расположено рядом с действующим заводом «Картонтара» в Майкопе. Мощность предприятия составляет до 150 млн кв. м гофропродукции в год. На новом заводе будет создано до 120 новых рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил 3,5 млрд руб.

В Кузбассе завершили строительство экологической «Эйфелевой башни» ЕВРАЗа

Высота — 150 метров, 18 ярусов и почти 3000 тонн металлоконструкций — таков масштаб нового комплекса серогазоочистки на ЕВРАЗ ЗСМК. Сооружение поражает не только размерами, но и уникальной для России конструкцией, способной выдержать даже 8-балльное землетрясение.

Главная задача объекта — очистка дымовых газов. Благодаря новой установке выбросы диоксида серы сократятся на 70%, что значительно улучшит экологическую ситуацию в Новокузнецке, сообщает пресс-служба Евраза

Инвестиции в проект составили 21 млрд рублей. Это лишь часть масштабной экологической программы комбината.

1,1 млрд рублей в развитие: на УАЗе стартовал масштабный проект новой прессовой линии

На УАЗе стартовало строительство новой прессовой линии — одного из крупнейших проектов предприятия за последние годы. Линия предназначена для производства кузовных деталей автомобилей Sollers (пикапов и перспективного внедорожника), а также для моделей УАЗ, сообщает пресс-служба предприятия в своем телеграмм канале.

Общие инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей, включая 0,8 млрд рублей, которые будут предоставлены Фондом развития промышленности в форме займа.

«Урал» запустил новые участки производства деталей для мостов при поддержке ФРП

АО «Автомобильный завод «Урал» в Миассе (Челябинская область) запустил два новых производственных участка по выпуску комплектующих для ведущих мостов грузовых автомобилей. На этих площадках будут изготавливать тормозные барабаны, ступицы, чашки и цапфы.

Развитие собственного производства мостовых деталей стало возможным благодаря льготным займам Фонда развития промышленности (ФРП) на сумму 7 млрд рублей.

В Нижегородской области запущена переработка льна и конопли

В г. Пильна Нижегородской области запущено в опытно-промышленную эксплуатацию предприятие по переработки льна и конопли. При выходе на проектные мощности завод сможет перерабатывать до 20 тысяч тонн технической конопли и льна в год. В создание и запуск предприятия инвестировано 1,2 млрд рублей, создано 50 рабочих мест.

ГК «Талина» запускает новое производство замороженных полуфабрикатов в Мордовии

Группа компаний «Талина» продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы в Республике Мордовия. В рамках освоения Рузаевского инвестиционного кластера компания планирует открыть завод по производству замороженных полуфабрикатов, что позволит создать 600 рабочих мест в республике.

В настоящее время на производственной площадке в тестовом режиме запущена линия по производству пельменей мощностью 4 тонны готовой продукции в час, завершаются пуско-наладочные работы. Кроме того, планируется выпуск блинов до 11 000 штук в час и чебуреков — до 1 800 кг в час.

Инвестиции в строительство и оснащение составят около 3 млрд рублей.

Новое производство металлоконструкций открылось в Нижегородской области

25 апреля на базе АО «СМК Кулебаки» в г. Кулебаки Нижегородской области состоялось открытие первой очереди нового производственного комплекса по выпуску металлоконструкций.

С вводом в эксплуатацию нового цеха планируется вдвое увеличить объём производства — с 24 до 48 тысяч тонн в год.

Общий объем инвестиций в проект составил порядка 2,4 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.

Компания «СТИК» запустила в Воронеже новый цех по производству стеклопакетов Glassika

Предприятие «Стекло и камень» («СТИК») расширило производственные мощности, открыв в Воронеже новый цех под брендом Glassika. Благодаря этому годовой выпуск стеклопакетов, востребованных на российском архитектурном рынке, увеличится с 450 тыс. до 800 тыс. кв. метров.

В новом цеху налажен выпуск крупноформатных стеклопакетов (до 3,2×6 м), включая моллированные (радиусные), многослойные, окрашенные закаленные и сложные архитектурные конструкции. Эта продукция применяется в фасадном остеклении коммерческих и жилых зданий. Кроме того, компания освоила производство отечественных противопожарных стекол, заменяющих импортные аналоги, такие как Pyropane от AGC.

Общий объем инвестиций в проект составил более 1,3 млрд рублей, включая льготный заем в 930,7 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Проекты развития».

В ОЭЗ «Центр» Воронежской области открылось производство безалкогольных напитков

24 апреля в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области состоялось официальное открытие производственного комплекса по выпуску безалкогольных напитков.

Новый комплекс возведен с нуля на средства российских инвесторов. Собственником является отечественная компания «Глобальные напитки».

Объём вложений в строительство и оснащение завода превысил 10 млрд руб. Мощность предприятия — до 800 млн единиц продукции в год

В Санкт-Петербурге открыли крупнейший в России завод режущего инструмента

ООО «Вириал» открыло в Сестрорецке (Санкт-Петербург) станкоинструментальный завод для серийного производства полного цикла сменных пластин и заготовок режущего инструмента для станков с ЧПУ.Новая продукция будет востребована в двигателестроительной, судостроительной и авиационной отраслях, снижая зависимость России от импорта.

Инвестиции в проект превысили 1,25 млрд рублей.

СОЛЛЕРС локализовал производство кузовных деталей из российской стали

Автомобильный холдинг СОЛЛЕРС сообщил о запуске в Татарстане производства кузовных деталей для моделей Sollers Atlant и Argo из отечественной оцинкованной стали. Производство организовано на площадке индустриального партнера проекта.

Ключевые внешние и внутренние элементы кузова, включая двери, капоты, крылья, боковины и несущие конструкции, теперь изготавливаются из стали Магнитогорского металлургического комбината. Переход на российские материалы повысит коррозионную стойкость кузовов, улучшит их качество и точность геометрии.

Для проекта «СОЛЛЕРС Алабуга» привлекла льготный заем ФРП в размере 3,4 млрд рублей, общий объем инвестиций составил 4,3 млрд рублей.

В Иркутске начал работу пятый крупнотоннажный цех завода «Фармасинтез»

В Иркутске построен новый цех лекарственных препаратов на площадке компании АО «Фармасинтез». О создании новых производственных линий представители компании заявляли ещё в начале 2024 года, сейчас цех площадью более 1000 кв.м. уже начал работу. В одной половине развернулось крупнотоннажное производство таблеток, а в другой половине началось производство стерильных и твёрдых лекарственных форм для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита (Атазор-Р, Эпклюза), гепатопротекторов (Велпатасоф). Также в текущем году в состав данного цеха вошёл новый высокопроизводительный участок — ампульно-шприцевая линия, где в настоящее время проводятся приёмочные испытания автоматической линии инспекции и упаковки наполненных ампул и преднаполненных шприцев.

Суммарный объём инвестиций в проект составляет около 2 млрд руб.

Крупный завод по производству ДСП открыт в Калужской области

14 апреля в Людиновском районе Калужской области введено в эксплуатацию предприятие деревообрабатывающей промышленности по производству ДСП.

Мощность производства — 900 000 кубометров ДСП в год, а, кроме этого введены ещё 4 линии ламинирования ДСП мощностью 72 миллиона кв.метров в год.

Объём инвестиций в новое производство составил 22 миллиарда рублей.

Открыт новый завод компании «Слотекс» во Всеволожске на бывшей территории Ford в Ленобласти

14 апреля дан старт работе завода компании «Слотекс» по производству декоративного бумажно-слоистого пластика для мебели. Новый завод запустили на базе бывшей площадки автопроизводителя Ford. На заводе ежегодно планируется выпускать более 2 млн м2 бумажно-слоистого пластика по технологии высокого давления (HPL).

На новом производстве компания будет выпускать декоративный бумажно-слоистый пластик, который состоит из нескольких слоев технических и декоративных бумаг, пропитанных термореактивными смолами. Он применяется, как для кухонных столешниц и мебельных фасадов, так и для изготовления детских площадок, экстерьерных фасадов зданий и интерьерной отделки.

Компания вложила в производство более 3 млрд руб. Из них 900 млн руб. было получено в форме льготного займа по линии Минэкономразвития.

Новое производство упаковки для пищевой продукции запустили в подмосковном Чехове

14 апреля состоялся официальный запуск нового предприятия в Московской области.

Комплекс компании «МолоПак» будет ежегодно выпускать до 1,2 млрд асептических картонных упаковок формата TetraPak для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения, включая молоко, соки и вино.

Инвестиции в проект составили более 1,2 млрд рублей.

Запущена вторая линия Амурского ГМК

«Полиметалл» запустил в промышленную эксплуатацию вторую линию Амурского гидрометаллургического комбината в Хабаровском крае в районе г. Амурска. Новое автоклавное производство стало первым в России по переработке золотосодержащих руд двойной упорности.

Общий объём производства на Амурском ГМК с запуском второй линии возрастет до 25-30 тонн золота в год с нынешних 12-15 тонн.

Инвестиции в проект составили более 60 млрд рублей.

В Дагестане запустили высокотехнологичное производство стеклотары за 1,6 млрд рублей

На предприятии установлена современная стекловаренная печь и оборудование, не имеющее аналогов в России, которое позволит выпускать до 144 миллионов единиц стеклянной тары ежегодно.

Особенностью продукции станет производство облегченной, но при этом высокопрочной стеклотары, соответствующей европейским стандартам качества. Предприятие будет изготавливать тару для напитков, фармацевтической и парфюмерно-косметической продукции. Реализация проекта создаст 170 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в строительство цеха составил 1,6 миллиарда рублей.

В Ярославской области запущено первое в России промышленное производство орхидей

В тепличном комбинате «Ярославский», входящем в группу компаний «Горкунов», открылось первое в России промышленное производство орхидей и лаборатория микроклонального размножения растений. Этот масштабный проект, реализуемый полностью за счет собственных инвестиций компании в размере 2,5 млрд рублей.

Афипский НПЗ запустил комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля

21 марта на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае введён в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля.

Запуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Афипском НПЗ означает завершение 1го этапа модернизации завода.

В рамках проекта создан производственно-технологический комплекс мощностью 3 млн т/год.

Общая сумма инвестиций в законченный первый этап модернизации и начатые работы второго этапа составила 217 млрд рублей.

В особой экономической зоне «Авангард» на севере Омска открылся первый завод

11 марта в особой экономической зоне «Авангард» открылось первое производство. Компания «Омскэлектротех», входящая в группу «Основа Холдинг» будет выпускать на новом заводе высокопрочные крепёжные изделия и соединительные детали для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей. На предприятии будет создано около 200 рабочих мест с достойной заработной платой, а налоговые отчисления в бюджет превысят 60 миллионов рублей ежегодно.

Инвестиции в создание завода составили 1,9 миллиарда рублей.

В Ростове-на-Дону запустили новый завод по производству радиоэлектронной продукции

6 марта 2025 года состоялся запуск нового завода радиоэлектронной продукции ООО «Бештау». Торжественное мероприятие прошло с участием представителей различных структур, включая региональные власти и отраслевых экспертов.

Компания «Бештау» является ключевым участником межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности, объединяющего 9 предприятий из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области. Завод площадью 2500 кв. метров включает участки поверхностного и DIP монтажа электронных плат. Производственная мощность предприятия составляет 750 000 компонентов в час. В итоге здесь будет организовано 700 рабочих мест.

Полная реализация проекта предусматривает, что инвестор вложит 8 млрд руб. в создание радиоэлектронного предприятия общей площадью 9 тыс. кв. м.

В «Титановой долине» запущено производство тротуарной плитки с инвестициями свыше 1,7 млрд рублей.

Выпуск продукции начал завод «Поревит», расположенный в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке «Уктус» в Екатеринбурге. На предприятии уже создано 43 рабочих места из 80 запланированных.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей.

ГК «Аквариус» открыла новый цех сборки и тестирования серверов

Новый цех сборки и тестирования серверов оснащен инновационной автоматизированной линией, которая включает лифтовый механизм для распределения устройств между параллельными участками тестирования. Это решение позволяет сократить время сборки без ущерба для качества, а современные системы автоматического тестирования обеспечивают высокий уровень контроля над каждым изделием.

Производственная линия увеличит ежедневный выпуск серверных устройств до 1000 единиц, что почти в 2,5 раза превышает текущие мощности предприятия. Проектная мощность нового участка составит 300 тысяч серверных изделий в год, что позволит компании эффективнее удовлетворять растущий спрос на отечественную технику.

Кроме того, запущено производство пластиковых деталей методом литья под давлением мощностью до 500 тысяч корпусов в год.

Общая сумма инвестиций компании во все производственные проекты за 2024 год составила 1,8 млрд рублей

В Барнауле запущен «Завод тяжёлых колёсных дисков»

Новое предприятие расположилось на территории «Барнаульского завода механических прессов» (БЗМП) в Алтайском крае.

Создавали новый завод шесть лет, участвовали в процессе подготовки все службы и подразделения БЗМП. Работу проделали колоссальную: запустили линию изготовления обода, линию резки ребра, роботизированные линии катафореза и покраски, построили очистные сооружения, собственную химическую лабораторию и склад готовой продукции.

Общая площадь завода составляет 16 тыс. м2.

Сегодня здесь проходит полный цикл изготовления колёсных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники — от средних 20-дюймовых до огромных, диаметром в 54 дюйма. Колёсные диски барнаульского производства закупают промышленные гиганты со всей России и не только, например, «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» (Беларусь).

Итоговая сумма вложений составила около 1 млрд рублей.

В Кургане запустили новый цех деревообрабатывающего производства

В Кургане торжественно запустили цех гражданской продукции производства «Леспромпресс».

Деревообрабатывающий цех ООО «Леспромпресс» заработал на базе индустриального парка «Территория областного развития». Ещё два года назад здесь было чистое поле и заброшенные и разграбленные в 90-е цеха. Теперь работают станки и расширяется ассортимент продукции. Здесь будут выпускать клеёный и профилированный брус. Его зауральцы смогут использовать для строительства и отделочных работ.

Вместе с двумя цехами, реконструированными ранее, новый цех будет выпускать до 2000 куб. м обрезной доски в месяц. Всего с господдержкой введено 3100 кв. м.

Запуск новых производственных площадей позволит выпускать не только деревянную тару для оборонной промышленности, но с этого года наладить выпуск гражданской продукции.Отметим, на предприятии внедрено безотходное производство, благодаря строительству котельной, которая работает от опила и других пиломатериалов, оставшихся от переработки древесины.

Общий объём инвестиций на реализацию двух этапов составит более 1 млрд рублей.

В Тольятти запущено новое производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Производство литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС) официально запущено в Тольятти Самарской области.

Цех по выпуску таких изделий открыт в научно-производственном центре БАС «Самара» (г. Тольятти). Он будет обеспечивать аккумуляторами дроны, а также станет «одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране.

Технологию производства АКБ разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «ИНЭСИС».

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Итого за 2025 год открыто 72 новых производства с инвестициями выше 1 миллиарда рублей:

— Общий размер всего инвестиций за 2025 год — 620,95 млрд рублей, а в предприятия с инвестициями свыше 1 миллиарда рублей было всего инвестированно- 591,85 миллиарда рублей.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 26

— Электроника — 5

— Фармацевтика — 1

— Производство стройматериалов — 11

— Химическая промышленность — 10

— Легкая промышленность — 11

— Пищевая промышленность — 4

— Другое — 4