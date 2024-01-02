Итоги 2023 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
1.В Оренбурге открыли новое здание Областной детской клинической больницы
2.В Московской области военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины
3.В Ханты-Мансийске открыто новое здание реабилитационного центра
4.В Москве открыли флагманский центр НИИ им. Склифосовского
5.В Красноярске открылась одна из самых больших поликлиник за Уралом
6.В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника
7.В Сочи открылась новая клиника
8.В центре Перми открылся новый медцентр
9.Открылся хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера
10.Новая детская поликлиника открылась на северо-востоке Москвы
11.В Астрахани открылся новый корпус областного перинатального центра
12.В Кузбассе в городе Междуреченск открылся новый многопрофильный больничный комплекс
13.В Калининграде открылся новый корпус детской больницы
14.В Дагестанских Огнях открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену
15.В крупнейшем микрорайоне Костромы построили новую детскую поликлинику
16.Новое родильное отделение открылось в Волжске Республики Марий Эл
17.В Тазовском районе Ямала открылась новая больница
18.В Майкопе Республики Адыгея открылась новая поликлиника
19.В Старом Осколе открыли новый инфекционный центр
20.В Кудрово Ленинградской области открыли новую поликлинику на 600 посещений в смену
21.Компания РУСАЛ открыла в Красноярске современный медицинский центр
22.Открылась новая городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязанской области
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23.В Саратове открылась новая поликлиника
24.Новый корпус Рязанского онкодиспансера открыли для пациентов
25.В Воронеже открылась самая большая в Черноземье поликлиника
26.Новый детский корпус Московского клинического центра «Коммунарка» принял первых пациентов
27.Федеральный детский реабилитационный центр открылся в подмосковном Подольске
28.Новую больницу в Горноправдинске ХМАО ввели в эксплуатацию
29.В Москве открылся новый комплекс клинического научного центра имени Логинова
30.В Уфе открылась новая семиэтажная поликлиника
31.В Волновахе восстановили городскую больницу
32.Корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре
33.В Омске открылся новый медицинский центр
34.В новой детской поликлинике Заозерного Курганской области начался прием пациентов
35.В Александрове Владимирской области начал работу региональный сосудистый центр
36.В Люберцах открылась новая поликлиника
37.В Краснодаре открыли новые корпуса Краевой клинической больницы № 1
38.В Перми открылась новая поликлиника
39.В Архангельске открыли новый лечебно-диагностический корпус детской клинической больницы
40.В Москве открыт флагманский центр Городской клинической больницы № 15 им Филатова
41.Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье
42.В Дагестане открылся первый Центр ядерной медицины
43.В Ярославле начала работу новая детская поликлиника во Фрунзенском районе
44.В Самаре открылась новая поликлиника Самарской городской больницы № 10
45.Восстановлена поликлиника крупнейшей больницы Мариуполя
46.Новый инфекционный корпус детской больницы открылся в Хабаровске
47.В Волгограде открылся новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера
48.В Кудымкаре Пермского края завершено строительство нового хирургического корпуса окружной больницы
49.В Центре им. Дмитрия Рогачева открылся корпус ядерной медицины
50.Новая современная поликлиника открылась в районе Казачьей бухты Севастополя
51.В Якутии открыта новая поликлиника
52.В Красноярском крае новый акушерский корпус Енисейской больницы
53.В Туле открылся новый медицинский центр
54.Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов
55.Под Новосибирском в Краснообске открылась новая поликлиника
56.В Москве открыт флагманский центр ГКБ им Боткина
57.На Ямале построен новый медицинский комплекс
58.В Михайловке Волгоградской области открылась новая инфекционная больница
59.В Томске открыт новый хирургический корпус онкодиспансера
60.В Воронеже открылся хирургический корпус онкологического диспансера
61.В Ярославле открылся новый хирургический корпус областной онкобольницы
Итоги 2021 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)
Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)
Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)
Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)
Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)
Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)
Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
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