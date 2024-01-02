Итоги 2023 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

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1.В Оренбурге открыли новое здание Областной детской клинической больницы

2.В Московской области военные строители создали новый центр радиотерапии и ядерной медицины

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3.В Ханты-Мансийске открыто новое здание реабилитационного центра

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4.В Москве открыли флагманский центр НИИ им. Склифосовского

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5.В Красноярске открылась одна из самых больших поликлиник за Уралом

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6.В Хабаровске сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника

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7.В Сочи открылась новая клиника

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8.В центре Перми открылся новый медцентр

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9.Открылся хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера

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10.Новая детская поликлиника открылась на северо-востоке Москвы

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11.В Астрахани открылся новый корпус областного перинатального центра

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12.В Кузбассе в городе Междуреченск открылся новый многопрофильный больничный комплекс

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13.В Калининграде открылся новый корпус детской больницы

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14.В Дагестанских Огнях открылась новая поликлиника на 200 посещений в смен у

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15.В крупнейшем микрорайоне Костромы построили новую детскую поликлинику

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16.Новое родильное отделение открылось в Волжске Республики Марий Эл

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17.В Тазовском районе Ямала открылась новая больница

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18.В Майкопе Республики Адыгея открылась новая поликлиника

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19.В Старом Осколе открыли новый инфекционный центр

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20.В Кудрово Ленинградской области открыли новую поликлинику на 600 посещений в смену

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21.Компания РУСАЛ открыла в Красноярске современный медицинский центр

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22.Открылась новая городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязанской области

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23.В Саратове открылась новая поликлиника

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24.Новый корпус Рязанского онкодиспансера открыли для пациентов

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25.В Воронеже открылась самая большая в Черноземье поликлиника

© sdelanounas.ru

26.Новый детский корпус Московского клинического центра «Коммунарка» принял первых пациентов

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27.Федеральный детский реабилитационный центр открылся в подмосковном Подольске

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28.Новую больницу в Горноправдинске ХМАО ввели в эксплуатацию

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29.В Москве открылся новый комплекс клинического научного центра имени Логинова

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30.В Уфе открылась новая семиэтажная поликлиника

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31.В Волновахе восстановили городскую больницу

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32.Корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре

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33.В Омске открылся новый медицинский центр

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34.В новой детской поликлинике Заозерного Курганской области начался прием пациентов

© sdelanounas.ru

35.В Александрове Владимирской области начал работу региональный сосудистый центр

© sdelanounas.ru

36.В Люберцах открылась новая поликлиника

© sdelanounas.ru

37.В Краснодаре открыли новые корпуса Краевой клинической больницы № 1

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38.В Перми открылась новая поликлиника

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39.В Архангельске открыли новый лечебно-диагностический корпус детской клинической больницы

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40.В Москве открыт флагманский центр Городской клинической больницы № 15 им Филатова

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41.Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье

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42.В Дагестане открылся первый Центр ядерной медицины

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43.В Ярославле начала работу новая детская поликлиника во Фрунзенском районе

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44.В Самаре открылась новая поликлиника Самарской городской больницы № 10

© sdelanounas.ru

45.Восстановлена поликлиника крупнейшей больницы Мариуполя

© sdelanounas.ru

46.Новый инфекционный корпус детской больницы открылся в Хабаровске

© sdelanounas.ru

47.В Волгограде открылся новый радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера

© sdelanounas.ru

48.В Кудымкаре Пермского края завершено строительство нового хирургического корпуса окружной больницы

© sdelanounas.ru

49.В Центре им. Дмитрия Рогачева открылся корпус ядерной медицины

© sdelanounas.ru

50.Новая современная поликлиника открылась в районе Казачьей бухты Севастополя

© sdelanounas.ru

51.В Якутии открыта новая поликлиника

© sdelanounas.ru

52.В Красноярском крае новый акушерский корпус Енисейской больницы

© sdelanounas.ru

53.В Туле открылся новый медицинский центр

© sdelanounas.ru

54.Крупнейшая в стране Инфекционная клиническая больница № 1 приняла первых пациентов

© sdelanounas.ru

55.Под Новосибирском в Краснообске открылась новая поликлиника

© sdelanounas.ru

56.В Москве открыт флагманский центр ГКБ им Боткина

© sdelanounas.ru

57.На Ямале построен новый медицинский комплекс

© sdelanounas.ru

58.В Михайловке Волгоградской области открылась новая инфекционная больница

© sdelanounas.ru

59.В Томске открыт новый хирургический корпус онкодиспансера

© sdelanounas.ru

60.В Воронеже открылся хирургический корпус онкологического диспансера

© mk.ru

61.В Ярославле открылся новый хирургический корпус областной онкобольницы

© sdelanounas.ru

Итоги 2021 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2012: новые и реконструированные роддома, перинатальные центры

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 1)

Итоги 2013 года: новые медицинские учреждения (Часть 2)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 1)

Итоги 2014 года: Новые медучреждения (часть 2)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть I)

Итоги 2015 года: Новые медучреждения (часть II)

Итоги 2016 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2017 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть I)

Итоги 2018 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (часть II)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть I)

Итоги 2020 года: наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

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