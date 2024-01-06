Итоги 2023 года: наиболее крупные новые спортивные объекты
1.В Екатеринбурге открыли Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо
2.Самый большой ледовый дворец в мире «СКА Арена» открылся в Санкт-Петербурге
3.В Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
4.Дан старт работе Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге
5.В «Сириусе» открыли ещё один спортивный объект — Академию единоборств
6.В Новокузнецке торжественно открыли Арену Кузнецких металлургов
7.В Озерске Челябинской области торжественно открыта Ледовая Академия «Высота»
8.Масштабным шоу на льду и хоккейным матчем открыт Ледовый дворец «ВологдАрена»
9.Абаканский легкоатлетический манеж принял первые соревнования
10.В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-юниор»
11.В Микуне Республики Коми открылся новый универсальный игровой зал
12.В Пензе состоялось открытие нового ледового комплекса «Хрустальный»
13.В Уфе открылся крытый футбольный манеж
14.В Екатеринбурге открылась детская академия тенниса
15.В Кандалакше Мурманской области открыли новый ФОК
16.В Казани официально открыли лыжно-биатлонный комплекс
17.В Бураевском районе Башкирии открылся новый ФОК
18.Балетная школа Илзе Лиепа открылась в обновленном спортивном комплексе поселка Горки-2
19.В столичном районе Измайлово открыли новый спортивный комплекс
20.Ледовый дворец «Скиф Арена» открылся в с. Новые Зори Павловского района Алтайского края
21.РУСАЛ построил в Саяногорске Центр спортивных единоборств
22.В Приморском районе Санкт-Петербурга введен в эксплуатацию спортивный комплекс
23.Открыт новый стадион в Ногайском районе Республики Дагестан
24.В Симферополе открыли Дворец водных видов спорта
25.В поселке Томаровка Белгородской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
26.В Кемерово открылась «Кузбасс-арена»
27.В Мариуполе открылся спортивный комплекс
28.В Краснодоне ЛНР открылся бассейн
29.В Крымске Краснодарского края открыли новый Центр единоборств
30.Реконструкция спорткомплекса «Москвич» завершена в Текстильщиках
31.Спорткомплекс с бассейном открылся в Аниве Сахалинской области
32.Новое здание академии спорта «Динамо» открылось в Москве
33.Центр спортивных единоборств начинает работу в Братске Иркутской области
34.В подмосковных Бронницах открыты лукодром и база гребного спорта
35.Стадион «Шахтер» им. Василия Степановича Белика открыт в Черемхово Иркутской области
36.В Каменске-Уральском Свердловской области открыли Центр бокса
37.В Сатке Челябинской области открылся Ледовый дворец
38.В Краснодаре после реконструкции открыт стадион «Динамо»
39.В Подмосковье открыт комплекс для гребного слалома
40.Культурно-оздоровительный центр «Сибирь» открылся в ямальском Муравленко
41.В Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс «Битца»
42.Новый многофункциональный спортивный центр открыли в Твери
43.Первый сельский спортивный кластер создали в приморской Чугуевке по нацпроекту
44.В Нальчике открылся Центр современного пятиборья
45.В Зеленограде открыт новый спорткомплекс
46.В Чиколе Северной Осетии открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс
47.В Тобольске открылся Центр гимнастики
48.В Магадане открылся новый спортивный комплекс
49.В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»
50.В Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» открыли новый легкоатлетический манеж
51.В Белгороде открыли спортивный центр «Сирень»
52.На Сахалине открыли современный Центр единоборств
53.Ирина Винер открыла центр художественной гимнастики в Новой Москве
54. 1 декабря в Лысьве (Пермский край) открылся новый ФОК имени Сергея Увицкого
55.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начал работу в белгородском Губкине
56.В Самаре открылся новый бассейн
57.В башкирском Октябрьском при поддержке нефтяников построили ледовый дворец
58,59. Во Владимирской области и Татарстане открылись новые спортивные объекты
60.Новый Центр лыжного спорта открылся в Ноябрьске
61.В Кузбассе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
62.В Рощино Ленинградской области открылись новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix