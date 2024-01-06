Итоги 2023 года: наиболее крупные новые спортивные объекты

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1.В Екатеринбурге открыли Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо

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2.Самый большой ледовый дворец в мире «СКА Арена» открылся в Санкт-Петербурге

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3.В Ростовской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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4.Дан старт работе Центра художественной и эстетической гимнастики в Екатеринбурге

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5.В «Сириусе» открыли ещё один спортивный объект — Академию единоборств

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6.В Новокузнецке торжественно открыли Арену Кузнецких металлургов

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7.В Озерске Челябинской области торжественно открыта Ледовая Академия «Высота»

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8.Масштабным шоу на льду и хоккейным матчем открыт Ледовый дворец «ВологдАрена»

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9.Абаканский легкоатлетический манеж принял первые соревнования

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10.В Санкт-Петербурге открыли ледовую арену спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-юниор»

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11.В Микуне Республики Коми открылся новый универсальный игровой зал

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12.В Пензе состоялось открытие нового ледового комплекса «Хрустальный»

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13.В Уфе открылся крытый футбольный манеж

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14.В Екатеринбурге открылась детская академия тенниса

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15.В Кандалакше Мурманской области открыли новый ФОК

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16.В Казани официально открыли лыжно-биатлонный комплекс

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17.В Бураевском районе Башкирии открылся новый ФОК

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18.Балетная школа Илзе Лиепа открылась в обновленном спортивном комплексе поселка Горки-2

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19.В столичном районе Измайлово открыли новый спортивный комплекс

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20.Ледовый дворец «Скиф Арена» открылся в с. Новые Зори Павловского района Алтайского края

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21.РУСАЛ построил в Саяногорске Центр спортивных единоборств

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22.В Приморском районе Санкт-Петербурга введен в эксплуатацию спортивный комплекс

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23.Открыт новый стадион в Ногайском районе Республики Дагестан

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24.В Симферополе открыли Дворец водных видов спорта

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25.В поселке Томаровка Белгородской области открыт физкультурно-оздоровительный комплекс

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26.В Кемерово открылась «Кузбасс-арена»

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27.В Мариуполе открылся спортивный комплекс

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28.В Краснодоне ЛНР открылся бассейн

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29.В Крымске Краснодарского края открыли новый Центр единоборств

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30.Реконструкция спорткомплекса «Москвич» завершена в Текстильщиках

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31.Спорткомплекс с бассейном открылся в Аниве Сахалинской области

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32.Новое здание академии спорта «Динамо» открылось в Москве

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33.Центр спортивных единоборств начинает работу в Братске Иркутской области

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34.В подмосковных Бронницах открыты лукодром и база гребного спорта

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35.Стадион «Шахтер» им. Василия Степановича Белика открыт в Черемхово Иркутской области

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36.В Каменске-Уральском Свердловской области открыли Центр бокса

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37.В Сатке Челябинской области открылся Ледовый дворец

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38.В Краснодаре после реконструкции открыт стадион «Динамо»

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39.В Подмосковье открыт комплекс для гребного слалома

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40.Культурно-оздоровительный центр «Сибирь» открылся в ямальском Муравленко

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41.В Москве после масштабного обновления открылся конноспортивный комплекс «Битца»

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42.Новый многофункциональный спортивный центр открыли в Твери

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43.Первый сельский спортивный кластер создали в приморской Чугуевке по нацпроекту

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44.В Нальчике открылся Центр современного пятиборья

© sdelanounas.ru

45.В Зеленограде открыт новый спорткомплекс

© sdelanounas.ru

46.В Чиколе Северной Осетии открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс

© sdelanounas.ru

47.В Тобольске открылся Центр гимнастики

© sdelanounas.ru

48.В Магадане открылся новый спортивный комплекс

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

49.В Анапе открыли спорткомплекс «Волейград Арена»

© sdelanounas.ru

50.В Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» открыли новый легкоатлетический манеж

© sdelanounas.ru

51.В Белгороде открыли спортивный центр «Сирень»

© sdelanounas.ru

52.На Сахалине открыли современный Центр единоборств

© sdelanounas.ru

53.Ирина Винер открыла центр художественной гимнастики в Новой Москве

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54. 1 декабря в Лысьве (Пермский край) открылся новый ФОК имени Сергея Увицкого

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55.Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начал работу в белгородском Губкине

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56.В Самаре открылся новый бассейн

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57.В башкирском Октябрьском при поддержке нефтяников построили ледовый дворец

© sdelanounas.ru

58,59. Во Владимирской области и Татарстане открылись новые спортивные объекты

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru

60.Новый Центр лыжного спорта открылся в Ноябрьске

© sdelanounas.ru

61.В Кузбассе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

© sdelanounas.ru

62.В Рощино Ленинградской области открылись новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион

© sdelanounas.ru

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